Anche le aziende più piccole possono avere molti aggiornamenti software da gestire. Bastano pochi laptop dei dipendenti per creare vulnerabilità di sicurezza e problemi di manutenzione, quindi è importante che siano adeguatamente aggiornati.
Tuttavia, la sfida non è solo mantenere il software aggiornato. Gli aggiornamenti del software dovrebbero essere efficienti e senza interruzioni, senza disturbare i dipendenti al lavoro o diventare un altro compito manuale che grava sui team IT.
La chiave è scegliere una soluzione che mantenga gli aggiornamenti coerenti senza aggiungere più complessità a un ambiente di piccola impresa. Quindi, come puoi scegliere la migliore per la tua azienda? Esploriamo cosa conta di più quando si sceglie una soluzione per gli aggiornamenti software automatizzati, specialmente per le aziende in crescita con flotte di laptop ridotte.
Perché gli aggiornamenti software manuali si interrompono anche in una piccola impresa
Gli ambienti delle piccole imprese spesso si affidano alla patching manuale più a lungo di quanto dovrebbero, semplicemente perché non vedono la necessità di automatizzarlo. Quando hanno solo un numero limitato di endpoint da supportare, sembra un processo più gestibile... fino a quando iniziano a perdere aggiornamenti, i dispositivi vanno fuori sincronizzazione o i dipendenti ritardano le patch per più tempo di quanto sia sicuro.
Indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, gli aggiornamenti software manuali possono creare interruzioni o introdurre rischi, tra cui:
Tempistica di aggiornamento incoerente tra i laptop dei dipendenti, che può creare interruzioni non pianificate.
Aggiornamenti mancanti delle app di terze parti, che sono importanti quanto gli aggiornamenti del sistema operativo e possono lasciare vulnerabilità esposte se non aggiornate.
Interruzioni durante la giornata lavorativa a causa di aggiornamenti che richiedono riavvii lunghi.
Non c'è un modo semplice per confermare se gli aggiornamenti sono stati installati correttamente o identificare i fallimenti.
Tempo eccessivo trascorso a controllare e aggiornare manualmente i dispositivi in tutta l'azienda.
Cosa dovresti prioritizzare in una soluzione di aggiornamento software automatizzato
Se sei un proprietario di piccola impresa, amministratore IT o altro decisore che cerca una soluzione di aggiornamento software automatizzato, può essere un po' opprimente iniziare - come puoi sapere cosa cercare? A tal fine, abbiamo creato un pratico elenco di elementi che vorrai prioritizzare quando valuti le tue opzioni:
1. Configurazione facile e poca manutenzione continua
Le piccole imprese non hanno bisogno di uno strumento che richieda amministratori specializzati, infrastruttura stratificata o lavoro di distribuzione estensivo. La facilità d'uso e di distribuzione, così come le esigenze di manutenzione minimali, sono importanti quanto qualsiasi caratteristica. Cerca una soluzione che funzioni senza intoppi, richieda un investimento minimo e sia di bassa complessità per offrire la migliore esperienza.
2. Supporto per aggiornamenti di sistemi operativi e app di terze parti
Mantenere il sistema operativo aggiornato e patchato è importante, ma da solo non è sufficiente. Le app aziendali comuni, come i browser, gli strumenti di collaborazione e il software per conferenze, richiedono spesso patch di sicurezza e altri aggiornamenti, quindi un'automazione affidabile degli aggiornamenti deve gestire sia i sistemi operativi che le applicazioni di terze parti per garantire una copertura completa delle patch.
3. Pianificazione che minimizza l'interruzione dei dipendenti
Quando gli aggiornamenti sono programmati a metà giornata, possono interrompere il lavoro o essere rinviati indefinitamente per evitare interruzioni. Un buon software di automazione delle patch può programmare gli aggiornamenti al di fuori degli orari di lavoro e delle finestre di manutenzione per assicurarsi che vengano installati senza interrompere i dipendenti. Questo dovrebbe dare alle aziende il controllo sui loro orari e programmazioni senza dover micromanage ogni aggiornamento.
