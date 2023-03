Recensioni della settimana su Splashtop Remote Access - 12 agosto 2019

Ecco le migliori recensioni di Splashtop per la settimana del 12 agosto 2019. Splashtop offre le migliori soluzioni di desktop remoto e di supporto remoto della categoria.

Ogni settimana sentiamo diversi utenti di Splashtop che ci dicono quanto amano Splashtop. Dai un'occhiata alle recensioni più importanti di quest'ultima settimana e continua a leggere per saperne di più sulle soluzioni di accesso remoto di Splashtop e per iniziare a lavorare oggi stesso.

Recensioni della settimana

Recensioni su Splashtop Business Access

"Splashtop mi permette di accedere rapidamente al mio desktop quando lavoro da remoto con un portatile. È stato facile contattare il servizio clienti di [Splashtop]. Splashtop è un valore eccellente rispetto a LogMeIn. Il mio desktop ha due monitor e Splashtop offre la possibilità di passare da un monitor all'altro o di mostrarli uno accanto all'altro su un'unica schermata". - Malcolm T

Recensione di Splashtop Remote Support

"Sono appena passato a Splashtop per il supporto remoto dei miei clienti in più uffici. Ero un utente di LogMeIn da molto tempo, ma ho rinunciato al loro prodotto. La transizione è stata perfetta e l'usabilità di Splashtop è ottima". - Georganne S

Recensione di Splashtop SOS

"Il motivo principale per cui ho scelto Splashtop è la funzione che consente di visualizzare e controllare i dispositivi Android/iOS. Ho utilizzato questa funzione insieme a quella di accesso non presidiato per i computer desktop ed entrambe hanno funzionato perfettamente fin dal primo giorno". - Jake S

Sei interessato a provare Splashtop?

Scopri tu stesso perché i clienti amano Splashtop. Scopri la soluzione Splashtop più adatta a te. Puoi iniziare gratuitamente in qualsiasi momento con la nostra prova gratuita di 14 giorni. Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno.

Splashtop Business Access: per i professionisti e i piccoli team che desiderano accedere da remoto ai loro computer. PER SAPERNE DI PIÙ | PROVA GRATUITA

Splashtop Remote Support: per MSPs e i team IT che desiderano accedere da remoto ai computer dei propri utenti per fornire assistenza a distanza. PER SAPERNE DI PIÙ | PROVA GRATUITA

Splashtop SOS: per i team IT, di supporto e help desk che hanno bisogno di una soluzione di assistenza rapida e partecipata per fornire supporto remoto on-demand ai dispositivi dei loro utenti. PER SAPERNE DI PIÙ | PROVA GRATUITA

Vedi tutte le soluzioni Splashtop