Una nuova ricerca rivela che l'approccio ibrido allo studio agevola gli studenti universitari

Splashtop ha intervistato più di 1.000 studenti universitari negli Stati Uniti e nel Regno Unito e i risultati evidenziano che le preferenze di apprendimento sono in costante cambiamento. Continua a leggere per scoprire i risultati principali e un'infografica riepilogativa.

Gli studenti di oggi esigono la massima flessibilità quando si tratta di apprendere. Ritengono che un fattore chiave per il loro successo accademico sia la possibilità di accedere alle risorse del campus quando lo desiderano.

Come per molti altri settori, la pandemia ha dato il via a iniziative necessarie affinché l'approccio all'istruzione sia più moderno e flessibile. Oggi, le università consentono agli studenti di avere un maggiore controllo del proprio tempo e delle proprie risorse, con maggiori opportunità di conciliare la vita personale e lo studio.

All'inizio dell'anno accademico, Splashtop ha condotto un sondaggio su più di 1.000 studenti universitari, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e i risultati indicano un continuo cambiamento nel modo in cui preferiscono studiare.

La nuova generazione di studenti universitari confida nel fatto che la tecnologia li aiuti a studiare in modo più efficiente ed efficace, indipendentemente dal luogo in cui si trovano

Per un'esperienza di apprendimento ottimale, gli studenti preferiscono alternare l'accesso alle risorse didattiche di persona a quello da remoto, soprattutto per quanto riguarda i computer dei laboratori.

Gli studenti attribuiscono ancora grande importanza al tempo trascorso in classe con gli insegnanti e i compagni, ma la possibilità di apprendere a distanza e di avere pieno accesso a tutte le risorse del campus è un requisito imprescindibile. Infatti, il 46% degli studenti ritiene di apprendere meglio all'interno del campus, mentre il 38% preferisce un mix di lezioni online e di persona. Inoltre, l'84% degli studenti ritiene che l'accesso remoto ai laboratori informatici migliori le loro prestazioni.

Per di più, oltre il 60% dichiara che prenderebbe in considerazione l'idea di passare a un altro istituto qualora quello attuale non offrisse opzioni di apprendimento a distanza.

Le motivazioni principali che spingono gli studenti a scegliere i programmi di formazione a distanza sono diverse. Fra queste spiccano la possibilità di gestire le lezioni e i progetti in base agli impegni personali, nonché la possibilità di conciliare lo studio con il lavoro, in modo da ridurre i costi legati agli spostamenti e all'alloggio.

Gli studenti universitari vogliono usare i propri dispositivi per utilizzare le risorse del campus e si aspettano che il team IT dell'istituto scolastico li supporti

Gli studenti di oggi, nativi digitali, preferiscono che l'esperienza scolastica rispecchi il loro stile di vita al di fuori della scuola, con un accesso continuo alle informazioni di cui hanno bisogno tramite i loro dispositivi.

La nostra ricerca ha rilevato un utilizzo medio di 1,8 dispositivi a persona, con un mix di laptop, smartphone, desktop, tablet e Chromebook. Gli studenti richiedono che le risorse e i software funzionino in modo ottimale su tutte le piattaforme, i dispositivi e i sistemi operativi.

La stragrande maggioranza degli studenti si aspetta anche che l'università fornisca loro il supporto informatico di cui hanno bisogno. Oltre il 90% degli intervistati ha dichiarato di aspettarsi che la propria università fornisca assistenza tecnica in caso di problemi. Il supporto informatico a distanza è sempre più importante per le università che vogliono offrire esperienze digitali più dinamiche.

"La funzione di assistenza supervisionata si è rivelata straordinaria; quando abbiamo bisogno di accedere al dispositivo di un cliente, possiamo fargli visitare il sito web di Splashtop, fargli scaricare l'applicazione e il gioco è fatto." - Edward O'Dell, IT Support Specialist presso Virginia Tech

Colmare il divario con l'accesso ai laboratori informatici del campus da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo

La tecnologia per l'accesso remoto è uno strumento che garantisce a tutti gli studenti l'opportunità di imparare dai dispositivi che hanno a disposizione.

Splashtop è compatibile con Windows, Mac, IOS, Android e Chromebook, e consente agli studenti di tutte le fasce socioeconomiche di accedere a potenti applicazioni e tecnologie. Una tale flessibilità contribuisce a promuovere l'equità e l'inclusione degli studenti con disabilità o difficoltà motorie, nonché degli studenti che si destreggiano tra lavoro, scuola e impegni personali.

"Fortunatamente, Splashtop è compatibile con i Chromebook, dato che la scuola li ha prestati agli studenti che non hanno un computer o non possono permetterselo. Quindi questa funzione è stata davvero utile!" - Chris Gilbert, Application Technical Analyst presso la Wayne State University

Scelto dalle università di tutto il mondo

Con la tecnologia di accesso e supporto remoto di Splashtop, studenti e docenti sono in grado di collaborare attraverso qualsiasi dispositivo, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Le università di tutto il mondo - tra cui quella della California, Los Angeles, Westminster, Londra, la Duke University, l'Università di Nottingham, l'Università delle Arti di Londra e Virginia Tech - si affidano a Splashtop per gestire la loro esperienza di apprendimento a distanza.