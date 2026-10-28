Installare una singola applicazione può sembrare un processo semplice, ma installare la stessa app su centinaia di dispositivi è molto più complicato. Ogni app deve essere preparata per essere installata nello stesso modo su ogni dispositivo, senza prompt né interruzioni per gli utenti.
Ed ecco l'application packaging, ovvero il processo con cui prepari un programma di installazione software per distribuirlo sui dispositivi di un'organizzazione. Le organizzazioni spesso distribuiscono le app con strumenti come Microsoft Intune e SCCM, ma ogni app deve essere pacchettizzata prima che questi strumenti possano distribuirla, quindi è importante sapere cosa comporta il packaging e come funziona.
Con questo in mente, esploriamo il packaging delle applicazioni: cosa contiene un pacchetto, come funziona e quali sfide può incontrare.
Che cos'è il packaging delle applicazioni?
Il packaging delle applicazioni è il processo di preparazione di un programma di installazione software in modo che possa essere distribuito su più dispositivi senza richiedere l'interazione dell'utente. Un pacchetto include il programma di installazione più i comandi per installarlo in modalità silenziosa e disinstallarlo se necessario, eventuali impostazioni o personalizzazioni e un modo per confermare che l'installazione sia riuscita.
Con un packaging delle applicazioni adeguato, ogni dispositivo connesso riceve la stessa versione e configurazione dell'app, senza che un utente debba stare alla tastiera per configurare e approvare manualmente tutto su ogni dispositivo. Questo garantisce un'esperienza coerente in tutta l'azienda, facendo risparmiare tempo e migliorando l'efficienza. Ad esempio, l'IT potrebbe creare un pacchetto per un lettore PDF in modo che si installi in modo silenzioso su ogni laptop, con gli aggiornamenti automatici disattivati e le impostazioni predefinite dell'azienda già applicate.
Cosa include un pacchetto applicativo
Il packaging delle applicazioni contiene alcuni elementi che aiutano a garantire una distribuzione coerente su tutti i dispositivi. Questo include:
1. Il programma di installazione
Questo è il file di installazione del fornitore, solitamente in formato installer MSI o EXE. Mentre gli installer MSI seguono un set standard di opzioni della riga di comando, gli installer EXE possono variare a seconda del fornitore, quindi potrebbero richiedere ulteriori ricerche per essere pacchettizzati correttamente. Per i comandi esatti, consulta le nostre guide su installazioni silenziose MSI e installazioni silenziose EXE.
2. Comandi di installazione e disinstallazione silenziosa
Una capacità fondamentale di un pacchetto applicativo è installare e disinstallare app senza richiedere interventi agli utenti o interrompere il lavoro. I comandi di installazione e disinstallazione silenziosa sono opzioni della riga di comando che eseguono il programma di installazione senza prompt e lo rimuovono correttamente, così il pacchetto può essere eseguito in modalità non presidiata.
3. Logica di installazione e personalizzazioni
Le aziende hanno spesso regole e impostazioni specifiche per le loro applicazioni. La logica di installazione e gli script di personalizzazione possono eseguire l'installazione e applicare le impostazioni, ad esempio aggiungendo chiavi di licenza o attivando o disattivando gli aggiornamenti automatici. I team IT usano spesso wrapper come il PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT) per controllare ciò che gli utenti vedono, ad esempio richieste o promemoria per riavviare dopo l'installazione.
4. Una regola di rilevamento
Non vuoi installare ripetutamente la stessa applicazione. Una regola di rilevamento verifica se un'app è già installata, ad esempio controllando le versioni dei file, le chiavi di registro o il codice prodotto MSI. Senza una buona regola di rilevamento, gli utenti possono imbattersi in reinstallazioni non necessarie o falsi errori.
5. Il formato di distribuzione
Non tutte le app vengono distribuite allo stesso modo. Ad esempio, le app Win32 di Microsoft Intune devono essere preparate con il Microsoft Win32 Content Prep Tool, che converte i file di installazione nel formato .intunewin accettato da Intune. SCCM utilizza un proprio modello applicativo e Windows supporta anche il più recente formato di pacchetto MSIX. Usare il formato corretto è necessario per installazioni riuscite.
