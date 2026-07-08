Come affrontare le sfide dell'Edtech moderna per l'assistenza IT

L'integrazione della tecnologia nelle pratiche didattiche ha portato cambiamenti significativi nel settore dell'istruzione. Soprattutto negli ultimi anni, la tecnologia ha giocato un ruolo sempre più importante nel livello di offerta e di servizi che le istituzioni scolastiche possono fornire.
Grazie al nuovo imperativo HyFlex, gli studenti, i docenti e il personale si aspettano che la tecnologia sia in grado di soddisfare le loro esigenze di flessibilità e prestazioni. Tuttavia, con l'aumento della trasformazione digitale, gli istituti scolastici devono affrontare numerose sfide per implementare e mantenere una tecnologia che soddisfi queste esigenze.
I team IT si trovano di fronte all'arduo compito di creare una cultura dell'apprendimento ibrido funzionale, di fornire agli studenti la migliore esperienza d'uso e di garantire la sicurezza e la conformità. Questi compiti stanno diventando sempre più difficili da gestire, dato che è sempre più difficile trovare persone con competenze informatiche specifiche e la fidelizzazione della forza lavoro IT diventa sempre più impegnativa.
Garantire al personale IT la tranquillità necessaria per far fronte all'aumento del carico di lavoro
Negli ultimi anni, la domanda di professionisti IT qualificati è aumentata in modo esponenziale, il che ha complicato la capacità delle istituzioni scolastiche di attrarre e trattenere i migliori talenti. Con l'aumento dei carichi di lavoro in ambito IT, le università e i college devono trovare il modo di mantenere l'efficienza del personale informatico e di promuovere un ambiente di lavoro privo di stress, con strumenti che semplificano i flussi di lavoro e che possono essere facilmente distribuiti tra le varie piattaforme.
Una ricerca condotta da Splashtop ha rivelato che il 65% dei team di help desk IT ha sperimentato livelli insostenibili di stress e burnout e l'87% ha bisogno di nuovi strumenti e processi per supportare un'ampia gamma di tipi di dispositivi, sistemi operativi e reti.
Con l'aumento esponenziale della pratica di portare dispositivi personali sul luogo di lavoro (conosciuta come "Portare il proprio dispositivo" o "BYOD", dall'acronimo inglese "Bring Your Own Device"), l'enorme numero di dispositivi e sistemi che devono essere supportati - per non parlare della gestione degli endpoint, dell'installazione del software e della risoluzione dei problemi per questi dispositivi - ha richiesto ai team IT di adottare un nuovo approccio alla gestione e alla fornitura dei servizi IT.
L'assistenza informatica remota è diventata essenziale per l'istruzione superiore, poiché le università e i college si affidano sempre più alla tecnologia per impartire lezioni, condurre ricerche e fornire servizi amministrativi. Secondo un sondaggio rapido di EDUCAUSE, oltre il 60% degli studenti ha avuto almeno uno spiacevole contraccolpo sul proprio lavoro a causa di problemi tecnici. Sullo stesso tema, l'ultimo sondaggio Splashtop Student Survey ha rilevato che gli studenti dell'istruzione superiore utilizzano in media due dispositivi per l'apprendimento e quasi il 91% degli studenti si aspetta di ricevere assistenza on-demand su tutti i propri dispositivi.
Flessibilità senza compromettere la sicurezza
La necessità crescente di assistenza ad hoc, tuttavia, non è la sfida più grande per i team IT di oggi. Negli ultimi anni, gli attacchi ransomware sono diventati sempre più comuni nel settore dell'istruzione, facendone l'obiettivo principale dei criminali informatici. Poiché le istituzioni custodiscono dati molto sensibili, come indirizzi, date di nascita, numeri di previdenza sociale, richieste di prestiti e informazioni bancarie relative alle tasse scolastiche, la sicurezza delle informazioni è diventata una delle questioni più importanti e pressanti per i leader del settore edtech.
Se la gestione dei dati è indispensabile quanto la tecnologia per il funzionamento di un college o di un'università, i dati rappresentano un forte rischio per le istituzioni e gli individui. Gli studenti e il personale che sfruttano la modalità BYOD, così come una serie di fornitori di tecnologie informatiche le cui pratiche di cybersecurity spesso non sono sufficientemente solide, possono facilmente esporre le istituzioni scolastiche ad attacchi informatici con conseguenze significative.
Le organizzazioni del settore dell'istruzione superiore hanno registrato un costo medio di remediation di 1,42 milioni di dollari per ogni attacco ransomware e i tempi di recupero più lenti rispetto a tutti gli altri settori. I responsabili IT hanno l'arduo compito di implementare solide politiche e procedure di cybersecurity per prevenire, rilevare, rispondere e recuperare gli incidenti informatici.
Oggi è chiaro che fornire una gestione e un supporto IT efficaci presenta sfide che devono essere affrontate per garantire un accesso all'istruzione equo, continuo e sicuro. Consolidare gli strumenti giusti è un passo importante nel processo di trasformazione digitale.
Riducendo il numero di software e piattaforme in uso, i team IT possono aiutare efficacemente i propri istituti ad aumentare l'efficienza, gestire i costi e ridurre i rischi per la sicurezza. È qui che le soluzioni remote sicure per il settore dell'istruzione possono rivelarsi preziose per i team IT, aiutandoli a gestire meno fornitori e a mantenere una copertura di sicurezza più coerente.
Consolidamento delle soluzioni di assistenza IT per una maggiore efficienza
Un supporto remoto ad alte prestazioni dovrebbe essere uno strumento consolidato nel settore dell'istruzione superiore, in quanto consente di creare un ambiente di apprendimento e di lavoro più flessibile e accessibile per gli studenti e il personale, indipendentemente dal luogo, dall'agenda o dal dispositivo utilizzato.
Sfruttando l'accesso remoto e le funzionalità di supporto, i professionisti IT possono offrire un'esperienza efficace ed equa agli utenti finali, aumentando al contempo la sicurezza, la funzionalità, l'integrazione e l'efficienza dei costi.
La tecnologia avanzata di accesso remoto offre un'esperienza funzionale e intuitiva, in grado di supportare molteplici aspetti dell'insegnamento e dell'apprendimento. Al servizio di migliaia di istituti scolastici in tutto il mondo, tra cui Harvard e Stanford, Splashtop ha sviluppato un'interfaccia intuitiva che consente agli utenti di accedere alle risorse e di eseguire software che richiedono un uso intensivo della CPU in modo efficace da qualsiasi dispositivo e sistema operativo, senza bisogno di alcuna formazione.
Quando si tratta di fornire supporto on-demand, la tecnologia remota sicura e affidabile aiuta i professionisti IT a razionalizzare i loro flussi di lavoro e ridurre i tempi di inattività dei dispositivi, anche quando si devono gestire un elevato volume di richieste di supporto e dispositivi BYOD.
Splashtop consente ai professionisti dell'help desk di sfruttare una piattaforma per supportare più sistemi operativi come Windows, macOS, Linux, iOS e Android, oltre a PC, dispositivi mobili e IoT.
Splashtop: un'innovativa soluzione di supporto remoto per l'help desk scolastico
Con le soluzioni di Splashtop per l'help desk scolastico, l'assistenza IT può contare su connessioni remote facili e veloci, attraverso diversi metodi (link di invito, sito web o codice di sessione a sei cifre) e sfruttare integrazioni perfette con i sistemi di automazione dei servizi professionali (PSA) e di ticketing esistenti. Le funzionalità che consentono la gestione e la collaborazione dei tecnici aumentano ulteriormente l'efficienza e permettono ai team IT grandi e piccoli di ridurre il tempo necessario per risolvere i problemi, offrendo un servizio migliore agli utenti finali. Con Splashtop, istituzioni come Virginia Tech sono in grado di supportare da remoto oltre 2.200 dispositivi in 140 siti con un team di sette membri dell'help desk.
Anche la gestione delle configurazioni software e degli aggiornamenti dei sistemi di rete e informatici è un compito impegnativo e lungo per i reparti IT, soprattutto nell'ambito di infrastrutture complesse. I team informatici hanno bisogno di una tecnologia affidabile per garantire una produttività continua e una gestione efficiente dei costi e delle risorse. La soluzione di help desk IT all-in-one di Splashtop per l'istruzione consente ai tecnici di sfruttare le funzionalità di accesso, monitoraggio e gestione non supervisionate per automatizzare le attività IT come gli aggiornamenti software, il monitoraggio e la manutenzione del sistema e altro.
Infine, quando si tratta di proteggere i dati sensibili da accessi non autorizzati e di mettere in sicurezza più dispositivi con accesso alle risorse del campus, i team IT hanno bisogno di soluzioni che rispettino i più alti standard di sicurezza. La console di amministrazione centralizzata di Splashtop si integra con il sistema di controllo SSO, per aiutare le istituzioni a garantire l'applicazione delle politiche di sicurezza su tutti i dispositivi. Inoltre, garantisce le migliori funzioni di sicurezza del settore, tra cui la crittografia TLS1.2 e AES a 256 bit, la conformità SOC 2 e il supporto per la conformità PCI, HIPAA, RGPD e FERPA.
La tecnologia di accesso remoto sicuro può aiutare a risolvere molte delle sfide che la trasformazione digitale pone ai professionisti IT. Le soluzioni di Splashtop per l'istruzione sono progettate per aiutare i team IT a semplificare il supporto remoto, ridurre al minimo le interruzioni tecnologiche e offrire l'esperienza HyFlex di cui studenti e insegnanti hanno bisogno.