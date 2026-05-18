SupportWorld Live - A Digital Experience

SupportWorld Live - Un'esperienza digitale
11-12 agosto 2020 - Evento virtuale online
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Partecipa al più grande evento virtuale online dell'anno per il settore dell'assistenza tecnica! Splashtop è entusiasta di presentare Splashtop Remote Support, uno dei migliori strumenti per l'accesso non supervisionato e supervisionato agli endpoint. Splashtop SOS ruberà gran parte dei riflettori con il rilascio di nuove integrazioni con piattaforme IT di help desk come quelle con ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk e Syncro. Tutte le integrazioni dei partner di Splashtop sono disponibili qui.
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