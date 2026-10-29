La distribuzione delle applicazioni dovrebbe essere un processo semplice: esegui il programma di installazione ed è fatta. Eppure spesso non è così. Qualsiasi app Windows che non sia un singolo MSI di solito deve essere distribuita come app Win32 e Intune accetta le app Win32 solo come file .intunewin . Per creare questi file, gli amministratori usano Intune Win32 Content Prep Tool (IntuneWinAppUtil.exe).
Sebbene lo strumento sia relativamente semplice, piccoli errori, come un refuso nel file di configurazione, possono causare il fallimento delle installazioni. Inoltre, ogni volta che esce una nuova versione dell'app, devi ricominciare il processo da zero.
Questa guida copre la sintassi completa dei comandi, ogni parametro, come creare pacchetti di app MSI, EXE e PSADT, cosa configurare in Intune in seguito e come mantenere aggiornati i pacchetti. Se non conosci ancora l’argomento, inizia dalla nostra panoramica su che cos'è il packaging delle applicazioni.
Cosa fa Intune Win32 Content Prep Tool
Intune Win32 Content Prep Tool è uno strumento gratuito da riga di comando di Microsoft che converte i file di installazione di un'app nel formato .intunewin e rileva alcuni degli attributi di cui Intune ha bisogno per determinare il relativo stato di installazione. Questo formato è necessario affinché Intune installi le app Win32, quindi spesso è necessario convertirle.
Per i file di installazione MSI, lo strumento legge anche dall'MSI le informazioni di cui Intune ha bisogno.
Lo strumento comprime tutto nella cartella di installazione, comprese le sottocartelle, in un unico file .intunewin file. Quel file contiene i file di installazione crittografati e le informazioni necessarie per decrittografarli, quindi conservalo con la stessa cura degli installer originali. Tuttavia, lo strumento crea solo il pacchetto; non scrive i comandi di installazione né le regole di rilevamento, né carica alcun elemento.
Cosa ti serve prima di iniziare
Quando usi Intune Win32 Content Prep Tool, è bene prepararti per garantire un processo fluido ed efficiente. Assicurati di avere quanto segue prima di iniziare a preparare le applicazioni:
Un computer Windows con .NET Framework 4.7.2; una workstation di packaging pulita aiuta a evitare di includere nel pacchetto file non correlati.
Lo stesso Content Prep Tool, che puoi scaricare dal repo GitHub di Microsoft come file .zip. La versione attuale è la 1.8.7 e il file .zip contiene lo strumento, la licenza, un file readme e le note di rilascio.
Un programma di installazione che supporti l'installazione silenziosa, poiché le app Win32 distribuite tramite Intune devono essere installate senza interazione dell'utente. Le nostre guide alle installazioni silenziose MSI e alle installazioni silenziose EXE illustrano gli switch per ciascuna.
Un'app inferiore a 30 GB. Intune limita le app Win32 a 30 GB ciascuna, quindi le app più grandi non possono essere distribuite in questo modo.
Dispositivi di destinazione supportati. I dispositivi su cui esegui la distribuzione devono utilizzare Windows Enterprise, Pro o Education, essere registrati o aggiunti a Microsoft Entra ID ed essere iscritti a Intune.
Come creare un file .intunewin con il Content Prep Tool
Una volta che hai predisposto tutto, puoi usare il Content Prep Tool per creare .intunewin file. Puoi farlo in pochi passaggi:
Scarica ed estrai lo strumento da GitHub nella sua cartella dedicata (ad esempio: C:\Tools\ContentPrep).
Crea una cartella di origine che contenga solo il programma di installazione e i relativi file di supporto, come trasformazioni MST, file di configurazione o script (ad esempio C:\Packages\AppName). Lo strumento inserisce nel pacchetto ogni file e sottocartella presenti in questa cartella, quindi sia lo strumento sia eventuali file non correlati devono rimanerne fuori.
Scegli una cartella di output esterna alla cartella di origine (ad esempio C:\Output). Se si trova all'interno della cartella di origine, l'esecuzione successiva includerà il vecchio .intunewin in quello nuovo.
Esegui lo strumento. Puoi eseguire IntuneWinAppUtil.exe senza parametri, nel qual caso ti chiederà ogni cartella, oppure eseguirlo in una sola riga. Tieni presente che i percorsi con spazi richiedono le virgolette:
IntuneWinAppUtil.exe -c C:\Packages\AppName -s setup.exe -o C:\Output -q
Controlla la cartella di output per il nuovo file .intunewin file. Assicurati di mantenere una cartella di output separata per ogni versione dell'app, così le versioni non si sovrascrivono a vicenda, soprattutto con -q.
