SupportWorld Live - A Digital Experience

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SupportWorld Live - Un'esperienza digitale

11-12 agosto 2020 - Evento virtuale online

SupportWorld Live

Partecipa al più grande evento virtuale dell'anno per il settore dell'assistenza tecnica!

Partecipa al più grande evento virtuale online dell'anno per il settore dell'assistenza tecnica! Splashtop è entusiasta di presentare Splashtop Remote Support, uno dei migliori strumenti per l'accesso non supervisionato e supervisionato agli endpoint. Splashtop SOS ruberà gran parte dei riflettori con il rilascio di nuove integrazioni con piattaforme IT di help desk come quelle con ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk e Syncro. Tutte le integrazioni dei partner di Splashtop sono disponibili qui.

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