Splashtop raggiunge la quota di mercato n. 1 in Giappone per i servizi di accesso remoto
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CUPERTINO, California, 11 dicembre 2024 - Splashtop, leader nelle soluzioni remote che semplificano il mondo del lavoro in tutto il mondo, si colloca al primo posto nella quota di mercato dei servizi di accesso remoto in Giappone, secondo il report Communication-related Marketing Research Overview del 2024* del Fuji Chimera Research Institute.
«Siamo onorati di essere stati riconosciuti come il miglior fornitore di servizi di accesso remoto in Giappone», ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "I nostri clienti si affidano a noi per offrire prestazioni elevate senza sacrificare il comfort o la sicurezza. Poiché la necessità di ambienti di lavoro flessibili e applicazioni IoT cresce in Giappone, Splashtop continuerà a offrire soluzioni potenti che garantiscono operazioni senza interruzioni per i lavoratori remoti e i dispositivi critici”.
Il rapporto calcola le dimensioni del mercato, le tendenze e la quota di mercato sulla base di interviste con aziende associate ai mercati delle apparecchiature e dei servizi di telecomunicazione.
Remote Access Service Japan Market Trends*
Secondo il rapporto, le vendite nel mercato dell'accesso remoto nell'anno fiscale 2023 sono state di 39,8 miliardi di yen (26,3 milioni di dollari) e si prevede un aumento del 2,8% nell'anno fiscale 2024. Inoltre, si prevede che le vendite nel mercato dei servizi di accesso remoto cresceranno a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'1,9% e raggiungeranno i 45,5 miliardi di yen (330,9 milioni di dollari) entro l'anno fiscale 2030. La ricerca attribuisce la crescita della domanda di accesso remoto e gestione dei dispositivi alla creazione di iniziative di lavoro flessibile come mezzo per alleviare la carenza di manodopera e al crescente utilizzo di terminali digitali.
Splashtop è al 1° posto nel mercato per fatturato e utenti*
Tra i servizi di accesso remoto valutati nel rapporto, Splashtop si è classificato al primo posto per fatturato nell'anno fiscale 2023 (e si prevede che farà lo stesso nell'anno fiscale 2024), con una quota di mercato del 15,1%. L'azienda si è anche classificata al primo posto per quota di utenti (ID), con l'11,5% nell'anno fiscale 2023.
La crescita di Splashtop è stata trainata dalla sostituzione dei concorrenti e dal passaggio dalla Virtual Desktop Infrastructure (VDI) da parte delle grandi imprese. Le caratteristiche prestazionali differenziate dell'azienda per le occupazioni creative, compreso il trasferimento di immagini ad alta velocità, hanno supportato la crescita nel settore dei media e dell'intrattenimento. Con il recente rilascio del servizio di accesso remoto LGWAN nel maggio 2024, Splashtop ha registrato un aumento della domanda da parte dei governi locali.
Le soluzioni di Splashtop per il supporto remoto dei dispositivi IoT hanno contribuito alla sua crescita in vari settori che richiedono manutenzione remota di apparecchiature di produzione specializzate, segnaletica digitale in strutture commerciali, dispositivi robusti nel settore dei trasporti e supporto remoto nei settori dell'istruzione.
Informazioni sulle soluzioni Splashtop
Le soluzioni di accesso al desktop remoto e assistenza computerizzata a distanza di Splashtop sono facili da provare, implementare e utilizzare. Offrono crittografia SSL/TLS e AES a 256 bit per un lavoro remoto sicuro. Funzionalità di gestione come la bassa latenza fino a 240 frame al secondo (ambiente 5G), il Single Sign-On (SSO) e l'installazione batch sui computer aumentano la comodità per l'IT e i dipendenti.
Informazioni su Splashtop Co. Giappone
Splashtop Co., Ltd., una filiale del Giappone, è stata fondata nel 2012 per promuovere il lavoro a distanza e il telelavoro per aziende e privati e per supportare l'implementazione di nuove riforme sullo stile di lavoro. In Giappone, Splashtop è utilizzato in un'ampia gamma di settori come produzione video, finanza, produzione, edilizia, istruzione e assistenza medica, con clienti come Color Co., Ltd., Murata Manufacturing Co., Ltd., l'Università di Tokyo e Nissay Asset Management Co., Ltd. https://www.splashtop.co.jp/
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com
Rapporto di origine
Fuji Chimera Research Institute: dal rapporto di ricerca di mercato “2024 Communication-based Marketing Research Overview” pubblicato nell'ottobre 2024 (https://www.fcr.co.jp/report/243q06.htm)