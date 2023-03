Splashtop consente l'accesso remoto alle applicazioni video Adobe Creative Cloud

Splashtop offre agli utenti dei prodotti audio e video Adobe Creative Cloud un accesso remoto ad alte prestazioni alle proprie workstation, consentendo loro di lavorare da casa.

SAN JOSE, California, 30 luglio 2020 - Splashtop Inc., leader nelle soluzioni di accesso remoto e assistenza remota, ha annunciato di essere diventata membro della comunità di sviluppatori di Adobe® Exchange. L'azienda fornisce soluzioni che consentono agli utenti di accedere da remoto alle applicazioni desktop di Adobe Creative Cloud® in modo istantaneo e in tempo reale da qualsiasi dispositivo, liberandoli dall'obbligo di recarsi in ufficio per utilizzare potenti computer e software audio e video digitali avanzati.

Un'esperienza di accesso remoto superiore per gli utenti Adobe

«I creativi dei media, dell'intrattenimento, dell'architettura e di altri settori desiderano un accesso remoto ad alte prestazioni ai loro prodotti audio e video Adobe. Ma non è pratico avere un computer robusto a casa di tutti i dipendenti, e le connessioni remote ritardate danneggiano la produttività», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Grazie alla nostra collaborazione con Adobe, stiamo consentendo agli utenti di sfruttare la potenza dei computer high-end e delle app video Creative Cloud in remoto, in tempo reale, utilizzando il software di accesso remoto Splashtop.»

Con Splashtop, gli utenti ottengono sessioni remote ad alte prestazioni che possono trasmettere anche UltraHD/4K con una bassa latenza. Splashtop offre prestazioni superiori ottimizzando il suo motore di codifica e decodifica per sfruttare le più recenti accelerazioni hardware di Intel, NVIDIA e AMD. In questo modo, Splashtop ha portato le prestazioni dell'accesso remoto a un livello superiore, riducendo l'utilizzo della CPU di oltre il 50% e rendendo disponibile più spazio di elaborazione per applicazioni come Adobe Premiere Pro®, After Effects®, Character Animator e Adobe Audition®. Gli utenti possono accedere a queste applicazioni presenti sulle loro postazioni Windows e Mac, da qualsiasi computer o dispositivo mobile. Splashtop offre anche il supporto multi-monitor, consentendo agli utenti di collegarsi in remoto e di effettuare lo streaming su più monitor contemporaneamente. Gli utenti possono modificare video in remoto, creare VFX, disegnare progetti in 3D, produrre animazioni, sviluppare giochi, renderizzare file e molto altro ancora come se fossero seduti davanti al computer remoto.

Splashtop offre distribuzione cloud e on-premise, soddisfacendo diversi livelli di sicurezza e requisiti di conformità. L'autenticazione a più fattori, l'autenticazione dei dispositivi e la crittografia TLS/SSL sono incorporati per un accesso remoto sicuro. È inoltre disponibile la funzionalità Single Sign-On (SSO) con integrazione con ADFS, Azure AD, JumpCloud, Okta, OneLogin, Workspace ONE e TrustLogin per migliorare e semplificare la gestione delle password sia per i team IT che per gli utenti.

«Sin dall'inizio della pandemia, i nostri clienti sono alla ricerca di modi per accedere alle applicazioni audio e video Adobe dalle loro workstation Windows e Mac da casa», ha dichiarato Sue Skidmore, responsabile delle relazioni con i partner, Adobe Video. «Con Splashtop, i clienti Adobe possono utilizzare in modo sicuro i loro personal computer, Android, iOS e dispositivi Chromebook per lavorare in modo produttivo, lontano dagli uffici. Splashtop ha anche un'opzione per la distribuzione on-premise, e alcuni clienti preferiscono questo.»

Soluzioni di accesso remoto cloud e on-premise

Splashtop Business Access offre le migliori soluzioni di accesso remoto per privati, team e organizzazioni. Gli utenti possono controllare in remoto qualsiasi computer Windows, Mac o Linux istantaneamente da qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile. Fornisce un solido set di funzionalità in-session, tra cui supporto multi-monitor, trasferimento di file, stampa remota, chat e altro ancora. L'integrazione SSO/Active Directory è disponibile per le aziende. A partire da €4.58 al mese. Sono disponibili sconti sul volume.