4. Visibilità Chiara sullo Stato degli Aggiornamenti
Se non puoi confermare che un aggiornamento è stato installato correttamente, rischi di lasciare vulnerabilità esposte. Gli strumenti di automazione devono permettere agli amministratori di vedere quali aggiornamenti sono riusciti, quali hanno fallito e quali laptop richiedono ancora attenzione, altrimenti non c'è modo di verificare che tutto funzioni come previsto. La visibilità è essenziale qui, quindi qualsiasi aggiornamento fallito può essere affrontato e riprovato.
5. Una Soluzione Sufficientemente Semplice per una Piccola Flotta
Non hai bisogno di uno stack tecnologico a livello enterprise per gestire una manciata di laptop. I team più piccoli dovrebbero dare priorità all'usabilità e al controllo pratico piuttosto che a una proliferazione della piattaforma per assicurarsi che stiano gestendo correttamente ogni dispositivo.
6. Prezzi adatti a un ambiente piccolo
Se gestisci una piccola impresa, è probabile che tu non abbia bisogno degli strati di funzionalità progettati per grandi dipartimenti IT, quindi perché dovresti pagarli? Invece, cerca una soluzione che si adatti alla tua fascia di prezzo, non solo per risparmiare denaro, ma per assicurarti di ottenere le funzioni di cui hai bisogno piuttosto che essere sopraffatto da quelle che non ti servono. Trovare un prezzo e un insieme di caratteristiche che soddisfano le necessità della tua azienda è fondamentale.
Cosa sovrastimano spesso le piccole imprese, ma non dovrebbero
Spesso, i decisori per le piccole imprese cercano funzionalità che pensano di aver bisogno, solo per scoprire che in realtà non sono utili. Per quanto sia importante sapere cosa dare priorità, è anche utile sapere cosa spesso viene sopravvalutato. Questo include:
La lista più lunga di funzionalità: Più funzionalità non significano necessariamente la soluzione migliore. A volte, significa solo che la soluzione ha funzionalità extra che pagherai ma che non utilizzerai.
Complessità a livello aziendale che richiede gestione dedicata: La semplicità è fondamentale, soprattutto per i team più piccoli. Soluzioni eccessivamente complesse possono spesso richiedere più tempo e causare più problemi di quanti ne risolvano.
Strumenti progettati principalmente per grandi team IT: L'automazione degli aggiornamenti non è una soluzione adatta a tutti. È importante trovare uno strumento con caratteristiche e prezzi adatti alle aziende della tua dimensione.
Componenti aggiuntivi e moduli che non verranno utilizzati: Come per l'elenco di funzioni troppo lungo, non è necessario pagare per componenti aggiuntivi che non vengono effettivamente utilizzati.
Promesse del tipo “Imposta e dimentica” senza visibilità o controllo: La visibilità è essenziale per verificare che le patch siano correttamente installate, identificare rapidamente i fallimenti e mantenere i registri e la coerenza di cui i team hanno bisogno per la preparazione agli audit.
Affermare una copertura delle patch ampia ma non allineata: se il software di gestione delle patch non è allineato con le app che usi effettivamente, non ti sarà di alcuna utilità. Anche se una soluzione offre una vasta gamma di funzionalità di patching, deve comunque soddisfare le tue esigenze specifiche.
Una checklist semplice per valutare le tue opzioni
Ora che sappiamo cosa non dare priorità, la domanda successiva è: cosa dovresti cercare? Abbiamo creato una pratica checklist per aiutarti a valutare le opzioni di automazione degli aggiornamenti. Se trovi una soluzione che spunta ognuna di queste caselle, dovrebbe soddisfare le tue esigenze:
Può aggiornare sia i sistemi operativi che le app di terze parti utilizzate dal tuo team?
