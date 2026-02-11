Perché gli arretrati delle patch continuano a crescere
Hai un arretrato di patch in attesa di essere installato? Se sì, non sentirti troppo male, perché può succedere anche nei team IT ben gestiti. Tra la pura quantità di patch per applicazioni e sistemi operativi, i molteplici endpoint remoti da gestire e gli strumenti di automazione limitati, le patch possono accumularsi facilmente.
La soluzione a questo non è solo assumere più personale IT. Non solo può diventare rapidamente costoso, ma non affronta nemmeno le effettive cause dell'arretrato. Invece, i team IT dovrebbero utilizzare automazione, visibilità e priorità per ridurre sistematicamente i loro arretrati di patch.
Con questo in mente, esploriamo come gli arretrati di patch crescono e come i team IT possono affrontarli usando automazione, visibilità e strumenti come Splashtop AEM.
Cosa causa gli arretrati di patch negli ambienti moderni
Prima di poter affrontare gli arretrati di patch, dobbiamo capire le loro cause. Diversi fattori possono causare l'accumulo di arretrati, tra cui:
1. Troppe patch, troppo poco tempo
Il volume enorme di patch non può essere ignorato. Quando c'è un flusso costante di aggiornamenti di sistema operativo e applicazioni, possono accumularsi rapidamente, specialmente quando diverse applicazioni di terze parti necessitano di patch. Di conseguenza, è essenziale prioritizzare e programmare gli aggiornamenti.
2. Processi manuali e semi-automatizzati
Le patch non sono così rapide e semplici da installare come premere un pulsante e lasciare che una patch si installi. I processi di patch manuali e semi-automatizzati richiedono approvazioni, script e occasionalmente correzioni per errori di patch, tutto ciò può rallentare il processo e far crescere gli arretrati.
3. Dispositivi Remoti e Offline
I dispositivi devono essere online e connessi per ricevere nuove patch. Se gli endpoint rimangono offline o si collegano raramente, rimarranno indietro nei loro aggiornamenti, creando un arretrato ancora maggiore di patch da installare una volta tornati online.
4. Trattare tutte le patch allo stesso modo
Alcune patch sono più importanti di altre. Ad esempio, una patch con una correzione di vulnerabilità critica dovrebbe essere prioritaria rispetto a una patch con aggiornamenti di minore entità delle prestazioni, tuttavia senza gli strumenti giusti per prioritizzare le patch, possono essere trattate tutte come ugualmente importanti. Questa mancanza di priorità può far sì che gli aggiornamenti critici rimangano nell'arretrato, invece di essere installati prontamente.
Perché assumere più personale non risolve il problema
Uno potrebbe chiedere: se il problema è che le patch si stanno accumulando, perché le aziende non possono semplicemente assumere un agente IT per concentrarsi sulla loro distribuzione?
Sebbene agenti IT aggiuntivi possano essere utili, ciò non affronta la causa del problema e può anche introdurre nuove difficoltà, tra cui:
I nuovi assunti richiedono tempo per essere integrati, quindi gli arretrati continueranno a crescere man mano che i nuovi agenti verranno formati e aggiornati.
Il volume delle patch cresce più velocemente del numero di dipendenti, il che significa che è quasi impossibile assumere abbastanza agenti per tenere il passo con la domanda.
I processi manuali continuano a limitare la capacità produttiva, quindi la distribuzione sarà comunque ritardata, indipendentemente dal numero di personale.
Gli arretrati ritornano quando il personale si stabilizza, riavviando di nuovo il ciclo.
Cosa riduce effettivamente i ritardi nelle patch
Quindi, se l'aumento del personale non è la soluzione, quale lo è? Ci sono molti modi per ridurre l'arretrato delle patch, tutti coinvolgono il targeting delle cause dell'accumulo.
Modi per ridurre i backlog di patch includono:
Automazione che si avvia senza cicli di approvazione manuali, eliminando la necessità di controllare e approvare manualmente ogni patch.
Esecuzione di patch guidata da eventi, anziché check-in ritardati, in modo che i dispositivi possano ricevere aggiornamenti appena disponibili e soddisfare le condizioni di policy, piuttosto che aspettare per lunghi intervalli di check-in.
Chiarire la priorità basata su rischio ed esposizione, in modo che le patch più critiche vengano distribuite per prime.
Visibilità su ciò che è patchato, in sospeso o non riuscito, affinché i team IT possano garantire una corretta esecuzione e affrontare eventuali installazioni fallite.
Meno strumenti e meno passaggi, in modo da mantenere il processo snello ed efficiente.
Come Splashtop AEM aiuta a eliminare gli arretrati di patch
Se vuoi mantenere i tuoi dispositivi aggiornati ed eliminare arretrati di patch, hai bisogno di una soluzione di gestione patch che prioritizza ed applica le patch in modo efficiente su tutti i tuoi endpoint. Questo ci porta a Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), che può semplificare le operazioni IT con automazione intelligente e gestione automatica delle patch.
