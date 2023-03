Accesso remoto a Mac Computer Labs per studenti

Gli studenti possono accedere in modo sicuro ai computer Mac controllati da & dai loro laptop, tablet e dispositivi mobili per accedere a tutti i file e le app di cui hanno bisogno.

Ci sono diversi motivi per cui i campus universitari di tutti gli Stati Uniti hanno aggiunto un numero crescente di Mac ai loro laboratori informatici. Un recente sondaggio ha rilevato che 71% degli studenti universitari preferisce utilizzare computer Mac. I Mac sono la scelta preferita, soprattutto per gli studenti che studiano in campi creativi come la grafica, l'architettura e la produzione video.

In seguito alla chiusura dei campus da parte di COVID-19, le università hanno cercato un modo per aiutare gli studenti ad accedere ai computer di laboratorio da remoto. Le VPN sono notoriamente lente, difficili da gestire e poco sicure. Inoltre, molte soluzioni di desktop remoto non offrono un supporto decente per i computer Mac.

Ecco perché diverse università si sono rivolte a Splashtop per consentire agli studenti di accedere in remoto ai computer dei laboratori Mac dai loro dispositivi. Gli studenti possono sfruttare la potenza di elaborazione, l'hardware specializzato e il software dei Mac utilizzando i propri Chromebook, iPad, laptop o qualsiasi altro dispositivo. E con le connessioni remote ad alte prestazioni di Splashtop , possono farlo in tempo reale!

Inoltre, gli insegnanti possono collegarsi in remoto ai computer del laboratorio Mac per offrire un'esperienza di insegnamento a distanza più efficace.

Il College of Fine, Performing, and Communication Arts (CFPCA) della Wayne State University è uno dei tanti college che ora utilizzano Splashtop per fornire agli studenti l'accesso remoto ai laboratori informatici.

Oltre all'accesso remoto veloce ai Mac, gli studenti della Wayne State hanno anche il vantaggio di poter utilizzare sui computer del laboratorio Mac le applicazioni software che normalmente non sarebbero in grado di eseguire sui loro dispositivi personali.

"Con l'editing video, gli studenti lavorano in 4k, anche fino a 8k, e i loro MacBook Pro non sono in grado di gestirli", ha dichiarato Chris Gilbert, Application Technical Analyst presso la CFPCA, "Per questo abbiamo degli iMac Pro nei laboratori della scuola e gli studenti possono collegarsi in remoto e tutto funziona".

Il dipartimento Career and Technical Education (CTE) del Laney College ha anche ricevuto un feedback positivo da parte di docenti e studenti che accedono in remoto ai laboratori informatici della scuola.

"Alcuni studenti hanno computer non abbastanza potenti per eseguire questo software", ha dichiarato Gerald Casey, che lavora nel dipartimento informatico del CTE. "Gli studenti devono avere accesso a questo software, ed è qui che entra in gioco Splashtop... Gli insegnanti lo adorano. Non riescono a credere che funzioni così bene, sono scioccati e non credo di esagerare".

Mentre Splashtop ha fornito a molte università un modo per continuare a studiare a distanza durante la chiusura dei campus, la maggior parte delle università prevede di continuare a offrire l'accesso remoto anche dopo la riapertura dei campus.

Ci sono diversi motivi per cui gli istituti di istruzione superiore vogliono continuare a usare Splashtop per i laboratori remoti :

Gli studenti possono accedere in modo sicuro ai computer del laboratorio, ai loro file e alle loro applicazioni, dai loro dispositivi per l'apprendimento remoto .

In caso di chiusura improvvisa del campus, gli studenti potranno comunque accedere alle risorse di cui hanno bisogno per continuare la loro formazione.

Gli studenti possono accedere ai computer del laboratorio da casa quando sono malati per evitare di diffondere la malattia ad altri studenti e docenti.

Gli studenti e i docenti amano l'accessibilità che Splashtop ha reso ai computer del laboratorio Mac.

Splashtop consente agli utenti di ascoltare l'audio mentre accedono in remoto ai computer Mac.

