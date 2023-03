Novità di Splashtop gennaio-febbraio 2018

- Windows richiede che le password vengano digitate, quindi copiare e incollare una password nella schermata di login di Windows quando si accede a un computer da remoto non era possibile. Ora c'è una nuova opzione di menu chiamata "Paste Clipboard as Keystrokes" che la fa funzionare. Questa nuova funzione è stata aggiunta all'app Splashtop Business a partire dalla versione 3.2.0.0.

Splashtop Business App per Windows, versione portatile

- Scarica una versione dell'applicazione Splashtop Business per Windows che NON richiede installazione. Portalo con te su una chiavetta USB ed eseguilo su qualsiasi computer Windows dove preferisci non installare software. Basta lanciarlo, accedere al tuo account Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support o Splashtop SOS e iniziare ad accedere da remoto ai tuoi computer.

