Quando devi distribuire un'applicazione su più dispositivi, il processo non è semplice come fare clic su “installa” e considerare il lavoro concluso. Prima che un'app arrivi su un dispositivo, qualcuno deve trovarne gli switch di installazione, scrivere la logica di installazione e disinstallazione, creare una regola di rilevamento e testare l'app. Solo allora potrà caricarla.
E non è nemmeno un lavoro da fare una sola volta. Succede per ogni nuova app e di nuovo a ogni aggiornamento, quindi, data l’enorme quantità di app che le aziende usano, il lavoro si accumula in fretta. L’application packaging con l’AI è emerso come un modo per stare al passo, ed è importante perché molti aggiornamenti includono patch di sicurezza che non puoi saltare.
Tuttavia, il termine può essere vago. Viene usato per tutto, dal chiedere a un chatbot uno switch fino al lasciare che sistemi basati sull'AI gestiscano l'intero flusso di lavoro.
Con questo in mente, vediamo cos’è l’application packaging con l’AI, come funzionano i flussi di lavoro agentici, dove gli esseri umani devono mantenere il controllo e cosa cercare negli strumenti di application packaging con l’AI.
Che cos'è il packaging delle applicazioni AI?
Il packaging delle applicazioni con l'AI usa l'AI per trasformare un installer in un pacchetto distribuibile. Questo include l'identificazione del tipo di installer e dei comandi silent, la generazione della logica di installazione e disinstallazione, il test dei risultati e la preparazione del pacchetto per gli strumenti di distribuzione.
In genere, il packaging delle applicazioni AI rientra in tre livelli di automazione:
1. Packaging assistito dall'AI
Il packaging assistito dall'AI è il livello più basilare del packaging di app con l'AI. Qui, un amministratore chiede aiuto a uno strumento di assistenza AI per una parte del lavoro, come la stesura di uno script di distribuzione, invece di delegare l'intero processo. Con il packaging assistito dall'AI, l'amministratore continua comunque a eseguire ogni passaggio, controllare l'output, testare l'app per assicurarsi che funzioni come previsto e così via. Lo strumento di AI supporta il flusso di lavoro, ma non lo modifica né lo controlla.
2. Automazione scriptata del packaging
Il livello successivo aggiunge maggiore automazione al processo di packaging. Con l'automazione del packaging tramite script, scrivi regole, modelli o ricette per ogni app, poi li esegui automaticamente. Questo ti aiuta a distribuire la stessa app su più dispositivi utilizzando un processo coerente e ripetibile, ma devi comunque modificarlo manualmente per nuove applicazioni o installer il cui comportamento cambia.
3. Packaging applicativo agentico
Per agentic application packaging si intende che un agente AI porta avanti il pacchetto lungo l'intero flusso di lavoro, inclusi la lettura dell'installer, la decisione su come pacchettizzarlo, la creazione del pacchetto, il suo test e la reportistica dei risultati. Anziché basarsi su uno script o una procedura predefinita, l'agente AI determina i passaggi per ogni nuovo installer.
Questo è il livello di packaging delle applicazioni AI su cui ci concentreremo.
Perché la velocità di packaging influisce sulla velocità di patching
Il packaging delle applicazioni si colloca tra il rilascio di un aggiornamento da parte di un fornitore e l’arrivo di quell’aggiornamento sui tuoi dispositivi. Gli aggiornamenti delle app di terze parti non possono raggiungere i dispositivi finché non vengono ripacchettizzati e testati, quindi quando la coda di packaging si accumula, gli aggiornamenti di sicurezza essenziali possono restare in attesa più a lungo di quanto sia sicuro.
Inoltre, la conoscenza del packaging spesso è nelle mani di una sola o al massimo due persone. Se sono occupate con altro lavoro, fuori ufficio o altrimenti non disponibili, tutto subisce ritardi.
Questi ritardi possono comportare seri rischi per la sicurezza. Secondo il Data Breach Investigations Report 2026 di Verizon, gli aggressori hanno sfruttato una vulnerabilità per ottenere l'accesso in quasi un terzo delle violazioni. Delle vulnerabilità presenti nella lista Known Exploited Vulnerabilities di CISA rilevate negli ambienti delle organizzazioni, solo circa un quarto è stato completamente risolto e il tempo mediano per la risoluzione completa è stato di 43 giorni.
C’è una chiara necessità di un patching più efficiente e un packaging rapido e ripetibile può ridurre il tempo che intercorre tra il rilascio della patch e la distribuzione.
