La gestione dei dispositivi endpoint è una questione complicata, e sta diventando sempre più complessa con l'avanzare della tecnologia. Oggi la gestione dei dispositivi si suddivide in diversi tipi di soluzioni, tra cui la Mobile Device Management (MDM), la Enterprise Mobility Management (EMM) e la Unified Endpoint Management (UEM).
La domanda, quindi, è: quale tipo di gestione dei dispositivi è giusto per te? È il momento di confrontare MDM vs EMM vs UEM, analizzare quali sono i loro punti di forza e differenze, e vedere cosa è meglio per le squadre IT e le aziende che gestiscono diversi dispositivi.
Dal MDM a EMM a UEM: Come è evoluta la gestione dei dispositivi
MDM, EMM e UEM sono tutte categorie della gestione dei dispositivi, poiché servono scopi simili. Pertanto, sono tecnologie correlate, poiché ognuna si basa sulle funzionalità e sugli usi della precedente.
All'inizio, la gestione dei dispositivi consisteva in quello che oggi è conosciuto come Mobile Device Management: una soluzione software che consente agli amministratori IT di controllare e gestire dispositivi mobili e applicazioni. Dalla sua introduzione, si è espansa per includere smartphone, tablet, computer e persino alcuni dispositivi Internet delle Cose (IoT).
Con la crescita della tecnologia mobile, MDM si è evoluto in Enterprise Mobility Management, che è progettato per aiutare le organizzazioni a utilizzare in sicurezza i dispositivi e le app mobili. Questo può coprire sia i dispositivi aziendali che quelli personali per le aziende con politiche Bring Your Own Device (BYOD).
Infine, da EMM è nato Unified Endpoint Management, progettato per includere computer, laptop, smartphone e tablet. Questo fornisce una gestione olistica dei dispositivi da un'unica console, permettendo alle aziende di inviare aggiornamenti, applicare politiche di sicurezza e persino cancellare da remoto dispositivi persi o rubati.
Come MDM, EMM e UEM Guidano l'Efficienza Aziendale
Sebbene MDM, EMM e UEM abbiano usi e caratteristiche diverse, forniscono molti benefici simili. Questi includono:
Sicurezza: MDM, EMM e UEM sono tutti progettati per migliorare la cybersicurezza proteggendo e gestendo dispositivi remoti e endpoint, consentendo il lavoro remoto e ibrido senza compromettere la sicurezza.
Efficienza: Ogni soluzione è costruita con diverse funzionalità pensate per supportare dispositivi e lavoratori remoti, così che dipendenti e team possano lavorare efficientemente da qualsiasi luogo.
Supporto BYOD: Sebbene l'estensione del loro supporto BYOD vari, buone soluzioni MDM, EMM e UEM possono tutte aiutare i dipendenti a lavorare sui loro dispositivi preferiti.
Conformità: Una corretta sicurezza e gestione dei dispositivi sono essenziali per molte normative e requisiti. Proteggere gli endpoint remoti con MDM, EMM e/o UEM può aiutare le aziende a soddisfare i loro obblighi di conformità IT.
Scalabilità: Le soluzioni MDM, EMM e UEM sono tutte progettate per essere altamente scalabili, quindi possono supportare nuovi dispositivi secondo necessità. Questo le aiuta a tenere il passo con la crescita della tua azienda, poiché nuovi endpoint possono essere connessi e gestiti senza interruzioni eccessive o difficoltà.
Tuttavia, mentre condividono questi benefici, ciascuno lo fa in modo diverso e ad un livello diverso, che esploreremo presto.
Applicazioni reali di MDM, EMM e UEM
Con i benefici di MDM, EMM e UEM stabiliti, possiamo esaminare le loro applicazioni pratiche. Come stanno usando oggi queste risorse le organizzazioni?
Le organizzazioni utilizzano MDM, EMM e UEM per gestire dispositivi remoti nella loro forza lavoro, inclusi smartphone, tablet e dispositivi IoT. La facilità d'uso, le funzionalità, la sicurezza e l'accessibilità li rendono strumenti potenti per migliorare l'efficienza IT, oltre che per mantenere la cybersecurity e la conformità IT negli ambienti di lavoro remoti e ibridi.
La gestione dei dispositivi è essenziale per il lavoro remoto, poiché i team IT devono essere in grado di garantire che ogni endpoint remoto sia aggiornato, rispetti la politica aziendale e rimanga protetto contro le minacce informatiche. Questi strumenti forniscono capacità di monitoraggio e rilevamento che consentono agli agenti IT di identificare e affrontare rapidamente potenziali problemi o allarmi di sicurezza.
Una buona gestione dei dispositivi include l'analisi per identificare modelli o segni di avvertimento di cui i team IT dovrebbero essere a conoscenza, oltre alla capacità di inviare comandi remoti per affrontare queste preoccupazioni.
MDM vs. EMM vs. UEM: Confronto tra Caratteristiche e Capacità
Sebbene vi siano molte somiglianze tra MDM, EMM e UEM, non sono la stessa cosa. Ciascuno ha un approccio diverso alla gestione dei dispositivi, incluso il range di dispositivi che gestiscono e le funzionalità che offrono.
Il software MDM è focalizzato sui dispositivi mobili. Consente agli amministratori IT di applicare politiche di sicurezza, controllare le impostazioni dei dispositivi, inviare aggiornamenti e persino bloccare o cancellare da remoto i dispositivi quando necessario. MDM funziona tramite un'app client su ogni dispositivo ed è utilizzato principalmente per dispositivi di proprietà aziendale, anche se alcuni consentono il supporto BYOD.
