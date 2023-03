Newsletter Splashtop - Febbraio 2018

Le ultime novità e i consigli per l'accesso remoto e lo screen mirroring

Febbraio 2018

In primo piano questo mese:

Ottieni la nuova Splashtop Business App (versione portatile) che puoi semplicemente scaricare ed eseguire. Non è necessaria alcuna installazione. Ottimo per funzionare da una chiavetta USB o da una postazione remota. Gratuito per tutti gli utenti di Splashtop Business Access, Remote Support, SOS. Oppure inizia una prova gratuita! Per saperne di più

