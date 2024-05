Sbloccare l'accesso remoto sicuro e conveniente con Splashtop

Prima di entrare a far parte di Splashtop, Mark ha trascorso 12 anni nel settore Communications as a Service presso 8x8, Inc., dove ha fatto crescere e ridimensionare i team di vendita. È entrato a far parte di 8x8 durante un periodo di crescita in cui l'azienda fatturava 80 milioni di dollari all'anno ed era responsabile della creazione di team di vendita ad alte prestazioni. Nel 2023, il fatturato annuo di 8x8 ha superato i 744 milioni di dollari. La sua esperienza di leadership è stata nella gestione di team di Account Executive e Account Management transazionali. Ha imparato che i team di vendita ad alte prestazioni si mantengono responsabili e guidano insieme verso l'obiettivo del team. Mark ha conseguito la laurea in economia aziendale presso la San Francisco State University. Al di fuori del lavoro, Mark trascorre la maggior parte del suo tempo con la sua famiglia. È un appassionato di sport, tifa per i 49ers, i Warriors, i Giants, gli Sharks e i Barracudas. Nel suo tempo libero Mark ama la boxe, l'esercizio fisico, le MMA e occasionalmente il bourbon.