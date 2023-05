Come affrontare le sfide dell'Edtech moderna per l'assistenza IT

L'integrazione della tecnologia nelle pratiche didattiche ha portato cambiamenti significativi nel settore dell'istruzione. Soprattutto negli ultimi anni, la tecnologia ha giocato un ruolo sempre più importante nel livello di offerta e di servizio che le istituzioni scolastiche possono fornire.

Con HyFlex come nuovo imperativo, studenti, docenti e personale si aspettano che la tecnologia soddisfi le loro esigenze di flessibilità e prestazioni. Tuttavia, con l'aumento della trasformazione digitale, gli istituti scolastici devono affrontare numerose sfide per implementare e mantenere una tecnologia che soddisfi queste esigenze.

I team IT hanno l'arduo compito di creare una cultura dell'apprendimento ibrido funzionale, fornire la migliore esperienza agli studenti e garantire sicurezza e conformità. Questi compiti stanno diventando sempre più difficili da gestire, dato che è sempre più difficile trovare persone con competenze informatiche specifiche e la fidelizzazione della forza lavoro IT diventa sempre più impegnativa.

Mantenere il personale IT senza stress quando il carico di lavoro cresce

Negli ultimi anni, la domanda di professionisti IT qualificati è aumentata in modo esponenziale, rendendo difficile per le istituzioni scolastiche attrarre e trattenere i migliori talenti. Con l'aumento dei carichi di lavoro IT, le università e i college devono trovare il modo di mantenere l'efficienza del personale IT e promuovere un ambiente di lavoro privo di stress con strumenti che semplificano i flussi di lavoro e possono essere facilmente distribuiti tra le varie piattaforme.

Una ricerca condotta da Splashtop ha rivelato che il 65% dei team di help desk IT ha sperimentato livelli insostenibili di stress e burnout e l'87% ha bisogno di nuovi strumenti e processi per supportare un'ampia gamma di tipi di dispositivi, sistemi operativi e reti.

Con l'aumento esponenziale del BYOD (portare il dispositivo), l'enorme numero di dispositivi e sistemi che devono essere supportati - per non parlare della gestione degli endpoint, dell'installazione del software e della risoluzione dei problemi per questi dispositivi - ha richiesto ai team IT di adottare un nuovo approccio alla gestione e alla fornitura dei servizi IT.

Il supporto remoto di IT è diventato essenziale per l'istruzione superiore, poiché le università e i college si affidano sempre più alla tecnologia per impartire lezioni, condurre ricerche e fornire servizi amministrativi. Secondo un sondaggio rapido di EDUCAUSE, oltre il 60% degli studenti ha avuto almeno un impatto tangibile sul proprio corso a causa di problemi tecnici. Sullo stesso tema, l'ultimo sondaggio Splashtop Student Survey ha rilevato che gli studenti dell'istruzione superiore utilizzano in media due dispositivi per l'apprendimento e quasi il 91% degli studenti si aspetta di ricevere assistenza on-demand su tutti i propri dispositivi.

Abilitare la flessibilità senza compromettere la sicurezza

La crescente richiesta di assistenza ad hoc, tuttavia, non è la sfida più grande per i team IT di oggi. Negli ultimi anni gli attacchi ransomware sono diventati sempre più comuni nel settore dell'istruzione, rendendo IT il bersaglio numero uno dei criminali informatici. Poiché le istituzioni detengono dati molto sensibili, come indirizzi, date di nascita, numeri di previdenza sociale, richieste di prestiti e informazioni bancarie relative alle tasse universitarie, la sicurezza dei dati è diventata una delle questioni più importanti e urgenti per i leader dell'edtech.

Se la gestione dei dati è indispensabile come la tecnologia per il funzionamento di un college o di un'università, i dati rappresentano un forte rischio per le istituzioni e gli individui. Gli studenti e il personale che sfruttano il BYOD (portare il dispositivo), così come una serie di fornitori di tecnologie informatiche le cui pratiche di cybersecurity spesso non sono sufficientemente solide, possono facilmente esporre le istituzioni scolastiche a cyberattacchi con conseguenze significative.

Le organizzazioni del settore dell'istruzione superiore hanno riportato un costo medio di bonifica di 1,42 milioni di dollari per ogni attacco ransomware e i tempi di recupero più lenti di tutti i settori. I responsabili IT hanno l'arduo compito di implementare solide politiche e procedure di cybersecurity per prevenire, rilevare, rispondere e recuperare gli incidenti informatici.

