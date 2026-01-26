Perché la preparazione per Patch Tuesday è importante
Il secondo martedì di ogni mese, Microsoft rilascia nuove patch e aggiornamenti. Questo evento, chiamato Patch Tuesday, può mettere pressione sui team IT, che improvvisamente devono aggiornare più endpoint in tutta l'azienda con ogni nuovo aggiornamento rilasciato quel mese.
Tuttavia, il vero problema dietro questa corsa non è dovuto al volume delle patch. Piuttosto, è tutta una questione di preparazione. I team IT sanno cosa è Patch Tuesday e dovrebbero sapere cosa aspettarsi, ma troppo pochi si preparano in anticipo.
Se ti trovi a correre per installare gli aggiornamenti ogni Patch Tuesday, non deve essere una sfida. Con un po' di pianificazione e preparazione concentrandosi su visibilità, prioritizzazione ed esecuzione, Patch Tuesday può diventare un'attività di routine, piuttosto che una corsa reattiva.
Approfondiamo meglio.
Cosa va di solito storto il Patch Tuesday
Quando dici a un agente IT che sta arrivando il Patch Tuesday, si rabbrividisce con nervosa anticipazione? Il Patch Tuesday può essere soggetto a problemi se un team IT non è preparato, tra cui:
1. Nessun inventario chiaro dei dispositivi interessati
Il Patch Tuesday può includere aggiornamenti per un'ampia gamma di sistemi operativi e applicazioni Microsoft, quindi senza un inventario chiaro e accessibile, i team IT possono avere difficoltà a capire cosa deve essere aggiornato e identificare gli endpoint impattati
2. Il patching inizia troppo tardi
Se le patch escono martedì, quando dovrebbero essere installate? Molto spesso, i team aspettano fino al giorno del rilascio per iniziare a pianificare, e la necessità di revisioni e approvazioni manuali può ulteriormente ritardare il patching. Hanno bisogno di strumenti di gestione e automazione delle patch per distribuire aggiornamenti il più rapidamente possibile. Utilizzando una soluzione di gestione degli endpoint come Splashtop AEM, verifica che le tue politiche di patching e regole di automazione siano attive.
3. Gli aggiornamenti di terze parti sono trascurati
Patch Tuesday si concentra sugli aggiornamenti per i sistemi operativi e le applicazioni Microsoft, ma pochissime aziende si affidano interamente ai prodotti Microsoft. Le app di terze parti non possono essere trascurate; lasciarle diventare obsolete espone a vulnerabilità e crea rischi aggiuntivi.
4. Tempo limitato per dare priorità al rischio
Quando vengono rilasciate più nuove patch, come le si priorizza? Patch Tuesday spesso include numerosi aggiornamenti senza contesto, rendendo poco chiaro quali siano piccoli miglioramenti delle funzionalità e quali siano patch di sicurezza critiche. I team IT devono essere in grado di identificare quali patch siano le più importanti, in modo da poterle prioritizzare e programmare di conseguenza, riducendo al minimo la loro esposizione a vulnerabilità ad alto rischio.
Cosa significa veramente essere "preparati" per Patch Tuesday
Patch Tuesday non dovrebbe mai sorprendere un team IT. È un evento mensile in una data fissa, quindi prepararsi è relativamente semplice. Ovviamente, cosa significhi esattamente "essere preparati" può variare da persona a persona.
Essere preparati per il Patch Tuesday significa tipicamente:
Sapere esattamente quali dispositivi e software saranno impattati dagli aggiornamenti.
Comprendere quali vulnerabilità sono più rilevanti e dovrebbero essere prioritarie.
Avere la gestione delle patch e l'automazione preparate prima che le patch vengano rilasciate.
Essere in grado di distribuire gli aggiornamenti rapidamente e senza sforzo manuale.
Avere visibilità sui tuoi endpoint per confermare che le patch siano state installate con successo.
Entrare nel Patch Tuesday con questa conoscenza e con gli strumenti pronti renderà più facile dare priorità alle patch, identificare i dispositivi che necessitano di aggiornamenti e distribuirli su tutti i tuoi endpoint. Di conseguenza, il deployment delle patch è più veloce, più efficiente e meno dirompente per l'azienda.
Come prepararsi nei giorni precedenti al Patch Tuesday.
