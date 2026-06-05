Molte aziende si affidano ai dispositivi IoT per le loro attività quotidiane. Scopri come settori come il retail, i trasporti e la produzione accedono e supportano i dispositivi IoT da remoto.
Secondo il report Fortune Business Insights Internet of Things (IoT) Market, 2021-2028, nel 2020 la dimensione del mercato globale dell'IoT era di 309 miliardi di dollari, con una prospettiva di crescita del 25% annuo fino a superare gli 1,8 trilioni di dollari nel 2028. In altre parole, l'enorme numero di dispositivi IoT attualmente gestiti e supportati dalle aziende è destinato ad aumentare.
Le aziende di una vasta gamma di settori fanno grande affidamento sui dispositivi IoT per gestire le loro attività. In molti casi, i dispositivi IoT vengono utilizzati o gestiti in modo indipendente da remoto, lontano dal team di supporto IT di un'azienda. Prendiamo in considerazione solo tre settori, ovvero quello di logistica e trasporti, retail e turismo e OEM e produzione, e il modo in cui sfruttano i dispositivi IoT remoti per semplificare le operazioni e servire più rapidamente i clienti.
Che cos'è l'accesso remoto IoT?
L'accesso remoto IoT è la capacità di connettersi, monitorare e controllare i dispositivi Internet of Things (IoT) da una posizione remota. Questa capacità è cruciale per gestire e supportare una vasta gamma di dispositivi IoT, come elettrodomestici intelligenti, sensori industriali e veicoli connessi, senza dover essere fisicamente presenti. Attraverso soluzioni di accesso remoto sicure come Splashtop, le aziende possono eseguire diagnosi, aggiornamenti e manutenzione sui dispositivi IoT, garantendo che funzionino in modo efficiente ed efficace, indipendentemente da dove si trovino.
Applicazioni dell'accesso remoto IoT
Monitoraggio e diagnostica dei dispositivi: accedi in remoto ai dispositivi IoT per monitorare le metriche delle prestazioni, eseguire la diagnostica e identificare i problemi prima che causino tempi di inattività o interruzioni del servizio.
Aggiornamenti firmware e software: i team IT possono inviare gli aggiornamenti ai dispositivi IoT senza doverli visitare fisicamente, contribuendo a mantenere la sicurezza e la funzionalità in distribuzioni di grandi dimensioni.
Configurazione e impostazione: i tecnici possono configurare in remoto le impostazioni dei dispositivi e inizializzare le installazioni, semplificando l'implementazione e riducendo il tempo trascorso in loco.
Risoluzione dei problemi e riparazione da remoto: accedi ai dispositivi sul campo per risolvere rapidamente i problemi e ridurre al minimo le interruzioni del servizio, particolarmente critiche negli ambienti di produzione, sanità o trasporto.
Analisi e ottimizzazione dell'utilizzo: raccogli dati in tempo reale dai dispositivi per analizzare i modelli di utilizzo e prendere decisioni informate che migliorano l'efficienza del sistema e l'esperienza del cliente.
Applicazione della sicurezza e controlli di conformità: gli amministratori possono ispezionare e gestire in remoto le impostazioni di sicurezza per garantire la conformità alle policy e alle normative del settore.
Principali vantaggi dell'accesso remoto ai dispositivi IoT
L'accesso remoto ai dispositivi IoT offre numerosi vantaggi che migliorano l'efficienza, la produttività e la sicurezza:
Monitoraggio e controllo in tempo reale: consente il monitoraggio continuo e il controllo immediato dei dispositivi IoT, fornendo risposte rapide a qualsiasi problema o regolazione necessaria.
Risparmio sui costi: riduce la necessità di visite in loco, abbattendo i costi di trasferta e minimizzando i tempi di inattività risolvendo i problemi da remoto.
Sicurezza avanzata: facilita gli aggiornamenti tempestivi e le patch di sicurezza, garantendo che i dispositivi IoT siano protetti dalle vulnerabilità.
Maggiore efficienza operativa: consente alle aziende di gestire e ottimizzare le prestazioni dei dispositivi IoT da qualsiasi luogo, migliorando l'efficienza operativa complessiva.
Scalabilità: supporta la gestione di grandi reti di dispositivi IoT in più sedi, semplificando la scalabilità delle operazioni in base alle esigenze.
Settori che sfruttano i dispositivi IoT remoti
Trasporti e logistica
I corrieri utilizzano computer palmari, come lettori RFID e tablet, per gestire i loro tragitti. Allo stesso tempo, le aziende si affidano ai computer montati sui veicoli (ELD) per monitorare i conducenti e il prezioso carico che trasportano. I dati aggregati di tutti i dispositivi forniscono informazioni in tempo reale. Questo dà il via ai processi nei sistemi di backend per la gestione dell'inventario e degli ordini della catena di fornitura. Inoltre, molte aziende utilizzano l'IoT per gestire da remoto gli articoli dell'inventario, prevenire il sotto/sovraccarico, monitorare i livelli di fornitura, tenere traccia delle condizioni delle merci e localizzarle in ogni momento.
Retail e turismo
I dipendenti dei punti vendita utilizzano dispositivi palmari per controllare la disponibilità, i prezzi e altre informazioni sui prodotti per fornire assistenza ai clienti in tempo reale. I sistemi POS sono collegati a quelli di backend per la gestione automatizzata dell'inventario e degli ordini. Molti ristoranti e parchi a tema utilizzano dispositivi Android come i POS, trasformando qualsiasi luogo in un comodo punto vendita. Sempre più rivenditori utilizzano display digitali per il marketing in negozio. Le colonnine negli hotel e nei parchi a tema servono ad assistere i clienti, fornendo informazioni digitali sui luoghi, le indicazioni, la disponibilità dei biglietti e altro ancora.
OEM e produzione
Dopo una vendita, le aziende possono vedere come si comportano i prodotti sul campo. Sia i prodotti B2B che quelli B2C sono dotati di funzionalità IoT. I prodotti più diffusi con funzionalità IoT nel 2022 includono telecamere e sistemi di sicurezza smart, allarmi antincendio e frigoriferi smart, smartwatch, serrature smart, biciclette smart, sensori medici, fitness tracker, ecc. Naturalmente, i dispositivi abilitati all'IoT sono comuni anche nelle officine di produzione di oggi. Molti di questi emettono avvisi quando i sensori segnalano un cambiamento nelle prestazioni operative.
Sfide e problemi di sicurezza legati alla gestione remota dei dispositivi IoT
La gestione remota dei dispositivi IoT presenta diverse sfide e problemi di sicurezza che richiedono un'attenta considerazione:
Minacce alla sicurezza informatica: i dispositivi IoT sono spesso presi di mira dai criminali informatici a causa di protocolli di sicurezza deboli. È fondamentale garantire che tutti i dispositivi siano protetti con crittografia e metodi di autenticazione avanzati.
Complessità della gestione dei dispositivi: con l'aumentare dei dispositivi IoT, la gestione da remoto, che include tenere traccia delle configurazioni dei dispositivi, degli aggiornamenti e della risoluzione dei problemi, può diventare complessa..
Privacy dei dati: proteggere i dati sensibili raccolti e trasmessi dai dispositivi IoT è fondamentale per prevenire violazioni e accessi non autorizzati.
Affidabilità della Rete: L'accesso remoto dipende da connessioni di rete stabili e affidabili. Qualsiasi interruzione può portare a perdita di controllo o dati, influenzando le operazioni.
Problemi di conformità: garantire che la gestione dei dispositivi IoT sia conforme agli standard e alle normative del settore è fondamentale per evitare ripercussioni legali e finanziarie.
Affrontare queste sfide con misure di sicurezza IoT robuste, strumenti di gestione completi e un'infrastruttura di rete affidabile è fondamentale per la gestione remota di successo dei dispositivi IoT.
Come accedere e supportare i dispositivi IoT da remoto
Accedere e supportare i dispositivi IoT a distanza comporta diversi passaggi chiave per garantire una gestione e manutenzione efficaci:
Installa Software per accesso remoto: Inizia configurando software affidabile per accesso remoto come Splashtop sulla rete che ospita i tuoi dispositivi IoT. Questo software fornisce una connessione sicura per monitorare e controllare i dispositivi da qualsiasi luogo.
Configura le impostazioni di sicurezza: assicurati che tutti i dispositivi IoT e il software di accesso remoto siano configurati con solide misure di sicurezza, come la crittografia e l'autenticazione a più fattori, per proteggerti da accessi non autorizzati.
Monitoraggio e gestione dei dispositivi: utilizza la piattaforma di accesso remoto per monitorare continuamente lo stato dei tuoi dispositivi IoT, risolvere i problemi in tempo reale e distribuire aggiornamenti o patch in base alle tue esigenze.
Fornisci supporto remoto: se un dispositivo IoT riscontra un problema, è possibile accedervi da remoto per diagnosticare il problema, applicare correzioni o guidare il personale locale attraverso le procedure necessarie, riducendo al minimo i tempi di inattività e mantenendo l'efficienza operativa.
Seguendo questi passaggi, le aziende possono gestire in modo efficiente i propri dispositivi IoT, garantendo prestazioni e sicurezza ottimali in tutti i sistemi connessi.
Migliori pratiche per la gestione sicura a distanza dei dispositivi IoT
Gestire i dispositivi IoT da remoto richiede pratiche di sicurezza solide per prevenire accessi non autorizzati e proteggere i dati sensibili. Ecco le principali migliori pratiche:
Usa Connessioni Crittografate: Utilizza sempre soluzioni di accesso remoto che offrono crittografia end-to-end per proteggere i dati in transito tra il tuo dispositivo e l'endpoint IoT.
Abilita l'autenticazione a più fattori (MFA): Aggiungi un ulteriore livello di sicurezza richiedendo agli utenti di verificare la loro identità con un secondo fattore di autenticazione prima di accedere ai dispositivi.
Applica Controlli di Accesso Basati sui Ruoli: Restringi l'accesso in base ai ruoli degli utenti in modo che gli individui abbiano accesso solo ai dispositivi o ai sistemi necessari per le loro responsabilità.
Mantieni Firmware e Software Aggiornati: Aggiorna regolarmente il firmware dei dispositivi IoT e gli strumenti di accesso remoto associati per correggere le vulnerabilità e migliorare la sicurezza.
Monitora l'Attività di Accesso Remoto: Utilizza funzionalità di registrazione e monitoraggio delle sessioni per tracciare chi ha avuto accesso a cosa, quando e da dove, aiutando a identificare comportamenti sospetti.
Disabilita i servizi e le porte inutilizzate: Limita l'esposizione disattivando i servizi di rete o le porte non necessarie che potrebbero essere sfruttate dagli aggressori.
Usa soluzioni di accesso remoto affidabili: Seleziona una piattaforma di accesso remoto sicura e di livello aziendale come Splashtop, progettata per supportare la gestione remota degli IoT con sicurezza e affidabilità robuste.
Il costo dei tempi di inattività dei dispositivi IoT: perché l'accesso remoto è importante
Le aziende hanno bisogno di una soluzione di accesso remoto e assistenza affidabile e sicura per garantire l'operatività e l'usabilità di tutti i loro dispositivi IoT. I soldi in gioco, infatti, sono troppi per essere lasciati a rischio.
Prendiamo ad esempio il settore del retail.Che un'azienda venda abbigliamento, caffè o biglietti per eventi, il sistema POS è fondamentale per l'esperienza del cliente. Quando il POS smette di funzionare correttamente, tutto ne risente e l'azienda non ha modo di guadagnare. Allo stesso tempo, l'insoddisfazione dei clienti sale alle stelle. Secondo The Standish Group, un'interruzione del POS costa 282.000 $ all'ora (in media) nei punti vendita. Anche per i rivenditori di piccole e medie dimensioni, un'interruzione del POS può comportare perdite di 21.000 $ all'ora, secondo una recente ricerca di Redcentric.
Per le aziende manifatturiere, la società di analisi Aberdeen stima il costo dei tempi di inattività non pianificati fino a 260.000 $ all'ora. Per determinare quanto potrebbe costare alla tua azienda (se sei un produttore), basta moltiplicare il numero di ore di inattività per il numero di lavoratori interessati e il loro salario medio orario, quindi aggiungere il valore dei potenziali ordini cancellati. Con o senza annullamento degli ordini, i tempi di inattività diventano rapidamente molto costosi.
Per quanto riguarda le aziende di trasporto e logistica, la pandemia ha messo in evidenza quanto sia alta la posta in gioco lungo l'intera catena di fornitura quando le operazioni vengono interrotte. Stiamo parlando di centinaia di miliardi di dollari di profitti mancati fra le varie parti, dai consumatori ai rivenditori, dalle aziende di logistica ai loro partner di produzione.
Supporta in modo efficiente i dispositivi con l'accesso remoto IoT
Le organizzazioni che non riescono a supportare efficacemente i dispositivi IoT rischiano di andare incontro a momenti difficili sotto forma di errori operativi, improduttività dei dipendenti e insoddisfazione dei clienti.
È qui che una moderna soluzione di accesso remoto per dispositivi IoT come Splashtop Enterprise può rivelarsi inestimabile per l'azienda. Splashtop fornisce una piattaforma unificata per supportare i dispositivi IoT su più sistemi operativi. Da una singola console, gli amministratori IT possono effettuare aggiornamenti di sistema, formare gli utenti finali e risolvere problemi in tempo reale.
Poiché tutto avviene tramite la tecnologia di accesso remoto, il personale dell'help desk IT può accedere a qualsiasi dispositivo IoT, indipendentemente da dove si trova il dispositivo stesso o il personale dell'help desk. Questo non solo riduce i costi dell'assistenza di persona, ma aumenta anche l'efficienza, in quanto è possibile assumere le persone più adatte/qualificate, ovunque si trovino.
Un vantaggio speciale per l'IoT è la capacità di accesso non supervisionato di Splashtop. Molti dispositivi IoT funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche senza che gli utenti siano sempre presenti. Grazie all'accesso non supervisionato, il tuo team IT può accedere da remoto ai dispositivi IoT ed eseguire aggiornamenti software e manutenzione per evitare potenziali guasti o errori. Quando gli utenti sono presenti, Splashtop ti aiuta a supportarli con la funzione "assistenza supervisionata". In questo caso, il personale dell'help desk IT dovrà semplicemente accedere al dispositivo IoT e condividere una schermata per risolvere eventuali problemi in tempo reale.