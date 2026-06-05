Recensioni della settimana su Splashtop Remote Access - 12 agosto 2019

Ecco le migliori recensioni di Splashtop per la settimana del 12 agosto 2019. Splashtop offre le migliori soluzioni di desktop remoto e di supporto remoto della categoria.
Ogni settimana sentiamo diversi utenti di Splashtop che ci dicono quanto amano Splashtop. Dai un'occhiata alle recensioni più importanti di quest'ultima settimana e continua a leggere per saperne di più sulle soluzioni di accesso remoto di Splashtop e per iniziare a lavorare oggi stesso.
Recensioni della settimana
Recensioni su Splashtop Business Access
"Splashtop mi permette di accedere rapidamente al mio desktop quando lavoro da remoto con un portatile. È stato facile contattare il servizio clienti di [Splashtop]. Splashtop è un valore eccellente rispetto a LogMeIn. Il mio desktop ha due monitor e Splashtop offre la possibilità di passare da un monitor all'altro o di mostrarli uno accanto all'altro su un'unica schermata".
- Malcolm T
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Recensione di Splashtop Remote Support
"Sono appena passato a Splashtop per il supporto remoto dei miei clienti in più uffici. Ero un utente di LogMeIn da molto tempo, ma ho rinunciato al loro prodotto. La transizione è stata perfetta e l'usabilità di Splashtop è ottima".
- Georganne S
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Recensione di Splashtop Remote Support
"Il motivo principale per cui ho scelto Splashtop è la funzione che consente di visualizzare e controllare i dispositivi Android/iOS. Ho utilizzato questa funzione insieme a quella di accesso non presidiato per i computer desktop ed entrambe hanno funzionato perfettamente fin dal primo giorno".
- Jake S
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