Se installi patch solo dopo aver appreso di una nuova vulnerabilità, la tua sicurezza è davvero aggiornata? La semplice gestione delle patch reattive non costituisce una corretta gestione del rischio, specialmente negli ambienti distribuiti e BYOD di oggi.
Tuttavia, questa carenza non è una critica alle capacità del tuo team IT. Piuttosto, è una questione di flusso di lavoro che può essere affrontata con visibilità continua, prioritizzazione e automazione.
Con questo in mente, esploriamo come passare dalla gestione delle patch reattive a una gestione del rischio proattiva, come appare questo cambiamento nella pratica e come i team IT possono operazionalizzarlo su larga scala.
Perché la patch reattiva mantiene i team IT in modalità di emergenza
Sebbene mantenere endpoint e applicazioni completamente aggiornati sia importante, il patching reattivo è una corsa costante per rimanere davanti alle vulnerabilità. Ciò significa che non appena viene rilasciata una patch, gli agenti IT devono affrettarsi per ottenerne l'approvazione e la distribuzione su più endpoint, risultando in processi lunghi per gestire un gran numero di dispositivi.
Sebbene i cicli di Patch Tuesday e rilasci simili possano aiutare a centralizzare e distribuire tutte le patch contemporaneamente, possono anche creare grandi arretrati con contesto limitato per ciascuna patch. Questo porta a un senso di urgenza e a una mancanza di strategia o priorità per il deployment delle patch.
Detto ciò, qual è la differenza tra patching reattivo e gestione proattiva delle patch? I segnali comuni di patching reattivo includono:
Applicare patch solo dopo avvisi o incidenti, piuttosto che mantenere tutto aggiornato in maniera proattiva.
Trattare tutte le vulnerabilità allo stesso modo, anziché dare priorità alle patch e vulnerabilità più critiche.
Fare affidamento su controlli manuali o strumenti ritardati, invece di monitoraggio e aggiornamenti in tempo reale.
Mancanza di responsabilità tra IT e sicurezza, invece di avere responsabilità chiare definite.
Il divario tra patching e gestione del rischio
Sebbene rimanere aggiornati sulle patch sia importante per la sicurezza, la conformità IT e la gestione del rischio, è solo un pezzo del puzzle e deve essere considerato nel contesto più ampio della tua postura di sicurezza complessiva.
Le patch non equivalgono alla riduzione del rischio
Le Vulnerabilità e Esposizioni Comuni (CVEs) sono un input importante per valutare il rischio, ma il numero di CVE da solo è un indicatore scarso dell'esposizione reale. I team IT e di sicurezza devono considerare anche fattori come l'exploitabilità e l'impatto delle risorse interessate per valutare correttamente il rischio e stabilire priorità su quali vulnerabilità affrontare per prime.
La visibilità puntuale si rompe rapidamente
La sicurezza richiede una visibilità continua e in tempo reale, non solo istantanee temporali. Le scansioni settimanali, mensili o (ancora peggio) trimestrali falliscono in ambienti moderni e dinamici, creando grandi lacune nella visibilità dove le vulnerabilità possono persistere inosservate tra le scansioni. Aggiungi a questo il rischio posto dai dispositivi non gestiti, insieme ai rischi aggiuntivi che accetti con ogni applicazione di terze parti, e hai bisogno di una visibilità continua per proteggere i tuoi endpoint e la tua rete.
La prioritizzazione manuale non si scala
Come valuti il rischio e stabilisci le priorità delle minacce? I fogli di calcolo possono essere incoerenti, e un giudizio ad hoc basato su dati limitati (o peggio, sulle sensazioni) può essere estremamente inaffidabile. Una cattiva prioritizzazione non solo espone i tuoi sistemi a rischi aggiuntivi, ma influisce anche sulle tue operazioni e fa perdere tempo su patch di bassa priorità. Hai bisogno di strumenti che possano valutare e dare priorità alle minacce in base alle tue politiche, così puoi identificare le più significative.
Come appare realmente la gestione proattiva del rischio
Se la patch reattiva non è sufficiente, quale sarebbe l'alternativa? La gestione proattiva del rischio adotta un approccio attivo di monitoraggio e gestione degli endpoint e dei sistemi per garantirne la protezione contro tutte le minacce in ogni momento.
