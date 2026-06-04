Quando i team IT devono gestire dispositivi remoti, ma non è presente nessun utente per concedere loro l'accesso, cosa fanno?
PowerShell è uno strumento per l'amministrazione di Windows che consente agli agenti IT di eseguire manutenzione, risoluzione dei problemi, aggiornamenti software e altro su dispositivi remoti. Tuttavia, anche se questo è uno strumento potente per remote support, richiede il giusto accesso, autorizzazioni, controlli e visibilità per fornire veramente le capacità di gestione remota di cui i team hanno bisogno.
Quindi, come possono i team IT utilizzare PowerShell per l'assistenza non supervisionata senza interazione con l'utente? Esploriamo come funziona il remoting nativo di PowerShell, dove risiedono le sue sfide e come i team IT possono eseguire script in modo affidabile su endpoint non supervisionati.
Cosa significa eseguire script PowerShell senza interazione dell'utente?
Eseguire script senza interazione dell'utente non significa bypassare la sicurezza o il consenso dell'utente (quello si chiamerebbe hacking, ed è tipicamente illegale). Piuttosto, significa che gli amministratori IT autorizzati possono eseguire script approvati su dispositivi gestiti senza che un utente finale debba concedere l'accesso. L'amministratore ha già il permesso; stanno solo agendo su di esso.
Eseguire script senza interazione dell'utente significa solitamente diverse cose:
Il dispositivo è già gestito o configurato per l'amministrazione non supervisionata.
Lo script può essere eseguito in background senza avviare una sessione visibile per l'utente.
L'utente non deve accettare una richiesta di assistenza non supervisionata.
L'amministratore può eseguire lo script su richiesta o secondo un programma.
L'amministratore può verificare se lo script è riuscito, fallito o necessita di ulteriori verifiche.
Questo è particolarmente utile in ambienti in cui gli agenti IT non possono accedere fisicamente ai dispositivi, come ambienti di lavoro remoto e ibrido, assistenza fuori orario o ambienti endpoint distribuiti.
Motivi comuni per cui i team IT eseguono script PowerShell su dispositivi non supervisionati
La scrittura di script con PowerShell remoto può aiutare ad automatizzare attività amministrative che non richiedono sessioni di supporto live, in particolare quelle ripetibili come la raccolta di informazioni o l'applicazione di modifiche.
Usi comuni per la scripting in PowerShell includono:
Riavvio dei servizi o dei processi.
Raccolta di informazioni su dispositivo, software o sicurezza.
Rimuovere applicazioni indesiderate.
Installazione o aggiornamento di software approvato.
Applicazione delle modifiche alla configurazione.
Cancellazione di file temporanei o cache.
Controllo dello spazio su disco, stato di BitLocker, impostazioni del firewall o politiche locali.
Esecuzione di script di correzione dopo avvisi o aggiornamenti non riusciti.
Metodo Nativo: Utilizzo di PowerShell Remoting
Questo ci porta al PowerShell Remoting. Questo è uno dei principali metodi nativi di Microsoft per eseguire comandi o script su dispositivi Windows remoti.
PowerShell Remoting utilizza comunemente comandi come Invoke-Command per eseguire compiti in remoto. Negli ambienti Windows, questo in genere dipende dal fatto che WinRM e WS-Management siano abilitati e configurati sui computer di destinazione. Questo può includere attività come automatizzare la gestione dei server e raccogliere dati di sistema, aiutando i team IT a gestire i dispositivi Windows da ovunque.
Come funziona il remoting di PowerShell
Quindi, come funziona il remoting di PowerShell? PowerShell Remoting consente agli amministratori di inviare comandi a un computer remoto e ricevere i risultati nella loro console, inclusa la capacità di eseguire comandi su più dispositivi.
In genere, questo richiede pochi passaggi di base:
Abilita e configura il controllo remoto sui dispositivi remoti
Assicurati che il dispositivo remoto sia online e raggiungibile attraverso il percorso di rete richiesto.
Autenticarsi con le autorizzazioni amministrative appropriate.
Esegui il comando o lo script.
Rivedi l'output.
Esempio di esecuzione di un comando PowerShell a distanza
Diamo un'occhiata a un esempio di un comando PowerShell in remoto. Diciamo che vuoi accedere al tuo dispositivo remoto (che, per semplicità, chiameremo “DEVICE-NAME”) e vedere quali servizi di Windows sono attualmente in esecuzione su di esso.
In questo caso, si dovrebbe andare su PowerShell e inserire: Invoke-Command -ComputerName "DEVICE-NAME" -ScriptBlock { Get-Service }
Questo si collegherebbe al tuo computer ed eseguirebbe il comando "Get-Service". Quel comando recupera un elenco dei servizi sul tuo dispositivo, insieme ai loro stati attuali, e mostra i risultati.
Perché il remoting PowerShell nativo può essere difficile su larga scala
Mentre il remoting di PowerShell può funzionare bene in ambienti controllati, diventa più difficile da gestire quando i team IT devono supportare ambienti distribuiti, lavoratori ibridi, endpoint gestiti al di fuori della rete aziendale, grandi gruppi di endpoint, e così via. Più gli ambienti crescono e diventano complessi, più difficile può essere gestire in modo coerente il remoting con PowerShell nativo senza strumenti aggiuntivi per il targeting, la pianificazione, la registrazione e il follow-up.
Sfide comuni per il PowerShell Remoting nativo includono:
I dispositivi remoti potrebbero essere offline o fuori dalla rete aziendale.
WinRM o il remoting potrebbero non essere abilitati in modo coerente.
Le regole del firewall, le dipendenze VPN e la segmentazione della rete possono potenzialmente bloccare l'accesso a PowerShell.
La gestione delle credenziali e l'autenticazione possono diventare complesse.
Gli script potrebbero richiedere privilegi elevati.
I risultati possono essere difficili da centralizzare su più endpoint.
Gli script falliti possono richiedere un follow-up manuale, il che è difficile da gestire su larga scala o da remoto.
Eseguire script su un dispositivo alla volta non è una soluzione scalabile.
La visibilità su quali dispositivi hanno completato i loro compiti potrebbe essere limitata.
Quindi, mentre il comando PowerShell è uno strumento potente, è solo una parte del flusso di lavoro di un team IT. Hanno ancora bisogno di targeting, pianificazione, controllo dell'esecuzione, registrazione e visibilità per gestire correttamente i dispositivi da qualsiasi luogo.
Cosa dovrebbe includere un flusso di lavoro affidabile per l'esecuzione di script da remoto
Con tutto ciò detto, come si presenta un buon flusso di esecuzione di script a distanza? Un processo di esecuzione script affidabile e solido dovrebbe ridurre al minimo le interruzioni per gli utenti mantenendo sicurezza, coerenza e responsabilità, consentendo ai team IT di eseguire comandi in modo costante senza interrompere il lavoro.
Questo flusso di lavoro dovrebbe includere alcuni passaggi chiave, come:
Conferma che il dispositivo sia autorizzato e gestito: Gli script dovrebbero essere eseguiti solo su dispositivi sotto amministrazione IT, quindi impostare i permessi appropriati è un primo passo fondamentale.
Definisci il compito e il risultato atteso: Ogni script che esegui deve avere uno scopo chiaro, sia che si tratti di riavviare un dispositivo, applicare una configurazione, raccogliere informazioni sull'inventario o altro. Il compito e il suo risultato dovrebbero essere definiti nello script prima che venga eseguito.
Prova lo script prima della distribuzione su larga scala: Testare è essenziale per evitare problemi imprevisti. Assicurati di testare su un piccolo gruppo di dispositivi prima di eseguire lo script su più endpoint in modo da poter identificare e risolvere i problemi in anticipo.
Indirizza i dispositivi giusti: Assicurati che lo script venga eseguito sui dispositivi corretti. Aiuta a ordinare i dispositivi in base a categorie come gruppo, sistema operativo, posizione, problema o stato dell'aggiornamento, in modo da poter mirare a quelli su cui è necessario concentrarsi.
Esegui con le autorizzazioni giuste: Assicurati di avere le autorizzazioni appropriate in atto prima di eseguire gli script. Invece di offrire un accesso ampio, lavora dal principio del minimo privilegio e concedi i privilegi di amministratore solo agli utenti autorizzati.
Programmare gli script quando opportuno: L'ultima cosa che gli utenti vogliono è che uno script li interrompa a metà di un'attività. Programmare l'esecuzione di script dopo l'orario di lavoro o durante le finestre di manutenzione può ridurre il disturbo degli utenti, contribuendo a mantenere l'efficienza fluida durante tutta la giornata.
Traccia stato e output: Assicurati di poter vedere e tracciare i risultati di ogni script, inclusi sia i successi che i fallimenti. Queste informazioni sono vitali per garantire che tutto funzioni correttamente, fornendo i risultati di cui hai bisogno o informandoti su quali dispositivi necessitano di attenzione.
Follow-up: Se uno script non è riuscito o un dispositivo è offline, è importante effettuare un follow-up. Potrebbe essere sufficiente riprovare quando il dispositivo è online, ma potrebbe anche richiedere una revisione manuale o una soluzione; è essenziale controllare per identificare e affrontare il problema.
Considerazioni sulla sicurezza prima di eseguire script PowerShell in remoto
Quando esegui script di PowerShell in accesso remoto, assicurati di farlo in modo corretto e sicuro. Ci sono alcune considerazioni sulla sicurezza che vorresti tenere a mente quando esegui script, inclusi:
Usa script approvati
Innanzitutto, gli script che esegui dovrebbero essere testati e approvati prima di essere distribuiti ampiamente. Questo aiuta a prevenire l'esecuzione di script difettosi su più dispositivi e a evitare problemi altrimenti prevenibili, oltre a garantire che i vostri team IT sappiano esattamente quali script eseguono e cosa fanno. Dopo l'uso, gli script dovrebbero essere conservati in una posizione affidabile prima di essere riutilizzati.
Limita l'accesso agli amministratori autorizzati
L'esecuzione degli script dovrebbe essere limitata agli utenti con il ruolo amministrativo adeguato per prevenire l'uso non autorizzato o la manomissione. Dato il livello di controllo che forniscono gli script PowerShell, è importante mantenere l'accesso limitato e gestito per prevenire che utenti non autorizzati lancino script non sicuri o non approvati.
Evita il targeting eccessivamente ampio
Quando distribuisci script, c'è sempre la possibilità che accada qualcosa di imprevisto. Pertanto, eseguire test e rollout graduali è importante per garantire un rilascio senza intoppi e identificare i problemi in anticipo. Eseguire script su troppi endpoint contemporaneamente comporta il rischio di problemi diffusi che possono impattare i dispositivi.
Conserva i log per la responsabilità
La registrazione è importante per identificare chi ha eseguito uno script, quando è stato eseguito e quali erano i risultati. Questo è essenziale per mantenere la responsabilità, in modo che qualsiasi modifica possa essere ricondotta a chi ha eseguito lo script, ma anche per la verifica e la conformità IT.
Preparati al fallimento
C'è sempre la possibilità che gli script non funzionino come previsto. Potrebbe essere che un dispositivo sia offline, lo script sia bloccato da una politica o che si presenti un altro problema inaspettato che ne impedisce il corretto funzionamento. Quando succede questo, è importante avere un flusso di lavoro che tenga conto di questi fallimenti e mantenga la visibilità affinché i problemi possano essere identificati e affrontati. Pianificare il fallimento è il modo migliore per evitarlo.
Come Splashtop AEM aiuta a eseguire script su dispositivi non supervisionati
Quando vuoi eseguire script su dispositivi non supervisionati, è utile avere una solida soluzione di gestione degli endpoint che supporti senza intoppi gli endpoint remoti. Questo ci porta a Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), un potente strumento per i team IT che hanno bisogno di eseguire e programmare script su diversi endpoint.
Con Splashtop AEM, i team IT possono gestire e supportare gli endpoint sulla loro rete da una posizione centralizzata. Ciò rende possibile eseguire script senza avviare una sessione di desktop remoto o aspettare che gli utenti finali concedano il permesso, migliorando così velocità ed efficienza.
Con Splashtop AEM, puoi:
Esegui script e attività su più endpoint gestiti da un'unica posizione.
Esegui azioni senza interrompere l'utente finale.
Pianifica script da eseguire durante le finestre di manutenzione o fuori orario.
Esegui attività amministrative in background utilizzando le capacità di comando remoto.
Prendi di mira gruppi di endpoint invece di connetterti a un dispositivo alla volta.
Rivedi lo stato di esecuzione per avere visibilità su ciò che ha avuto successo, ciò che è fallito e ciò che necessita di un seguito.
Combina scripting con visibilità degli endpoint, patching, inventario e flussi di lavoro di risoluzione.
Di conseguenza, i team IT che utilizzano Splashtop AEM possono gestire l'esecuzione di PowerShell da una posizione centralizzata e un flusso di lavoro di gestione degli endpoint senza soluzione di continuità, piuttosto che fare affidamento sui prerequisiti di accesso remoto nativo.
Migliori pratiche per l'esecuzione di script PowerShell su dispositivi non supervisionati
Quando esegui script PowerShell, è importante seguire alcune best practice chiave per garantire distribuzioni efficienti e sicure. Tieni a mente queste linee guida e potrai eseguire script su tutti i tuoi endpoint in modo efficiente:
Inizia con un piccolo gruppo di prova prima del lancio generale così puoi verificare che lo script funzioni correttamente e affrontare eventuali problemi in anticipo.
Usa nomi di script chiari e descrizioni per rendere chiaro cosa ciascuno è progettato per fare.
Documenta ciò che ogni script fa per tracciare le modifiche e i loro impatti.
Evita script che richiedono conferme da parte dell'utente, poiché l'obiettivo è eseguire script su dispositivi non supervisionati.
Crea script con gestione degli errori per affrontare eventuali problemi.
Usa i codici di uscita dove possibile in modo che il flusso di lavoro di gestione possa identificare successi, fallimenti e necessità di follow-up.
Esegui script durante finestre a basso impatto per minimizzare le interruzioni.
Rivedi i risultati per verificare l'efficacia prima di ripetere l'attività su più dispositivi.
Mantieni l'accesso amministrativo limitato agli utenti IT approvati.
Standardizza gli script ripetibili in un flusso di lavoro controllato.
Esegui script PowerShell da remoto senza disturbare gli utenti
Anche se PowerShell è un ottimo strumento per automatizzare le attività degli endpoint, l'esecuzione remota affidabile su dispositivi gestiti non supervisionati richiede più della semplice sintassi dei comandi. I team IT hanno bisogno di un modo sicuro per gestire i dispositivi, eseguire script, programmare attività e verificare i risultati, e la sola sintassi dei comandi di solito non è sufficiente per questo.
Tuttavia, con una soluzione di gestione degli endpoint robusta come Splashtop AEM, i team IT possono riunire scripting, comandi remoti, patching, visibilità degli endpoint e rimedio in un unico posto. Questo semplifica il processo di gestione degli endpoint e fornisce ai team gli strumenti e la flessibilità di cui hanno bisogno per supportare e gestire senza problemi i dispositivi remoti nel loro ambiente, tutto da un unico posto.
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