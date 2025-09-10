La prima metà dell'anno è stata tutta incentrata sull'aiutare i team IT a ridurre lo sforzo manuale, migliorare la visibilità degli endpoint e stare al passo con le minacce alla sicurezza in rapida evoluzione. In Splashtop, ci siamo concentrati sull'espansione dell'automazione delle patch, sul rafforzamento delle informazioni sulle vulnerabilità con l'AI e sul rendere la gestione IT remota più fluida su tutte le piattaforme.
Questi investimenti stanno ricevendo riconoscimenti nel settore: Splashtop è stata recentemente nominata Representative Vendor nel Gartner® Market Guide for Endpoint Management Tools, sottolineando il nostro ruolo crescente nell'aiutare le organizzazioni a semplificare le operazioni IT.
Ecco uno sguardo agli aggiornamenti più significativi che abbiamo introdotto finora quest'anno.
Gestione delle Patch
Abbiamo fatto grandi progressi nell'automazione delle patch, aiutando i team IT a rafforzare la conformità e ridurre le lacune di sicurezza.
Windows Patch Policy Enhancements
Abbiamo introdotto flussi di lavoro di approvazione e pianificazione flessibile per rendere il patching di Windows più affidabile. Ad esempio, nel Patch Tuesday, gli aggiornamenti critici possono essere approvati automaticamente mentre gli aggiornamenti delle funzionalità vengono trattenuti per i test.
Con i log esportabili, i leader IT ottengono visibilità sullo stato delle patch e possono garantire che anche le app non standard rimangano sicure.
Windows Major Upgrade Support
L'IT può ora gestire le migrazioni principali del sistema operativo, come il passaggio da Windows 10 a 11, direttamente tramite la gestione delle policy di Splashtop.
Third-Party and Custom Software Patching
Abbiamo ampliato il nostro catalogo di patch di terze parti per coprire più applicazioni comunemente utilizzate come browser web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge), Zoom, Slack, Webex Teams, Dropbox, Foxit Reader, Adobe Acrobat Reader e molte altre, riducendo le lacune nella sicurezza degli endpoint. Inoltre, abbiamo introdotto il supporto per l'hosting di pacchetti software personalizzati, dando ai team IT la flessibilità di patchare app non standard o sviluppate internamente all'interno dello stesso flusso di lavoro degli aggiornamenti del sistema operativo e di terze parti.
macOS Patch Management Expansion
Abbiamo ampliato l'automazione delle patch per includere macOS, dando agli amministratori la possibilità di visualizzare, attivare e confermare gli aggiornamenti da un'unica dashboard. Questo chiude una lacuna chiave per i team che supportano sia dispositivi Windows che macOS. Per supportare questo, abbiamo anche introdotto la Gestione delle Credenziali per facilitare gli aggiornamenti di macOS, abilitando flussi di lavoro di patch fluidi oggi, con piani per espandere il suo utilizzo a ulteriori automazioni di scripting presto.
Inventario Unificato e Informazioni sulle Vulnerabilità
Abbiamo aggiunto nuovi modi per i team IT di ottenere visibilità e agire più rapidamente sui rischi identificati.
Inventario Software
Una nuova pagina di inventario ti permette di vedere le applicazioni installate su tutti gli endpoint, con report esportabili per audit e pianificazione degli aggiornamenti.
Per i team IT, questo significa che quando viene annunciata una vulnerabilità critica, non devi correre, puoi cercare istantaneamente nel tuo ambiente, identificare dove il software interessato è in esecuzione e agire prima che gli attaccanti lo sfruttino.
Riepiloghi CVE Potenziati dall'AI
I dashboard ora evidenziano quali build OS sono esposte a vulnerabilità, con chiari indicatori per gli exploit attivi basati sul catalogo CISA Known Exploited Vulnerabilities (KEV).
I riepiloghi generati dall'AI rendono più veloce la valutazione del rischio e possono persino tradurre i dettagli CVE in più lingue istantaneamente, così i team IT globali non devono aspettare aggiornamenti locali ritardati.
Script e Attività (precedentemente 1-to-Many)
Abbiamo migliorato Script e Task per supportare dispositivi sia online che offline nei lavori programmati. Se un dispositivo è offline, i task vengono automaticamente messi in coda ed eseguiti una volta che l'endpoint torna online. Questo assicura che nessun sistema venga perso, migliorando la coerenza e risparmiando tempo in ambienti di grandi dimensioni.
Dashboard e Controlli Amministrativi
Abbiamo reso più facile per i team IT monitorare e gestire gli ambienti a colpo d'occhio.
Nuovi Widget del Dashboard
Fornisce approfondimenti sui risultati dell'automazione delle patch, sullo stato di sicurezza degli endpoint e sulla coerenza delle distribuzioni.
Controlli di Scadenza degli Account
Permette ai team Enterprise di disabilitare automaticamente gli utenti inattivi, migliorando la conformità e mitigando il rischio.
Gestione della mobilità e dei dispositivi
Abbiamo introdotto nuove funzionalità per aiutare i team IT a supportare meglio gli ambienti mobili e Android.
Trasferimento File iOS
Gli amministratori possono ora trasferire in sicurezza file dentro e fuori dai dispositivi iOS durante le sessioni remote, facilitando il supporto ai lavoratori mobili senza strumenti extra.
Controllo Versione Streamer Android
Gli amministratori IT possono impostare una versione massima di aggiornamento per lo streamer Android, garantendo la compatibilità con le app esistenti e dando più controllo sui programmi di distribuzione.
Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza Miglioramenti
Abbiamo continuato a sviluppare le capacità di supporto di Splashtop, rendendo più facile per i team IT rispondere rapidamente e offrire un'esperienza migliore.
Chat del Service Desk
Abbiamo introdotto la chat in-sessione in modo che tecnici e utenti possano comunicare direttamente mentre una sessione remota è in corso, migliorando velocità e chiarezza durante la risoluzione dei problemi.
Miglioramenti alla Pianificazione del Service Desk
I nuovi controlli di pianificazione del modulo web consentono alle organizzazioni di gestire meglio le richieste in arrivo e allineare le sessioni di supporto con la disponibilità del team.
Miglioramenti SOS
Le organizzazioni possono ora personalizzare le pagine di download SOS, creando un'esperienza professionale e con marchio per gli utenti finali.
Guardando al futuro
Splashtop continua a evolversi con lo stesso obiettivo: aiutare i team IT a lavorare in modo più intelligente, ridurre i rischi e semplificare la gestione degli endpoint in ambienti ibridi. Questi aggiornamenti offrono un valore immediato colmando le lacune di sicurezza, automatizzando il lavoro manuale e migliorando la visibilità dove è più importante.
E non ci fermiamo qui; ancora più innovazioni sono in arrivo nel nostro prossimo ciclo di rilascio.
Dai un'occhiata alla nostra roadmap pubblica per vedere cosa arriverà prossimamente.
Esplora i Prodotti Splashtop
Scopri come Splashtop aiuta i team IT a risparmiare tempo, rafforzare la postura di sicurezza e semplificare la gestione degli endpoint. Scopri di più qui.