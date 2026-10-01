I team IT sono costantemente impegnati, soprattutto quando devono gestire più endpoint. Spesso faticano a gestire arretrati di patch, endpoint distribuiti e la conformità IT su tutti i dispositivi, sottraendo tempo e risorse ad altre attività.
Tuttavia, tutte queste sfide possono essere affrontate con la giusta soluzione di patch management. Un buon patch management aziendale può semplificare la protezione degli endpoint, il mantenimento della cybersecurity e l’aggiornamento di tutto da un unico posto, mantenendo così i dispositivi sicuri senza impegnare troppo i team IT.
Quindi, in che modo la gestione delle patch aziendali può contribuire a migliorare la sicurezza IT? Vediamolo…
Che cos'è la gestione delle patch aziendali?
La gestione delle patch aziendali è il processo di identificazione, test, distribuzione e verifica degli aggiornamenti nell'infrastruttura IT di un'organizzazione. Poiché l'applicazione delle patch è una parte essenziale della cybersecurity e della conformità IT, la gestione delle patch aziendali è progettata per stabilire regole chiare che garantiscano che tutti gli aggiornamenti vengano installati e verificati correttamente entro un determinato arco di tempo, seguendo linee guida definite per i test e la definizione delle priorità.
L'automazione è un componente fondamentale della moderna gestione delle patch aziendali. Mentre la gestione manuale delle patch si basa sul fatto che gli utenti si ricordino di installare gli aggiornamenti o che gli addetti IT aggiornino manualmente ogni dispositivo, l'automazione semplifica il processo, migliora l'efficienza e aiuta a garantire che ogni endpoint venga aggiornato correttamente.
Capire patch, aggiornamenti e upgrade nell'IT aziendale
I termini “patch”, “update” e “upgrade” vengono spesso usati in modo intercambiabile, ma ci sono alcune differenze importanti, soprattutto nel contesto della gestione delle patch aziendali. Possiamo suddividerli così:
Che cos’è
Cosa affronta
Perché è importante per la definizione delle priorità dell'IT aziendale
Patch
Una modifica software mirata che risolve un problema specifico senza alterare significativamente le funzionalità. In genere viene rilasciata tra una versione principale del software e l'altra.
Vulnerabilità di sicurezza, correzioni di bug, problemi di stabilità, requisiti di conformità e miglioramenti minori delle prestazioni.
In genere è ad alta priorità, perché le patch spesso risolvono vulnerabilità sfruttate attivamente. Rimandare l'applicazione delle patch può causare violazioni dei dati, mancate conformità ai requisiti di sicurezza e interruzioni.
Update
Una raccolta di miglioramenti e correzioni rilasciati per una versione software esistente. Gli aggiornamenti possono includere patch, piccoli miglioramenti delle funzionalità e miglioramenti delle prestazioni.
Correzioni di bug multiple, miglioramenti della sicurezza, miglioramenti della qualità d'uso, correzioni di problemi di compatibilità e piccole aggiunte di funzionalità.
Importante per mantenere la stabilità, le prestazioni e la supportabilità del sistema. Possono aiutare a prevenire il debito tecnico e i problemi di compatibilità.
Passa a un piano superiore
Il passaggio a una nuova versione o alla release più recente di un software, spesso con modifiche significative alle funzionalità, all'architettura o all'esperienza utente.
Sostituzione del software giunto a fine vita, accesso a nuove funzionalità, framework di sicurezza migliorati e requisiti di supporto del fornitore.
In genere richiede pianificazione strategica, test, formazione degli utenti e gestione del cambiamento. Anche se gli upgrade potrebbero non essere urgenti quanto le patch critiche, sono essenziali per la sicurezza e la manutenibilità a lungo termine.
In sostanza, le patch sono le modifiche più piccole, ma possono anche essere le più importanti, perché spesso risolvono vulnerabilità di sicurezza critiche. Gli upgrade, essendo le modifiche complessivamente più ampie, richiedono spesso più pianificazione, test e formazione. Gli aggiornamenti, invece, si collocano tra i due in termini di dimensioni e priorità, ma possono anche includere importanti aggiornamenti di sicurezza.
Come funziona il processo di patch management aziendale (ciclo di vita)
Quindi, come funziona il ciclo di vita della gestione delle patch aziendali? Possiamo suddividere il processo in sette fasi, portando l'applicazione delle patch dall'individuazione all'installazione riuscita e alla reportistica. L'intero processo dovrebbe essere così:
Individuazione delle risorse: Per prima cosa, dovrai eseguire un inventario delle tue risorse, inclusi dispositivi, software, sistemi operativi e applicazioni. Questo costituirà la base del tuo patch management e ti aiuterà a identificare ciò che deve essere aggiornato.
