Stato delle tendenze del mercato del supporto remoto nel 2022
Le iniziative di lavoro a distanza hanno aumentato la pressione sull'IT, che deve supportare una forza lavoro distribuita. Scopri le tendenze del supporto remoto che interessano l'IT di oggi.
Scopri quali sono le principali tendenze del supporto remoto che interessano gli help desk e i service desk IT di oggi in questo report esclusivo
Questo studio, condotto in collaborazione con Enterprise Strategy Group (ESG), rileva che, in seguito alla pandemia, la necessità di avere un supporto IT da remoto continua a crescere e rimarrà predominante, secondo il 96% degli intervistati. Tuttavia, le organizzazioni si trovano a dover affrontare livelli insostenibili di stress e burnout e a dover mantenere gli obiettivi dell'assistenza IT, le assunzioni, la fidelizzazione e la carenza di competenze.
Il report rivela che:
- Il 65% dei team di help desk IT riporta livelli insostenibili di stress e burnout
- Il 95% afferma che il supporto agli utenti remoti comporta nuove problematiche tecniche e di comunicazione, ma è fondamentale per strategie efficaci di lavoro flessibile.
- L'87% delle organizzazioni afferma che la diffusione della pratica BYOD è cresciuta a causa della pandemia e, di conseguenza, l'IT ha bisogno di strumenti e processi in grado di supportare un'ampia gamma di tipi di dispositivi, sistemi operativi e reti
- Il 42% afferma che la possibilità di visualizzare gli ambienti degli utenti finali mediante il supporto IT che sfrutta la realtà aumentata (AR) ha influito notevolmente sulla risoluzione dei problemi.
- Il 72% degli intervistati afferma che le sessioni di assistenza remota offrono all'utente finale una migliore efficienza e soddisfazione