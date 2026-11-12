Molte aziende si affidano a SCCM (Microsoft Configuration Manager) per distribuire app ai propri dispositivi Windows, che si trovino on-premises o in remoto. Tuttavia, la distribuzione delle applicazioni tramite SCCM è affidabile solo quanto il pacchetto e le regole su cui si basa.
Se uno switch silent non è corretto, la regola di rilevamento non corrisponde all'app oppure un codice di ritorno non è mappato, un'installazione riuscita può essere segnalata come non riuscita (o viceversa). Questo è ancora più importante ora che Microsoft ha rilasciato Configuration Manager versione 2609, la prima release con una cadenza annuale. I team che continuano a usare SCCM hanno bisogno di una distribuzione delle app che funzioni in modo affidabile con le funzionalità che hanno già.
Con questo in mente, vediamo il packaging delle applicazioni in SCCM, come preparare e distribuire le applicazioni e come i metodi di rilevamento e i codici di ritorno determinano ciò che SCCM segnala.
Che cos'è il packaging delle applicazioni in SCCM?
Il packaging delle applicazioni è il lavoro svolto per preparare un'applicazione prima che SCCM la gestisca. Questo include l'impostazione dei comandi di installazione e disinstallazione, l'abilitazione dell'installazione silenziosa, l'aggiunta di configurazioni e la definizione di come verificare l'installazione. Per una panoramica più ampia, vedi che cos'è il packaging delle applicazioni.
SCCM distribuisce quindi l'app preparata. La archivia come applicazione con uno o più tipi di distribuzione, ne copia il contenuto nei punti di distribuzione e comunica ai client quando e come installarla usando i file e le regole che hai fornito.
Tieni presente che SCCM può applicare solo ciò che gli fornisci. Per questo è importante preparare correttamente l'applicazione con le regole e le impostazioni di cui hai bisogno, poiché gran parte dell'affidabilità dell'installazione si decide prima ancora che si apra la procedura guidata Crea applicazione.
Applicazioni vs pacchetti e programmi in SCCM
Con tutta questa terminologia usata un po' ovunque, è facile fare confusione: cosa intendiamo esattamente quando parliamo di applicazioni, pacchetti e programmi? Possiamo suddividere le differenze in questo modo:
Attributo
Applicazione
Pacchetto e programma
Sa se l'app è installata
Sì, tramite un metodo di rilevamento
Nessun metodo di rilevamento
Metodi di installazione multipli
Sì, uno o più tipi di distribuzione scelti in base ai requisiti
Una riga di comando per programma
Dipendenze e sostituzione
Supportato
Esegui prima un altro programma
Ideale per
Software che installi, aggiorni e mantieni conforme
Strumenti di amministrazione, script una tantum, script ricorrenti
Date queste differenze, Microsoft suggerisce pacchetti e programmi per strumenti che non installano un'app, script una tantum e script ricorrenti. Per il software che installi e mantieni aggiornato, le applicazioni sono la scelta migliore. Se hai pacchetti più vecchi, Package Conversion Manager può convertirli in applicazioni.
Come creare un pacchetto applicativo per SCCM
Quando crei un pacchetto applicativo per SCCM, ci sono alcuni passaggi chiave che ti consigliamo di seguire. Includere tutti i comandi, i wrapper e le regole necessari per un'installazione corretta aiuterà a garantire una distribuzione fluida, ma saltare un passaggio può causare problemi di installazione o di reporting.
Identifica il tipo di programma di installazione: Potrebbe trattarsi di un MSI, di un EXE di installazione o di un EXE che racchiude un MSI; qualunque sia il caso, influenzerà tutto ciò che segue. La nostra guida ai programmi di installazione MSI vs EXE spiega come distinguerli.
Trova i comandi di installazione e disinstallazione silenziosa: il modo in cui trovi questi comandi varia in base al tipo di installer. Tutti gli MSI usano gli stessi switch, mentre gli switch EXE dipendono dallo strumento con cui è stato creato l'installer. Consulta la nostra guida all'installazione silenziosa di msiexec e la guida all'installazione silenziosa di EXE.
Decidi se racchiuderlo in un wrapper: puoi usare un wrapper PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT) per aggiungere prompt di chiusura delle app, rinvii e log coerenti quando il programma di installazione ne ha bisogno. La nostra guida a PSADT spiega come funziona il toolkit.