Valutazione delle vulnerabilità: una volta che hai inventariato correttamente le tue risorse, puoi identificare le patch mancanti e le vulnerabilità esistenti. È importante valutare le vulnerabilità per determinare quali rappresentano le minacce maggiori, così da poterle risolvere il più rapidamente possibile.
Definizione delle priorità delle patch: non tutte le patch sono ugualmente essenziali; alcune risolvono vulnerabilità di sicurezza critiche, mentre altre apportano miglioramenti minori. La definizione delle priorità è importante per determinare quali patch distribuire per prime, in base alla gravità, alla criticità del sistema e ai potenziali danni.
Test: Assicurati di testare le patch prima di distribuirle in tutta l’azienda. Inizia con un gruppo piccolo ma diversificato di dispositivi su cui applicare le patch, così potrai individuare eventuali problemi da risolvere e assicurarti che le patch funzionino come previsto.
Distribuzione: Se non ci sono problemi importanti, puoi iniziare una distribuzione più ampia. L'uso di gruppi di distribuzione e aggiornamenti pianificati può aiutare a garantire un rilascio fluido, concentrandosi su gruppi selezionati di dispositivi alla volta e programmando gli aggiornamenti nei momenti in cui causano meno interruzioni.
Verifica: verificare che le patch siano installate correttamente è importante per assicurarsi che ogni endpoint sia aggiornato correttamente. A volte l'installazione delle patch può non riuscire oppure può essere necessario riavviare i dispositivi prima che venga completata, quindi la verifica può aiutare a individuare eventuali endpoint che richiedono intervento.
Reportistica: Mantenere i registri è fondamentale anche per la gestione delle patch. Questi report mostrano chiaramente cosa è stato aggiornato, quando, eventuali problemi riscontrati e qualsiasi eccezione che ha dovuto essere concessa, così i team IT possono dimostrare la conformità delle patch durante gli audit.
Perché i leader IT aziendali danno priorità alla gestione delle patch
Gli endpoint non aggiornati sono uno dei rischi maggiori negli ambienti aziendali, il che rende la gestione delle patch una funzione di sicurezza fondamentale per i team IT enterprise.
Secondo il Data Breach Investigations Report 2026 di Verizon, lo sfruttamento delle vulnerabilità è stato il modo più comune con cui gli attaccanti hanno ottenuto l’accesso iniziale nelle violazioni, con il 31%. Lo stesso report ha rilevato che solo il 26% delle vulnerabilità nel catalogo Known Exploited Vulnerabilities di CISA è stato completamente corretto nel 2025 e che il tempo medio per risolverle è salito a 43 giorni.
Rimandare l'applicazione delle patch può portare a conseguenze gravi. Una violazione dei dati può causare danni significativi a un'azienda, tra cui la perdita di dati sensibili proprietari e dei clienti, potenziali attacchi ransomware e tempi di inattività prolungati, senza contare le sanzioni finanziarie e i danni reputazionali che ne conseguono.
Patch pianificate vs. patch di emergenza: come i team IT aziendali gestiscono entrambe
A volte viene scoperta una nuova vulnerabilità che deve essere corretta il più rapidamente possibile. In questi casi, la patch non può aspettare il consueto ciclo di aggiornamento e deve essere gestita separatamente.
Questo ci porta alla differenza tra patch pianificate e patch di emergenza. Mentre le patch pianificate vengono rilasciate in cicli regolari, le patch di emergenza sono patch fuori banda create per affrontare vulnerabilità zero-day e altri exploit critici.
Mentre le patch regolari possono essere gestite secondo un ciclo pianificato, con tutto il tempo necessario per test e approvazione, le patch di emergenza possono richiedere tempistiche più rapide. Queste patch dovrebbero avere la priorità per test, approvazione e distribuzione, in modo che i dispositivi possano essere corretti e protetti il più rapidamente possibile, soprattutto se la vulnerabilità viene sfruttata attivamente.
Gestione delle patch aziendali e framework di conformità
La gestione delle patch è anche una parte fondamentale della conformità IT. Esistono diversi framework di conformità che richiedono che le patch vengano distribuite entro un periodo di tempo stabilito, insieme a registri chiari che dimostrino la conformità delle patch (incluse spiegazioni documentate per eventuali eccezioni). I log di controllo forniscono le prove di cui i revisori hanno bisogno per confermare che le patch siano state applicate nei tempi previsti, quindi assicurati che siano completi e facili da recuperare.