Se un file di supporto deve essere richiamato dal comando di installazione, puoi inserirlo in una sottocartella della cartella di origine e usare un percorso relativo, ad esempio licenses\license.txt.
Parametri della riga di comando di IntuneWinAppUtil
Quando utilizzi il Content Prep Tool, puoi impostare parametri, ad esempio l'esecuzione in modalità silenziosa o la destinazione dei contenuti. Comprendere questi parametri della riga di comando ti offre un maggiore controllo sull'installazione e contribuisce a garantire una distribuzione senza intoppi.
I parametri della riga di comando sono:
Parametro
Cosa fa
-h
Mostra la guida all'uso
-v
Mostra la versione dello strumento (1.8.2 e successive)
-c <setup_folder>
Cartella il cui intero contenuto viene inserito nel file .intunewin
-s <setup_file>
Il file di installazione, come setup.exe o setup.msi
-o <output_folder>
Posizione in cui viene scritto il file .intunewin; viene creato se manca in modalità silenziosa
-a <catalog_folder>
File di catalogo inclusi per Windows 10 S mode
-q
Modalità silenziosa: nessun prompt, sovrascrive l'output esistente
Tutto ciò che è incluso in -q, più nessun output nella console
Tieni presente che se usi sia -q sia -qq, quest'ultimo avrà la priorità.
Inoltre, la versione 1.8.2 ha aggiunto il supporto per il reindirizzamento dell'output a un file di log, utile quando il packaging viene eseguito in uno script. Per esempio:
IntuneWinAppUtil.exe -c SomeSample -s Setup.exe -o . -q > test.log
Come creare pacchetti di app MSI, EXE e PSADT per Intune
Se vuoi creare un pacchetto di un'app per Intune, il file di configurazione dipenderà dal tipo di programma di installazione. Di conseguenza, i programmi di installazione MSI, EXE e PSADT presentano alcune differenze chiave. Tieni presenti questi punti chiave quando crei i pacchetti delle tue app:
Programmi di installazione MSI
Quando passi un file .msi come file di installazione, lo strumento leggerà dall'MSI le informazioni di cui Intune ha bisogno. Questo rende i pacchetti MSI i più semplici da configurare. Se usa una trasformazione (.mst), assicurati di inserirla nella stessa cartella di origine così sarà inclusa nel pacchetto. La nostra guida all’installazione silenziosa di msiexec illustra gli switch e le proprietà da usare nel comando di installazione.
Sebbene gli MSI siano abbastanza facili da distribuire senza incapsularli come Win32, a volte l'incapsulamento è comunque necessario. Il tipo MSI line-of-business di Intune consente un solo argomento della riga di comando, quindi per qualsiasi configurazione più complessa è necessario Win32.
Installer EXE
Se devi passare un file .exe come file di setup, dovrai impostare manualmente in Intune i comandi di installazione e disinstallazione, insieme alle regole di rilevamento, poiché lo strumento legge i dettagli dell'app solo dai file MSI. Le opzioni silent dipendono dal framework con cui è stato creato il programma di installazione, ad esempio Inno Setup, NSIS o InstallShield. La nostra guida alle installazioni silent degli EXE spiega come trovarle.
Pacchetti PSADT
Se utilizzi un pacchetto PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT), dovrai eseguire lo strumento sull'intera cartella di distribuzione. Da lì, utilizza Invoke-AppDeployToolkit.exe come file di installazione, così l'intera cartella del toolkit (inclusi Files, Config e il modulo) verrà inserita nel file .intunewin.
Ad esempio, potrebbe apparire così:
IntuneWinAppUtil.exe -c C:\Packages\YourApp -s Invoke-AppDeployToolkit.exe -o C:\Output
Cosa configurare in Intune dopo aver creato il file .intunewin
Dopo che il file .intunewin sarà stato creato, dovrai comunque configurare Intune per impostare le regole di rilevamento, i requisiti e così via. Vai su Apps → All Apps → Create → Windows app (Win32) e carica il file .intunewin quindi applica le configurazioni necessarie. Usa la versione più recente del Content Prep Tool, poiché Intune mostra un avviso quando un pacchetto è stato creato con una versione precedente.
Puoi trovare una guida più approfondita su Microsoft Learn. Se distribuisci app dal repository WinGet, consulta come distribuire app WinGet con Intune.