Come funziona un flusso di lavoro agentico per il packaging delle applicazioni
Detto questo, la domanda rimane: come funziona esattamente il packaging agentico delle app? Il packaging delle applicazioni AI segue un flusso di lavoro semplice, che inizia quando un'app viene selezionata e prosegue fino alla sua distribuzione:
Recupera l'app: Innanzitutto, l'agente AI scarica il programma di installazione e raccoglie dettagli, come nome, versione ed editore, da un catalogo pubblico oppure parte da un programma di installazione personalizzato o interno.
Analizza il programma di installazione: Successivamente, l'agente identifica il tipo di installer (MSI, EXE, ecc.) e determina i comandi di installazione e disinstallazione silenziose. Di solito gli amministratori eseguono questo passaggio manualmente, ma un buon agente AI può identificarlo rapidamente.
Crea il pacchetto: Con le informazioni raccolte, l’agente genera la logica di installazione e disinstallazione in un framework standard, come PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT). Questo include anche regole di rilevamento per indicare allo strumento di distribuzione se l’app è installata, così da poter verificare la corretta installazione.
Testa su una macchina pulita: L'agente AI installa, rileva e disinstalla il pacchetto su una macchina virtuale pulita e acquisisce i log, così i problemi emergono prima di una distribuzione più ampia.
Scansiona e genera un report: Dopo aver testato l’app o l’aggiornamento, l’agente esegue una scansione di sicurezza del pacchetto e riepiloga i risultati per la revisione.
Preparazione alla distribuzione: Infine, l'agente AI prepara il pacchetto dell'app per la distribuzione. Questo può essere fatto tramite uno strumento di distribuzione, ad esempio come app Win32 per Microsoft Intune, oppure come bundle eseguibile manualmente o distribuibile tramite SCCM.
Tienila aggiornata: Una volta distribuita, l'applicazione deve comunque essere mantenuta aggiornata. L'agente monitora la disponibilità di nuove versioni e ricompila il pacchetto quando ne viene rilasciata una, così gli aggiornamenti vengono distribuiti tempestivamente senza dover aspettare che qualcuno si accorga che sono disponibili.
Dove l’IT mantiene il controllo
Tuttavia, nonostante tutti i vantaggi dell'automazione basata sull'AI, il tocco umano resta comunque necessario. L'IT deve mantenere il controllo, inclusa la revisione dei risultati e la decisione su cosa rilasciare. L'agente AI può occuparsi del lavoro ripetitivo, ma l'ultima parola spetta sempre agli esseri umani.
Ciò include:
Risultati dei test prima della pubblicazione: Gli amministratori dovrebbero poter vedere tutti i risultati dei test prima che qualsiasi cosa venga messa online. Questo include se installazione, rilevamento e disinstallazione sono andati a buon fine, insieme ai log dei test, così da poterli controllare e verificare.
Risultati della scansione di sicurezza: Ogni pacchetto dovrebbe includere i risultati della scansione di sicurezza, soprattutto per le app prelevate da fonti pubbliche, per aiutare a confermare che siano sicure.
Output leggibile e modificabile: gli amministratori possono aprire, esaminare e modificare i pacchetti creati su un framework aperto, come PSADT. L'output che, invece, non può essere esaminato è più difficile di cui fidarsi.
Accesso basato sui ruoli: Gli amministratori devono avere il pieno controllo su chi può creare pacchetti, chi può pubblicare e chi può solo visualizzare aggiornamenti, risultati dei test e altre informazioni.
Una traccia di audit: i team IT e gli amministratori dovrebbero poter esaminare i registri di ogni processo di packaging e di ogni azione per supportare la risoluzione dei problemi e la preparazione agli audit.
Controlli per il rollout e per gli utenti finali: Mantenere il controllo sul rollout e su ciò che gli utenti possono modificare è altrettanto importante. Inizia distribuendo a un piccolo gruppo e imposta come vengono avvisati gli utenti, se possono posticipare l'aggiornamento e come vengono gestiti i riavvii.
Cosa cercare in uno strumento di packaging delle applicazioni con l'AI
Oltre ai controlli di revisione descritti sopra, il giusto strumento di application packaging con l’AI deve adattarsi al modo in cui lavora il tuo team, incluso il giusto equilibrio tra automazione e approvazione manuale, i dispositivi su cui effettua la distribuzione e altro ancora.
Considera i seguenti aspetti quando valuti gli strumenti di packaging delle app AI:
Quali app può impacchettare? Un buon strumento agentico per il packaging delle app dovrebbe essere in grado di gestire tutte le app che usi, incluse le app standard del catalogo e i tuoi installer personalizzati o sviluppati internamente. Le app personalizzate sono spesso le più difficili da impacchettare manualmente, quindi è essenziale che lo strumento sia in grado di gestirle.
