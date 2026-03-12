SITS The Service Desk & IT Support Show
11-12 maggio 2022 - Londra, Regno Unito
Splashtop è entusiasta di presentare Splashtop Remote Support e Splashtop SOS all'evento leader in Europa per i professionisti della gestione dei servizi e dell'assistenza IT
In occasione dell'evento leader in Europa per i professionisti della gestione dei servizi IT e del supporto, Splashtop è entusiasta di presentare Splashtop Remote Support e Splashtop SOS per i tecnici interessati a una delle soluzioni di supporto e accesso remoto più convenienti. Oltre 3.700 decisori IT parteciperanno per incontrare i team dei principali fornitori del settore. Splashtop SOS ha recentemente rilasciato molte nuove integrazioni di piattaforme IT di help desk, come quelle con ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk e Syncro, che saranno mostrate al SITS. Tutte le integrazioni dei partner Splashtop possono essere trovate qui.
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