I framework di conformità includono:
NIST SP 800-40: NIST-SP 800-40 è la “Guida alla pianificazione del patch management aziendale” e fornisce linee guida chiare su come le organizzazioni dovrebbero affrontare il patch management. Questo include la prioritizzazione basata sul rischio e la gestione del ciclo di vita, e rappresenta una risorsa utile per le best practice in materia di cybersecurity e patch management.
HIPAA: Le aziende sanitarie e altre aziende mediche devono mantenere la conformità HIPAA per proteggere le informazioni riservate dei pazienti e le cartelle cliniche. La norma di sicurezza HIPAA richiede alle entità coperte di identificare e gestire i rischi relativi ai dati elettronici dei pazienti, e le vulnerabilità non corrette sono uno dei più comuni tra questi rischi.
PCI DSS: PCI DSS è uno standard di sicurezza globale che regola il modo in cui le aziende gestiscono i dati dei titolari di carta per proteggere i consumatori e le informazioni delle loro carte di credito. Il requisito 6.3.3 richiede che le patch per le vulnerabilità critiche vengano installate entro un mese dal rilascio, mentre le altre patch di sicurezza devono essere applicate entro tempistiche basate sulla valutazione del rischio dell'organizzazione.
CIS Control 7: la conformità CIS consiste nell'allineare i sistemi IT ai controlli e ai benchmark del Center for Internet Security per proteggere sistemi e dati dalle minacce. Questo include la gestione continua delle vulnerabilità, quindi il monitoraggio costante e l'applicazione delle patch sono fondamentali.
In che modo la gestione delle patch aziendali apporta vantaggi al tuo team IT
Naturalmente, la gestione delle patch offre molteplici vantaggi alle aziende. Con una buona gestione delle patch, le aziende possono rafforzare la propria cybersicurezza, migliorare l'efficienza, ridurre i tempi di inattività ed evitare costi.
I vantaggi della gestione delle patch aziendali includono:
Rischio di violazioni ridotto grazie a una migliore protezione contro vulnerabilità note e di recente scoperta.
Meno tempi di inattività non pianificati grazie alla riduzione sia degli attacchi sia dei riavvii in momenti inopportuni.
Conformità pronta per gli audit grazie a log e registrazioni automatizzati che dimostrano che le patch sono aggiornate.
Maggiore efficienza IT grazie all'automazione, che garantisce distribuzioni fluide e libera tempo ai team IT per concentrarsi su altre attività.
Riduzione dei costi grazie alla minore minaccia di violazioni dei dati e dei costi che possono comportare.
Rischio, rollout e reportistica: strategia di patching enterprise
Una strategia di patching IT definisce le regole che il tuo team segue in ciascuna di queste fasi, in modo che le decisioni restino coerenti su ogni endpoint e resistano alle verifiche di audit. Gli elementi chiave da definire includono:
Scadenze basate sulla gravità: imposta una finestra temporale di correzione obiettivo per ogni livello di rischio, ad esempio critico, alto e ordinario, e considera le vulnerabilità nel catalogo Known Exploited Vulnerabilities del CISA come il livello più urgente. Allinea queste finestre ai framework di conformità seguiti dalla tua organizzazione.
Finestre di manutenzione: concorda con i responsabili aziendali quando ogni gruppo di dispositivi può essere aggiornato e riavviato, così le distribuzioni evitano le ore di punta e le operazioni critiche.
Piani di rollback: Decidi in anticipo come il tuo team risponderà se una patch causa problemi, incluso chi può sospendere una distribuzione e come verranno ripristinati i dispositivi interessati.
Gestione delle eccezioni: alcuni sistemi non possono essere aggiornati subito a causa di limitazioni del supporto del fornitore o di vincoli aziendali. Documenta ogni eccezione con un responsabile, una motivazione, un controllo compensativo e una data di revisione.
Responsabilità chiare: assegna la responsabilità di ogni fase del processo, dall’approvazione delle patch alla verifica dei risultati, così il lavoro non si blocca tra un team e l’altro.
Metriche delle prestazioni: monitora misure come il tasso di conformità delle patch e il tempo di risoluzione, così puoi individuare eventuali rallentamenti in anticipo.