Comandi di installazione e disinstallazione
I comandi di installazione e disinstallazione indicano a Intune come eseguire il programma di installazione. Il comando di installazione può essere una riga di comando, come ApplicationName.exe /quiet, oppure uno script PowerShell caricato fino a 50 KB. La chiamata a powershell.exe in uno dei due campi comando avvia PowerShell a 32 bit, quindi usa
%SystemRoot%\Sysnative\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe quando ti serve la versione a 64 bit. Il comando di disinstallazione non espande le variabili di ambiente, quindi se ne hai bisogno, includi uno script wrapper nel pacchetto.
Quando il programma di installazione termina, il suo codice di uscita indica a Intune se l'installazione è riuscita (0), se è necessario un nuovo tentativo (1618) o se è necessario un riavvio per completarla (3010 o 1641). Puoi controllare e modificare il modo in cui Intune gestisce ogni codice di ritorno quando crei l'app. Un codice di nuovo tentativo attiva fino a tre tentativi, a intervalli di cinque minuti.
Regole dei requisiti
Le regole dei requisiti determinano se un dispositivo deve ricevere l'app. Ogni app richiede un'architettura del sistema operativo e una versione minima del sistema operativo, e facoltativamente puoi impostare spazio su disco, memoria, processori logici e velocità della CPU. Puoi anche aggiungere regole che controllano file, valori del registro o il risultato di uno script PowerShell.
Regole di rilevamento
Con le regole di rilevamento, imposti i parametri in base a cui Intune decide che l'app è installata. Devi impostare almeno una regola di rilevamento e tutte le regole devono essere soddisfatte perché Intune rilevi l'app come installata.
Esistono quattro tipi di regole di rilevamento:
Codice prodotto MSI (il Content Prep Tool memorizza il codice nel pacchetto e Intune lo compila quando crei questa regola)
File o cartella
Registro
Script PowerShell personalizzato (lo script deve terminare con 0 e scrivere su STDOUT per verificare l’installazione; qualsiasi output su STDERR significherà che non verrà conteggiato come installato)
Errori comuni che causano il fallimento delle installazioni di app Win32
L'installazione di app Win32 su Intune può presentare alcune difficoltà, anche se segui ogni passaggio. Se riscontri problemi imprevisti, ad esempio l'installazione di un'app Win32 che non riesce senza spiegazioni, puoi seguire questi passaggi di risoluzione dei problemi per identificare e correggere eventuali errori.
Gli errori comuni includono:
Non inserisci solo l'app: Quando crei il pacchetto del file, lo strumento comprime tutto ciò che si trova nella cartella di origine. Questo può includere accidentalmente una copia dello strumento, vecchi pacchetti o file non correlati nel file .intunewin, aumentando le dimensioni del pacchetto.
Scrittura dell'output nella cartella di origine: Se la cartella di output si trova all'interno della cartella di origine, la build successiva includerà il precedente .intunewin in quello nuovo.
Un programma di installazione non silenzioso: Intune è progettato per supportare installazioni silenziose e non supporta installazioni interattive. Soluzioni alternative come ServiceUI non sono supportate, quindi nella migliore delle ipotesi possono risultare inaffidabili. Assicurati di testare il comando di installazione da un prompt con privilegi elevati prima di creare il pacchetto.
Una regola di rilevamento che non corrisponde a ciò che scrive il programma di installazione: A volte, l'installazione può riuscire mentre Intune la segnala come mancante. È qui che entrano in gioco le regole di rilevamento, perché puoi modificarle per rilevare le specifiche dell'applicazione.
Installazioni in contesto utente che richiedono diritti di amministratore: se un'app Win32 destinata all'utente richiede autorizzazioni che l'utente standard non ha, l'installazione non riuscirà. È importante assicurarsi che l'installazione venga eseguita con le autorizzazioni necessarie per andare a buon fine.
Programmi di installazione di grandi dimensioni che superano il timeout: Le installazioni eccezionalmente grandi possono richiedere troppo tempo e andare in timeout. Il tempo di installazione predefinito è di 60 minuti, ma puoi configurarlo fino a 24 ore, quindi per le app più grandi potresti dover regolare il limite di tempo.
Una copia obsoleta dello strumento: Se utilizzi uno strumento obsoleto per creare i pacchetti delle tue applicazioni, Intune lo segnalerà. Mantieni aggiornato il Content Prep Tool, poiché le versioni più recenti correggono bug, ad esempio una versione precedente che non riusciva a gestire file superiori a 4 GB.
Se hai bisogno di ulteriore aiuto, puoi sempre consultare la pagina di MicrosoftRisoluzione dei problemi delle app Win32 per una diagnosi a livello di log.