Puoi automatizzare le distribuzioni senza dover gestire manualmente ogni laptop?
Puoi controllare il momento in cui gli aggiornamenti vengono effettuati per non interrompere i dipendenti?
Puoi vedere rapidamente quali dispositivi sono aggiornati e quali necessitano di patch?
Puoi identificare facilmente e risolvere gli aggiornamenti non riusciti?
L'installazione è abbastanza leggera per un piccolo team?
Il prezzo è ragionevole per le dimensioni del tuo team?
Dove si inserisce Splashtop AEM per le piccole imprese
Per le piccole imprese che desiderano un modo più semplice per automatizzare gli aggiornamenti senza dover gestire un'infrastruttura più pesante, Splashtop AEM è un'opzione da valutare. Splashtop AEM aiuta a semplificare gli aggiornamenti software, automatizzare le patch per i sistemi operativi e le applicazioni di terze parti supportate, e migliorare la visibilità su tutti i endpoint gestiti.
1. Una Migliore Soluzione per i Piccoli Team Che Desiderano Automazione Senza Pesantezze
Splashtop AEM aiuta i piccoli team ad automatizzare gli aggiornamenti software, migliorare la visibilità degli endpoint e ridurre il lavoro manuale necessario per mantenere aggiornati i laptop. I team possono utilizzare politiche di patch per distribuire gli aggiornamenti secondo un programma stabilito, visualizzando comunque quali aggiornamenti sono riusciti, quali hanno fallito e quali dispositivi necessitano di attenzione.
2. Patch in tempo reale e copertura delle app di terze parti
Splashtop AEM supporta il patching in tempo reale per i sistemi operativi e le applicazioni di terze parti supportate, aiutando i team a mantenere il software aggiornato da un unico luogo. È progettato per ridurre i controlli manuali, migliorare la coerenza delle patch tra i dispositivi e facilitare un'azione rapida quando gli aggiornamenti sono disponibili.
3. Visibilità, Controllo e un Workflow Più Semplice
Con Splashtop AEM, i team possono vedere lo stato delle patch sui dispositivi, esaminare i fallimenti e gestire gli aggiornamenti senza passare da uno strumento all'altro. Questo rende più facile mantenere i laptop aggiornati, rispondere più rapidamente ai problemi e mantenere un processo di aggiornamento più coerente e pronto per l'audit.
4. Perché Questo Conta Più di una Maggiore Dotazione di Strumenti
Le piccole imprese di solito non hanno bisogno di una vasta gamma di endpoint per automatizzare gli aggiornamenti su pochi laptop dei dipendenti. Una soluzione migliore è quella che offre loro la visibilità, l'automazione, e il controllo di cui hanno effettivamente bisogno senza aggiungere complessità inutili o costringerli a un insieme di strumenti molto più grande.
Dai Priorità a Semplicità, Visibilità e Controllo con Splashtop
Le piccole imprese hanno bisogno di un modo affidabile per mantenere il software aggiornato, ridurre lo sforzo manuale e mantenere pratiche di aggiornamento coerenti, ma ciò non significa che abbiano bisogno della piattaforma più grande o più costosa. La soluzione migliore è quella che rende gli aggiornamenti più facili da gestire su tutti i dispositivi senza aggiungere complessità.
Cerca una soluzione facile da configurare, che offra chiara visibilità delle patch, supporti aggiornamenti sia del sistema operativo che di app di terze parti, e che ti permetta di programmare le distribuzioni nell’arco della giornata lavorativa. Per una piccola impresa, questa combinazione è più importante di una lista di caratteristiche più lunga.
Se vuoi valutare se Splashtop AEM è adatto alla tua azienda, inizia con una prova gratuita e scopri come gestisce il patching automatico, la visibilità degli aggiornamenti e la gestione quotidiana sui dispositivi dei tuoi dipendenti.