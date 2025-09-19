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Revisione della settimana 2

Splashtop Team
1 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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5 stelle da twink123

Fantastico

Splashtop consente al tuo computer di collegarsi facilmente all'iPad, all'iPhone e così via e poter utilizzare i miei programmi dal computer al mio iPad è fantastico. Problemi con i video in Flash? Non più! Puoi fare in modo che il tuo computer stampi le cose per te proprio come se fossi lì davanti a lui. All'interno delle impostazioni, ti aiuterà a modificare le impostazioni per impedire al computer di passare allo stato di sleep, in modo da poterti connettere quando vuoi. Le nuove scorciatoie personalizzabili sono fantastiche. 10 stelle!!!

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