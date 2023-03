Soluzioni di accesso remoto sicuro per aziende di tutte le dimensioni

Ecco le soluzioni di accesso remoto sicuro utilizzabili da aziende di tutte le dimensioni.

Al giorno d'oggi, quasi un quinto di tutti i lavori vengono svolti interamente da remoto. In queste occasioni, vorrai avere la certezza che i lavoratori in remoto possano accedere ai computer dell'ufficio e che questo avvenga nel modo più sicuro possibile.E lo sai qual è la migliore raccolta di soluzioni per l'accesso remoto sicuro? È Splashtop, che offre una serie completa di soluzioni di accesso remoto per aziende, team e scuole. Di seguito, illustreremo quali sono i diversi problemi a cui Splashtop pone rimedio e in che modo questo software può aiutarti a portare avanti il tuo lavoro.

Controllo remoto del desktop

Uno degli usi più comuni di questa soluzione di accesso remoto sicuro è quello di accedere al tuo PC di lavoro da qualsiasi luogo.Splashtop ti permette di avere piena visibilità sul tuo desktop remoto e di controllarlo come se ci fossi seduto davanti. Inoltre, Splashtop ha una latenza molto bassa, il che significa che la connessione video e audio è in tempo reale e che non noterai alcun rallentamento.Addirittura, raggiungerai uno streaming video full HD/4k fino a 60 frame al secondo. Otterrai il pieno controllo di un computer Windows, Mac o Linux da un altro computer, da un telefono cellulare, da un tablet o da un Chromebook. Non ti limiterai ad accedere da remoto solo a specifiche applicazioni.Accedendo al computer stesso, potrai disporre di tutti gli strumenti di cui normalmente disponi sul tuo computer di lavoro principale e a tutta la potenza di elaborazione dello stesso, anche se stai effettuando l'accesso remoto da un tablet, un telefono o un Chromebook.Infine, puoi trasferire i dati tra il tuo computer di lavoro e il tuo dispositivo locale e stampare documenti in remoto, per aiutarti a lavorare fra i due computer con facilità, senza bisogno di una soluzione cloud o di altri metodi di trasferimento. Per garantire la sicurezza di questo sistema, Splashtop ha implementato diverse funzionalità di sicurezza come:

Verifica in due passaggi: impedisci l'accesso a meno che non venga confermata la tua identità.

Registrazione delle connessioni: per sapere chi accede a quali macchine e quando.

Autenticazione del dispositivo: per impedire l'accesso da parte di dispositivi non autorizzati.

Con Splashtop Enterprise, puoi anche incorporare un SSO nella tua esperienza Splashtop per una maggiore sicurezza e comodità. In questo modo, potrai accedere a questa e ad altre postazioni utilizzando un solo nome utente e una sola password, eliminando la necessità di ricordare molte password diverse allo stesso tempo.

Accedi a hardware e software specializzati da qualsiasi luogo

A volte, c'è bisogno di accedere a una sede con hardware o software specializzati, come software di editing audio e video, modellazione 3D e altre applicazioni ad alta intensità di risorse. Utilizzando Splashtop, è possibile accedere ai computer in questione con un semplice clic.In questo modo, è possibile garantire che le persone continuino a utilizzare qualsiasi software costoso installato sulle macchine senza dover acquistare un'altra licenza per i loro computer di casa. E possono farlo anche quando non hanno la possibilità di accedere fisicamente agli uffici in cui si trovano i computer. Questo rende Splashtop ideale per i professionisti del settore di media e intrattenimento, ma anche per architetti, professionisti sanitari, contabili, dipendenti pubblici e molti altri. Ecco alcuni esempi di quando questa funzionalità si rivela particolarmente utile:

Lavoro notturno: a volte è necessario fare delle cose al di fuori degli orari di lavoro. In queste occasioni, i lavoratori possono continuare a lavorare accedendo da remoto ai loro computer senza dover raggiungere l'edificio fisico.

Malattia: talvolta, a causa di malattie o problemi personali, come ad esempio una pandemia, si può essere costretti a chiudere le proprie strutture. Grazie all'accesso remoto, è possibile garantire che i dipendenti rimangano produttivi senza essere costretti a recarsi in ufficio anche se non stanno bene.

Parità di accesso: alcune persone potrebbero voler utilizzare la struttura ma avere delle limitazioni di accesso, ad esempio per motivi di disabilità. L'accesso remoto sicuro consente di utilizzare l'hardware e il software senza essere fisicamente nello stesso spazio.

Apprendimento remoto

Accesso remoto significa che gli studenti possono accedere ai computer di laboratorio nelle università, nei college e nelle scuole da qualsiasi luogo, anche quando altrimenti non potrebbero accedervi per qualsiasi motivo.Questo apre le porte all'apprendimento ibrido e a distanza, consentendo anche ai docenti di accedere ai loro computer in questo modo ovunque si trovino.Splashtop permette anche ai reparti IT di controllare questi sistemi per gestire i computer da remoto e risolvere rapidamente qualsiasi problema.

Controllo delle macchine virtuali

Molte aziende, come le piccole imprese e altre organizzazioni, utilizzano regolarmente le macchine virtuali (VM). Splashtop offre soluzioni di accesso remoto che permettono di accedere a queste VM con la garanzia di una forte sicurezza. È possibile accedere a queste macchine virtuali attraverso qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Splashtop è orgoglioso della sua UX di alto livello. La piattaforma offre controlli intuitivi che rendono semplice e veloce la connessione a una nuova VM con Splashtop.

Alternativa a VPN

Sebbene sia comunemente utilizzata dalle aziende per consentire l'accesso alle reti interne da remoto, la tecnologia VPN è vecchia, poco performante e può essere poco sicura. Questo è particolarmente vero in un'epoca in cui sempre più persone lavorano da remoto, occupando la larghezza di banda di un'azienda e rendendola bersaglio degli attacchi informatici. Splashtop è l'alternativa ideale alle VPN perché è più facile da configurare e gestire, e offre prestazioni e sicurezza migliori.

Supporto remoto IT

Splashtop offre soluzioni sicure di supporto remoto che permettono ai team IT di avere accesso non presidiato ai computer e ai dispositivi gestiti esterni per gestire, monitorare e supportare da remoto quelli interni. L'IT può anche ottenere l'accesso presidiato a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile (compresi i dispositivi personali) per fornire supporto remoto ad hoc a qualsiasi dispositivo. Infine, Splashtop dispone di un software sicuro di supporto remoto MSP ideale per gestire i computer dei clienti da remoto.

Perché Splashtop è sicuro

Splashtop considera la sicurezza una delle principali priorità di un'app affidabile. Con queste premesse, possiamo garantire che l'applicazione Splashtop è una delle soluzioni software remote più sicure del mercato. Splashtop è certificata SOC 2 ed è conforme a molti standard di settore e regolamenti di sicurezza, tra cui:

HIPAA

RGPD

PCI

CCPA

Splashtop è inoltre dotato di tutte le funzioni di sicurezza necessarie per mantenere al sicuro i dati personali e la privacy.

Soluzioni di accesso remoto sicuro di Splashtop

Con le informazioni di cui sopra, è possibile capire meglio perché le soluzioni di accesso remoto sicuro di Splashtop siano le migliori al mondo. Per saperne di più, è possibile provare gratuitamente il prodotto, non è necessaria alcuna carta di credito.