Dove può essere distribuito? Lo strumento dovrebbe essere in grado di funzionare sui dispositivi e con il software di distribuzione che utilizzi. Controlla il supporto per vedere con quali strumenti funziona, ad esempio Intune, SCCM o dispositivi non gestiti da nessuno dei due.
Come gestisce gli aggiornamenti? L'agentic application packaging dovrebbe gestire sia le distribuzioni iniziali sia gli aggiornamenti. Verifica se lo strumento rileva le nuove versioni e ricrea automaticamente i pacchetti, oppure se qualcuno deve avviare manualmente ogni aggiornamento.
L'agente svolge l'intero lavoro? Non tutti gli agenti sono progettati per gestire il flusso di lavoro dall'inizio alla fine. Verifica se analizza, crea ed esegue i test in autonomia, oppure se prepara solo script che un amministratore deve completare.
Si adatta alla tua configurazione di identità e accesso? La semplicità e la praticità dell'agentic app packaging non dovrebbero andare a scapito della sicurezza. Assicurati che possa utilizzare l’accesso e il provisioning degli utenti tramite il tuo identity provider esistente, così gli account rimangono protetti e autenticati.
Quanto velocemente puoi provarlo? Provare uno strumento sul campo è un buon modo per assicurarti che soddisfi le tue esigenze. Verifica se il fornitore offre una prova, così puoi testarlo su app reali prima di impegnarti.
Come Splashtop Agentic Packr gestisce il packaging delle applicazioni agentiche
Il packaging applicativo agentico può aiutare le organizzazioni a distribuire app e aggiornamenti ai dispositivi più rapidamente, a patto che lo strumento alla base si adatti al workflow e ai controlli sopra indicati. Questo ci porta a Splashtop Agentic Packr, uno strumento di packaging e distribuzione di app basato sull'AI per i moderni team IT.
Splashtop Agentic Packr crea i pacchetti, testa e distribuisce le applicazioni tramite Microsoft Intune, SCCM e altro ancora, riducendo il lavoro manuale e rafforzando al contempo la governance. Automatizza ed esegue sei passaggi chiave:
Recupera i metadati
Analizza il programma di installazione
Crea un pacchetto PSADT
Testa su una macchina virtuale pulita
Crea il pacchetto Intune
Pubblica su Intune.
Con Splashtop Agentic Packr, l'agente legge gli installer e scrive regole di rilevamento, evitando agli amministratori di dover scrivere manualmente script per ogni app. Può creare pacchetti per app di terze parti verificate da un catalogo WinGet, insieme ad altre app tramite Chocolatey o ID pacchetto WinGet oppure da un installer personalizzato. Gli amministratori possono pubblicare sugli endpoint gestiti con una connessione Intune one-click e monitorare lo stato del rollout per dispositivo, oppure raggruppare le app da distribuire con SCCM o manualmente su qualsiasi macchina Windows.
Gli amministratori mantengono il controllo in ogni fase. Ogni pacchetto viene testato su una macchina virtuale pulita e sottoposto a scansione di sicurezza, mentre gli amministratori esaminano una scorecard QA e i log prima che qualsiasi elemento venga pubblicato. Poiché i pacchetti sono creati su PSADT, possono anche essere aperti, esaminati e modificati secondo necessità.
Quando Splashtop Agentic Packr rileva una nuova versione di un'app, crea automaticamente un nuovo pacchetto. Gli amministratori possono anche personalizzare le impostazioni, incluse notifiche, posticipi, richieste di riavvio, periodi di tolleranza e altro ancora. Il controllo degli accessi basato sui ruoli integrato, l'accesso con Microsoft Entra ID e il provisioning degli utenti, insieme agli eventi di audit, mantengono sotto controllo accessi e attività.
Dedica meno tempo al packaging delle app con Splashtop Agentic Packr
Sebbene ogni app e aggiornamento richieda il packaging, questo non dovrebbe ritardare la distribuzione delle patch. L'agentic application packaging accelera il processo lasciando che sia un agente AI a occuparsene, mentre gli amministratori mantengono il controllo e l'ultima parola su tutte le release.
Di conseguenza, i pacchetti possono essere testati a fondo prima di arrivare agli utenti, i dispositivi si aggiornano più rapidamente e gli amministratori recuperano tempo da dedicare ad altre attività urgenti. Con uno strumento di packaging applicativo basato sull'AI come Splashtop Agentic Packr, puoi creare pacchetti, testare e distribuire ogni app e aggiornamento con meno lavoro manuale.
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