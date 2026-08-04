Miglior software di accesso PC remoto 2023: basato sul tuo caso d'uso

Esistono molte applicazioni per PC remoti, ma quella giusta per te potrebbe dipendere dal motivo per cui hai bisogno di accedere da remoto. Scopri qual è la soluzione migliore per te!
Il software di accesso remoto al PC, noto anche come desktop remoto o semplicemente accesso remoto, ti permette di controllare a distanza un computer o un dispositivo da un altro dispositivo. Vedrai lo schermo del dispositivo remoto e potrai controllarlo come se lo stessi usando di persona.
I motivi per cui hai bisogno di un accesso remoto possono essere molteplici. Forse hai bisogno di accedere al tuo computer mentre sei in viaggio, di fornire assistenza ai tuoi utenti o di consentire ai tuoi colleghi/studenti di lavorare da remoto.
Qualunque sia il caso d'uso, dovresti scegliere la soluzione di accesso remoto che meglio si adatta alle tue esigenze. Ecco le migliori soluzioni di accesso remoto al PC del 2026 per ciascun caso d'uso comune.
Casi d'uso
Ideale per lavorare da remoto (singoli e piccoli team) - Splashtop Remote Access
Il migliore per lavorare da remoto (aziende e organizzazioni) - Splashtop Enterprise
Il migliore per il supporto remoto IT / help desk - Splashtop Remote Support
Ideale per la gestione degli endpoint e le operazioni IT remote - Splashtop AEM
Il migliore per lavorare da remoto (singoli e piccoli team)
Lavorare da remoto può aprire molte porte in termini di flessibilità e produttività. Ma può essere una sfida se non puoi usare il computer di persona. E se hai bisogno di accedere a un determinato file o di eseguire un'applicazione disponibile solo su uno dei tuoi desktop che non puoi portare fisicamente con te? È qui che entra in gioco l'accesso remoto.
Per quanto riguarda le funzionalità, i prezzi, la sicurezza e la velocità di connessione remota, non c'è soluzione migliore di Splashtop Remote Access.
Oltre a offrire un controllo sicuro dei computer remoti da un altro computer, tablet o dispositivo mobile, Splashtop Remote Access vanta anche una vasta gamma di funzioni che consentono di essere produttivi durante una sessione remota. È possibile trasferire file tra i dispositivi, stampare in remoto documenti dal computer remoto a una stampante locale, visualizzare più monitor contemporaneamente e molto altro ancora.
Dettagli chiave
Prezzo: a partire da 5,50 €/mese
Dispositivi supportati /sistemi operativi
Telecomando da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Remote in qualsiasi computer Windows o Mac.
Come si confronta con soluzioni alternative
Splashtop si distingue per le connessioni remote veloci che offrono qualità HD e audio remoto con una latenza minima. Gli utenti possono controllare senza problemi le applicazioni ad alta intensità di risorse come gli strumenti creativi di Adobe come Photoshop, After Effects e Premiere Pro mentre lavorano in remoto.
Quando si tratta di prezzi, non c'è paragone. Splashtop accesso remoto fa risparmiare agli utenti centinaia di dollari rispetto ad altri prodotti per PC remoti. Infatti, potresti risparmiare dal 50% all'80% quando scegli Splashtop piuttosto che AnyDesk, LogMeIn Pro e GoToMyPC, oppure risparmiare quasi il 90% sui tuoi costi se confrontato con il prezzario di TeamViewer*. E otterrai più funzioni avanzate rispetto a RemotePC.
Il migliore per lavorare da remoto (aziende e organizzazioni)
Le grandi organizzazioni, comprese le aziende e gli istituti scolastici, hanno probabilmente diverse esigenze di accesso remoto. I dipendenti devono accedere ai computer dell'ufficio per lavorare da casa. Gli studenti devono poter accedere ai computer del laboratorio e ad altre risorse scolastiche da remoto. L'IT deve monitorare i computer gestiti e l'help desk deve essere in grado di supportare da remoto qualsiasi dispositivo nel momento in cui un dipendente, un cliente o un partner ha bisogno di aiuto.
Per una soluzione tutto-in-uno di accesso remoto e supporto remoto, non cercare oltre Splashtop Enterprise.
Dettagli chiave
Sito web: https://www.splashtop.com/enterprise
Prezzo: Prezzo flessibile basato sul numero di utenti finali con accesso remoto e sulle licenze per i tecnici di assistenza remota
Dispositivi supportati /sistemi operativi
Telecomando da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Remote in qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android.
Come si confronta con soluzioni alternative
Splashtop Enterprise si distingue per l'enorme valore che offre alle organizzazioni che lo utilizzano. Oltre a offrire gli strumenti di accesso remoto per il lavoro a distanza e il supporto IT, Splashtop Enterprise è dotato di funzioni di sicurezza complete come 2FA, controlli di autorizzazione, registrazione, integrazione SSO e altro ancora. È anche incredibilmente facile da usare e offre agli amministratori IT una grande flessibilità e controllo nella gestione di utenti e dispositivi.
Il migliore per il supporto remoto IT / help desk
I help desk e i professionisti del supporto IT possono sfruttare la tecnologia di accesso remoto per fornire supporto immediato ai loro clienti. Invece di recarsi presso un cliente per risolvere i problemi del loro dispositivo o tentare di guidarli telefonicamente, i tecnici possono semplicemente accedere in remoto al dispositivo per fornire supporto non appena è necessario. Questo riduce notevolmente il tempo e i costi per i help desk.
Splashtop Remote Support è la migliore soluzione di accesso remoto per questo caso d'uso.
Dettagli chiave
Prezzo: a partire da 21 €/mese
Dispositivi supportati /sistemi operativi
Telecomando da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android.
Remote in qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android.
Come si confronta con soluzioni alternative
Mentre la maggior parte dei prodotti per l'accesso remoto sono progettati per darti accesso remoto non supervisionato a un numero prestabilito di computer, Splashtop Remote Support ti dà accesso a un numero illimitato di dispositivi, in modo che tu possa fornire supporto remoto a tutti i computer, tablet o dispositivi mobili dei tuoi utenti, anche quelli personali.
Prodotti simili, tra cui TeamViewer*, LogMeIn Rescue e GoToAssist, possono costare il 50% o più rispetto a Splashtop Remote Support, pur avendo le stesse caratteristiche. Inoltre, Splashtop Remote Support include l'accesso ai dispositivi mobili, mentre le alternative sopra elencate prevedono un costo aggiuntivo.
Ideale per la gestione degli endpoint e operazioni IT remote
I team IT e gli MSP hanno bisogno di più del solo accesso remoto. Hanno bisogno di un modo per monitorare gli endpoint gestiti, mantenere i sistemi aggiornati, identificare i rischi e risolvere i problemi senza cambiare costantemente strumenti.
Splashtop AEM è progettato per i team che necessitano di visibilità degli endpoint, gestione delle patch in tempo reale, avvisi proattivi, reportistica sull'inventario e automazione sui loro computer gestiti. Aiuta i team IT a ridurre il lavoro manuale, a rispondere più velocemente ai problemi degli endpoint e a mantenere i dispositivi più sani in ambienti distribuiti.
Quando combinato con accesso remoto e supporto Splashtop, Splashtop AEM offre ai team IT un modo pratico per supportare gli utenti, gestire gli endpoint e intervenire da un'unica piattaforma semplificata.
Dettagli chiave
Sito web: https://www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management
Prezzo: a partire da 119 €/mese
Gestione delle patch in tempo reale e di terze parti
Monitoraggio degli endpoint e avvisi
Rapporti di inventario hardware e software
Automazione basata su policy
Azioni in background e strumenti di comando a distanza
Approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE
Come si confronta con soluzioni alternative
Splashtop AEM offre ai team IT un modo più leggero e mirato per gestire lo stato degli endpoint, l'applicazione delle patch e la risoluzione dei problemi senza la complessità di una piattaforma RMM completa. I team possono usare Splashtop AEM per automatizzare gli aggiornamenti del sistema operativo e del software di terze parti, monitorare lo stato degli endpoint, visualizzare i dati di inventario e intervenire quando i dispositivi richiedono attenzione.
Per le organizzazioni che già utilizzano Splashtop per accesso remoto o assistenza remota, Splashtop AEM aggiunge funzionalità di gestione degli endpoint nello stesso flusso di lavoro più ampio. Ciò significa che i team IT possono passare più rapidamente dall'identificare un problema alla sua risoluzione, che si tratti di applicare una patch, eseguire un comando, esaminare i dettagli del dispositivo o avviare una sessione di supporto remoto.
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Soluzioni per PC remoti Splashtop
* Fonte: Sito web di TeamViewer US Prezzo di listino di $49/mese ($588/anno) per il piano Single User, dicembre 2019.