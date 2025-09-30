Video: Supporto remoto Freshworks Freshservice con Splashtop

Dichiarazione di non responsabilità: Splashtop SOS è diventato Splashtop Remote Support. Sebbene il nome del prodotto sia cambiato, le caratteristiche e le funzionalità rimangono invariate, in quanto continuano a fornire un supporto remoto veloce, sicuro e affidabile.
Sapevi che puoi avviare una sessione di supporto remoto/accesso remoto/controllo remoto su computer Windows e Mac direttamente da un ticket Freshservice? Il supporto remoto Freshworks tramite Splashtop è facile da eseguire e rappresenta un modo conveniente per aumentare la produttività del team di assistenza.
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Consulta questo articolo di supporto se hai domande sulla configurazione dell'integrazione SOS Freshservice-Splashtop
Puoi anche visitare la nostra pagina web Splashtop Freshservice integration per maggiori informazioni su come iniziare a utilizzare il controllo remoto di Freshworks. Se invece utilizzi Freshdesk, visita la nostra pagina Splashtop Freshdesk integration .