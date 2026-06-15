Soluzioni di accesso remoto sicuro per aziende di tutte le dimensioni

Ecco le soluzioni di accesso remoto sicuro utilizzabili da aziende di tutte le dimensioni.
Al giorno d'oggi, quasi un quinto di tutti i lavori vengono svolti interamente da remoto. In queste occasioni, vorrai avere la certezza che i lavoratori in remoto possano accedere ai computer dell'ufficio e che questo avvenga nel modo più sicuro possibile.E lo sai qual è la migliore raccolta di soluzioni per l'accesso remoto sicuro? È Splashtop, che offre una serie completa di soluzioni di accesso remoto per aziende, team e scuole. Di seguito, illustreremo quali sono i diversi problemi a cui Splashtop pone rimedio e in che modo questo software può aiutarti a portare avanti il tuo lavoro.
Controllo remoto del desktop
Uno degli usi più comuni di questa soluzione di accesso remoto sicuro è l'accesso al PC di lavoro da qualsiasi luogo. Splashtop ti permette di avere la piena visibilità sul tuo desktop remoto e di controllarlo come se il computer fosse a portata di mano.
Splashtop ha una latenza molto bassa. Significa che la connessione video e audio è in tempo reale e che non noterai alcun rallentamento. Il software promette anche una visione full HD/4k in streaming, fino a 60 fotogrammi al secondo.
Potrai assumere il pieno controllo di un computer remoto Windows, Mac o Linux da un altro computer, telefono cellulare, tablet e Chromebook. Non ti limiterai ad accedere da remoto solo a specifiche applicazioni. Accedendo al computer stesso, potrai disporre di tutti gli strumenti di cui normalmente disponi sul tuo computer di lavoro principale e a tutta la potenza di elaborazione dello stesso, anche se stai effettuando l'accesso remoto da un tablet, un telefono o un Chromebook.
Infine, puoi trasferire i dati tra il tuo computer di lavoro e il tuo dispositivo locale, nonché stampare documenti in remoto. In questo modo, potrai lavorare facilmente su entrambi i computer, senza dover ricorrere a una soluzione cloud o ad altri metodi per trasferire i file.
Per garantire la sicurezza di questo sistema, Splashtop dispone di diverse funzioni di sicurezza. Tra queste vi sono:
Verifica in due passaggi: impedisci l'accesso a meno che non venga confermata la tua identità.
Registrazione delle connessioni: per sapere chi accede a quali macchine e quando.
Autenticazione del dispositivo: per impedire l'accesso da parte di dispositivi non autorizzati.
Con Splashtop Enterprise, puoi anche incorporare un SSO nella tua esperienza Splashtop per una maggiore sicurezza e comodità. In questo modo, potrai accedere a questa e ad altre postazioni utilizzando un solo nome utente e una sola password, eliminando la necessità di ricordare molte password diverse allo stesso tempo.
Accedi a hardware e software specializzati da qualsiasi luogo
A volte, occorre accedere a una sede con hardware o software specializzati, come software di editing audio e video, modellazione 3D e altre applicazioni ad alta intensità di risorse. Utilizzando Splashtop, puoi accedere ai computer in questione con un semplice clic. In questo modo, è possibile garantire che le persone continuino a utilizzare qualsiasi software costoso installato sulle macchine senza dover acquistare un'altra licenza per i loro computer di casa.
E possono farlo anche quando non hanno la possibilità di accedere fisicamente agli uffici in cui si trovano i computer. Questo rende Splashtop ideale per i professionisti del settore media e intrattenimento, ma anche per architetti, professionisti sanitari, contabili, dipendenti pubblici e altre categorie professionali. Ecco alcuni esempi di utilizzo:
Lavoro notturno: a volte è necessario fare delle cose al di fuori degli orari di lavoro. In queste occasioni, i lavoratori possono continuare a lavorare accedendo da remoto ai loro computer senza dover raggiungere l'edificio fisico.
Malattia: talvolta, a causa di malattie o problemi personali, come ad esempio una pandemia, si può essere costretti a chiudere le proprie strutture. Grazie all'accesso remoto, è possibile garantire che i dipendenti rimangano produttivi senza essere costretti a recarsi in ufficio anche se non stanno bene.
Parità di accesso: alcune persone potrebbero voler utilizzare la struttura ma avere delle limitazioni di accesso, ad esempio per motivi di disabilità. L'accesso remoto sicuro consente di utilizzare l'hardware e il software senza essere fisicamente nello stesso spazio.
Apprendimento remoto
Accesso remoto significa che gli studenti possono accedere ai computer di laboratorio nelle università, nei college e nelle scuole da qualsiasi luogo, anche quando altrimenti non potrebbero accedervi per qualsiasi motivo.Questo apre le porte all'apprendimento ibrido e a distanza, consentendo anche ai docenti di accedere ai loro computer in questo modo ovunque si trovino.Splashtop permette anche ai reparti IT di controllare questi sistemi per gestire i computer da remoto e risolvere rapidamente qualsiasi problema.
Controllo delle macchine virtuali
Molte aziende, come le piccole imprese e altre organizzazioni, utilizzano regolarmente le macchine virtuali (VM). Splashtop offre soluzioni di accesso remoto che permettono di accedere a queste VM con la garanzia di una forte sicurezza. È possibile accedere a queste macchine virtuali attraverso qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Splashtop è orgoglioso della sua UX di alto livello. La piattaforma offre controlli intuitivi che rendono semplice e veloce la connessione a una nuova VM con Splashtop.
Alternativa a VPN
Sebbene sia comunemente utilizzata dalle aziende per consentire l'accesso alle reti interne da remoto, la tecnologia VPN è vecchia, poco performante e può rivelarsi assai poco sicura. Questo è particolarmente vero in un'epoca in cui sempre più persone lavorano da remoto, occupando la larghezza di banda di un'azienda e rendendola un bersaglio per gli attacchi informatici. Splashtop è l'alternativa ideale alle VPN perché è più facile da configurare e gestire e offre prestazioni e sicurezza migliori.
Supporto remoto IT
Splashtop offre soluzioni di supporto informatico remoto che permettono ai team IT di avere accesso non supervisionato ai computer e ai dispositivi interni di loro pertinenza per gestirli, monitorarli e supportarli da remoto.Il reparto IT può anche accedere in modo supervisionato a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile (compresi i dispositivi personali) per fornire supporto remoto ad hoc a qualsiasi dispositivo.Infine, Splashtop dispone di un software di assistenza remota MSP sicuro, ideale per gestire i computer dei clienti da remoto.
Perché Splashtop è sicuro
Splashtop considera la sicurezza una delle principali priorità di un'app affidabile. Con queste premesse, possiamo garantire che l'applicazione Splashtop è una delle soluzioni software remote più sicure del mercato. Splashtop è certificata SOC 2 ed è conforme a molti standard di settore e regolamenti di sicurezza, tra cui:
HIPAA
RGPD
PCI
CCPA
Splashtop è inoltre dotato di tutte le funzioni di sicurezza necessarie per mantenere al sicuro i dati personali e la privacy.
Soluzioni di accesso remoto sicuro di Splashtop
Grazie alle informazioni fornite in precedenza, è possibile capire meglio perché le soluzioni di accesso remoto di Splashtop rappresentino la scelta migliore. Per saperne di più, puoi provare gratuitamente il prodotto senza necessità di carta di credito.