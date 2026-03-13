SITS The Service Desk and IT Support Show

SITS The Service Desk e IT Support Show
11-12 maggio 2022 – Londra, UK
Splashtop è entusiasta di presentare Splashtop Remote Support e Splashtop SOS per i tecnici interessati a una delle soluzioni di accesso remoto e supporto con il miglior rapporto qualità-prezzo.
Al principale evento europeo per i professionisti della gestione dei servizi IT e del supporto, Splashtop è entusiasta di presentare Splashtop Remote Support e Splashtop SOS per i tecnici interessati a una delle soluzioni di accesso remoto e supporto con il miglior rapporto qualità-prezzo. Più di 3.700 decisori IT parteciperanno per incontrare i team dei principali fornitori del settore. Splashtop SOS ha recentemente rilasciato molte nuove integrazioni con le piattaforme di help desk IT come ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk e Syncro, che verranno mostrate al SITS. Tutte le integrazioni dei partner Splashtop possono essere trovate qui.
SITS – The Service Desk & IT Support Show | Splashtop Remote Support | Splashtop SOS