Al giorno d'oggi, è chiaro che fornire una gestione e un supporto IT efficaci presenta delle sfide che devono essere affrontate per garantire un accesso equo, continuo e sicuro all'istruzione. Il consolidamento degli strumenti giusti è un passo importante nel processo di trasformazione digitale. Riducendo il numero di software e piattaforme in uso, i team IT possono aiutare efficacemente le loro istituzioni ad aumentare l'efficienza, gestire i costi e ridurre i rischi per la sicurezza.

Consolidamento delle soluzioni di assistenza IT per una maggiore efficienza

Assistenza computerizzata a distanza ad alte prestazioni,



Sfruttando l'accesso remoto e le funzionalità di supporto, i professionisti IT possono offrire un'esperienza efficace ed equa agli utenti finali, aumentando al contempo la sicurezza, la funzionalità, l'integrazione e l'efficienza dei costi.

La tecnologia avanzata di accesso remoto offre un'esperienza funzionale e facile da usare che supporta molteplici aspetti dell'insegnamento e dell'apprendimento . Al servizio di migliaia di istituti scolastici in tutto il mondo, tra cui Harvard e Stanford, Splashtop ha sviluppato un'interfaccia intuitiva che consente agli utenti di accedere alle risorse e di eseguire software ad alta intensità di CPU in modo efficace da qualsiasi dispositivo e sistema operativo, senza bisogno di alcuna formazione.

Quando si tratta di fornire assistenza on-demand, la tecnologia remota sicura e affidabile aiuta i professionisti IT a snellire i flussi di lavoro e a ridurre i tempi di inattività dei dispositivi, anche quando si tratta di gestire un elevato volume di richieste di assistenza e di BYOD (portare il dispositivo).

Splashtop permette ai professionisti dell'help desk di sfruttare un'unica piattaforma per supportare diversi sistemi operativi come Windows, MacOS, Linux, iOS e Android, oltre a PC, dispositivi mobili e IoT.

Splashtop: Una moderna assistenza computerizzata a distanza,



Con le soluzioni Splashtop per l'help desk dell'istruzione, l'assistenza IT può contare su connessioni remote facili e veloci attraverso diversi metodi (link di invito, sito web o codice di sessione a sei cifre) e sfruttare integrazioni perfette con i sistemi di automazione dei servizi professionali (PSA) e di ticketing esistenti. Le funzioni che consentono la gestione e la collaborazione dei tecnici aumentano ulteriormente l'efficienza e permettono ai team IT di qualsiasi dimensione di ridurre il time-to-fix, offrendo un servizio migliore agli utenti finali. Con Splashtop, istituzioni come Virginia Tech sono in grado di supportare da remoto oltre 2.200 dispositivi in 140 siti con un team di sette membri dell'help desk.

Anche la gestione delle configurazioni software e degli aggiornamenti dei sistemi di rete e informatici è un compito impegnativo e lungo per i reparti IT, soprattutto nell'ambito di infrastrutture complesse. I team IT hanno bisogno di una tecnologia affidabile per garantire una produttività continua e una gestione efficiente dei costi e delle risorse. La soluzione di help desk IT all-in-one di Splashtop per l'istruzione consente ai tecnici di sfruttare le funzionalità di accesso, monitoraggio e gestione non supervisionate per automatizzare le attività IT come gli aggiornamenti software, il monitoraggio e la manutenzione del sistema e altro ancora.

Infine, quando si tratta di proteggere i dati sensibili da accessi non autorizzati e di mettere in sicurezza più dispositivi con accesso alle risorse del campus, i team IT hanno bisogno di soluzioni che rispettino i più alti standard di sicurezza. La console di amministrazione centralizzata di Splashtop si integra con SSO, aiutando le istituzioni a garantire l'applicazione delle politiche di sicurezza su tutti i dispositivi. Inoltre, IT offre le migliori caratteristiche di sicurezza del settore, tra cui la crittografia TLS1.2 e AES a 26 bit, la conformità SOC 2 e il supporto per la conformità PCI, HIPAA, RGPD e FERPA.

La tecnologia di accesso remoto sicuro può aiutare a risolvere molte delle sfide che la trasformazione digitale pone ai professionisti IT. Le soluzioni Splashtop per l'istruzione sono progettate per aiutare i team IT a ottimizzare Assistenza informatica a distanza,