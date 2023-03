Stato delle tendenze del mercato del supporto remoto nel 2022

Questo studio, condotto in collaborazione con Enterprise Strategy Group (ESG), rileva che, in seguito alla pandemia, la necessità di avere un supporto IT da remoto continua a crescere e rimarrà predominante, secondo il 96% degli intervistati. Tuttavia, le organizzazioni si trovano a dover affrontare livelli insostenibili di stress e burnout e a dover mantenere gli obiettivi dell'assistenza IT, le assunzioni, la fidelizzazione e la carenza di competenze.