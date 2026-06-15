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A man working on his computer at night.

Soluzioni di accesso remoto sicuro per aziende di tutte le dimensioni

Trevor Jackins
5 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Ecco le soluzioni di accesso remoto sicuro utilizzabili da aziende di tutte le dimensioni.

Al giorno d'oggi, quasi un quinto di tutti i lavori vengono svolti interamente da remoto. In queste occasioni, vorrai avere la certezza che i lavoratori in remoto possano accedere ai computer dell'ufficio e che questo avvenga nel modo più sicuro possibile.E lo sai qual è la migliore raccolta di soluzioni per l'accesso remoto sicuro? È Splashtop, che offre una serie completa di soluzioni di accesso remoto per aziende, team e scuole. Di seguito, illustreremo quali sono i diversi problemi a cui Splashtop pone rimedio e in che modo questo software può aiutarti a portare avanti il tuo lavoro.

Controllo remoto del desktop

Uno degli usi più comuni di questa soluzione di accesso remoto sicuro è l'accesso al PC di lavoro da qualsiasi luogo. Splashtop ti permette di avere la piena visibilità sul tuo desktop remoto e di controllarlo come se il computer fosse a portata di mano.

Splashtop ha una latenza molto bassa. Significa che la connessione video e audio è in tempo reale e che non noterai alcun rallentamento. Il software promette anche una visione full HD/4k in streaming, fino a 60 fotogrammi al secondo.

Potrai assumere il pieno controllo di un computer remoto Windows, Mac o Linux da un altro computer, telefono cellulare, tablet e Chromebook. Non ti limiterai ad accedere da remoto solo a specifiche applicazioni. Accedendo al computer stesso, potrai disporre di tutti gli strumenti di cui normalmente disponi sul tuo computer di lavoro principale e a tutta la potenza di elaborazione dello stesso, anche se stai effettuando l'accesso remoto da un tablet, un telefono o un Chromebook.

Infine, puoi trasferire i dati tra il tuo computer di lavoro e il tuo dispositivo locale, nonché stampare documenti in remoto. In questo modo, potrai lavorare facilmente su entrambi i computer, senza dover ricorrere a una soluzione cloud o ad altri metodi per trasferire i file.

Per garantire la sicurezza di questo sistema, Splashtop dispone di diverse funzioni di sicurezza. Tra queste vi sono:

  • Verifica in due passaggi: impedisci l'accesso a meno che non venga confermata la tua identità.

  • Registrazione delle connessioni: per sapere chi accede a quali macchine e quando.

  • Autenticazione del dispositivo: per impedire l'accesso da parte di dispositivi non autorizzati.

Con Splashtop Enterprise, puoi anche incorporare un SSO nella tua esperienza Splashtop per una maggiore sicurezza e comodità. In questo modo, potrai accedere a questa e ad altre postazioni utilizzando un solo nome utente e una sola password, eliminando la necessità di ricordare molte password diverse allo stesso tempo.

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Accedi a hardware e software specializzati da qualsiasi luogo

A volte, occorre accedere a una sede con hardware o software specializzati, come software di editing audio e video, modellazione 3D e altre applicazioni ad alta intensità di risorse. Utilizzando Splashtop, puoi accedere ai computer in questione con un semplice clic. In questo modo, è possibile garantire che le persone continuino a utilizzare qualsiasi software costoso installato sulle macchine senza dover acquistare un'altra licenza per i loro computer di casa.

E possono farlo anche quando non hanno la possibilità di accedere fisicamente agli uffici in cui si trovano i computer. Questo rende Splashtop ideale per i professionisti del settore media e intrattenimento, ma anche per architettiprofessionisti sanitaricontabilidipendenti pubblici e altre categorie professionali. Ecco alcuni esempi di utilizzo:

  • Lavoro notturno: a volte è necessario fare delle cose al di fuori degli orari di lavoro. In queste occasioni, i lavoratori possono continuare a lavorare accedendo da remoto ai loro computer senza dover raggiungere l'edificio fisico.

  • Malattia: talvolta, a causa di malattie o problemi personali, come ad esempio una pandemia, si può essere costretti a chiudere le proprie strutture. Grazie all'accesso remoto, è possibile garantire che i dipendenti rimangano produttivi senza essere costretti a recarsi in ufficio anche se non stanno bene.

  • Parità di accesso: alcune persone potrebbero voler utilizzare la struttura ma avere delle limitazioni di accesso, ad esempio per motivi di disabilità. L'accesso remoto sicuro consente di utilizzare l'hardware e il software senza essere fisicamente nello stesso spazio.

Apprendimento remoto

Accesso remoto significa che gli studenti possono accedere ai computer di laboratorio nelle università, nei college e nelle scuole da qualsiasi luogo, anche quando altrimenti non potrebbero accedervi per qualsiasi motivo.Questo apre le porte all'apprendimento ibrido e a distanza, consentendo anche ai docenti di accedere ai loro computer in questo modo ovunque si trovino.Splashtop permette anche ai reparti IT di controllare questi sistemi per gestire i computer da remoto e risolvere rapidamente qualsiasi problema.

Controllo delle macchine virtuali

Molte aziende, come le piccole imprese e altre organizzazioni, utilizzano regolarmente le macchine virtuali (VM). Splashtop offre soluzioni di accesso remoto che permettono di accedere a queste VM con la garanzia di una forte sicurezza. È possibile accedere a queste macchine virtuali attraverso qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Splashtop è orgoglioso della sua UX di alto livello. La piattaforma offre controlli intuitivi che rendono semplice e veloce la connessione a una nuova VM con Splashtop.

Alternativa a VPN

Sebbene sia comunemente utilizzata dalle aziende per consentire l'accesso alle reti interne da remoto, la tecnologia VPN è vecchia, poco performante e può rivelarsi assai poco sicura. Questo è particolarmente vero in un'epoca in cui sempre più persone lavorano da remoto, occupando la larghezza di banda di un'azienda e rendendola un bersaglio per gli attacchi informatici. Splashtop è l'alternativa ideale alle VPN perché è più facile da configurare e gestire e offre prestazioni e sicurezza migliori.

Supporto remoto IT

Splashtop offre soluzioni di supporto informatico remoto che permettono ai team IT di avere accesso non supervisionato ai computer e ai dispositivi interni di loro pertinenza per gestirli, monitorarli e supportarli da remoto.Il reparto IT può anche accedere in modo supervisionato a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile (compresi i dispositivi personali) per fornire supporto remoto ad hoc a qualsiasi dispositivo.Infine, Splashtop dispone di un software di assistenza remota MSP sicuro, ideale per gestire i computer dei clienti da remoto.

Perché Splashtop è sicuro

Splashtop considera la sicurezza una delle principali priorità di un'app affidabile. Con queste premesse, possiamo garantire che l'applicazione Splashtop è una delle soluzioni software remote più sicure del mercato. Splashtop è certificata SOC 2 ed è conforme a molti standard di settore e regolamenti di sicurezza, tra cui:

  • HIPAA

  • RGPD

  • PCI

  • CCPA

Splashtop è inoltre dotato di tutte le funzioni di sicurezza necessarie per mantenere al sicuro i dati personali e la privacy.

Soluzioni di accesso remoto sicuro di Splashtop

Grazie alle informazioni fornite in precedenza, è possibile capire meglio perché le soluzioni di accesso remoto di Splashtop rappresentino la scelta migliore. Per saperne di più, puoi provare gratuitamente il prodotto senza necessità di carta di credito.

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