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Recensioni della settimana su Splashtop Remote Access - 12 agosto 2019

Splashtop Team
2 minuti di lettura
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Ecco le migliori recensioni di Splashtop per la settimana del 12 agosto 2019. Splashtop offre le migliori soluzioni di desktop remoto e di supporto remoto della categoria.

Ogni settimana sentiamo diversi utenti di Splashtop che ci dicono quanto amano Splashtop. Dai un'occhiata alle recensioni più importanti di quest'ultima settimana e continua a leggere per saperne di più sulle soluzioni di accesso remoto di Splashtop e per iniziare a lavorare oggi stesso.

Recensioni della settimana

Recensioni su Splashtop Business Access

"Splashtop mi permette di accedere rapidamente al mio desktop quando lavoro da remoto con un portatile. È stato facile contattare il servizio clienti di [Splashtop]. Splashtop è un valore eccellente rispetto a LogMeIn. Il mio desktop ha due monitor e Splashtop offre la possibilità di passare da un monitor all'altro o di mostrarli uno accanto all'altro su un'unica schermata".

- Malcolm T

Vedi di più Splashtop Business Access Ratings & Recensioni

Recensione di Splashtop Remote Support

 "Sono appena passato a Splashtop per il supporto remoto dei miei clienti in più uffici. Ero un utente di LogMeIn da molto tempo, ma ho rinunciato al loro prodotto. La transizione è stata perfetta e l'usabilità di Splashtop è ottima".

- Georganne S

Vedi altre recensioni Splashtop Remote Support

Recensione di Splashtop Remote Support

 "Il motivo principale per cui ho scelto Splashtop è la funzione che consente di visualizzare e controllare i dispositivi Android/iOS. Ho utilizzato questa funzione insieme a quella di accesso non presidiato per i computer desktop ed entrambe hanno funzionato perfettamente fin dal primo giorno".

- Jake S

Vedi altre recensioni Splashtop Remote Support

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