Come creare il pacchetto di un'applicazione
Pacchettizzare un'applicazione non è semplice come prendere qualche file e buttarlo in una cartella. I pacchetti hanno requisiti e regole specifici che devono includere, quindi è necessario seguire questi passaggi:
Raccogli i requisiti: Per prima cosa, devi sapere di cosa ha bisogno il tuo pacchetto. Controlla quale versione dell'app ti serve, a chi serve, eventuali codici di licenza, le impostazioni richieste e qualsiasi altro prerequisito.
Scarica il programma di installazione e analizzalo: Poi scarica il programma di installazione dal fornitore ed esaminalo. Dovrai identificarne il tipo, quindi trovare i parametri per l'installazione e la disinstallazione silenziosa (nella documentazione del fornitore o tramite test).
Crea la logica di installazione: Una logica di installazione adeguata aiuta a garantire che tutto venga distribuito correttamente. Scrivi lo script di installazione e disinstallazione, applica le personalizzazioni e definisci come vengono avvisati gli utenti e se possono rimandare, così tutte le tue linee guida saranno rispettate.
Crea la regola di rilevamento: Il rilevamento è importante per verificare le installazioni ed evitare tentativi inutili. Imposta una regola per definire come lo strumento di distribuzione confermerà che l'app è installata, ad esempio in base alla versione del file, a una chiave di registro o al codice prodotto MSI.
Esegui dei test prima della distribuzione: i test sono fondamentali per assicurarti che tutto funzioni come previsto e per individuare eventuali problemi prima che abbiano un impatto sugli utenti. Installa, verifica e disinstalla il pacchetto su una macchina di test pulita per assicurarti che possa essere aggiunto e rimosso correttamente. Anche il test di compatibilità delle app è importante per assicurarti che non entri in conflitto con le applicazioni che utilizzi già.
Preparalo per il tuo strumento di distribuzione: Se è tutto a posto, puoi preparare il pacchetto per la distribuzione. Converti il pacchetto nel formato dello strumento di distribuzione, ad esempio un file .intunewin per Intune, e inserisci i dettagli dell'app.
Fai un test pilota, poi distribuisci su larga scala: Infine, è il momento di distribuire il pacchetto. Inizia con un piccolo gruppo di dispositivi per verificare i risultati e individuare eventuali problemi, poi estendi a gruppi più grandi se è tutto a posto.
Quando esce un nuovo aggiornamento, dovrai ripetere i passaggi dal 2 al 7 per distribuirlo su tutti i dispositivi.
Packaging delle applicazioni vs repackaging vs distribuzione
Dobbiamo anche capire la differenza tra packaging e repackaging e in che modo entrambi si distinguono dalla distribuzione delle app. Anche se a prima vista possono sembrare sinonimi, ci sono alcune differenze chiave che contano nel rollout delle applicazioni.
Imballaggio
Il packaging delle applicazioni prepara il programma di installazione del fornitore per essere eseguito in modo silenzioso su tutti i dispositivi e all'interno delle tue impostazioni. Di solito questo comporta l'uso di uno script per garantire che la distribuzione avvenga secondo le regole dell'organizzazione, ma è comunque il programma di installazione del fornitore a eseguire l'installazione vera e propria.
Reimballaggio
Con il repackaging, l'organizzazione acquisisce le modifiche che un programma di installazione apporta a una macchina di test, come file e voci di registro, e le ricostruisce in un nuovo installer. Questo viene usato quando un installer non può essere eseguito in modalità silenziosa né personalizzato in altro modo. Tuttavia, molti team preferiscono usare l'installer originale e racchiuderlo in uno script invece di ripacchettizzarlo, perché così è più facile da gestire nei vari aggiornamenti.
Distribuzione
La distribuzione avviene dopo che l'app è stata pacchettizzata. Per farlo si usa uno strumento come Intune o SCCM per distribuire l'applicazione su tutti i dispositivi connessi. Il processo di distribuzione include anche la scelta dei dispositivi che riceveranno l'app, l'ordine in cui la riceveranno e quando verranno distribuiti gli aggiornamenti, oltre al monitoraggio dell'installazione per garantire che tutto venga completato correttamente. In breve, la pacchettizzazione prepara l'app, mentre la distribuzione la recapita ai dispositivi che ne hanno bisogno.
