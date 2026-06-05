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Splashtop Accesso Remoto Recensioni della settimana - 5 agosto 2019

Splashtop Team
2 minuti di lettura
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Scopri le migliori recensioni dei clienti di Splashtop della settimana del 5 agosto 2019. Scopri alcuni dei motivi per cui 20 milioni di persone usano Splashtop.

Splashtop ti offre le soluzioni di accesso remoto più convenienti. Che tu abbia bisogno di uno strumento di desktop remoto per lavorare a distanza o di una soluzione per fornire assistenza remota ai tuoi clienti, abbiamo la soluzione giusta per te. Ma non credeteci sulla parola, sentite i nostri clienti perché amano così tanto Splashtop.

Ecco alcune delle migliori recensioni della settimana appena trascorsa!

Recensioni della settimana

Recensioni su Splashtop Remote Access

"Ha tutte le funzioni di cui ho bisogno per gestire i miei dipendenti remoti a un costo contenuto, perfetto per la mia piccola impresa. La possibilità di condividere un link per collegare un utente è fantastica e molto semplice da usare. La connettività è ottima".

- Meta J

 "OTTIMA ESPERIENZA A DISTANZA. TUTTO quello che ero abituato ad avere da LogMeIn PER UNA FRAZIONE DEL COSTO!".

- Richard Melton

Vedi altre valutazioni e recensioni su Splashtop Remote Access

Recensione di Splashtop Remote Support

 "Uso sempre questa applicazione. Mi tiene in contatto con il Datacenter aziendale e con il supporto ai dipendenti che assisto".

- Carmen Crenshaw

Vedi altre recensioni Splashtop Remote Support

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Splashtop Remote Support: per IT, help desk e MSP che desiderano un accesso remoto supervisionato e non supervisionato ai computer dei loro utenti per fornire supporto remoto. SCOPRI DI PIÙ | PROVA GRATUITA 

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