Quali funzionalità cercare nelle soluzioni di gestione delle patch aziendali
Quando cerchi una soluzione di gestione delle patch per l'azienda, può essere difficile capire quali funzionalità siano essenziali e quali invece sembrino valide solo sulla carta. Tuttavia, ci sono alcune funzionalità essenziali di cui nessuna soluzione di patch management dovrebbe fare a meno, quindi quando confronti i fornitori, assicurati che offrano queste:
Patching del sistema operativo e di terze parti: le soluzioni che applicano patch solo ai sistemi operativi rischiano di lasciare le applicazioni obsolete e vulnerabili. Cerca un'ampia copertura delle applicazioni di terze parti insieme al patching del sistema operativo.
Informazioni basate su CVE: i dati Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) possono aiutare a identificare le minacce note, così da poterle assegnare a una priorità e mitigare. Cerca una piattaforma con informazioni basate su CVE supportate dall'AI per individuare e affrontare rapidamente le potenziali minacce.
Pianificazione basata su criteri: la possibilità di pianificare e dare priorità alle patch in base ai criteri aziendali è importante. Una buona soluzione di patch management dovrebbe pianificare automaticamente gli aggiornamenti in base ai criteri aziendali, assicurando che vengano distribuiti tempestivamente con interruzioni minime.
Controlli centralizzati: la gestione centralizzata è altrettanto importante per garantire visibilità e controllo efficienti. Cerca una piattaforma con una dashboard centralizzata che offra una visione chiara degli endpoint e delle relative patch da un unico posto.
Report di conformità: mantenere registrazioni chiare aiuta a dimostrare la conformità e a superare gli audit. Assicurati di trovare una soluzione con report e log di conformità per dimostrare facilmente che la sicurezza e le patch sono aggiornate secondo necessità.
Integrazioni con il tuo stack esistente: la gestione delle patch dovrebbe funzionare insieme agli strumenti su cui il tuo team fa già affidamento, come Microsoft Intune, antivirus e soluzioni di endpoint detection and response (EDR). Questo offre all’IT una visione combinata dello stato e della sicurezza degli endpoint senza duplicare il lavoro.
Come l'automazione e l'AI stanno trasformando la gestione delle patch nelle aziende
Ci sono due strumenti che rendono la gestione delle patch aziendali significativamente più efficace ed efficiente: l'automazione e l'intelligenza artificiale (AI).
L'automazione delle patch ha permesso alle organizzazioni di distribuire rapidamente le patch su più endpoint distribuiti, senza che i team IT debbano gestire manualmente ogni dispositivo. Questo ha rappresentato un grande vantaggio in termini di efficienza, garantendo un'esperienza di patching più coerente e semplificata.
La tecnologia supportata dall'AI aiuta i team IT a interpretare i dati sulle vulnerabilità e a dare priorità alle patch più rapidamente. Con le giuste funzionalità AI, il software di patch management può riepilogare ciò che interessa ciascuna vulnerabilità e suggerire i passaggi di correzione, così i team possono intervenire prima sui rischi più elevati.
Molte organizzazioni stanno ancora lavorando per raggiungere un ciclo di vita delle patch completamente autonomo. Un sondaggio di Splashtop condotto su 250 professionisti IT e MSP ha rilevato che il 72% delle organizzazioni si trova in una fase intermedia, in cui gli strumenti esistono ma frammentazione e automazione incoerente limitano i vantaggi. I risultati completi sono disponibili nel report di ricerca Stuck in the Middle.
Prendi il controllo della gestione delle patch aziendali su ogni endpoint
Quando vuoi una gestione delle patch aziendali affidabile ed efficiente, Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) ha ciò che ti serve. Splashtop AEM consente ai team IT di gestire più dispositivi distribuiti, con gestione automatizzata delle patch e informazioni sulle vulnerabilità basate su CVE e supportate dall'AI che aiutano i team a decidere cosa correggere per primo.
Con Splashtop AEM, i team IT possono rilevare le patch disponibili, distribuirle tramite anelli di aggiornamento in modo che raggiungano prima un gruppo più ristretto e monitorare lo stato delle patch e i log di ogni aggiornamento. Copre la gestione delle patch del sistema operativo per Windows e macOS e la gestione delle patch di applicazioni di terze parti per oltre 100 applicazioni, sia su workstation che su server.
Di conseguenza, i team IT aziendali che utilizzano Splashtop AEM possono supportare i dispositivi in tutta l'azienda, mantenere la conformità IT e proteggere gli endpoint, liberando tempo per attività più urgenti.
Vuoi provare Splashtop AEM in prima persona? Inizia oggi con una prova gratuita.