La sostenibilità è importante per le aziende di tutte le forme e dimensioni, quindi le organizzazioni cercano sempre modi per ridurre la loro impronta di carbonio e l'impatto ambientale. Questo spesso richiede di trovare nuove soluzioni e pratiche che possano promuovere la sostenibilità, specialmente con l'aumento del lavoro remoto/ibrido e delle politiche Bring Your Own Device (BYOD).
Detto questo, è il momento di vedere come l'accesso remoto e il supporto possono aiutare i team IT e le organizzazioni a ridurre l'impronta di carbonio dell'ufficio e a supportare la sostenibilità. Esamineremo i fattori che contribuiscono alle emissioni di carbonio sul posto di lavoro, come creare politiche di lavoro a distanza che supportino la sostenibilità e come soluzioni come Splashtop stiano aiutando le aziende a diventare più ecologiche.
Perché l'assistenza remota è più sostenibile dell'IT tradizionale
L'IT tradizionale in loco non è la pratica più sostenibile. Grandi infrastrutture IT possono portare a un aumento del consumo energetico, dei rifiuti elettronici e delle emissioni di carbonio, per non parlare delle emissioni dai pendolarismi quotidiani.
Remote support riduce molte di queste cause. La possibilità di accedere ai dispositivi remoti da qualsiasi luogo consente agli agenti IT di fornire supporto dal comfort di casa o in ufficio, riducendo la necessità di viaggiare e gestire direttamente i dispositivi degli utenti finali. Ciò porta anche a un minor consumo energetico, rendendo l'assistenza remota più ecologica.
Certo, la responsabilità non ricade solo sui team IT. Gli edifici degli uffici, i trasporti e l'uso quotidiano dei dispositivi contribuiscono tutti a loro modo, e le organizzazioni cercano spesso modi per ridurre le emissioni tra le loro forze lavoro. Tuttavia, i benefici dell'assistenza remota si estendono oltre il team IT e aiutano a ridurre l'impronta di carbonio di un'azienda.
Principali fonti di emissioni di carbonio sul posto di lavoro
Detto questo, dobbiamo esaminare le cause delle emissioni di carbonio negli uffici. Da lì, possiamo determinare come ridurre l'impronta di carbonio al lavoro. I principali fattori di emissione in ufficio includono:
Consumo energetico in ufficio: Pensa a quanta energia utilizza un singolo edificio per uffici. L'intero edificio deve essere riscaldato durante i giorni freddi e mantenuto fresco quando fa caldo, mentre una miriade di dispositivi consuma energia ogni giorno. Computer, monitor extra, stampanti, server e così via utilizzano elettricità, per non parlare delle comodità d'ufficio come macchine del caffè e frigoriferi.
Rifiuti: Tutto questo consumo porta anche a sprechi. Gli uffici tendono a utilizzare numerosi articoli usa e getta, dalla carta per stampanti agli imballaggi alimentari ai pod di caffè monouso. Anche se queste possono sembrare piccole cose da sole, una volta moltiplicate su più dipendenti, uffici e edifici, i rifiuti possono accumularsi rapidamente.
Pendolarismo/viaggi: I viaggi in auto e in aereo sono le due forme di viaggio con l'impronta di carbonio più grande, e sono anche i modi più comuni per recarsi al lavoro e fare viaggi d'affari. Non solo il traffico dell'ora di punta è frustrante per i dipendenti, ma tutte quelle auto che viaggiano da e verso i loro uffici ogni giorno possono contribuire in modo significativo alle emissioni di carbonio. Inoltre, quando i dipendenti devono percorrere lunghe distanze per viaggi d'affari e conferenze, i viaggi aerei contribuiscono ulteriormente alle emissioni.
Dispositivi morti: I rifiuti elettronici sono un altro contributore all'impronta di carbonio di un'azienda. Quando i dispositivi sono lasciati morire, ciò contribuisce ai rifiuti elettronici, mentre la loro sostituzione ha un proprio costo ambientale.
Come l'accesso remoto riduce l'impronta di carbonio dell'IT
Data la molteplicità di cause delle emissioni di carbonio e dei rifiuti d'ufficio, come aiuta l'accesso remoto? Le organizzazioni che utilizzano soluzioni di accesso remoto e assistenza remota possono ridurre le loro emissioni in diversi modi, tra cui:
1. Infrastruttura IT centralizzata
Centralizzare l'infrastruttura IT attraverso soluzioni basate su cloud aiuta anche a ridurre il consumo energetico e la necessità di hardware fisico. Questo non solo facilita il lavoro da qualsiasi luogo per dipendenti e agenti IT, ma semplifica anche le operazioni IT e genera meno rifiuti elettronici.
2. Riduzione delle emissioni legate ai viaggi
Che i tecnici IT si rechino in ufficio quotidianamente o viaggino per risolvere problemi di persona, i viaggi e i trasporti sono cause significative di emissioni. Con l'assistenza remota, i tecnici IT non hanno bisogno di recarsi presso le sedi dei clienti per fornire assistenza e risolvere problemi, né di recarsi in ufficio, poiché possono accedere e risolvere problemi ai dispositivi ovunque si trovino.
