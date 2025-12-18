Il 2026 è quasi arrivato e, anche se nessuno può dire con certezza cosa riserva il futuro, possiamo fare un'ipotesi abbastanza buona. Negli ultimi anni abbiamo visto il lavoro remoto diventare una parte essenziale del business e abbiamo identificato tendenze del lavoro remoto che continueranno nel prossimo anno.
Dopotutto, politiche di lavoro remoto appropriate possono ampliare i pool di talenti, ridurre i costi, supportare la flessibilità e mantenere un'alta produttività, quindi è logico che continueranno a prosperare fino al 2026 e oltre. Con questo in mente, diamo un'occhiata alle tendenze del lavoro remoto per il 2026 e vediamo cosa ci riserva il futuro.
Il panorama del lavoro remoto nel 2026
Il lavoro da remoto una volta era considerato un'accomodazione temporanea; una misura adottata quando i dipendenti avevano bisogno di lavorare mentre viaggiavano o erano malati a casa, piuttosto che un modo permanente di lavorare. Lavorare in ufficio era sia la norma che l'aspettativa, e il termine "lavoro ibrido" era praticamente sconosciuto.
Tuttavia, tutto è cambiato negli anni 2020. Mentre il lavoro remoto e la tecnologia associata stavano crescendo costantemente, hanno avuto un'impennata e sono diventati una necessità durante la pandemia di COVID-19, e da allora sono rimasti forti.
In quel periodo, i dipendenti e le organizzazioni hanno iniziato a sperimentare i benefici del lavoro remoto. I dipendenti hanno ottenuto la flessibilità di lavorare da qualsiasi luogo, anche in movimento o nel comfort della propria casa, e hanno scoperto che ciò ha contribuito a migliorare l'equilibrio tra vita lavorativa e privata e la produttività. I datori di lavoro potevano anche assumere da un bacino più ampio, poiché non erano più limitati dalla posizione fisica e potevano inserire talento remoto che altrimenti sarebbe stato irraggiungibile.
Ora, le aziende si ritrovano in una posizione intermedia. Il lavoro da remoto e ibrido si è dimostrato popolare tra i dipendenti e un vantaggio per la produttività e l'efficienza, ma c'è ancora molto da dire per lavorare in ufficio. Di conseguenza, molte organizzazioni stanno adottando la tecnologia per consentire ai dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo, incluso l'ufficio e in movimento.
10 tendenze che trasformeranno il lavoro remoto e ibrido
Quindi, come sarà il futuro del lavoro remoto e ibrido? Abbiamo analizzato le tendenze, tracciato la crescita tecnologica e forse consultato un paio di veggenti, e identificato dieci tendenze chiave del lavoro remoto per il 2026:
Mandati aggressivi di ritorno in ufficio rimodellano la cultura aziendale
Il lavoro ibrido diventa il modello operativo predefinito
Gli strumenti di produttività alimentati dall'AI trasformano i flussi di lavoro remoti
I modelli di performance basati sui risultati sostituiscono le metriche basate sul tempo
La sicurezza informatica diventa una priorità assoluta per i team distribuiti
La forza lavoro dei nomadi digitali diventa mainstream
I centri di lavoro da remoto e gli uffici decentralizzati guadagnano terreno
La salute mentale e il benessere dei dipendenti diventano non negoziabili
L'apprendimento continuo e il miglioramento delle competenze accelerano in tutte le organizzazioni
Sostenibilità e pratiche di lavoro da remoto eco-sostenibili si ampliano
1. Mandati aggressivi di RTO (ritorno in ufficio) rimodellano la cultura aziendale
Anche se il lavoro a distanza si è dimostrato efficiente ed è stato accolto positivamente dai dipendenti, molte aziende stanno ancora spingendo per un ritorno in ufficio. Indagini recenti indicano che circa il 30% delle organizzazioni prevede di ridurre o eliminare il lavoro a distanza entro il 2026. Tuttavia, indicano anche che gli orari di lavoro ibridi rimangono molto popolari e contribuiscono alla felicità e alla fidelizzazione dei dipendenti.
Questo porterà senza dubbio a qualche sconvolgimento, poiché i dipendenti potrebbero cercare nuovi ruoli che si allineino con i loro programmi ibridi preferiti e le organizzazioni potrebbero smettere di assumere dipendenti remoti. Infatti, le indagini hanno mostrato che il 76% dei lavoratori ha dichiarato che si darebbe le dimissioni se non fosse più permesso il lavoro a distanza, e l'85% dei candidati ha citato il lavoro a distanza come fattore principale nella loro ricerca.
Mentre i leader aziendali affermano che il ritorno in ufficio è una questione di cultura aziendale e produttività, il ritorno di persona può essere ancora più scioccante del passaggio al lavoro remoto. Le organizzazioni dovranno discutere il ritorno in ufficio con i propri dipendenti e trovare un equilibrio che funzioni per tutti per evitare una transizione turbolenta.
