Splashtop vince due prestigiosi premi Globee® 2024 per l'eccellenza nella cybersecurity
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Splashtop ha ottenuto il Gold Award per la sicurezza della forza lavoro e il Silver Award per la Zero Trust Security, confermando la sua innovazione nel settore della cybersecurity
CUPERTINO, California, 25 marzo 2024 -Splashtop, leader nelle soluzioni per il controllo remoto che semplificano il mondo del lavoro ovunque, è orgogliosa di annunciare di essere stata recentemente premiata per l'eccezionale innovazione e l'efficacia nel campo della cybersecurity dai Globee® Awards, un'autorità leader nel riconoscimento dell'eccellenza aziendale a livello globale. Splashtop ha portato a casa due premi per la sua soluzione Secure Workspace - una piattaforma di accesso sicuro plug-and-play che consente all'IT di semplificare l'implementazione dello zero trust - vincendo il Globee® d'oro per la sicurezza della forza lavoro remota e il Globee® d'argento per lo zero trust security.
I Globee® Awards for Cybersecurity, celebri per il loro impegno nel riconoscere il meglio della sicurezza digitale a livello mondiale, hanno riunito un panel di 582 stimati giudici provenienti da organizzazioni riconosciute a livello globale. Il rigoroso processo di valutazione sottolinea l'importanza dei recenti risultati raggiunti da Splashtop nello sviluppo della prima soluzione zero trust creata appositamente per le piccole e medie imprese (SMB).
Splashtop Secure Workspace offre una solida soluzione Secure Service Edge (SSE) che migliora la sicurezza della rete e la gestione delle identità, tra cui l'accesso privilegiato. Questa soluzione semplifica la gestione della forza lavoro a distanza riunendo funzionalità organizzative essenziali come l'applicazione dei criteri, la registrazione sicura dei dispositivi e la verifica dell'identità. Per gli amministratori IT, questo significa una migliorata esperienza utente con maggior controllo, che consente un accesso semplice e sicuro per le terze parti, una connessione senza sforzo alle applicazioni in ambienti ibridi e multi-cloud senza bisogno di VPN e processi efficienti di onboarding e offboarding dei dipendenti. Splashtop Secure Workspace fornisce informazioni chiare e visibilità contestuale sulle richieste di accesso, garantendo efficienza operativa in un ambiente sicuro e affidabile.
"Siamo profondamente onorati del riconoscimento dei Globee® Awards, che testimonia il nostro impegno nell'innovazione continua di prodotti che semplificano la vita dei professionisti IT", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Il Secure Workspace è un'amalgama di caratteristiche chiave che era impossibile trovare in un'unica soluzione. Abbiamo realizzato questo prodotto per superare alcune delle sfide più importanti per la sicurezza della forza lavoro digitale, in particolare per le PMI che non hanno la larghezza di banda o le risorse delle grandi aziende. Questi premi confermano il duro lavoro del nostro team e la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi per proteggere i loro ambienti digitali."
La vittoria dei premi Globee® d'oro e d'argento sottolinea la leadership e l'eccellenza di Splashtop nel campo della cybersicurezza. Con l'evoluzione dei paesaggi digitali, Splashtop continua a impegnarsi nello sviluppo di soluzioni che rispondano alle complesse sfide delle esigenze di cybersicurezza di oggi e di domani. Per maggiori informazioni sul pluripremiato spazio di lavoro sicuro di Splashtop e sulle soluzioni di accesso remoto e supporto remoto, visita Splashtop.com.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com