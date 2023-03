Splashtop, la soluzione desktop remoto più veloce, è diventato ancora più veloce

Supporta lo streaming di qualità 4K per l'editing video remoto, lo sviluppo di giochi, la progettazione 3D e altre attività a uso intensivo della CPU

SAN JOSE, California, 28 aprile 2020 — Splashtop Inc., leader nelle soluzioni di accesso remoto e supporto remoto, annuncia di aver migliorato la propria soluzione desktop remoto per supportare lo streaming di qualità 4K. Di conseguenza, gli editor video, gli sviluppatori di giochi, gli utenti CAD/CAM e altri che svolgono attività ad alta intensità di elaborazione sono ora meglio attrezzati per lavorare da casa, senza richiedere l'accesso fisico alle workstation high-end dei loro luoghi di lavoro.

Le funzioni migliorate di Splashtop includono lo streaming 4K multi-monitor a 40 fotogrammi al secondo (fps) e lo streaming di iMac Pro Retina 5K, a bassa latenza. Un recente benchmark congiunto di con NTT Docomo ha verificato che Splashtop ha raggiunto 37 fps in un ambiente 4G/LTE e 60 fps in un ambiente 5G.

«Sono così felice di segnalare che le prestazioni di accesso remoto di Splashtop hanno raggiunto oltre 60 fps sulla rete 5G di prossima generazione, raddoppiando le prestazioni su una rete 4G. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con Splashtop per immaginare e offrire nuove possibilità attraverso Docomo 5G Open Innovation Cloud», ha dichiarato Motovaka, General Manager of Corporate Business Strategy, NTT Docomo.

«Abbiamo sentito forte e chiaro dai nostri clienti in settori come media & intrattenimento e architettura & design che con così tanti dei loro dipendenti ora lavorano da casa, hanno bisogno della possibilità di modificare da remoto video 4K, sviluppare giochi e lavorare su CAD/ Applicazioni CAM», ha dichiarato il CEO di Splashtop Mark Lee. «L'ultimo miglioramento di Splashtop soddisfa le nuove esigenze di editing video di fascia alta e progettazione 3D di queste aziende e continua la nostra leadership nella fornitura della migliore soluzione desktop remoto ad alte prestazioni per i nostri clienti.»

Esperienza utente notevolmente migliorata per progettisti 3D, architetti, editor video, sviluppatori di giochi

Splashtop si è sempre distinta per offrire un'esperienza di accesso remoto di alta qualità per applicazioni basate su video e giochi. Ad esempio, Splashtop è stata premiata come migliore app mobile al CES 2012, in occasione del quale NVIDIA ha presentato Splashtop durante la sua conferenza stampa al CES. Ma attività come l'editing di video, la progettazione di giochi o la creazione di complesse visualizzazioni 3D sono molto più difficili da svolgere in remoto, a causa dei vincoli tecnici dello streaming dei dati.

Splashtop ha raggiunto il suo nuovo successo in streaming 4K ottimizzando il suo motore di codifica e decodifica per sfruttare l'accelerazione hardware più recente di Intel, NVIDIA e AMD. In questo modo, Splashtop ha portato le prestazioni di accesso remoto a un livello superiore, riducendo l'utilizzo della CPU di oltre il 50%, rendendo più spazio di crescita della CPU disponibile per applicazioni a uso intensivo di elaborazione come software di editing video, motori di sviluppo di giochi e applicazioni CAD/CAM.

Splashtop offre distribuzione cloud e on-premise, soddisfacendo diversi livelli di sicurezza e requisiti di conformità. L'autenticazione a più fattori, l'autenticazione dei dispositivi e la crittografia TLS/SSL sono integrati per un accesso remoto sicuro. È inoltre disponibile la funzionalità Single Sign-On (SSO) con integrazione con ADFS, Azure AD, JumpCloud e Okta, per migliorare e semplificare la gestione delle password sia per i team IT che per gli utenti.

Gli studi e molte società di sviluppo di giochi utilizzano Splashtop per eseguire editing video remoto e sviluppo di giochi, mentre le aziende di architettura e produzione industriale utilizzano Splashtop per consentire ai lavoratori di accedere alle workstation CAD/CAM 3D aziendali da remoto da casa.

Ottieni lo streaming multimonitor 4K/5K con i piani Splashtop Business

Queste nuove funzionalità sono disponibili con Splashtop Business Access Pro, Splashtop Remote Support e Splashtop On-Demand Support. Gli utenti possono provare gratuitamente o acquistare una licenza per accedere in modo sicuro al proprio computer di lavoro da computer Windows/Mac e da dispositivi mobili iOS o Android. Le organizzazioni possono scegliere se utilizzare il cloud o la distribuzione on-premise.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto e assistenza remota della categoria a professionisti aziendali, fornitori di servizi gestiti (MSP), reparti IT e helpdesk. Inoltre, i servizi di collaborazione Splashtop consentono di condividere efficacemente lo schermo su tutti i dispositivi. Splashtop è una popolare alternativa a VPN/RDP, VNC, RD Gateway e altri software di accesso remoto. Oltre 30 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo.