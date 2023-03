Miglior software di accesso PC remoto 2023: basato sul tuo caso d'uso

Esistono molte applicazioni per PC remoti, ma quella giusta per te potrebbe dipendere dal motivo per cui hai bisogno di accedere da remoto. Scopri qual è la soluzione migliore per te!

Il software di accesso remoto al PC, noto anche come desktop remoto o semplicemente accesso remoto, ti permette di controllare a distanza un computer o un dispositivo da un altro dispositivo. Vedrai lo schermo del dispositivo remoto e potrai controllarlo come se lo stessi usando di persona.

I motivi per cui hai bisogno di un accesso remoto possono essere molteplici. Forse hai bisogno di accedere al tuo computer mentre sei in viaggio, di fornire assistenza ai tuoi utenti o di consentire ai tuoi colleghi/studenti di lavorare da remoto.

Qualunque sia il caso d'uso, è importante scegliere la soluzione di accesso remoto più adatta alle tue esigenze. Ecco le migliori soluzioni di accesso remoto al PC del 2023 per ogni caso d'uso comune.

Casi d'uso

Il migliore per lavorare in remoto (singoli e piccoli team) - Splashtop Business Access

Il migliore per lavorare da remoto (aziende e organizzazioni) - Splashtop Enterprise

Il migliore per il supporto remoto IT / help desk - Splashtop SOS

Il migliore per la gestione e il supporto remoto degli MSP - Splashtop Remote Support

Il migliore per lavorare da remoto (singoli e piccoli team)

Lavorare da remoto può aprire molte porte in termini di flessibilità e produttività. Ma può essere una sfida se non puoi usare il computer di persona. E se hai bisogno di accedere a un determinato file o di eseguire un'applicazione disponibile solo su uno dei tuoi desktop che non puoi portare fisicamente con te? È qui che entra in gioco l'accesso remoto.

Se si considerano le caratteristiche, i prezzi, la sicurezza e la velocità di connessione remota, non c'è soluzione migliore di Splashtop Business Access.

Oltre a permetterti di controllare in modo sicuro i tuoi computer remoti da un altro computer, tablet o dispositivo mobile, Splashtop Business Access ha anche un'ampia gamma di funzioni che ti aiutano a essere produttivo durante una sessione remota. Puoi trasferire file tra i dispositivi, stampare in remoto documenti dal computer remoto a una stampante locale, visualizzare più monitor contemporaneamente e molto altro ancora.

Dettagli chiave

Sito web : https://www.splashtop.com/business

Prezzo : A partire da $5/mese

Dispositivi supportati /sistemi operativi Telecomando da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Remote in qualsiasi computer Windows o Mac.



Come si confronta con soluzioni alternative

Splashtop si distingue per le connessioni remote veloci che offrono qualità HD e audio remoto con una latenza minima. Gli utenti possono controllare senza problemi le applicazioni ad alta intensità di risorse come gli strumenti creativi di Adobe come Photoshop, After Effects e Premiere Pro mentre lavorano in remoto.

Per quanto riguarda i prezzi, non c'è nemmeno da avvicinarsi. Splashtop Business Access consente agli utenti di risparmiare centinaia di dollari rispetto ad altri prodotti per PC remoti. Infatti, potresti risparmiare dal 50% all'80% scegliendo Splashtop rispetto a AnyDesk, LogMeIn Pro e GoToMyPC, oppure risparmiare quasi il 90% rispetto a TeamViewer*. E otterrai più caratteristiche rispetto a RemotePC.

Il migliore per lavorare da remoto (aziende e organizzazioni)

Le grandi organizzazioni, comprese le aziende e gli istituti scolastici, hanno probabilmente diverse esigenze di accesso remoto. I dipendenti devono accedere ai computer dell'ufficio per lavorare da casa. Gli studenti devono poter accedere ai computer del laboratorio e ad altre risorse scolastiche da remoto. L'IT deve monitorare i computer gestiti e l'help desk deve essere in grado di supportare da remoto qualsiasi dispositivo nel momento in cui un dipendente, un cliente o un partner ha bisogno di aiuto.

Per una soluzione di accesso e assistenza remota all-in-one, non c'è altro che Splashtop Enterprise.

Dettagli chiave

Sito web : https://www.splashtop.com/enterprise

Prezzo : Prezzo flessibile basato sul numero di utenti finali con accesso remoto e sulle licenze per i tecnici di assistenza remota

Dispositivi supportati /sistemi operativi Telecomando da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Remote in qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android.



Come si confronta con soluzioni alternative

Splashtop Enterprise si distingue per l'enorme valore che offre alle organizzazioni che lo utilizzano. Oltre a offrire gli strumenti di accesso remoto per il lavoro a distanza e il supporto IT, Splashtop Enterprise è dotato di funzioni di sicurezza complete come 2FA, controlli di autorizzazione, registrazione, integrazione SSO e altro ancora. È anche incredibilmente facile da usare e offre agli amministratori IT una grande flessibilità e controllo nella gestione di utenti e dispositivi.

Il migliore per il supporto remoto IT / help desk

Gli help desk e i professionisti dell'assistenza IT possono sfruttare la tecnologia di accesso remoto per fornire assistenza immediata ai loro clienti. Invece di recarsi da un cliente per risolvere i problemi del suo dispositivo o di cercare di convincerlo al telefono, i tecnici possono semplicemente accedere al dispositivo da remoto per fornire assistenza nel momento in cui è necessaria. Questo riduce notevolmente i tempi e i costi dell'help desk.

Splashtop SOS è la migliore soluzione di accesso remoto per questo caso d'uso.

Dettagli chiave

Sito web : https://www.splashtop.com/sos

Prezzo : A partire da $17/mese

Dispositivi supportati /sistemi operativi Telecomando da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android. Remote in qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android.



Come si confronta con soluzioni alternative

Mentre la maggior parte dei prodotti per l'accesso remoto sono progettati per darti accesso remoto non presidiato a un numero prestabilito di computer, Splashtop SOS ti dà accesso a un numero illimitato di dispositivi, in modo che tu possa fornire assistenza a tutti i computer, tablet o dispositivi mobili dei tuoi utenti, anche quelli personali.

Prodotti simili, tra cui TeamViewer*, LogMeIn Rescue, e GoToAssist, possono costare il 50% o più di Splashtop SOS, pur avendo le stesse caratteristiche. Inoltre, Splashtop SOS include l'accesso ai dispositivi mobili, mentre le alternative sopra elencate prevedono un costo aggiuntivo.

Il migliore per la gestione e il supporto remoto degli MSP

MSPs e i team IT devono occuparsi della manutenzione e dell'assistenza dei computer e dei server dei loro clienti. Se rientri in questa categoria, allora hai bisogno di una soluzione per PC remoti che ti permetta di accedere a questi computer da remoto in qualsiasi momento, anche senza la presenza di un utente finale. E devi essere in grado di gestire in modo proattivo quei computer.

Splashtop Remote Support è la migliore soluzione di accesso remoto al PC perché ti offre gli strumenti necessari per supportare le macchine di tutti i tuoi clienti su larga scala. Sarai in grado di completare le tue attività IT quotidiane con facilità.

Non solo avrai accesso illimitato ai computer dei tuoi clienti, ma potrai anche lavorare dall'ufficio o da casa grazie alle app per PC remoto di Splashtop per computer, tablet e dispositivi mobili.

Dettagli chiave

Sito web : https://www.splashtop.com/remote-support

Prezzo : A partire da $40/mese

Dispositivi supportati /sistemi operativi Telecomando da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android. in qualsiasi dispositivo Windows, Mac o Android per un accesso non presidiato.



Come si confronta con soluzioni alternative

Splashtop Remote Support è dotato di diverse funzioni di monitoraggio e gestione di cui MSPs ha bisogno per supportare in modo proattivo gli endpoint gestiti. Le funzioni di monitoraggio e gestione remota includono avvisi configurabili, gestione degli aggiornamenti, comandi remoti, azioni 1-a-molti, sicurezza degli endpoint e altro ancora.

Splashtop Remote Support costa meno e ha le stesse caratteristiche principali che si trovano in prodotti simili, tra cui LogMeIn Central. Infatti, puoi risparmiare fino all'80% con Splashtop Remote Support invece di LogMeIn Central. Inoltre, Splashtop non aumenta i prezzi ogni anno come fa LogMeIn.

* Fonte: Sito web di TeamViewer US Prezzo di listino di $49/mese ($588/anno) per il piano Single User, dicembre 2019.