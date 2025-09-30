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Screenshot showcasing Splashtop Streamer program in action

Installazione di Splashtop Streamer tramite Apple Remote Desktop

Splashtop Team
1 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Hai bisogno di installare il tuo Splashtop Streamer tramite Apple Remote Desktop (ARD)? Ecco come fare.

Questo vale per gli streamer personalizzati creati con l'account Splashtop Remote Support .

  1. Crea un gruppo e un pacchetto di distribuzione con le opzioni che preferisci sul sito Splashtop
    , scarica il DMG, prendi nota del codice di installazione per questo gruppo.

  2. Scarica lo script di distribuzione da qui.

  3. Utilizzare ARD per copiare lo script e il pacchetto di distribuzione in /tmp nei computer di destinazione.

  4. Modificare le autorizzazioni per lo script di distribuzione per consentirne l'esecuzione.

  5. Personalizza questo comando per adattarlo ai tuoi parametri specifici: sudo ./
    deploy_splashtop_streamer.sh -i streamer.dmg -d your_code -w 0 -s 0 -v 0     in questo caso
    sarebbe come nell'illustrazione finale.

  6. Ulteriori informazioni sulle opzioni da impostare e sulle modalità di funzionamento sono disponibili qui.

Grazie all'utente Splashtop Ben Levy per aver scritto queste istruzioni.

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