Quando il Patch Tuesday si avvicina, è ora di iniziare a prepararsi. Puoi assicurarti di essere pronto a distribuire gli aggiornamenti sui tuoi endpoint seguendo pochi semplici passaggi:
Rivedi il tuo inventario di dispositivi e sistemi operativi per identificare gli endpoint interessati dagli aggiornamenti.
Identifica il software critico e le applicazioni di terze parti nel tuo ambiente che potrebbero richiedere anche essi patch.
Utilizzando una soluzione di gestione degli endpoint come Splashtop AEM, verifica che le tue politiche di patching e le regole di automazione siano attive in modo che gli aggiornamenti critici possano essere distribuiti immediatamente quando vengono rilasciati.
Conferma che i tuoi endpoint stiano controllando e riportando correttamente su quella piattaforma.
Assicurati di comunicare chiaramente le aspettative al tuo team per garantire che vengano rispettati i tempi di risposta al Patch Tuesday. Questo aiuterà a garantire che le patch vengano distribuite in modo efficiente su tutti gli endpoint, in linea con le regole e le politiche di priorità della tua azienda.
Come Splashtop AEM aiuta i team a prepararsi per il Patch Tuesday.
Quando vuoi distribuire le patch senza problemi su endpoint remoti, hai bisogno di una soluzione di gestione degli endpoint che possa automaticamente rilevare, distribuire e convalidare le patch non appena vengono rilasciate. Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint) è una di queste soluzioni, offrendo alle aziende le capacità di automazione e gestione remota di cui hanno bisogno per ottimizzare la gestione delle patch.
Splashtop AEM fornisce:
1. Visibilità in tempo reale su dispositivi e software
L'inventario hardware e software in tempo reale di Splashtop AEM fornisce informazioni aggiornate su ciascuno dei tuoi endpoint, inclusi la versione del sistema operativo, lo stato delle patch e la proprietà. Con questa visibilità, gli agenti IT possono identificare rapidamente quali dispositivi saranno interessati dagli ultimi aggiornamenti, riducendo le supposizioni e consentendo una valutazione più rapida per un processo di distribuzione più efficiente.
2. Automazione basata su policy pronta prima del giorno del rilascio
Gli amministratori IT possono impostare regole di automazione personalizzate e politiche di patching su Splashtop AEM, inclusi regole che si attivano in base a pianificazioni, eventi o attributi degli endpoint per team e dipartimenti specifici. Una volta impostate queste regole, Splashtop AEM può distribuire automaticamente le patch secondo la tua policy appena sono disponibili, senza richiedere agli agenti IT di priorizzarle e distribuirle manualmente. Di conseguenza, sarai preparato per il Patch Tuesday con largo anticipo, anziché cercare di dare priorità alle patch all'ultimo minuto.
3. Copertura per le patch di OS e di terze parti
Molte soluzioni di patching si concentrano solo sui sistemi operativi, ma poche aziende utilizzano lo stesso OS su tutti gli endpoint. Inoltre, le app di terze parti richiedono frequentemente aggiornamenti e patch, e lasciarle non patchate rende i dispositivi vulnerabili. Splashtop AEM, invece, funziona su sistemi operativi diversi e include il patching per app di terze parti, garantendo un patching completo su tutti gli endpoint e una preparazione più ampia alle patch.
Cosa fare il martedì delle patch
Quando inizia il Patch Tuesday, non è necessario inciampare nel processo e cercare di distribuire tutto contemporaneamente. È facile prepararsi per una distribuzione di patch senza intoppi seguendo pochi semplici passaggi:
Esamina le patch rilasciate e le informazioni sulla gravità (Splashtop pubblica blog riepilogativi del Patch Tuesday per ogni rilascio il giorno stesso).
Identifica prima le vulnerabilità più critiche e sfruttabili, tenendo conto della gravità, della sfruttabilità e dei segnali di divulgazione pubblica.
Usa una soluzione con gestione automatizzata delle patch, come Splashtop AEM, per distribuire le patch su tutti gli endpoint.
Monitora il progresso delle patch su tutti gli endpoint in tempo reale.
Se qualche patch non riesce a installarsi correttamente, la dashboard di Splashtop AEM fornisce visibilità su ciascun endpoint, consentendoti di identificare rapidamente e risolvere i fallimenti. Ciò aiuta a garantire un'implementazione uniforme e completa su tutti gli endpoint, inclusi i dispositivi remoti.
