Splashtop Accesso Remoto Recensioni della settimana — 29 luglio 2019

Leggi le recensioni dei clienti di Splashtop della settimana del 29 luglio 2019. Scopri perché questi clienti sono passati da TeamViewer, GoToMyPC e LogMeIn a Splashtop.

Qui a Splashtop, sentiamo i professionisti aziendali, gli MSP, gli IT, gli help desk e altri che ci spiegano perché amano Splashtop. Questi commenti evidenziano alcuni dei motivi per cui più di 20 milioni di persone utilizzano oggi le migliori soluzioni di desktop remoto di Splashtop.

Ecco alcune delle migliori recensioni della settimana appena trascorsa!

Recensioni della settimana

Recensione di Splashtop Remote Support

"Sono molto contento di essere passato da LogMeIn e di non essermi mai voltato indietro. La migliore decisione commerciale mai presa. Splashtop ha reso possibile ai piccoli imprenditori come me di essere alla pari con le grandi aziende che spendono cifre elevate per l'assistenza informatica e le soluzioni di gestione remota. Grazie Splashtop! Voi ragazzi fate la differenza". - Xay Phouangaphayvong, Fondatore/Capo Servizio, Sol POS

Vedi altre recensioni Splashtop Remote Support

Recensioni su Splashtop Business Access

"Splashtop è un sistema così facile da usare. Ero un precedente cliente di GoToMyPC ed ero nervoso per la transizione e la facilità d'uso. Che grande decisione è stata quella di fare questo cambiamento! Estremamente soddisfatto di tutto ciò che è stato fatto finora. Il prezzo è fenomenale e spero che al momento del rinnovo non ci sia un aumento del premio come ho sperimentato con altre compagnie. Finché non cambiano le cose, hanno un cliente, finché la mia attività è in piedi!". - Lisa M Rizzo, Consulente odontoiatrico autonomo

"Davvero impressionante il vostro supporto, la facilità d'uso e l'implementazione del prodotto. Grazie per le risposte rapide e per il prodotto di alto livello. Il mio voto è il numero 1 e ho avuto TeamViewer e LogMeIn Pro". - Frank Wolynski - VP Ingegneria, WEDU-TV

Vedi di più Splashtop Business Access Ratings & Recensioni

Sei interessato a provare Splashtop?

Scopri tu stesso perché i clienti amano Splashtop. Scopri la soluzione Splashtop più adatta a te. Puoi iniziare gratuitamente in qualsiasi momento con la nostra prova gratuita di 14 giorni. Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno.

Splashtop Business Access: per i professionisti e i piccoli team che desiderano accedere da remoto ai loro computer. PER SAPERNE DI PIÙ | PROVA GRATUITA

Splashtop Remote Support: per MSPs e i team IT che desiderano accedere da remoto ai computer dei propri utenti per fornire assistenza a distanza. PER SAPERNE DI PIÙ | PROVA GRATUITA

Splashtop SOS: per i team IT, di supporto e help desk che hanno bisogno di una soluzione di assistenza rapida e partecipata per fornire supporto remoto on-demand ai dispositivi dei loro utenti. PER SAPERNE DI PIÙ | PROVA GRATUITA

Vedi tutte le soluzioni Splashtop