2. Il lavoro ibrido diventa il nuovo standard
Detto ciò, la scelta tra lavoro a distanza e in ufficio non deve essere un tutto o niente, poiché il lavoro ibrido sta diventando sempre più la norma. In un modello di lavoro ibrido, i dipendenti lavorano alcuni giorni a distanza mentre trascorrono il resto in ufficio.
Il lavoro ibrido può assumere diverse forme, che vanno da orari flessibili in cui i dipendenti possono entrare e uscire a giorni prestabiliti per lavorare dentro e fuori l'ufficio. Circa il 28% delle aziende attualmente richiede ai dipendenti di lavorare in ufficio tre giorni a settimana, mentre il 13% ha quattro giorni in ufficio.
Tuttavia, è probabile che questi numeri cambino nel 2026. Secondo il sondaggio Curriculum Builder, il numero di aziende con requisiti di quattro giorni in ufficio passerà al 17%, mentre il requisito di tre giorni diminuirà a circa il 25%. Tuttavia, lo stesso sondaggio ha mostrato che il 27% degli intervistati afferma che tre giorni in ufficio a settimana sono ideali, con il 19% che preferisce due giorni e il 13% che preferisce quattro giorni.
Indipendentemente dalla sua forma, il lavoro ibrido sarà certamente un fattore chiave nell'anno a venire mentre le organizzazioni cercheranno di trovare un equilibrio tra lavoro in ufficio e fuori ufficio.
3. Strumenti di produttività potenziati da AI trasformano i flussi di lavoro a distanza
Naturalmente, sarebbe miope parlare del futuro senza menzionare l'intelligenza artificiale (AI). Quando applicata in modo appropriato, la tecnologia AI può avere un effetto trasformativo sulle aziende e sulla produttività, quindi l'uso di strumenti di produttività potenziati dall'AI continuerà a crescere.
Le aziende possono utilizzare strumenti alimentati dall'AI per automatizzare i processi manuali ripetitivi e migliorare la sicurezza informatica attraverso analisi in tempo reale. Ad esempio, Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint) offre la gestione automatizzata delle patch OS e di terze parti, approfondimenti in tempo reale sulle vulnerabilità basati su CVE e risoluzioni guidate da policy tramite Smart Actions, aiutando i team IT a ridurre il rischio e il carico di lavoro manuale.
Allo stesso modo, gli strumenti di produttività e collaborazione continueranno a crescere, fornendo nuovi modi per ottimizzare le attività quotidiane. Grazie a questi strumenti, le organizzazioni e i team IT potranno supportare più efficacemente le loro forze lavoro remote, mentre i dipendenti remoti saranno meglio attrezzati per lavorare in modo efficiente da ovunque.
Tuttavia, investire in strumenti alimentati dall'IA richiede la necessaria diligenza e ricerca per garantire che forniscano i benefici di cui i dipendenti hanno bisogno, quindi le aziende che cercano di migliorare la produttività con l'IA dovranno fare le loro ricerche.
4. I modelli di prestazione basati sui risultati sostituiscono le metriche "Butts-in-Seats"
Con i continui cambiamenti nel modo in cui lavoriamo, anche i modelli di prestazione e le metriche cambieranno. Per troppo tempo, la produttività è stata misurata esclusivamente in base alle ore trascorse in ufficio, sotto l'assunzione che il tempo trascorso lì sia produttivo. Ma il lavoro remoto e ibrido hanno dimostrato che la produttività non dipende dalla posizione.
Invece, i classici metriche di "presenza fisica" saranno sostituite da modelli di prestazione basati sui risultati. Con questi modelli, ciò che conta sono i risultati, compresi la qualità del lavoro, gli obiettivi raggiunti e l'impatto aziendale.
Ciò che non è più importante è dove lavorano i dipendenti e quanto tempo trascorrono alle loro scrivanie.
5. La sicurezza informatica diventa centrale per i team distribuiti
La sicurezza informatica rimane una delle maggiori preoccupazioni per i dipendenti e i team a distanza, e nel prossimo anno guadagnerà ancora più attenzione.
Le minacce informatiche da parte di hacker che sfruttano vulnerabilità, truffe di phishing e altro rappresentano una minaccia significativa per i dipendenti a distanza, che potrebbero non avere sempre accesso agli strumenti o risorse di sicurezza necessari per proteggersi. Fortunatamente, abbiamo già assistito a diversi progressi negli strumenti e nelle soluzioni di cybersecurity progettati per proteggere i dispositivi ovunque si trovino.