Crea una cartella di origine pulita: quando crei un'applicazione basata su MSI, SCCM importa ogni file in quella cartella e lo invia ai distribution point, quindi assicurati che la cartella contenga solo ciò che serve per l'installazione. Microsoft testa SCCM con fino a 20.000 file per applicazione.
Annota cosa dimostra che l'app è installata: ti servirà qualcosa che segnali che l'app è installata, come il codice prodotto MSI, un file con versione o un valore del registro. Questo diventa il metodo di rilevamento per verificare l'installazione sugli endpoint.
Testa il comando come SYSTEM su una macchina pulita: Testare l'installazione e la disinstallazione prima di distribuirla sui dispositivi è essenziale per individuare eventuali problemi prima che diventino un ostacolo. Tieni presente che un'app che si installa con la riga di comando specificata nel contesto di sistema generalmente verrà installata tramite SCCM.
Distribuzione di applicazioni SCCM passo dopo passo
La creazione di un pacchetto applicativo per SCCM è il primo passo, ma poi devi distribuirlo. Anche la distribuzione dell'app richiede qualche passaggio, ma una volta presa la mano diventa un processo semplice e lineare:
Crea l'applicazione: puoi farlo andando alla Raccolta software, poi a Gestione applicazioni → Applicazioni e selezionando Crea applicazione. Per un MSI, puoi lasciare che SCCM legga il file. Per un file EXE di installazione o un wrapper PSADT, invece, dovrai scegliere Installazione script e inserire i dettagli manualmente.
Imposta il contenuto del tipo di distribuzione: In questo passaggio inserirai i comandi di installazione e disinstallazione, e un comando di riparazione se l'app lo supporta. Assicurati che il percorso del contenuto punti alla cartella di origine pulita.
Aggiungi il metodo di rilevamento: i metodi di rilevamento possono includere il rilevamento basato su regole o tramite script per cercare determinati indicatori che confermano che un'app è stata installata correttamente. Il metodo di rilevamento specifico da usare varia in base all'app.
Imposta l’esperienza utente: Include una varietà di impostazioni, tra cui se installare per il sistema o per l’utente, il requisito di accesso, la visibilità del programma (per le installazioni silenziose ti conviene usare Nascosto) e il tempo massimo di esecuzione.
Aggiungi requisiti e dipendenze: I requisiti determinano quali dispositivi ricevono quale tipo di distribuzione, mentre le catene di dipendenze supportano fino a cinque livelli.
Distribuisci il contenuto: Invia tutto ai punti di distribuzione o a un gruppo di punti di distribuzione in modo che possa raggiungere i dispositivi previsti.
Distribuisci a una raccolta: scegli Installa, poi Disponibile (in modo che gli utenti possano installarla da Software Center) oppure Obbligatoria (dove viene installata automaticamente entro la scadenza). Non dimenticare di impostare l'ora di disponibilità e la scadenza per assicurarti che venga distribuita entro il periodo previsto.
Testa prima del rollout completo: prima di distribuire l'applicazione, esegui distribuzioni simulate in un gruppo pilota per testare rilevamento, requisiti e dipendenze senza installare. Se tutto è a posto, puoi usare distribuzioni graduali per estenderla per fasi in base a criteri di successo.
Tieni d'occhio le distribuzioni: Monitora il rollout andando su Monitoring → Deployments e controlla i risultati per assicurarti che tutto funzioni come previsto prima di distribuire a un gruppo più ampio di dispositivi.
Tieni presente che SCCM imposta automaticamente una distribuzione di disinstallazione come Obbligatoria e non puoi modificarla. Per i dispositivi che erano spenti alla scadenza, puoi facoltativamente ritardare l'applicazione con un periodo di tolleranza da 1 a 120 ore, che imposti nelle impostazioni del client e poi attivi per ogni distribuzione.
Come funzionano i metodi di rilevamento di SCCM
Il rilevamento è il modo in cui SCCM conferma se un'applicazione è installata. Il client SCCM verifica la presenza di un segnale che indichi che l'app è presente prima di installare qualsiasi cosa, così non reinstalla un'app che è già presente, e lo verifica di nuovo dopo per confermare che l'installazione sia andata a buon fine. I metodi di rilevamento assumono una di due forme:
Rilevamento basato su regole
Con il rilevamento basato su regole, il client SCCM controlla il file system (un file o una cartella), il registro (una chiave o un valore) oppure un codice prodotto di Windows Installer. Se la regola è soddisfatta, SCCM considera l'app installata.
