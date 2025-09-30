Splashtop Remote Support Named Top MSP Software by Software Advice

Splashtop Remote Support è stata nominata tra le soluzioni software più votate nel recente rapporto FrontRunners di Software Advice sui migliori software per MSP del 2023.
Il rapporto valuta le recensioni verificate degli utenti finali, classificando i prodotti migliori in base alla loro usabilità e alla soddisfazione dei clienti per le piccole imprese. (Per saperne di più sulla metodologia, fai clic qui)
Splashtop Remote Support ha ottenuto un'incredibile valutazione complessiva di 4.4 (su 5). Splashtop ha ottenuto un punteggio di 4.5 su 5 nelle seguenti categorie:
Facilità d'uso
Assistenza clienti
Rapporto qualità/prezzo
Funzionalità
Splashtop Remote Support è la soluzione ideale per MSP per monitorare, gestire e supportare gli endpoint da remoto grazie alle sue solide funzionalità, all'economicità e alla perfetta integrazione. Puoi consultare le valutazioni di Splashtop Remote Support su Software Advice.
Cosa hanno detto i recensori di Software Advice su Splashtop Remote Support
"Abbiamo esaminato diversi prodotti per la nostra azienda e Splashtop ha soddisfatto le nostre esigenze principali per il supporto remoto delle stazioni di lavoro. Uno dei maggiori vantaggi è stata l'inclusione dell'accesso remoto dei dipendenti ai propri PC - soprattutto durante questo periodo di lavoro da casa! Alla fine abbiamo risparmiato una somma considerevole consolidando uno strumento di supporto remoto IT e l'accesso remoto dei dipendenti in un unico prodotto." - Ryan
"Mi è piaciuta la facilità di configurazione e di utilizzo di Splashtop. Una volta configurato sul computer del cliente, è sufficiente qualche clic per accedere all'unità remota. Credo che le connessioni siano sicure. Per il suo prezzo, è un'ottima alternativa ad altri software per il controllo remoto." - Patrick
"Tutti i professionisti. Ho deciso di affidare la nostra azienda da LogMeIn Central a Splashtop e non potrei essere più felice. Facilissimo da configurare, implementare e mantenere. Il costo era un fattore determinante e la soluzione è rientrata nelle mie linee guida di bilancio... molto conveniente nel panorama degli strumenti di assistenza remota." - Shawn
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Splashtop Remote Support è la soluzione di assistenza remota ideale per MSP. La sua economicità e scalabilità lo rendono interessante per le organizzazioni che vogliono ottimizzare i servizi di supporto remoto e migliorare la soddisfazione dei clienti.
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Disclaimer:
Il marchio FrontRunners è un marchio di fabbrica e di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate ed è usato qui con il permesso. Tutti i diritti riservati. FrontRunners rappresenta le opinioni soggettive dei singoli utenti finali, le valutazioni e i dati applicati in base a una metodologia documentata; non rappresenta le opinioni di Software Advice o dei suoi affiliati, né costituisce un'approvazione da parte di questi ultimi.