Qui a Splashtop, ad esempio, ci concentriamo sull'offrire lavoro remoto sicuro da qualsiasi luogo con un'ampia gamma di caratteristiche di sicurezza per accesso remoto, tra cui autenticazione multi-fattore, verifica dei dispositivi, controlli di accesso granulari e notifiche di connessioni remote. Splashtop AEM aiuta inoltre a proteggere gli endpoint remoti con visibilità in tempo reale sulle vulnerabilità conosciute basate sui dati Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), abbinati a flussi di lavoro di patching e rimedio automatizzati.
Di conseguenza, Splashtop supporta le organizzazioni che operano sotto framework di sicurezza e privacy come SOC 2, ISO/IEC 27001, RGPD e conformità HIPAA. Man mano che le aziende comprendono la necessità di una forte cybersecurity per i dipendenti remoti e ibridi, questo livello di sicurezza diventerà sempre più essenziale nel prossimo anno.
6. Il movimento dei nomadi digitali diventa mainstream
Mentre le aziende potrebbero spingere per più giorni in ufficio, molti dipendenti abbracceranno ulteriormente lo stile di vita da "nomadi digitali", grazie alla crescente facilità e accessibilità del lavoro a distanza.
Il termine "digital nomad" si riferisce ai dipendenti che lavorano in modo indipendente da qualsiasi luogo, utilizzando soluzioni di lavoro remoto (come il software per accesso remoto di Splashtop) per accedere al loro lavoro senza essere legati a un ufficio, a casa o a qualsiasi altro luogo specifico. Sebbene tradizionalmente si riferisca ai dipendenti che viaggiano mentre lavorano, oggi si applica più ampiamente a chiunque lavori da remoto, purché nulla limiti la loro posizione.
Quindi, anche se più aziende spingeranno per un ritorno in ufficio, i dipendenti che sono autorizzati a lavorare da qualsiasi luogo continueranno ad abbracciare la libertà e la flessibilità del lavoro remoto. Il lavoro remoto si estenderà dal lavoro da casa (o occasionalmente da un bar nelle vicinanze) a lavorare letteralmente ovunque, incluso mentre si viaggia, in un parco locale o altrove.
7. Emergono hub di lavoro a distanza e spazi di lavoro decentralizzati
Mentre i nomadi digitali godono della libertà di lavorare ovunque e ovunque, alcuni dipendenti lavorano meglio in un ambiente lavorativo, anche se la loro azienda non ha un ufficio. Per questi dipendenti, gli hub di lavoro remoto e gli spazi di lavoro decentralizzati continueranno a crescere in valore.
Soluzioni flessibili per l'ufficio come WeWork sono comuni, offrendo spazi ufficio in affitto per i dipendenti a distanza e fornendo un luogo da cui lavorare quando non c'è un ufficio a cui andare. Gli spazi di lavoro decentralizzati e gli hub di lavoro a distanza ampliano questo concetto, creando piccoli micro-uffici in luoghi remoti e hub regionali che permettono ai dipendenti di lavorare insieme di persona senza trasferirsi in un grande ufficio centralizzato.
Se i datori di lavoro richiedono ai dipendenti di tornare in ufficio, hanno la responsabilità di garantire che gli uffici siano accessibili. Gli hub per il lavoro da remoto e gli spazi di lavoro decentralizzati consentono ai dipendenti di vivere un'esperienza in ufficio anche quando lavorano da remoto, quindi molte organizzazioni che incoraggiano il RTO dovranno investire in essi.
8. Iniziative per la Salute Mentale e il Benessere diventano non negoziabili
La salute mentale e il benessere dei dipendenti sono fondamentali sia per i dipendenti che per l'azienda. È dimostrato che i dipendenti felici sono più produttivi e meno propensi a dimettersi, quindi le organizzazioni che investono nel benessere dei dipendenti ne beneficiano tanto quanto i dipendenti stessi. Con molte organizzazioni che impongono il ritorno in ufficio, la loro responsabilità di garantire la salute mentale dei dipendenti cresce.
I dipendenti valorizzano la loro salute mentale, e se i loro datori di lavoro non si impegnano a proteggere il benessere e la salute dei dipendenti, è probabile che se ne vadano.
Le organizzazioni devono assicurarsi di avere iniziative per mantenere i propri dipendenti felici e in salute, specialmente se impongono un ritorno in ufficio. È stato dimostrato che il lavoro a distanza ha un impatto positivo sulla salute mentale, poiché i dipendenti possono trascorrere più tempo con la famiglia e meno tempo bloccati nel traffico o in freddi edifici per uffici. I datori di lavoro che richiedono un RTO dovranno trovare modi per compensare la differenza.
9. Accellerano i Programmi di Apprendimento Continuo e Upskilling
Le aziende devono investire nei propri dipendenti, e ciò significa fornire opportunità di formazione e aggiornamento. Questo assicura che i dipendenti possano costantemente tenersi al passo con i cambiamenti tecnologici e sviluppare nuove competenze che migliorano efficienza, produttività e prestazioni, beneficiando sia la tua azienda che le loro carriere.
Nel 2026, i programmi di apprendimento e perfezionamento continueranno a crescere mentre le aziende cercano modi per investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze per i loro team. Questi programmi formativi, a loro volta, aiuteranno ad accelerare la crescita di quelle aziende e a mantenere i loro dipendenti all'avanguardia, sia che lavorino a distanza o in ufficio.
10. Pratiche di Lavoro Remoto Sostenibili ed Ecologiche
Infine, nel 2026, le aziende continueranno ad abbracciare i benefici di sostenibilità ed ecologia del lavoro remoto. Il lavoro remoto può avere un impatto significativo sull'impronta di carbonio di un'azienda riducendo i viaggi e diminuendo il consumo energetico negli uffici. Di conseguenza, le aziende che cercano pratiche ecologicamente sostenibili continueranno a investire nel lavoro remoto e nella sostenibilità che esso supporta.
Come le aziende possono prepararsi per le tendenze del lavoro a distanza nel 2026
Molte di queste tendenze future possono sembrare contraddittorie: mentre alcune aziende spingono per un ritorno in ufficio, altre stanno abbracciando ulteriormente i benefici del lavoro a distanza. Il motivo è semplice. Mentre più organizzazioni torneranno in ufficio a tempo pieno, la maggior parte continuerà ad abbracciare il lavoro a distanza e ibrido, e quelle aziende continueranno a investire in esso.
Quindi, come possono prepararsi le aziende a questi nuovi trend?
Per prima cosa, considera dove sta andando la tua azienda: sei tra il 30% che spingerà per un ritorno completo in ufficio, o il 70% che sta trovando il giusto equilibrio per il lavoro ibrido? Successivamente, guarda agli investimenti e alle politiche di cui avrai bisogno.
Le aziende possono rimanere competitive investendo in infrastrutture digitali sicure, stabilendo politiche di lavoro ibrido trasparenti e dando priorità ai risultati rispetto alle ore lavorate in ufficio. Con gli strumenti e la tecnologia giusti, i dipendenti remoti e ibridi possono lavorare da qualsiasi luogo con la stessa facilità ed efficienza dei dipendenti in ufficio, senza l'impatto ambientale.
Tuttavia, se desideri rimanere in ufficio, sostenere il benessere dei dipendenti attraverso una programmazione flessibile e iniziative per la salute mentale sarà essenziale. Questo può anche includere investire in spazi di lavoro decentralizzati, così i dipendenti che vivono lontano avranno comunque un ufficio da cui lavorare.
Indipendentemente dal fatto che tu ti stia concentrando su lavoro in ufficio, remoto o ibrido, investire nella crescita dei dipendenti e nello sviluppo delle competenze è un must. Se i dipendenti non sentono di avere possibilità di crescita, si sentono non apprezzati o si vedono peggiorare la loro salute mentale, passeranno rapidamente a qualcosa di meglio.
Splashtop: flessibilità remota incontra la sicurezza aziendale
Il lavoro remoto può essere sicuro ed efficiente quanto il lavoro in ufficio; tutto ciò che serve è la tecnologia giusta. Splashtop rende facile lavorare da qualsiasi luogo, su qualsiasi dispositivo, con una tecnologia di accesso remoto che consente agli utenti di connettersi senza problemi ai loro dispositivi di lavoro ovunque si trovino.
Con Splashtop, i dipendenti possono accedere in sicurezza ai loro dispositivi di lavoro, file, progetti e strumenti, utilizzando i loro dispositivi preferiti. Questo porta una flessibilità e accessibilità senza precedenti al lavoro remoto e ibrido, poiché i dipendenti non devono mai preoccuparsi che il loro lavoro sia irraggiungibile.
Splashtop è progettato anche con la sicurezza in mente e include strumenti di sicurezza come l'autenticazione a più fattori, autorizzazioni granulari, controllo degli accessi a più livelli e registrazione automatica delle sessioni. Tutto ciò è fornito con crittografia AES ed è progettato per soddisfare una vasta gamma di standard di sicurezza industriali e governativi.
Inizia con Splashtop per guidare l'innovazione nel lavoro a distanza nel 2026
Non è necessario scegliere tra lavoro remoto e in ufficio quando puoi accedere al tuo lavoro da qualsiasi luogo. Splashtop è una soluzione di accesso remoto affidabile, scalabile ed economica, pronta a guidare l'innovazione del lavoro remoto fino al 2026 e oltre.
È ora di lasciare che i tuoi dipendenti diventino nomadi digitali, lavorino dagli hub di lavoro a distanza o alternino tra casa e ufficio. Con Splashtop, avrai velocità, sicurezza e produttività indipendentemente da dove lavori.
Pronto a provare Splashtop per te stesso? Inizia oggi con una prova gratuita.