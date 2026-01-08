Migliore alternativa a Quick Assist per il 2023 – Splashtop SOS

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User experiencing enhanced remote support capabilities and security after switching from Quick Assist to Splashtop

La migliore alternativa a Quick Assist del 2026 - Splashtop Remote Support

Splashtop offre funzionalità di supporto remoto e sicurezza di livello superiore

Prova gratuita

Splashtop è la soluzione di supporto remoto preferita da IT ed Help Desk

Con Splashtop, potrai usufruire di un accesso remoto veloce, affidabile e sicuro per fornire assistenza ai dispositivi dei tuoi utenti. Se hai bisogno di fornire assistenza remota ai dispositivi gestiti internamente, ai dispositivi personali dei tuoi utenti o a entrambi, Splashtop Remote Support è la soluzione che fa per te.

Splashtop è un'alternativa migliore di Microsoft Quick Assist perché supporta un maggior numero di dispositivi e sistemi operativi, include più funzioni necessarie ai professionisti IT ed è molto più sicuro.

Confronta Microsoft Quick Assist con Splashtop


Splashtop Remote Support

Assistenza rapida

Supporto e accesso remoto supervisionato e non supervisionato

Splashtop offre un accesso supervisionato ( non è necessario installare un agente) per l'assistenza ad-hoc e un accesso non supervisionato per l'assistenza ai dispositivi gestiti.

Quick Assist offre solo l'accesso supervisionato. Deve essere presente un utente finale per accettare una connessione remota.

Supporto del dispositivo & del sistema operativo

Supporta in remoto i dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook da qualsiasi altro dispositivo.

Quick Assist supporta solo le connessioni remote da un computer Windows 10 a un altro computer Windows 10.

Produttività utente


Splashtop Remote Support

Assistenza rapida

Passa ad essere amministratore

È possibile passare al privilegio di amministratore quando si esegue una connessione remota a un account utente standard di Windows per fornire assistenza.

Aumento dei privilegi non disponibile.

Strumenti/Utilità

Include funzioni come trasferimento di file, registrazione di sessione, riconnessione del riavvio remoto, script remoto e audio remoto.

Non include il trasferimento di file, la registrazione della sessione, il riavvio e la riconnessione remoti, lo scripting remoto e l'audio remoto.

Gestione utenti

Gli utenti possono essere gestiti e raggruppati nella console web di Splashtop.

Non disponibile.

Sicurezza


Splashtop Remote Support

Assistenza rapida

Registrazione

Include registri completi per tutte le sessioni remote, i trasferimenti di file, le sessioni di chat e la cronologia per finalità di verifica in autonomia.

Sono disponibili solo registri limitati.

Autenticazione a due fattori

Incluso in Splashtop.

Non disponibile.

Autenticazione del dispositivo

Incluso in Splashtop.

Non disponibile.


Splashtop è considerato affidabile da 200.000 aziende e oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo

I professionisti IT preferiscono Splashtop per molti motivi:

  • Splashtop offre connessioni remote ad alte prestazioni con streaming 4k a più di 40 fotogrammi al secondo (fps) e bassa latenza.

  • Le soluzioni di accesso remoto e assistenza computerizzata di Splashtop sono facili da usare, configurare e implementare.

  • Splashtop protegge i tuoi dati grazie a solide funzioni e misure di sicurezza, nonché al supporto delle norme e dei regolamenti del settore, tra cui HIPAA, FERPA, GDPR, SOC 2 e altri ancora.

  • Grazie a Splashtop, potrai contare su un'esperienza di servizio al cliente di prim'ordine. Il nostro team di vendita e assistenza è presente in tutto il mondo, facilmente raggiungibile e desideroso di aiutarti ad avere successo!

  • Splashtop ottiene regolarmente le migliori valutazioni da parte di esperti indipendenti e di siti di recensioni peer-to-peer.


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