Quante persone possono accedere a un singolo dispositivo? Ci sono molte situazioni in cui più persone hanno bisogno di accesso remoto allo stesso computer, ad esempio per collaborare, fare formazione, risolvere problemi o usare software specializzati. Ma, proprio come più persone farebbero fatica a stare davanti allo stesso computer nello stesso momento, anche far connettere da remoto più persone allo stesso dispositivo può essere complicato.
Windows standard consente solo una sessione di desktop remoto attiva alla volta. Se un secondo utente prova a collegarsi, Windows disconnette la prima persona per fare spazio, rendendo impossibile un vero accesso simultaneo alla stessa macchina senza software aggiuntivo. Una buona piattaforma di accesso remoto dovrebbe supportare l'accesso simultaneo, preferibilmente senza configurazioni, autorizzazioni o gestione delle sessioni inutilmente complesse.
Quindi, come possono più utenti accedere da remoto alla stessa macchina? Vediamo come funziona l'accesso remoto multiutente, dove è utile e come Splashtop rende possibile un accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni anche per più utenti simultanei.
Che cos’è l’accesso desktop remoto multiutente?
L'accesso multiutente al desktop remoto è la possibilità per più di una persona di collegarsi da remoto allo stesso computer. Con un piano Splashtop Business Access Pro o Enterprise, fino a tre utenti possono collegarsi allo stesso computer contemporaneamente. Tutti gli utenti connessi condividono lo stesso desktop, le applicazioni, i file e l'attività sullo schermo, rendendolo uno strumento prezioso per la collaborazione e la formazione da remoto.
Questo è diverso dal caso in cui più persone accedono allo stesso dispositivo in modo indipendente per sessioni separate, oppure utilizzano desktop virtuali distinti. Si tratta di una sessione condivisa in cui gli utenti connessi hanno accesso remoto e controllo simultaneamente.
Perché usare Splashtop per l'accesso remoto multiutente?
Splashtop è progettato per offrire un accesso remoto multiutente senza interruzioni, consentendo accesso remoto e assistenza tra dispositivi e sedi diverse, tra cui:
1. Più utenti possono accedere allo stesso computer
Splashtop è progettato per consentire connessioni remote rapide ed efficienti, incluso il supporto per più utenti che si collegano contemporaneamente a un unico computer. Tutti gli utenti connessi possono vedere e interagire con la stessa sessione desktop, rendendolo uno strumento potente per la collaborazione remota e la risoluzione dei problemi.
2. Gli utenti possono connettersi da dispositivi diversi
Splashtop consente agli utenti di connettersi verso e da un'ampia varietà di endpoint, indipendentemente dal tipo di dispositivo o dal sistema operativo. Gli utenti possono collegarsi da computer, tablet o dispositivi mobili, ottenendo così un'incredibile flessibilità per lavorare da qualsiasi luogo. Questo rende Splashtop un'ottima scelta per team distribuiti, dipendenti remoti, tecnici IT, formatori e non solo.
3. Le sessioni restano reattive e utilizzabili
L'accesso multiutente è utile solo se la sessione remota rimane fluida, scorrevole e reattiva. Se la sessione è a scatti e difficile da gestire, crea un'esperienza utente frustrante con un'efficienza limitata.
Splashtop offre accesso remoto ad alte prestazioni, streaming a bassa latenza e supporto anche per i flussi di lavoro visivi più impegnativi, mantenendo le sessioni remote efficienti ed efficaci. Questo rende Splashtop anche un'ottima scelta per attività come revisioni di progetto, risoluzione dei problemi, formazione software e accesso condiviso alle workstation.
4. Gli amministratori mantengono il controllo sugli accessi
Splashtop fornisce agli amministratori gli strumenti di controllo e gestione di cui hanno bisogno per mantenere sicuro l'accesso. Gli amministratori possono gestire quali utenti e gruppi possono connettersi a dispositivi specifici, mantenendo l'accesso limitato e sicuro. Questi controlli includono la gestione centralizzata di utenti e computer, autorizzazioni e autenticazione, consentendo agli amministratori di gestire l'accesso in modo sicuro.
Tieni presente che ogni utente dovrebbe avere un account individuale. Le credenziali condivise riducono la responsabilità e comportano il rischio che utenti non autorizzati si connettano a un dispositivo con accesso limitato usando un account condiviso.
Usi comuni dell'accesso remoto multiutente
Questo solleva una domanda: perché più utenti dovrebbero aver bisogno di accedere in remoto a un singolo dispositivo contemporaneamente? Sebbene l'accesso remoto multiutente possa essere utilizzato meno frequentemente rispetto all'accesso per un solo utente, ha comunque molti casi d'uso comuni, tra cui:
1. Risoluzione collaborativa dei problemi
Quando due o più tecnici devono accedere allo stesso dispositivo, ad esempio per diagnosticare o risolvere problemi, l'accesso remoto multiutente è essenziale. Un buon accesso remoto consente agli specialisti di unirsi a sessioni attive senza richiedere uno strumento separato di condivisione dello schermo, ottenendo una visibilità condivisa sullo stesso sistema, sulle stesse applicazioni e sugli stessi errori, ovunque si trovino.
2. Formazione e onboarding da remoto
L'accesso remoto multiutente è anche uno strumento efficace per la formazione e l'onboarding dei dipendenti remoti. Con questo, i formatori possono mostrare ai tirocinanti come usare software, flussi di lavoro o processi direttamente sul computer remoto, offrendo formazione pratica da qualsiasi luogo. Questo è particolarmente utile per attività come l'affiancamento dei tecnici o la formazione sulle applicazioni, poiché consente ai partecipanti di osservare lo stesso desktop e interagire secondo necessità.
3. Accesso condiviso a software specializzato
Alcune aziende dispongono di workstation con applicazioni con licenza, ad alto consumo di risorse o specializzate a cui non è possibile accedere altrove, come strumenti di sviluppo o applicazioni di ingegneria. Con l'accesso remoto multiutente, gli utenti possono accedere alla workstation e collaborare ai progetti senza doverla duplicare su ogni dispositivo.
4. Rivedere il lavoro insieme
L'accesso multiutente consente agli utenti di esaminare lo stesso documento, applicazione, set di dati o progetto in tempo reale, migliorando la collaborazione, semplificando il feedback e favorendo decisioni migliori. Tieni presente che questi utenti stanno lavorando nella stessa sessione desktop, quindi è importante coordinarsi su chi sta controllando il dispositivo (proprio come nella collaborazione di persona).
5. Accesso remoto alle workstation condivise
Quando le aziende hanno postazioni di lavoro condivise, come computer da ufficio, sistemi di produzione o laboratori informatici, spesso è necessario che più persone ci lavorino contemporaneamente. L'accesso remoto multiutente consente a più utenti autorizzati di accedere allo stesso dispositivo, permettendo loro di collaborare quando necessario o di lavorare individualmente secondo le esigenze.
Come funziona l'accesso multiutente con Splashtop
Con Splashtop l’accesso remoto è semplice, sia che tu debba aggiungere un utente sia diversi. Puoi configurare l’accesso multiutente in soli sei semplici passaggi:
Configura il computer remoto: Per prima cosa, installa Splashtop sul computer a cui gli utenti devono accedere e aggiungilo al team o account Splashtop appropriato.
Aggiungi utenti autorizzati: Una volta configurato il dispositivo, puoi aggiungere utenti creando o invitando account utente. Gli utenti possono essere organizzati in gruppi secondo necessità, ma ricorda di evitare gli accessi condivisi; ogni utente deve avere un account individuale.
Assegna l'accesso al computer: Dopo aver configurato gli utenti, puoi assegnare loro l'accesso ai computer di cui hanno bisogno per il loro lavoro. Questo può essere fatto per gruppi o per singoli utenti, e tutto viene gestito da controlli di accesso centralizzati.
Configura le autorizzazioni utente: agli utenti possono anche essere assegnate autorizzazioni e capacità diverse dopo essere stati assegnati ai dispositivi. Questo include l’accesso a funzionalità come il controllo remoto, il trasferimento di file, la stampa remota e la registrazione delle sessioni, in base ai requisiti del loro ruolo.
Connettiti allo stesso computer: quando più utenti devono accedere allo stesso computer, possono farlo avviando Splashtop e selezionando il dispositivo a cui devono connettersi. Gli utenti connessi vedranno lo stesso desktop remoto e la stessa attività sullo schermo, e fino a tre utenti possono connettersi contemporaneamente.
Coordina il controllo condiviso: Quando più utenti accedono allo stesso desktop, lo controlleranno contemporaneamente, il che significa che le azioni di tastiera e mouse influiranno sullo stesso desktop. È importante stabilire linee guida di comunicazione chiare quando partecipano più utenti, così l'accesso remoto non diventa una lotta per il controllo.
Cosa cercare in un software per desktop remoto per più utenti
Quando cerchi una soluzione di desktop remoto, ci sono alcune funzionalità chiave da non perdere. Assicurati di trovare una piattaforma con queste funzionalità chiave:
Supporto per connessioni simultanee a un solo computer, che consente l'accesso a più utenti.