Il software EMM porta l'MDM a un passo oltre, estendendosi oltre i dispositivi mobili e gestendo gli ecosistemi mobili. Questo permette ai team IT di gestire applicazioni, dati e contenuti sui dispositivi gestiti, aiutandoli a mantenere tutto al sicuro. Gli agenti IT possono distribuire e aggiornare app, gestire documenti su dispositivi mobili e abilitare l'autenticazione degli utenti, rendendolo uno strumento prezioso per la sicurezza, anche negli ambienti BYOD.
Infine, il software UEM va oltre i dispositivi mobili per includere tutti gli endpoint, inclusi tablet, computer, dispositivi indossabili, smartphone e dispositivi IoT. Questo significa anche che deve funzionare su diverse piattaforme e sistemi operativi, il che lo rende prezioso negli ambienti BYOD. L'UEM può fornire visibilità attraverso gli ecosistemi di dispositivi, applicare politiche di sicurezza e proteggere gli endpoint con caratteristiche di sicurezza come il rilevamento e la risoluzione delle minacce.
Possiamo suddividere le principali differenze in questo modo:
Ambito
Sicurezza
Supporto BYOD
Compatibilità della Piattaforma
MDM
Si concentra sulla gestione di dispositivi mobili, come smartphone e tablet. Viene utilizzato principalmente per la configurazione, la fornitura e l'applicazione delle politiche.
Sicurezza di base, inclusa la cancellazione da remoto, la crittografia dei dispositivi e l'imposizione del codice di accesso.
Limitato. MDM gestisce principalmente dispositivi di proprietà aziendale, ma BYOD è possibile con restrizioni.
Supporta principalmente iOS e Android.
EMM
Estende MDM aggiungendo gestione delle app, gestione dei contenuti e gestione delle identità.
Sicurezza avanzata con politiche a livello di app, contenitori sicuri e prevenzione della perdita di dati.
Maggiore supporto BYOD mediante la separazione dei dati tra ambienti personali e aziendali.
Tipicamente supporta iOS, Android e Windows, con supporto limitato per macOS.
UEM
Fornisce una singola piattaforma per gestire tutti gli endpoint, inclusi dispositivi mobili, desktop e dispositivi IoT.
Sicurezza avanzata e completa, che tipicamente include rilevamento degli endpoint, monitoraggio della conformità e analisi contestuale.
Integrazione completa BYOD (portare il dispositivo) con controllo degli accessi zero-trust e basati sul contesto.
Generalmente supporta dispositivi iOS, Android, Windows, macOS, Linux, Chrome OS, e IoT.
Sfide operative e limitazioni di MDM, EMM e UEM
Con gli utilizzi e i benefici stabiliti, dobbiamo ancora comprendere le sfide e le limitazioni di ciascuno. Le sfide comuni includono:
Integrazione: A seconda della soluzione scelta, l'integrazione può rappresentare una sfida. Assicurati di scegliere una soluzione che possa integrarsi con ogni tipo di dispositivo e sistema operativo utilizzato dalla tua organizzazione e che possa essere facilmente installata e distribuita su tutti gli endpoint.
Complessità: Se utilizzi una soluzione complessa, può diventare difficile gestire correttamente ogni endpoint. Cerca una piattaforma user-friendly che faciliti la gestione di più endpoint remoti; altrimenti, la complessità potrebbe causare più problemi di quanti ne possa risolvere.
Scalabilità: È importante trovare una soluzione scalabile che possa tenere il passo con la tua crescita. Le soluzioni di gestione dei dispositivi devono essere in grado di aggiungere nuovi endpoint secondo necessità, quindi più è facile scalare, meglio è.
Limitazioni: MDM, EMM e UEM hanno ciascuna le proprie limitazioni, come il focus di MDM sui dispositivi mobili. Assicurati di capire quali endpoint il tuo team IT deve gestire e trova una soluzione che possa supportare ciascuno di essi.
Rafforza la tua strategia endpoint con Splashtop AEM
Quando hai bisogno di gestire e supportare più endpoint remoti, Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) è la soluzione perfetta per la tua strategia di gestione degli endpoint.
Splashtop AEM fornisce una gestione robusta degli endpoint su dispositivi e sistemi operativi. I suoi controlli centralizzati offrono ai team IT visibilità su ciascuno dei loro endpoint, completi di avvisi in tempo reale, analisi e correzioni automatiche tramite Smart Actions.
Con Splashtop AEM, è facile mantenere sicuro e aggiornato ogni endpoint. Puoi personalizzare e imporre politiche su tutti gli endpoint, mantenere la conformità di sicurezza e automatizzare compiti ripetitivi come aggiornamenti e backup. Questo rende la gestione degli endpoint veloce, efficiente, sicura e scalabile, mentre Splashtop AEM è conveniente per aziende di tutte le dimensioni.
Splashtop AEM fornisce ai team IT gli strumenti e la tecnologia necessari per monitorare gli endpoint, affrontare proattivamente i problemi e ridurre il carico di lavoro. Questo include:
Patching automatico per il sistema operativo, app di terze parti e app personalizzate.
Approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE e supportati dall'IA.
Strutture di policy personalizzabili che possono essere applicate in tutta la tua rete.
Monitoraggio e gestione dell'inventario su tutti gli endpoint.
Avvisi e rimedi per risolvere automaticamente i problemi.
Azioni in background per accedere a strumenti come gestori di attività e gestori di dispositivi senza interrompere gli utenti.
Pronto a provare Splashtop AEM per te stesso? Inizia oggi con una prova gratuita: