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College student using Splashtop's remote software on a tablet to access lab computers

Come le scuole possono sfruttare i tablet per migliorare l'apprendimento remoto

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Sfrutta i tablet che i tuoi studenti usano per dare loro accesso remoto ai computer di laboratorio in modo che possano accedere alle risorse scolastiche da casa!

I tablet iPad, Android e Windows offrono un enorme potenziale per aiutare gli studenti a imparare. Le scuole hanno implementato tablet agli studenti per migliorare la loro esperienza di apprendimento in classe. Ma nel mondo di oggi, dove più studenti stanno imparando a distanza, come possono le scuole e le università sfruttare appieno i tablet degli studenti?

Mentre i tablet possono essere ottimi per l'accesso a Internet, scuole e università possono fare molto di più per rendere i tablet un potente compagno nel mondo dell'apprendimento remoto.

Ad esempio, gli studenti a casa non sono in grado di accedere alle risorse che normalmente potrebbero sui computer del laboratorio scolastico. Le applicazioni per la progettazione grafica, la produzione video e audio e la modellazione 3D sono fondamentali per il lavoro di molti studenti. Di solito, l'unico posto in cui gli studenti possono accedere a questi programmi è sui computer di laboratorio scolastico, il che significa che gli studenti non sono in grado di accedere a software cruciale quando imparano da remoto.

Quindi cosa succede se ci fosse un modo per dare ai tuoi studenti pieno accesso a queste risorse dai loro tablet mentre imparano da casa?

Con Splashtop per laboratori remoti, puoi farlo.

Accesso remoto da tablet a computer di laboratorio

Splashtop per laboratori remoti offre agli studenti la possibilità di accedere in remoto ai computer del laboratorio dai propri dispositivi personali, inclusi i tablet.

Una volta in una sessione di desktop remoto, lo studente sarà in grado di vedere lo schermo del computer remoto in tempo reale. Saranno in grado di controllare a distanza il computer dal loro tablet ed eseguire qualsiasi applicazione come se fossero seduti di fronte ad esso.

Il Lenawee Intermediate School District, la Wayne State Universitye il Laney Collegesono alcune delle numerose istituzioni educative che utilizzano Splashtop per consentire agli studenti di accedere alle risorse del laboratorio scolastico dai loro dispositivi a casa.

Vuoi vederlo tu stesso? Contattaci per programmare una demo e provala gratuitamente!

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Per non parlare: gli insegnanti possono anche beneficiare di Splashtop utilizzando il desktop remoto per accedere ai computer di lavoro da tablet e altri dispositivi.

Sfrutta i tuoi tablet e offri agli studenti l'accesso remoto ai computer della scuola!

Bonus: strumenti per tablet Splashtop per l'interno della classe

Con la suite completa di strumenti di condivisione dello schermo e desktop remoto di Splashtop, insegnanti e studenti possono utilizzare tablet per migliorare l'esperienza in classe.

Uno dei modi in cui gli insegnanti possono aumentare il coinvolgimento consiste nel condividere i contenuti del loro tablet con il Mac o il PC della classe con Mirroring360, consentendo loro di vagare in classe pur mantenendo il controllo dei contenuti della lezione.

Con Splashtop Classroom, gli insegnanti possono controllare in remoto il computer di classe dal proprio iPad o tablet Android. Ancora meglio, gli studenti con il proprio tablet possono vedere la lezione direttamente sul proprio schermo. Gli insegnanti possono anche consentire agli studenti di prendere il controllo della lezione e annotare dal proprio dispositivo.

Scopri di più su tutte le soluzioni Splashtop per l'istruzione.

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