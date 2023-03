TeamViewer disabilita la stampa remota, lo schermo vuoto e altre funzionalità da Free Plan

TeamViewer ha rimosso la stampa remota, la disattivazione dell'input remoto e altre funzioni dal suo piano gratuito. Invece di acquistare il piano commerciale di TeamViewer, ottieni queste e altre funzioni con Splashtop e risparmia il 50% o più garantito all'anno!

Gli utenti del piano gratuito di TeamViewer saranno privi di alcune funzionalità necessarie da qui in poi. Senza preavviso, TeamViewer ha improvvisamente disattivato diverse funzionalità nella versione gratuita del loro prodotto. Le funzionalità disabilitate includono Disattiva input remoto, Stampa remota, Schermo vuoto e lati di commutazione. Secondo un messaggio pubblicato sul loro sito web della comunità dopo che gli utenti hanno notato e iniziato a lamentarsi, TeamViewer ha detto di aver disabilitato le funzionalità perché erano «principalmente utilizzate per scopi commerciali» e per prevenire truffe. Puoi vedere la reazione della comunità qui sotto:

Le funzionalità rimosse sono state selezionate per il loro utilizzo in ambienti commerciali, al fine di evitare problemi con l'uso personale. Questo è stato anche uno sforzo importante per proteggersi da potenziali truffe. Ulteriori informazioni possono essere trovate qui: https://t.co/15w653iRV5 Con affetto, Julia — Supporto TeamViewer (@TeamViewer_help) 30 gennaio 2019

Le funzionalità rimosse erano quelle più popolari, per le quali ora si intende far pagare le persone. CHIUNQUE abbia mai dato assistenza ai propri genitori sa quanto sia importante "disabilitare l'ingresso remoto" se vuoi davvero avere successo. E tu cerchi di giustificarlo con le truffe... — Andi (@staff_andy) 30 gennaio 2019

Questo è successo dopo che gli utenti gratuiti di TeamViewer si sono lamentati negli ultimi mesi circa il timeout delle connessioni remote e quindi non sono stati in grado di riconnettersi a causa di «sospetto uso commerciale». Abbiamo sentito parlare di diversi (ora ex) utenti liberati da TeamViewer a causa delle loro frustrazioni. Molti si sentono arrabbiati perché si sentono come se TeamViewer stia cercando di spingerli ad acquistare una licenza commerciale costosa.

Per non parlare della mancanza di funzionalità come lo schermo nero e gli aggiornamenti automatici di sicurezza sono sia problemi di privacy che di sicurezza per gli utenti della versione gratuita TeamViewer.

Se sei un utente gratuito di TeamViewer che ha bisogno di software desktop remoto con funzionalità come Remote Print e Blank Screen, allora siamo qui per dirti che c'è un'opzione migliore rispetto al pagamento del piano commerciale di TeamViewer. Puoi ottenere queste caratteristiche e molto altro con Splashtop!

Ottieni queste e altre caratteristiche e risparmia il 50% o più con Splashtop.

Perché Splashtop Business Access è un'opzione migliore rispetto al piano commerciale di TeamViewer? Scoprilo qui:

Otterrai le funzionalità che non sono più disponibili in TeamViewer Free, più altre! Splashtop Business Access include Stampa remota, Schermo vuoto, Blocca schermo remoto (simile alla funzione Disabilita input remoto di TeamViewer) e altre fantastiche funzionalità come Trasferimento file con trascinamento.

Risparmierai il 50% o più del costo garantito rispetto ai piani commerciali di TeamViewer! Il prezzo di Splashtop Business Access parte da €4.58 /mese €55 /anno). TeamViewer parte da €32.90 /mese €394.80 /anno)*. Non spendere troppo per TeamViewer, pensa a risparmiare e ottieni tutto ciò di cui hai bisogno con Splashtop.

Detto questo, sappiamo che può essere difficile passare a una nuova soluzione di desktop remoto dopo aver usato TeamViewer per tanto tempo, ed è per questo che ti stiamo facendo provare Splashtop Business Access gratuitamente per 14 giorni! Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno. Basta iscriversi e in pochi minuti sarai operativo con la versione completa di Splashtop Business Access Pro. Clicca sul pulsante qui sotto per iniziare la tua prova gratuita.

Leggi il nostro confronto completo tra Splashtop e TeamViewer. Oppure puoi leggere di più su Remote Print e Blank Screen con Splashtop. Assicurati di iniziare la prova gratuita in modo da poter provare queste funzionalità e capire di persona perché dovresti passare a Splashtop.

* Fonte: Sito web di TeamViewer US Prezzo di listino di $49/mese ($588/anno) per il piano Single User, febbraio 2019.

Vuoi controllare i prezzi? Consulta il nostro confronto tra i prezzi di Splashtop e TeamViewer .