Splashtop AEM può rilevare automaticamente le nuove patch, prioritizzarle in base a politiche definite e distribuirle su tutti gli endpoint quando le condizioni sono soddisfatte. Questo fornisce:
1. Patch in tempo reale invece di cicli programmati
Quando i dispositivi si basano su cicli prestabiliti per l'aggiornamento, possono passare lunghi periodi senza installare un nuovo aggiornamento o perdere cicli di patch quando non sono online. Splashtop AEM supporta l'esecuzione in tempo reale delle patch, consentendo di distribuire le patch non appena gli endpoint sono disponibili e le condizioni delle policy sono soddisfatte, invece di aspettare le finestre di pianificazione fisse.
2. Automazione basata su regole su larga scala
La mancanza di priorità può ritardare patch vitali a favore di quelle meno essenziali, ma con Splashtop AEM, puoi impostare le tue regole per la priorità. Non solo Splashtop AEM distribuisce automaticamente le patch sugli endpoint, ma segue anche le tue regole di priorità per garantire che le patch più importanti siano applicate per prime ogni volta.
3. Copertura delle applicazioni di terze parti
Troppi strumenti di patching si concentrano solo sul sistema operativo, lasciando le app indietro senza i tanto necessari aggiornamenti. Questo contribuisce agli arretrati di patch, poiché le app e altri software di terze parti non ricevono automaticamente gli aggiornamenti di cui hanno bisogno. Splashtop AEM colma questa lacuna supportando sia gli aggiornamenti del sistema operativo che il patching delle applicazioni di terze parti su Windows e macOS supportati.
4. Visibilità centralizzata e reportistica
Una mancanza di reportistica e visibilità può rendere difficile garantire che le patch siano installate correttamente. Splashtop AEM fornisce una visibilità centralizzata sullo stato delle patch su tutti i dispositivi, insieme a report che supportano la prontezza all'audit e i requisiti di evidenza di conformità. Se una patch non riesce mai a essere installata correttamente, gli agenti IT possono vederla e reinstallarla.
Passo per passo: Ridurre gli arretrati delle patch nel modo giusto
Ridurre gli arretrati delle patch non deve essere una lotta o richiedere personale extra. Se vuoi gestire meglio le tue patch e ridurre i tuoi arretrati, puoi farlo in pochi semplici passaggi:
Effettua un audit del tuo attuale arretrato di patch e classificalo per gravità, in modo da poter dare priorità alle tue esigenze di aggiornamento.
Configura le tue politiche in Splashtop AEM secondo le tue esigenze e normative, assicurando che gli aggiornamenti critici e ad alto rischio siano gestiti per primi.
Abilitare l'esecuzione in tempo reale delle patch per gli endpoint remoti, in modo che gli aggiornamenti possano essere distribuiti non appena i dispositivi sono online e soddisfano i requisiti della politica.
Da lì, puoi monitorare i tuoi progressi, assicurarti che le patch siano correttamente implementate e affrontare le eccezioni come necessario. È anche consigliato esaminare il tuo arretrato per identificare eventuali tendenze e affinare le tue politiche secondo necessità. Questo aiuta ad assicurare una distribuzione automatizzata e senza interruzioni delle patch su tutti gli endpoint che lavoreranno efficientemente attraverso i tuoi arretrati.
Impedire che i backlog delle patch ritornino
Ridurre il tuo arretrato è solo una parte dell'equazione; il resto è prevenire che cresca di nuovo. La gestione automatizzata delle patch di Splashtop AEM aiuta i team IT a distribuire le patch in modo più coerente e riduce il rischio che gli arretrati ritornino.
Splashtop AEM impedisce che gli arretrati di patch crescano con:
Prioritizzazione continua
Quando hai più patch da distribuire, è importante che le più critiche siano implementate per prime. Splashtop AEM utilizza dati basati su CVE e informazioni sulla gravità per aiutare a dare priorità alle patch, riducendo i tempi di esposizione e supportando gli sforzi di conformità continua.
Gestione basata su eccezioni
Ci sono momenti in cui l'automazione fallisce e gli esseri umani devono intervenire. Con Splashtop AEM, gli agenti possono gestire quelle eccezioni direttamente quando necessario, senza dover gestire e approvare manualmente ogni patch. In questo modo, gli agenti possono garantire che le patch siano distribuite correttamente e che le eccezioni siano affrontate, senza la necessità di gestire manualmente ogni aggiornamento.
Visibilità Continua
Quando la visibilità diminuisce, gli arretrati possono crescere. Splashtop AEM fornisce visibilità sugli stati delle patch e sulle code attraverso i dispositivi, permettendo ai team IT di monitorare e gestire i loro arretrati e le patch. Se un arretrato inizia a crescere, gli agenti possono vederlo e iniziare a distribuire aggiornamenti, così come identificare le patch fallite o i dispositivi individuali che necessitano di un aggiornamento.