La gestione proattiva del rischio include:
Visibilità continua su dispositivi, sistemi operativi e software di terze parti, per rilevare rapidamente le minacce in tempo reale.
Prioritizzazione basata sul rischio che calcola le minacce in base a CVE, gravità ed esposizione, in modo che i team IT possano concentrarsi sulle minacce più importanti.
Strumenti di automazione per ridurre la fatica decisionale e lo sforzo manuale, liberando tempo agli agenti per concentrarsi su questioni più urgenti mentre eseguono compiti rapidamente.
Cicli di feedback che confermano la risoluzione e riducono i problemi ripetuti, così puoi verificare la sicurezza e avere documenti chiari per le verifiche.
Passaggio dalla quantità di patch alla prioritizzazione basata sul rischio
Se sei pronto a abbracciare la priorità basata sul rischio, il primo passo è cambiare prospettiva. Piuttosto che concentrarsi sul distribuire un grande volume di patch il più rapidamente possibile, dai priorità alle minacce più critiche prima.
La priorità basata sul rischio richiede la valutazione delle vulnerabilità attraverso molteplici lenti, non solo i punteggi di gravità.
Non tutte le vulnerabilità meritano la stessa urgenza
Anche se tutte le vulnerabilità dovrebbero essere affrontate prima piuttosto che dopo, non tutte rappresentano la stessa minaccia. Il Common Vulnerability Severity System (CVSS) è una buona fonte per identificare quali vulnerabilità sono più critiche, ma dovrai anche considerare la probabilità che una vulnerabilità venga sfruttata e l'impatto che potrebbe avere sul tuo business. Questo aiuterà a dare priorità alle vulnerabilità in modo che quelle critiche ricevano l'urgenza che meritano, e quelle meno critiche possano aspettare.
Il contesto degli asset cambia tutto
L'asset su cui si trova una vulnerabilità può essere importante quanto la vulnerabilità stessa. Se un dispositivo inattivo ha un'app vulnerabile, potrebbe non rappresentare una grande minaccia, specialmente rispetto alla stessa vulnerabilità su un endpoint critico. Dovrai considerare il contesto della vulnerabilità, inclusi il proprietario del dispositivo, il suo utilizzo e il suo ambiente, per dare priorità a quali endpoint necessitano di una risoluzione immediata.
Il tempismo conta più delle percentuali di completamento
Un patching incompleto è meglio di nessun patching, e mentre vorrai assicurarti che ogni patch sia completamente installata, ritardare le patch lascia i tuoi sistemi completamente esposti. Assicurati di monitorare il tuo tempo di risoluzione (il tempo medio per risolvere le vulnerabilità) per determinare se stai affrontando le vulnerabilità abbastanza rapidamente; ogni momento in cui un dispositivo è vulnerabile è un'altra opportunità per i criminali informatici di colpire.
Come l'automazione abilita la gestione del rischio proattiva
L'automazione è uno degli strumenti più utili per la gestione proattiva del rischio. Automatizzare compiti come il rilevamento delle minacce e la distribuzione delle patch consente tempi di risposta più rapidi senza compromettere i tuoi standard e fornisce sicurezza coerente su tutti gli endpoint.
L'automazione consente ai team IT di applicare controlli coerenti su tutti gli endpoint senza aumentare il carico di lavoro manuale o i costi operativi. I benefici di una corretta automazione includono:
Patch gestiti da policy per dare priorità e distribuire automaticamente patch in base alle tue linee guida.
Attivatori di rimedio in tempo reale per aiutare i team IT e di sicurezza a affrontare rapidamente problemi e vulnerabilità.
Ridotta dipendenza dalle finestre di manutenzione per fornire monitoraggio e supporto costanti e continui, invece di semplici istantanee puntuali.
Meno passaggi manuali tra team, migliorando così l'efficienza su tutta la linea.