3. Estensione della durata del dispositivo
L'assistenza remota può aiutare la sostenibilità estendendo la durata dei dispositivi elettronici. Aggiornamenti tempestivi, risoluzione dei problemi su richiesta e facile accesso alla manutenzione a distanza possono aiutare a mantenere i dispositivi dei dipendenti funzionanti senza intoppi, quindi non devono essere sostituiti così spesso. Questo riduce i rifiuti elettronici e aiuta a conservare le risorse, fornendo un altro impulso alla sostenibilità.
4. Promuovere una cultura della sostenibilità
La sostenibilità è una responsabilità condivisa e quando le aziende iniziano ad adottare pratiche ecologiche, ciò si diffonderà all'interno dell'azienda. Passi individuali, come supportare il lavoro remoto, usare software per supporto remoto e altre soluzioni IT a basso consumo energetico, possono sommarsi e contribuire a guidare un cambiamento complessivo verso la sostenibilità.
Allineare le politiche di lavoro a distanza con gli obiettivi di sostenibilità
Allora, come possono le aziende progettare politiche di lavoro a distanza con la sostenibilità in mente? Come dimostrato, l'assistenza non supervisionata è un ottimo modo per aiutare gli agenti IT a ridurre la loro impronta di carbonio, ma questo è solo l'inizio. Altri modi per allineare lavoro remoto sicuro e sostenibilità includono:
Ridurre lo spazio per uffici: L'accesso remoto e il supporto rendono facile per i dipendenti lavorare da ovunque, su qualsiasi dispositivo, il che significa che c'è meno bisogno di grandi uffici (e il loro consumo energetico). Supportare un ambiente di lavoro remoto e ibrido minimizza la necessità di grandi uffici, contribuendo a ridurre l'impronta di carbonio di un'organizzazione.
Riduzione del consumo energetico: Hai davvero bisogno di più monitor TV che trasmettono il logo della tua azienda per tutto il giorno in ufficio? Esaminare modi per ridurre il consumo energetico, anche di poco, può portare a ridurre le emissioni di carbonio e aiutare le aziende a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.
Sostenere opzioni di pendolarismo/telelavoro ecologiche: Sostenere il lavoro a distanza e il telelavoro è un ottimo modo per ridurre le emissioni di carbonio dal pendolarismo quotidiano. Oltre a ciò, incoraggiare opzioni ecologiche, come andare in bicicletta e utilizzare i mezzi pubblici, può anche aiutare a ridurre le emissioni legate ai viaggi e aiutare i dipendenti a supportare la sostenibilità.
Educazione e cultura: Come menzionato prima, la sostenibilità è una responsabilità condivisa. Le aziende possono supportare comportamenti sostenibili incoraggiando abitudini amiche del clima, educando i dipendenti su come possono contribuire a ridurre le emissioni, premiando comportamenti sostenibili e trovando modi per supportare un ambiente aziendale più ecologico.
Migliora Prestazioni & Sostenibilità Insieme alle soluzioni di accesso remoto di Splashtop
I benefici ambientali del software per accesso remoto sono chiari: l'accesso remoto e il supporto possono ridurre l'impronta di carbonio di un ufficio riducendo il consumo di energia, riducendo i rifiuti elettronici ed eliminando la necessità di recarsi in ufficio o visitare gli utenti finali. Se cerchi una soluzione potente e robusta che aiuti i team IT e i dipendenti a lavorare da ovunque, su qualsiasi dispositivo, Splashtop ha ciò di cui hai bisogno.
Con Splashtop, puoi connetterti facilmente ai dispositivi di lavoro (inclusi computer desktop, laptop e dispositivi Internet of Things) da qualsiasi luogo. Questo consente ai dipendenti remoti e ibridi di accedere ai loro file, progetti e strumenti specializzati su vari dispositivi, indipendentemente da dove si trovino. Il software per supporto remoto di Splashtop consente agli agenti IT di accedere e gestire dispositivi remoti per supporto tecnico e risoluzione dei problemi, in modo da poter aiutare gli utenti finali in qualsiasi momento e ovunque si trovino.
Quando abbinato a Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), le organizzazioni possono ottimizzare ulteriormente l'efficienza energetica attraverso patching in tempo reale, automazione e visibilità dei dispositivi, riducendo sia il rischio della sicurezza che l'impatto del carbonio.
Le soluzioni di Splashtop supportano ambienti di lavoro remoto robusti e agili, riducendo la necessità di grandi uffici ad alta intensità energetica e viaggi pur migliorando la produttività, la cybersicurezza e l'efficienza. Con Splashtop, le organizzazioni possono dare ai loro dipendenti la possibilità di lavorare ovunque, riducendo le emissioni di carbonio, il consumo energetico e i rifiuti elettronici, creando un ambiente di lavoro più efficiente e sostenibile.