Vantaggi di Sicurezza e Conformità
Considerato il lavoro che comporta la gestione delle patch e la riduzione degli arretrati delle patch, qualcuno potrebbe chiedersi se ne valga la pena. Tuttavia, mantenere la conformità delle patch e mantenere bassi gli arretrati ha molti vantaggi per la sicurezza informatica e la conformità IT, tra cui:
Una rapida risoluzione delle vulnerabilità ad alto rischio: la gestione delle patch automatizzata di Splashtop AEM aiuta a garantire che le patch critiche siano distribuite tempestivamente, piuttosto che aspettare in un arretrato, portando a un tempo di risoluzione più veloce.
Finestre di esposizione ridotte: più velocemente viene applicata una patch a una vulnerabilità, meno tempo i dispositivi trascorrono esposti. La gestione automatizzata delle patch riduce le finestre di esposizione accelerando la distribuzione delle patch, aiutando le organizzazioni a mantenere una postura di sicurezza più solida e a produrre evidenze di conformità.
Miglior prontezza per gli audit: Quando affronti un audit per la sicurezza e la conformità IT, una delle cose che verificheranno è lo stato delle tue patch. La gestione automatizzata delle patch di Splashtop AEM aiuta a mantenere i tuoi endpoint completamente aggiornati, così puoi dimostrare la conformità anche durante un audit a sorpresa.
Riduzione dello stress operativo per i team IT: Controllare costantemente gli aggiornamenti, approvare le patch e installarle manualmente su tutti i dispositivi può essere una grande fonte di stress e dispendio di tempo per i team IT. L'automazione delle patch con Splashtop AEM elimina questo peso per i tuoi agenti, liberandoli per compiti più urgenti ed eliminando una fonte di stress.
Errori comuni da evitare
Ridurre il tuo backlog di patch è importante, ma cercare di farlo in fretta o affrontare il backlog senza un piano è come cercare guai. Quando vuoi gestire il tuo backlog, devi prestare attenzione a diversi errori comuni.
Errori comuni includono:
Tentare di azzerare l'arretrato manualmente è un processo che richiede tempo e manca della priorità, automazione ed efficienza della gestione automatica delle patch.
Automatizzare senza prioritizzare comporterà il rischio di trascurare patch critiche mentre vengono installate per prime patch minori e non essenziali.
Ignorare gli aggiornamenti software di terze parti lascia i dispositivi vulnerabili, poiché le applicazioni di terze parti sono vettori di attacco comuni e spesso hanno le proprie patch di sicurezza critiche.
Fare affidamento su intervalli di check-in lunghi porta a periodi prolungati di vulnerabilità in cui i dispositivi rimangono non aggiornati, e comporta un maggior arretrato una volta che arriva il momento del check-in.
Misurare lo sforzo invece dei risultati si concentra sui parametri sbagliati e presuppone una correlazione tra sforzo e risultati, piuttosto che assicurarsi che le patch siano installate correttamente e prontamente.
Meno Arretrati, Maggiore Sicurezza
I backlog di patch non sono una questione di personale, ma piuttosto una questione dei sistemi che utilizzi. Quando ti affidi a cicli di verifica delle patch lenti e a patch manuali, stai permettendo al backlog di accumularsi senza la velocità necessaria per tenere il passo con le nuove patch.
I team IT hanno bisogno di automazione, visibilità e esecuzione in tempo reale per ridurre definitivamente il loro arretrato di patch. Con il giusto software di gestione delle patch, è facile rilevare, approvare, dare priorità e distribuire patch in ambienti remoti senza dover assumere agenti IT aggiuntivi.
Splashtop AEM ti aiuta a gestire le patch rapidamente, in modo efficiente e con un minimo lavoro manuale, permettendo ai team IT di proteggere gli endpoint e ridurre i loro arretrati senza bisogno di manodopera extra. Fornisce ai team IT gli strumenti e la tecnologia di cui hanno bisogno per monitorare gli endpoint, affrontare proattivamente i problemi e ridurre il loro carico di lavoro, includendo:
Patch automatiche per sistema operativo, app di terze parti e app personalizzate.
Approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE e potenziati dall'AI.
Quadri strategici personalizzabili che possono essere applicati in tutta la tua rete.
Monitoraggio e gestione dell'inventario hardware e software attraverso tutti i punti di contatto.
Avvisi e interventi correttivi per risolvere automaticamente i problemi prima che diventino problematici.
Azioni in background per accedere a strumenti come gestori di attività e gestori di dispositivi senza interrompere gli utenti.
Pronti a ridurre gli arretrati delle patch senza aumentare il personale? Prova tu stesso Splashtop AEM con una prova gratuita.