Come aggiornare un'app Win32 quando viene rilasciata una nuova versione
Quando viene rilasciata una nuova versione di un'app, vorrai aggiornare rapidamente i tuoi endpoint. Tuttavia, ogni file .intunewin è legato a una versione specifica del programma di installazione, quindi non esiste un semplice pulsante “aggiorna”: ogni nuova versione richiede la creazione e la configurazione di un nuovo pacchetto.
Ricrea il pacchetto per la nuova versione
Quando vuoi aggiornare un'app Win32, dovrai ricreare il pacchetto per la nuova versione. Puoi farlo in pochi semplici passaggi:
Sostituisci il programma di installazione nella cartella di origine oppure crea una nuova cartella per ogni nuova versione.
Esegui il Content Prep Tool per creare un nuovo file .intunewin utilizzando la cartella di origine.
Crea la nuova app Win32 in Intune e aggiorna tutto ciò che è specifico della versione, ad esempio il comando di installazione, la regola di rilevamento e le regole dei requisiti.
Testa la nuova versione su un gruppo pilota di dispositivi prima di distribuirla a un gruppo più ampio.
Ogni volta che un'app si aggiorna, dovrai ripetere questo processo a ogni release. Per le app che si aggiornano ogni mese, questo può diventare un processo lungo e ripetitivo.
Come funziona la sostituzione delle app in Intune
La sostituzione collega la nuova app a quella che rimpiazza, così Intune sa di dover aggiornare o rimuovere la versione precedente invece di lasciarle entrambe installate.
Per aggiornare un'app sul posto, puoi disattivare “Disinstalla la versione precedente.” Attivando questa opzione viene inviato un comando di disinstallazione alla vecchia app, in modo che venga sostituita con quella più recente. Tieni presente che, se il nuovo programma di installazione aggiorna da solo la versione precedente, non è necessario disinstallarla.
Una relazione di sostituzione può includere fino a 10 app, contando ogni app collegata nella catena. Puoi conoscere i passaggi di configurazione per la sostituzione delle app nella pagina di MicrosoftAdd Win32 app supersedence.
Come automatizzare il packaging delle app Win32 per Intune
La creazione di pacchetti di app Win32 per Intune può richiedere molto tempo, soprattutto se hai più app con aggiornamenti ricorrenti. Per fortuna, il packaging delle applicazioni con AI può sollevare il tuo team da gran parte di questo lavoro. Ed eccoci a Splashtop Agentic Packr, uno strumento di packaging e distribuzione delle app basato sull'AI.
Splashtop Agentic Packr può creare pacchetti, convalidare e distribuire applicazioni tramite Microsoft Intune, SCCM e altro ancora senza il lavoro manuale normalmente richiesto. Poiché è basato su PSADT, i team IT possono aprire, esaminare e modificare qualsiasi pacchetto e controllano i risultati dei test prima che venga pubblicato qualsiasi elemento.
Splashtop Agentic Packr copre tutte le fasi chiave della preparazione e del packaging dei contenuti, tra cui:
Creazione del pacchetto: Splashtop Agentic Packr analizza il programma di installazione e crea un pacchetto PSADT e un pacchetto Intune. Può essere creato a partire da un ID WinGet o Chocolatey, dal relativo catalogo verificato oppure dal tuo programma di installazione, a seconda delle esigenze della tua organizzazione.
Regole di rilevamento: l'AI scrive regole di rilevamento per ogni app per verificare che sia stata installata correttamente.
Test: Ogni pacchetto viene testato su una macchina virtuale pulita e sottoposto a scansione di sicurezza prima di essere pubblicato. I team IT ricevono una scorecard QA e i log per esaminare ogni app e aggiornamento prima della pubblicazione.
Pubblicazione: puoi collegare un tenant Intune con connessione Express per pubblicare app direttamente, ricevendo allo stesso tempo lo stato di distribuzione per ogni dispositivo.
Nuove versioni: Quando è disponibile una nuova versione dell'app, Splashtop Agentic Packr la rileva e crea automaticamente i pacchetti aggiornati, eliminando la necessità di creare manualmente nuovi pacchetti per ogni versione.
Smetti di ricreare i file .intunewin manualmente
Sebbene il Win32 Content Prep Tool funzioni bene per creare pacchetti, questo è solo l'inizio. I team IT devono comunque dedicare ore a lavorare su regole di rilevamento, test e creazione di nuovi pacchetti per ogni aggiornamento.
Splashtop Agentic Packr toglie questo lavoro dal carico del tuo team. Crea i pacchetti, scrive le regole di rilevamento, esegue i test e mantiene aggiornate le app, così le app Win32 testate vengono pubblicate in Intune e restano aggiornate mentre l’IT si concentra sulle attività più complesse.
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