Dove si inserisce Splashtop AEM in una strategia di rischio proattiva
Quando hai bisogno di maggiore visibilità e controllo sui tuoi endpoint e sulla sicurezza, cerca una soluzione di gestione degli endpoint come Splashtop AEM (Gestione Autonoma degli Endpoint). Con Splashtop AEM, gli agenti IT possono proteggere, gestire e aggiornare gli endpoint su una rete, con strumenti di automazione che forniscono visibilità continua e gestione rapida delle patch.
Splashtop AEM utilizza la rilevazione delle minacce basata su CVE per identificare automaticamente rischi e vulnerabilità e fornire suggerimenti per il rimedio. Quando vengono rilasciate nuove patch, Splashtop AEM può automaticamente rilevarle e distribuirle su tutti gli endpoint, dando priorità a patch ed endpoint in base alla policy della tua azienda.
Questo rende Splashtop AEM uno strumento potente per garantire la sicurezza in ambienti distribuiti e BYOD, poiché aiuta gli agenti IT nelle attività quotidiane e fornisce monitoraggio e gestione continua delle minacce. La sua automazione delle patch aiuta i team a distribuire prontamente le patch su sistemi operativi e applicazioni di terze parti, sia che distribuiscano normalmente le patch manualmente, abbiano bisogno di una soluzione di gestione delle patch per integrare Microsoft Intune, o vogliano migliorare il loro Software di Monitoraggio e Gestione Remota (RMM).
Misurare il Progresso Oltre la Conformità alle Patch
Ovviamente, la conformità alle patch non è l'unico parametro da monitorare. Ci sono diversi fattori da considerare quando si misura la gestione del rischio proattiva, ognuno dei quali può indicare bisogni diversi o aree di miglioramento.
Le metriche di gestione del rischio includono:
Tempo medio per correggere le vulnerabilità ad alto rischio: quanto rapidamente puoi affrontare le minacce più gravi? Più veloce è il tempo medio per il rimedio, meglio funzionano le tue strategie.
Riduzione degli incidenti ripetuti legati a vulnerabilità note: Se continui a incontrare problemi da una vulnerabilità nota, significa che non viene affrontata correttamente. Una riduzione degli incidenti ripetuti è un segno che stai affrontando correttamente le vulnerabilità.
Lacune nella copertura nel tempo: Una volta iniziato a utilizzare la gestione e l'automazione degli endpoint, le lacune nella copertura dovrebbero iniziare a diminuire costantemente. Se rimangono grandi lacune, potrebbe essere necessario rivalutare le vostre strategie.
Fiducia durante gli audit e le revisioni di sicurezza: Il software di gestione degli endpoint come Splashtop AEM include report e registrazioni che aiutano a dimostrare la sicurezza e la conformità IT. Se lo usi correttamente, sarai pronto a superare gli audit con maggiore facilità e fiducia.
Abbracciare la gestione proattiva del rischio
La gestione proattiva del rischio è più di un semplice cambiamento nei processi; è anche un cambiamento nel modo di pensare. Devi rivalutare come proteggi e gestisci gli endpoint, dare priorità alle patch e rilevare minacce, quindi passare attivamente da un approccio "reattivo" a uno "proattivo".
Un approccio proattivo dipende dalla visibilità, dalla priorizzazione e dall'automazione per mantenere gli endpoint sempre sicuri. Adottare una soluzione di gestione degli endpoint come Splashtop AEM ti darà gli strumenti necessari per mantenere ogni dispositivo nella tua rete al sicuro e supportato.
Splashtop AEM fornisce ai team IT gli strumenti e la tecnologia di cui hanno bisogno per monitorare gli endpoint, affrontare proattivamente i problemi e ridurre il loro carico di lavoro. Questo include:
Patch automatiche per sistema operativo, app di terze parti e app personalizzate.
Approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE e potenziati dall'AI.
Quadri strategici personalizzabili che possono essere applicati in tutta la tua rete.
Monitoraggio e gestione dell'inventario hardware e software attraverso tutti i punti di contatto.
Avvisi e interventi correttivi per risolvere automaticamente i problemi prima che diventino problematici.
Azioni in background per accedere a strumenti come gestori di attività e gestori di dispositivi senza interrompere gli utenti.
Pronto ad abbracciare la gestione proattiva del rischio? Inizia con una prova gratuita di Splashtop AEM oggi: