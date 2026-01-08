Migliore alternativa a Quick Assist per il 2023 – Splashtop SOS

La migliore alternativa a Quick Assist del 2026 - Splashtop Remote Support
Splashtop offre funzionalità di supporto remoto e sicurezza di livello superiore
Splashtop è la soluzione di supporto remoto preferita da IT ed Help Desk
Con Splashtop, potrai usufruire di un accesso remoto veloce, affidabile e sicuro per fornire assistenza ai dispositivi dei tuoi utenti. Se hai bisogno di fornire assistenza remota ai dispositivi gestiti internamente, ai dispositivi personali dei tuoi utenti o a entrambi, Splashtop Remote Support è la soluzione che fa per te.
Splashtop è un'alternativa migliore di Microsoft Quick Assist perché supporta un maggior numero di dispositivi e sistemi operativi, include più funzioni necessarie ai professionisti IT ed è molto più sicuro.
Confronta Microsoft Quick Assist con Splashtop
Assistenza rapida
Supporto e accesso remoto supervisionato e non supervisionato
Splashtop offre un accesso supervisionato ( non è necessario installare un agente) per l'assistenza ad-hoc e un accesso non supervisionato per l'assistenza ai dispositivi gestiti.
Quick Assist offre solo l'accesso supervisionato. Deve essere presente un utente finale per accettare una connessione remota.
Supporto del dispositivo & del sistema operativo
Supporta in remoto i dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook da qualsiasi altro dispositivo.
Quick Assist supporta solo le connessioni remote da un computer Windows 10 a un altro computer Windows 10.
Produttività utente
Splashtop Remote Support
Assistenza rapida
Passa ad essere amministratore
È possibile passare al privilegio di amministratore quando si esegue una connessione remota a un account utente standard di Windows per fornire assistenza.
Aumento dei privilegi non disponibile.
Strumenti/Utilità
Include funzioni come trasferimento di file, registrazione di sessione, riconnessione del riavvio remoto, script remoto e audio remoto.
Non include il trasferimento di file, la registrazione della sessione, il riavvio e la riconnessione remoti, lo scripting remoto e l'audio remoto.
Gestione utenti
Gli utenti possono essere gestiti e raggruppati nella console web di Splashtop.
Non disponibile.
Sicurezza
Splashtop Remote Support
Assistenza rapida
Registrazione
Include registri completi per tutte le sessioni remote, i trasferimenti di file, le sessioni di chat e la cronologia per finalità di verifica in autonomia.
Sono disponibili solo registri limitati.
Autenticazione a due fattori
Incluso in Splashtop.
Non disponibile.
Autenticazione del dispositivo
Incluso in Splashtop.
Non disponibile.
Splashtop è considerato affidabile da 200.000 aziende e oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo
I professionisti IT preferiscono Splashtop per molti motivi:
Splashtop offre connessioni remote ad alte prestazioni con streaming 4k a più di 40 fotogrammi al secondo (fps) e bassa latenza.
Le soluzioni di accesso remoto e assistenza computerizzata di Splashtop sono facili da usare, configurare e implementare.
Splashtop protegge i tuoi dati grazie a solide funzioni e misure di sicurezza, nonché al supporto delle norme e dei regolamenti del settore, tra cui HIPAA, FERPA, GDPR, SOC 2 e altri ancora.
Grazie a Splashtop, potrai contare su un'esperienza di servizio al cliente di prim'ordine. Il nostro team di vendita e assistenza è presente in tutto il mondo, facilmente raggiungibile e desideroso di aiutarti ad avere successo!
Splashtop ottiene regolarmente le migliori valutazioni da parte di esperti indipendenti e di siti di recensioni peer-to-peer.