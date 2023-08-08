Splashtop for Remote Design Studios

Splashtop per studi di progettazione remoti
Accesso remoto senza problemi per i team di progettazione distribuiti
Migliora il tuo flusso di lavoro di progettazione con Splashtop
Sperimenta le prestazioni più elevate
Splashtop offre un accesso remoto ad alta risoluzione al tuo software di progettazione, offrendo un livello di dettaglio e di reattività senza precedenti. Con la sua bassissima latenza, puoi progettare e rivedere la grafica come se fossi alla tua postazione di lavoro in ufficio, ovunque tu sia.
Priorità alla sicurezza
Splashtop riconosce il valore delle tue risorse creative nel lavoro di progettazione. Le nostre solide funzioni di sicurezza, tra cui la crittografia AES a 256 bit, la verifica in due passaggi e l'autenticazione del dispositivo, proteggono i tuoi progetti e i tuoi dati.
Un'assistenza clienti eccezionale
Il team di assistenza clienti di Splashtop è a disposizione per assisterti in ogni fase di progettazione. Ci impegniamo a fornire un aiuto immediato ed efficiente per garantire che la tua esperienza di accesso remoto sia fluida e produttiva.
Goditi la facilità d'uso
L'interfaccia intuitiva di Splashtop rende semplice accedere da remoto ai tuoi strumenti di progettazione. Grazie ai nostri strumenti di collaborazione in tempo reale e alla condivisione dello schermo senza soluzione di continuità, puoi lavorare facilmente con il tuo team, rivedere i contenuti all'istante e prendere decisioni collettive, indipendentemente dal luogo in cui ti trovi.
Perché scegliere Splashtop per gli studi di design?
Splashtop ti permette di accedere in modo sicuro agli strumenti di progettazione e di collaborare con il tuo team da qualsiasi luogo, garantendo un processo creativo senza interruzioni. È ideale per i lavori creativi che richiedono attenzione ai dettagli, precisione e una resa visiva di alta qualità.
Trova la soluzione più adatta a te
Consigliato
Prestazioni di Splashtop accesso remoto
Splashtop Remote Access Performance, la soluzione di accesso remoto più avanzata per i professionisti dei VFX, offre la modalità colore 4:4:4 per una resa cromatica accurata, l'audio ad alta fedeltà per effetti sonori perfetti e un ampio supporto periferico per stilo e tavolette da disegno remote, perfette per le creazioni dettagliate.
Enterprise
Ideale per i grandi studi VFX, Splashtop Enterprise offre il single sign-on per un accesso semplificato, permessi granulari per la creazione controllata dei contenuti, accesso programmato per semplificare i flussi di lavoro VFX, accesso Android/IoT non supervisionato per la gestione delle apparecchiature remote e un piano di licenze consolidato che copre il lavoro da remoto, la gestione dell'IT e il supporto.
Caratteristiche che ti faranno innamorare
Colore 4:4:4
Con la modalità colore 4:4:4 tutti i componenti del colore hanno la stessa frequenza di campionamento, per una maggiore precisione dei colori e una nitidezza dell'immagine ottimale.
Stilo e tavoletta da disegno remoti
Usa lo stilo sul tuo dispositivo locale per controllare il computer remoto in tempo reale.
Supporto multi-monitor
Vedi meglio e lavora su tutti i tuoi schermi. Seleziona quale schermo remoto visualizzare e visualizza tutti i monitor in una sola finestra. Con la funzione multi-to-multi (supportata da Splashtop Remote Access Pro), puoi disporre ogni monitor remoto in una finestra separata per organizzare la tua configurazione locale.
Trasferimento file
Effettua in tutta semplicità il trasferimento di file tra computer. Puoi trasferire i file senza avviare una sessione remota e puoi trascinarli o lavorare nella finestra di trasferimento dei file per spostarli tra il computer locale e quello remoto nel corso di una sessione.
Streaming in 4k
Streaming con risoluzione 4K per lavorare con precisione sui dettagli.
Frame rate elevati
Sperimenta animazioni fluide durante le sessioni remote con frame rate elevati.
Dai nostri clienti soddisfatti
Lavoriamo spesso con personale a tempo determinato, quindi la possibilità di gestire gli utenti ci ha fatto particolarmente apprezzare Splashtop. Dobbiamo gestire in modo sicuro tutti gli account del nostro personale per evitare fughe di informazioni.
Khara, Inc.