Puoi combinare più clausole con “And” o “Or” e raggrupparle per una logica più complessa. Qualunque opzione tu usi, fai in modo che la regola cerchi qualcosa che cambia a ogni versione, come il codice prodotto o la versione del file, così un'installazione meno recente non verrà segnalata come corrente.
Rilevamento tramite script
Il rilevamento tramite script ti consente di scrivere il controllo in PowerShell, VBScript o JScript (fino a 32 KB). SCCM legge sia il codice di uscita dello script sia il suo output: l'app risulta installata solo quando lo script termina con 0 e scrive qualcosa su STDOUT. Un codice di uscita pari a 0 senza output significa non installata, e qualsiasi codice di uscita diverso da zero lascia lo stato sconosciuto. In pratica, scrivi output solo quando l'app viene trovata ed esci sempre con 0.
Codice di uscita
STDOUT
STDERR
Stato di rilevamento
0
Ha un output
Qualsiasi
Installato
0
Vuoto
Vuoto
Non installato
0
Vuoto
Ha un output
Sconosciuto
Diverso da zero
Qualsiasi
Qualsiasi
Sconosciuto
Quando viene eseguito il rilevamento
SCCM verifica il rilevamento prima di installare l'applicazione, poi di nuovo subito dopo. Se l'app non viene trovata dopo l'installazione, SCCM segnala l'errore 0x87D00324, anche se il software è presente sul dispositivo. La sezione sulla risoluzione dei problemi qui sotto spiega come correggerlo.
Codici di ritorno di SCCM e comportamento del riavvio
Quando un programma di installazione termina, restituisce un codice di uscita e SCCM usa l’elenco dei codici di ritorno del tipo di distribuzione per decidere se l’installazione è riuscita, richiede un riavvio o deve essere ritentata. Conoscere questi codici aiuta anche i team IT a interpretare i risultati e a risolvere i problemi.
I codici possono significare:
Operazione riuscita (senza riavvio): L'applicazione è stata installata correttamente e non è richiesto alcun riavvio.
Errore (senza riavvio): L'applicazione non è stata installata.
Riavvio forzato: L'applicazione è stata installata, ma il dispositivo deve essere riavviato per completare l'operazione. Nient'altro verrà installato fino a dopo il riavvio.
Riavvio leggero: L'applicazione è stata installata e il dispositivo deve essere riavviato. Nel frattempo, altre installazioni possono continuare.
Nuovo tentativo rapido: È in corso un'altra installazione, quindi l'installazione deve aspettare che finisca. Il client riproverà ogni due ore, fino a 10 volte
SCCM aggiunge questi codici di ritorno predefiniti quando crei un tipo di distribuzione:
Codice
Windows Installer (MSI)
Installer tramite script
0
Operazione riuscita
Operazione riuscita
1707
Operazione riuscita
Non aggiunto
3010
Riavvio leggero
Riavvio leggero
1641
Riavvio forzato
Riavvio forzato
1618
Nuovo tentativo rapido
Nuovo tentativo rapido
Qualsiasi altro codice diverso da zero viene considerato un errore, a meno che tu non lo aggiunga. Ad esempio, se un programma di installazione restituisce 1 invece di 0 in caso di successo, aggiungi 1 come Success (no reboot) affinché SCCM lo interpreti correttamente.
Anche per le installazioni wrapper è necessario mappare i relativi codici. Quando un utente posticipa un'installazione PSADT, il toolkit restituisce il suo codice di rinvio, 1602 per impostazione predefinita. Modificalo in 1618 oppure aggiungi 1602 come codice di nuovo tentativo rapido, così SCCM riproverà invece di registrare un errore. La nostra guida a PSADT tratta i rinvii in modo più dettagliato.
Non dimenticare: l'impostazione del comportamento post-installazione del tipo di distribuzione determina se è SCCM a riavviare il dispositivo, se lo riavvia il programma di installazione o se non avviene alcun riavvio.
Come risolvere i problemi di una distribuzione di applicazioni SCCM non riuscita
Se la distribuzione dell'app SCCM non riesce, non c'è bisogno di farsi prendere dal panico. Puoi risolvere rapidamente i problemi più comuni con un po' di troubleshooting per identificarli e attenuarli.
"L'applicazione non è stata rilevata dopo il completamento dell'installazione" (0x87D00324)
Questo errore significa che l'installazione è stata eseguita, ma il metodo di rilevamento non ha trovato l'applicazione. In questo caso, controlla AppDiscovery.log e CIAgent.log, quindi confronta la regola di rilevamento con ciò che il programma di installazione ha effettivamente scritto.