Autorizzazioni utente e computer chiare per tenere fuori gli utenti non autorizzati.
Account utente individuali, anziché credenziali condivise
Autenticazione a più fattori (MFA) per verificare i tentativi di accesso.
Accesso presidiato e non presidiata per una maggiore facilità di accesso.
Accesso tra dispositivi diversi, così gli utenti possono connettersi indipendentemente dal tipo di dispositivo o dal sistema operativo.
Prestazioni stabili con più connessioni.
Supporto multi-monitor.
Trasferimento file e stampa remota.
Registrazione delle sessioni e log delle attività per responsabilità, sicurezza e audit.
Amministrazione centralizzata per gestire accessi e regole da un unico posto.
Implementazione e gestione semplici.
Non sorprende che Splashtop offra tutte queste funzionalità, riunendo tutto in un'unica piattaforma che semplifica la gestione dell'accesso remoto tra dispositivi (incluso l'accesso multiutente) senza inutili complessità.
Come gestire in sicurezza l'accesso remoto multiutente
Quando consenti a più utenti di accedere allo stesso dispositivo, ci sono alcune considerazioni e sfide aggiuntive da gestire. Per aiutarti, abbiamo creato un utile elenco di consigli per gestire in modo sicuro l’accesso remoto per più utenti:
Usa account utente individuali: Ogni utente dovrebbe avere il proprio accesso, invece di condividere nomi utente e password. Questo aiuta a rendere l'accesso riconducibile a persone specifiche, migliorando così sicurezza e responsabilità.
Richiedi l'autenticazione a più fattori: Le sole password non bastano a proteggere gli account. L'autenticazione a più fattori aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, in cui gli utenti devono verificare la propria identità prima di accedere, rendendo più difficile l'accesso agli utenti non autorizzati. Assicurati che l'MFA sia obbligatoria per tutti gli utenti per mantenere sicuro l'accesso agli account.
Limita l'accesso ai computer necessari: Agli utenti non dovrebbe essere concesso un accesso senza restrizioni. Assicurati che agli utenti venga concesso l'accesso solo ai sistemi di cui hanno bisogno e verifica regolarmente le assegnazioni di utenti e gruppi per garantire che i permessi di accesso restino aggiornati.
Applica autorizzazioni basate sui ruoli: Anche le funzionalità dovrebbero essere limitate in base al ruolo e alle necessità. Se gli utenti non hanno bisogno di funzionalità come il trasferimento file o la stampa remota per il loro lavoro, non dovrebbe essere loro concesso l'accesso a tali funzionalità.
Esamina l'attività della sessione: Registrare e monitorare l'attività degli utenti è importante per la cybersecurity. Usa i log e le registrazioni delle sessioni, quando possibile, per tracciare l'attività e monitorare chi accede a quali dispositivi e quando, in caso di attività sospette.
Rimuovi prontamente l'accesso: Quando gli utenti non hanno più bisogno di accedere a un dispositivo, l'accesso deve essere revocato rapidamente. Questo include la revisione delle autorizzazioni di accesso durante l'onboarding e l'offboarding, così come quando i ruoli cambiano, per garantire che gli utenti abbiano solo l'accesso di cui hanno bisogno.
Quando l'accesso multiutente di Splashtop è la scelta giusta
Splashtop è la scelta giusta quando:
Più utenti devono visualizzare o controllare lo stesso dispositivo.
I tecnici devono risolvere i problemi insieme.
I team hanno bisogno di accedere a una workstation condivisa.
I formatori devono mostrare software o flussi di lavoro ai dipendenti remoti o ibridi.
I dipendenti devono collaborare all'interno della stessa applicazione o dello stesso ambiente informatico anche quando lavorano da remoto.
Gli amministratori hanno bisogno di un controllo centralizzato sulle autorizzazioni di accesso remoto per utenti e computer.
La tua organizzazione ha bisogno di accesso remoto sia presidiato che non presidiato.
Se gli utenti hanno bisogno di un ambiente desktop separato e privato, potrebbe essere necessaria una configurazione desktop virtuale o multi-sessione.
Splashtop offre agli utenti un modo pratico per accedere e collaborare su un singolo dispositivo remoto, senza compromettere velocità o prestazioni. Grazie alla gestione centralizzata degli accessi, ai controlli di sicurezza e alla flessibilità tra dispositivi diversi, Splashtop consente agli utenti di lavorare in modo sicuro da qualsiasi luogo, su qualsiasi dispositivo.
Sei pronto a lavorare da qualsiasi luogo, su qualsiasi dispositivo? Inizia oggi con una prova gratuita di Splashtop.