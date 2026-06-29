Newsletter Splashtop - Febbraio 2018

Le ultime novità e i consigli per l'accesso remoto e lo screen mirroring
Notizie su Splashtop & Aggiornamenti
Febbraio 2018
Le ultime notizie e suggerimenti su desktop remoto Splashtop, business, supporto remoto e mirroring dello schermo per IT, business, personale e formazione.
In primo piano questo mese:
Scarica la nuova app Splashtop Business (versione portatile) che puoi semplicemente scaricare ed eseguire. Non è necessaria alcuna installazione. Ottima per l'esecuzione da un'unità USB o da una postazione remota. Gratuita per tutti gli utenti di Splashtop Remote Access e Splashtop Remote Support. Oppure inizia una prova gratuita! Ulteriori informazioni
App portatile Splashtop Business
Splashtop Remote Access
Solo 5,50 €/mese per accedere ai tuoi computer da qualsiasi luogo
Splashtop Remote Support
Personalizza l'app SOS con il logo e il nome della tua azienda
Aula e istruzione
Novità! Tutti i modi in cui puoi usare l'accesso remoto nell'istruzione
Prova Splashtop Classroom gratuitamente o acquistalo a meno di 29,99 USD.
Splashtop Personal
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I 10 motivi principali per passare da Splashtop Personal a Business
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Case study: Cansec Systems sceglie Mirroring360 per formare gli utenti