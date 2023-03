Revisione della settimana 2

5 stelle da twink123

Fantastico

Splashtop permette al tuo computer di interagire facilmente con il tuo iPad, iPhone ecc. e poter utilizzare i miei programmi dal computer sul mio iPad è fantastico. Problemi con i video in Flash? Non più! Puoi fare in modo che il tuo computer stampi le cose per te proprio come se fossi seduto davanti a lui. All'interno delle impostazioni Ti aiuterà a modificare le impostazioni per impedire al computer di dormire, in modo da poterti connettere quando vuoi. Le nuove scorciatoie personalizzabili sono fantastiche. 10 stelle!!!