Novità di Splashtop gennaio-febbraio 2018

Ecco alcune delle nuove funzionalità di Splashtop aggiunte a gennaio-febbraio 2018 per linea di prodotto.
Accesso e supporto remoto Splashtop
"Incolla" una password nella schermata di accesso di Windows
- Windows richiede che le password vengano digitate, quindi copiare e incollare una password nella schermata di login di Windows quando si accede a un computer da remoto non era possibile. Ora c'è una nuova opzione di menu chiamata "Paste Clipboard as Keystrokes" che la fa funzionare. Questa nuova funzione è stata aggiunta all'app Splashtop Business a partire dalla versione 3.2.0.0.
Splashtop Business App per Windows, versione portatile
- Scarica una versione dell'app Splashtop Business per Windows che NON richiede installazione. Salvala in un'unità USB ed eseguila su qualsiasi computer Windows in cui preferisci non installare software. Basta avviarla, accedere al tuo account Splashtop Remote Access o Splashtop Remote Support e iniziare ad accedere in remoto ai tuoi computer.
Salva una copia di Remote Support sul desktop dei tuoi clienti
- Vuoi assicurarti che i clienti che stai supportando utilizzando Splashtop Remote Support possano ottenere facilmente aiuto la prossima volta? Salva una copia dell'app SOS sui loro desktop, in modo che possano ritrovarla rapidamente. Cerca la voce di menu "Aggiungi SOS al desktop" nell'app SOS
Ci sono anche correzioni di bug nelle app Splashtop Business 3.2.0.0, negli streamer 3.2.0.0 e nella console web my.splashtop.com.
Splashtop Personal
Supporto per iPhone X a schermo intero - Splashtop Personal per iPhone ora supporta iPhone X a schermo intero a partire dalla versione 2.7.4.5 - Ottieni l'applicazione
Nuova opzione mensile per gli abbonamenti Anywhere Access. L'abbonamento annuale è di gran lunga il più conveniente.
La nuova versione 2.7.4.5 delle applicazioni Personal per iPhone e iPad contiene anche le ultime correzioni di bug.
Mirroring360
La versione 2.3.1.7 dell'app Mirroring360 per Windows include miglioramenti delle prestazioni della versione Pro, una funzione di timeout della condivisione, miglioramenti per la riproduzione dei video di YouTube, miglioramenti della stabilità e correzioni di bug - Download Mirroring360
Prossimamente
Dai un'occhiata all'elenco delle prossime funzionalità che abbiamo in programma - Vedi le prossime funzionalità
Maggiori informazioni sulle ultime release sul sito di supporto Splashtop.