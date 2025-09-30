Installazione di Splashtop Streamer tramite Apple Remote Desktop

Hai bisogno di installare il tuo Splashtop Streamer tramite Apple Remote Desktop (ARD)? Ecco come fare.
Questo vale per gli streamer personalizzati creati con l'account Splashtop Remote Support .
Crea un gruppo e un pacchetto di distribuzione con le opzioni che preferisci sul sito Splashtop
, scarica il DMG, prendi nota del codice di installazione per questo gruppo.
Scarica lo script di distribuzione da qui.
Utilizzare ARD per copiare lo script e il pacchetto di distribuzione in /tmp nei computer di destinazione.
Modificare le autorizzazioni per lo script di distribuzione per consentirne l'esecuzione.
Personalizza questo comando per adattarlo ai tuoi parametri specifici: sudo ./
deploy_splashtop_streamer.sh -i streamer.dmg -d your_code -w 0 -s 0 -v 0 in questo caso
sarebbe come nell'illustrazione finale.
Ulteriori informazioni sulle opzioni da impostare e sulle modalità di funzionamento sono disponibili qui.
Grazie all'utente Splashtop Ben Levy per aver scritto queste istruzioni.