Perché è difficile stare al passo con il packaging delle applicazioni
Sebbene il packaging delle applicazioni sia fondamentale, può anche essere difficile stargli dietro. Quando le aziende distribuiscono più app e aggiornamenti in ambienti endpoint di grandi dimensioni, è facile restare indietro, con il rischio che le patch critiche rimangano bloccate in coda e si creino rischi per la sicurezza informatica. In effetti, ci sono diversi motivi per cui il packaging delle app può creare oneri continui e arretrati, tra cui:
Gli aggiornamenti fanno ripartire il lavoro: Ogni volta che esce una nuova versione di un'app, serve un nuovo pacchetto, un nuovo test e una regola di rilevamento aggiornata. Di conseguenza, il carico di lavoro cresce con il numero di app, non solo con le nuove richieste.
I programmi di installazione non sono uniformi: i programmi di installazione EXE di fornitori diversi possono usare opzioni differenti e alcuni cambiano persino comportamento tra una versione e l'altra. Questa mancanza di uniformità può causare ritardi, perché analizzare ciascun caso può richiedere tempo.
I test richiedono tempo e macchine pulite: Testare le app può richiedere molto tempo, ma è necessario. Saltare i test può causare installazioni non riuscite, cicli di reinstallazione e ticket all'help desk, con una perdita di tempo ancora maggiore e ulteriori ritardi.
Le competenze sono nelle mani di poche persone: nelle organizzazioni spesso c’è solo una o due persone che si occupano del packaging delle applicazioni. Quando una sola persona gestisce tutte le fasi del packaging e le correzioni, le cose possono rallentare notevolmente quando è impegnata.
Come l'IA sta cambiando il packaging delle applicazioni
L'AI sta iniziando a cambiare il packaging delle applicazioni. Quello che prima era un processo manuale che richiedeva molto tempo ora può essere svolto rapidamente usando agenti basati sull'AI. L'AI può gestire molti passaggi manuali, come leggere il programma di installazione, scrivere la logica di installazione e le regole di rilevamento, e testare il pacchetto, facendo risparmiare tempo e lasciando comunque l'approvazione finale alle persone. Per vedere come funziona, leggi la nostra guida al packaging delle applicazioni con l'AI.
Questo ci porta a Splashtop Agentic Packr, uno strumento basato sull'AI che aiuta i team IT a creare pacchetti, convalidare, proteggere e distribuire applicazioni Windows tramite Microsoft Intune, con bundle per la distribuzione con SCCM. Con questo strumento, i team IT possono preparare rapidamente le app per la distribuzione, liberando al tempo stesso tempo per altre attività urgenti.
Splashtop Agentic Packr gestisce l'intero processo di pacchettizzazione delle app, inclusi la lettura del programma di installazione, la creazione di un pacchetto PSADT con regole di rilevamento, il test del pacchetto su una VM pulita, l'esecuzione di una scansione di sicurezza e la preparazione per la distribuzione. Tuttavia, gli amministratori prendono comunque le decisioni finali, ricevendo una scorecard QA e i log per esaminare i risultati prima che il pacchetto venga pubblicato.
Crea pacchetti per le app Windows più velocemente con Splashtop Agentic Packr
Quando distribuisci app su più dispositivi, hai bisogno di un processo di installazione coerente e affidabile. Ma poiché ogni app e aggiornamento richiede il packaging, questo può richiedere molto tempo e ritardare gli aggiornamenti.
Il packaging agentico delle app può migliorare il processo automatizzando il packaging, i test e altro ancora. Con Splashtop Agentic Packr, i team possono automatizzare il packaging, la distribuzione, i test e gli aggiornamenti delle app, senza sacrificare visibilità e controllo.
Il risultato? Pacchetti più coerenti, test affidabili e meno tempo speso a cercare switch e scrivere script.
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