"L'applicazione è stata ancora rilevata dopo il completamento della disinstallazione" (0x87D00325)
Questo errore significa che la disinstallazione è terminata, ma il rilevamento continua a trovare l'applicazione. Controlla AppEnforce.log per confermare quale comando di disinstallazione è stato eseguito, poi controlla AppDiscovery.log per vedere cosa il rilevamento trova ancora e confrontalo con la regola di rilevamento.
L'installazione non riesce solo tramite SCCM
Se l’installazione non va a buon fine tramite SCCM, prova a eseguire lo stesso identico comando come SYSTEM su una macchina di test per vedere se lì funziona. Controlla anche gli switch silent, perché l’installer potrebbe essere in attesa di input da parte dell’utente quando non c’è nessuno a fornirlo.
La distribuzione non si avvia mai su alcuni dispositivi
Se il tempo massimo di esecuzione consentito del tipo di distribuzione è più lungo della finestra di manutenzione del dispositivo, la distribuzione non si avvierà. Per risolvere il problema, riduci il tempo di esecuzione o estendi la finestra di manutenzione.
A che punto è la distribuzione delle applicazioni SCCM nel 2026
Questo ci porta allo stato attuale di SCCM. La versione 2609 è disponibile per tutti i clienti dal 26 ottobre 2026 e si applica ai siti che eseguono la versione 2503 o successiva. È anche la prima release con una nuova pianificazione: Microsoft ora rilascia un aggiornamento SCCM all'anno, con un focus su sicurezza e stabilità, e ha dichiarato che la nuova innovazione avviene in Intune.
Molti team usano anche SCCM e Intune insieme tramite la co-gestione. Quando il carico di lavoro delle app client passa a Intune, le app distribuite da Intune vengono mostrate in Company Portal, mentre quelle distribuite da SCCM restano in Software Center.
Il lavoro di pacchettizzazione che fai per SCCM continua a essere utile se sposti le app in Intune. Un'installazione silenziosa pulita, una logica di rilevamento affidabile e codici di ritorno mappati sono gli stessi elementi di cui ha bisogno un'app Win32 di Intune, anche se dovrai configurarli di nuovo in Intune, dove alcune cose funzionano in modo leggermente diverso (ad esempio, ogni regola di rilevamento manuale deve corrispondere). La nostra guida a Intune Win32 Content Prep Tool copre questo aspetto.
Come Splashtop Agentic Packr accelera il packaging delle applicazioni SCCM
Creare correttamente i pacchetti applicativi è essenziale, ma può anche essere un'attività manuale ripetitiva e che richiede molto tempo. Per fortuna, non deve esserlo se hai uno strumento come Splashtop Agentic Packr.
Agentic Packr è uno strumento basato sull'AI che automatizza il packaging delle app. Legge il programma di installazione, individua gli switch per l'installazione silenziosa, scrive le regole di rilevamento e di requisito e crea il pacchetto, senza richiedere scripting manuale o competenze di packaging. I pacchetti sono creati su PSADT, così gli amministratori possono aprirli, revisionarli e modificarli secondo necessità. Ogni pacchetto viene convalidato, scansionato e testato su una macchina virtuale pulita, con una scorecard QA e un log di esecuzione che gli amministratori IT possono esaminare e approvare prima di distribuire le applicazioni.
Una volta che Splashtop Agentic Packr crea il pacchetto dell’applicazione, puoi raggruppare le azioni di installazione, aggiornamento e disinstallazione per distribuirle con SCCM o eseguirle manualmente su qualsiasi macchina Windows. In più, ogni volta che viene rilasciata una nuova versione dell’app, Agentic Packr può rilevarla e creare automaticamente un pacchetto aggiornato, così i team IT non devono ricreare manualmente il pacchetto per ogni nuova versione.
Crea i pacchetti delle app una sola volta e distribuiscili in SCCM con sicurezza
La distribuzione di applicazioni SCCM inizia con un pacchetto testato, un rilevamento accurato e codici di ritorno chiaramente mappati. Una volta che questi elementi sono in atto, app e aggiornamenti raggiungono i dispositivi che ne hanno bisogno e SCCM segnala ciò che è realmente accaduto.
Splashtop Agentic Packr si occupa di gran parte di questo lavoro preparatorio, dall’individuazione degli switch per l’installazione silenziosa alla scrittura delle regole di rilevamento e al test di ogni build, così i team IT possono dedicare meno tempo al packaging e più tempo alla gestione della distribuzione vera e propria.
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