Come convalidare il successo delle patch dopo il deployment
Una volta che una patch è stata distribuita sui tuoi endpoint, è importante verificare che sia stata installata correttamente. C'è sempre la possibilità che si verifichi un errore durante la distribuzione, quindi la validazione è importante per garantire la sicurezza e la conformità IT.
Una volta terminata la distribuzione delle nuove patch, assicurati di seguire alcuni passaggi rapidi per confermare:
Conferma che le patch siano state installate con successo su tutti i dispositivi utilizzando una soluzione che fornisca visibilità in tempo reale sui tuoi endpoint, come Splashtop AEM.
Identifica gli endpoint che hanno perso aggiornamenti in modo da poterli reinstallare correttamente.
Rivedi i rapporti per scopi di conformità e audit per dimostrare la conformità delle patch e della sicurezza.
Programma le azioni correttive per qualsiasi endpoint che necessita ancora di patch.
Errori comuni da evitare nella preparazione del Patch Tuesday
Detto ciò, ci sono molti errori che i team IT possono e fanno durante il Patch Tuesday. Anche se questi errori comuni sono comprensibili, possono creare inefficienze e rallentare la distribuzione delle patch, quindi è importante prestare attenzione a loro.
Errori comuni includono:
Attendere fino al giorno del rilascio per valutare l'impatto: I Patch Tuesday sono prevedibili; le aziende dovrebbero sapere in anticipo quali patch aspettarsi. Questo consente alle organizzazioni di valutare l'impatto in anticipo, piuttosto che cercare di capirlo dopo il rilascio delle patch.
Trattare tutte le patch come se avessero la stessa priorità: Le rilasci del Patch Tuesday possono variare da aggiornamenti di sicurezza critici a miglioramenti minori delle prestazioni. È importante identificare le patch più critiche e darle priorità in modo che gli aggiornamenti necessari vengano installati per primi.
Ignorare gli aggiornamenti delle applicazioni di terze parti: Anche se la tua azienda utilizza principalmente dispositivi Windows, il Patch Tuesday non copre tutto. Le applicazioni di terze parti non sono incluse negli aggiornamenti del Patch Tuesday, quindi è importante utilizzare una soluzione di gestione delle patch che possa rilevare e distribuire aggiornamenti delle app insieme alle release del Patch Tuesday.
Affidarsi al monitoraggio manuale o ai fogli di calcolo: Il monitoraggio della distribuzione delle patch è importante per garantire la sicurezza completa e la conformità IT, ma i metodi basati su manuale o fogli di calcolo sono soggetti a errori umani e richiedono tempo. Invece, usa una piattaforma che possa tracciare automaticamente lo stato delle tue patch attraverso gli endpoint per garantire una copertura completa.
Errore nella verifica del completamento della patch: Gli errori possono occasionalmente impedire il corretto deployment di una patch. In questi casi, verificare il completo deployment della patch è essenziale sia per la sicurezza che per le finalità di audit.
Trasformare il Patch Tuesday in un processo di routine con Splashtop AEM
I Patch Tuesday sono un problema solo se non si è preparati. Con la giusta visibilità, priorità e automazione, puoi distribuire efficacemente le patch sui tuoi endpoint man mano che vengono rilasciate, garantendo un deployment fluido e una sicurezza informatica aggiornata.
Quando desideri una gestione delle patch sicura, senza interruzioni ed efficiente, Splashtop AEM è la tua soluzione. Splashtop AEM consente alle aziende e ai team IT di rilevare automaticamente, scaricare, dare priorità e distribuire patch in ambienti endpoint distribuiti, mantenendo i dispositivi aggiornati e sicuri.
Splashtop AEM fornisce ai team IT gli strumenti e la tecnologia di cui hanno bisogno per monitorare gli endpoint, affrontare proattivamente i problemi e ridurre il loro carico di lavoro. Questo include:
Automated patching per OS, app di terze parti e app personalizzate.
Approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE con prioritizzazione assistita dall'IA.
Quadri politici personalizzabili che possono essere applicati in tutta la tua rete.
Tracciamento e gestione dell'inventario hardware e software su tutti gli endpoint.
Alert e rimedi per risolvere automaticamente i problemi prima che diventino complicazioni.
Azioni in background per accedere a strumenti come gestori di attività e gestori di dispositivi senza interrompere gli utenti.
Pronto a rendere Patch Tuesday un altro giorno facile? Inizia con una prova gratuita di Splashtop AEM e rendi prevedibile la gestione mensile delle patch: