TeamViewer disabilita la stampa remota, lo schermo vuoto e altre funzionalità da Free Plan

TeamViewer ha rimosso la Stampa remota, la Disabilitazione dell'input remoto e altre funzioni dal suo piano gratuito. Invece di acquistare il piano commerciale di TeamViewer, ottieni queste e altre funzioni con i piani commerciali di Splashtop e risparmia il 50% o più garantito all'anno!
Gli utenti del piano gratuito di TeamViewer saranno privi di alcune funzionalità necessarie da qui in poi. Senza preavviso, TeamViewer ha improvvisamente disattivato diverse funzionalità nella versione gratuita del loro prodotto. Le funzionalità disabilitate includono Disattiva input remoto, Stampa remota, Schermo vuoto e lati di commutazione. Secondo un messaggio pubblicato sul loro sito web della comunità dopo che gli utenti hanno notato e iniziato a lamentarsi, TeamViewer ha detto di aver disabilitato le funzionalità perché erano «principalmente utilizzate per scopi commerciali» e per prevenire truffe. Puoi vedere la reazione della comunità qui sotto:
Le funzionalità rimosse sono state selezionate per il loro utilizzo in ambienti commerciali, al fine di evitare problemi con l'uso personale. Questo è stato anche uno sforzo importante per proteggersi da potenziali truffe. Ulteriori informazioni possono essere trovate qui: https://t.co/15w653iRV5 Con affetto, Julia
— Supporto TeamViewer (@TeamViewer_help) 30 gennaio 2019
Le funzionalità rimosse erano quelle più popolari, per le quali ora si intende far pagare le persone. CHIUNQUE abbia mai dato assistenza ai propri genitori sa quanto sia importante "disabilitare l'ingresso remoto" se vuoi davvero avere successo. E tu cerchi di giustificarlo con le truffe...
— Andi (@staff_andy) 30 gennaio 2019
Questo avviene dopo che gli utenti della versione gratuita di TeamViewer si sono lamentati negli ultimi mesi per le loro connessioni remote che si interrompono e poi non riescono a riconnettersi a causa di “sospetto uso commerciale”. Abbiamo sentito da diversi (ormai ex) utenti della versione gratuita di TeamViewer riguardo alle loro frustrazioni. Molti si sentono arrabbiati perché pensano che TeamViewer stia cercando di spingerli ad acquistare una costosa licenza commerciale.
Per non parlare della mancanza di funzionalità come lo schermo nero e gli aggiornamenti automatici di sicurezza sono sia problemi di privacy che di sicurezza per gli utenti della versione gratuita TeamViewer.
Se sei un utente gratuito di TeamViewer che ha bisogno di software desktop remoto con funzionalità come Remote Print e Blank Screen, allora siamo qui per dirti che c'è un'opzione migliore rispetto al pagamento del piano commerciale di TeamViewer. Puoi ottenere queste caratteristiche e molto altro con Splashtop!
Ottieni queste e altre caratteristiche e risparmia il 50% o più con Splashtop.
Perché Splashtop Remote Access è un'opzione migliore rispetto al piano commerciale di TeamViewer? Vediamo di capire meglio:
Avrai a disposizione le funzioni che non sono più disponibili in TeamViewer Free, e molto altro ancora! Splashtop Remote Access include le funzioni di stampa remota, schermo vuoto, blocco dello schermo remoto (simile alla funzione Disattiva ingresso remoto di TeamViewer) e altre fantastiche funzioni come il trasferimento di file con drag-and-drop.
Risparmierai il 50% o più del costo garantito rispetto ai piani commerciali di TeamViewer!
Il prezzo di Splashtop Remote Access parte da 5,50 €/mese 66 €/anno). TeamViewer parte da 34,90 €/mese 418,80 €/anno)*. Non spendere troppo per TeamViewer, pensa a risparmiare e ottieni tutto ciò di cui hai bisogno con Splashtop.
Sappiamo che può essere difficile passare a una nuova soluzione di desktop remoto dopo aver usato TeamViewer per tanto tempo, ed è per questo che ti stiamo facendo provare Splashtop Remote Access gratuitamente per 7 giorni! Non è richiesta alcuna carta di credito né impegno. Registrandoti, potrai utilizzare la versione completa di Splashtop Remote Access Pro in pochi minuti. Clicca sul pulsante qui sotto per iniziare la tua prova gratuita.
Leggi il nostro confronto completo tra Splashtop e TeamViewer. Oppure puoi leggere di più su Remote Print e Blank Screen con Splashtop. Assicurati di iniziare la prova gratuita in modo da poter provare queste funzionalità e capire di persona perché dovresti passare a Splashtop.
* Fonte: Sito web di TeamViewer US Prezzo di listino di $49/mese ($588/anno) per il piano Single User, febbraio 2019.
Vuoi controllare i prezzi? Consulta il nostro confronto tra i prezzi di Splashtop e TeamViewer .