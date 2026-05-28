Mantenere i dispositivi correttamente aggiornati è essenziale per la cybersecurity, poiché aiuta a garantire che gli endpoint ricevano aggiornamenti di sicurezza critici che riducono l'esposizione a vulnerabilità note. Molti frameworks di sicurezza e politiche interne richiedono anche aggiornamenti tempestivi, quindi i team IT hanno bisogno di prove affidabili che dimostrino che gli aggiornamenti vengono effettuati secondo programma.
Tuttavia, gli ambienti endpoint sono in continua evoluzione, rendendo difficile applicare le patch regolarmente. I dispositivi possono andare offline o perdere finestre di manutenzione; gli utenti possono ritardare i riavvii per evitare interruzioni; le installazioni possono fallire senza essere notate; e, di conseguenza, gli endpoint rimangono non aggiornati più a lungo di quanto dovrebbero.
Non è sufficiente che i team IT si limitino a distribuire patch. Devono assicurarsi che ogni endpoint sia coperto e che ogni aggiornamento venga distribuito con successo, con la possibilità di seguire i problemi.
Quindi, come possono i team IT prevenire l'omissione di patch sui dispositivi? Esploriamo alcuni modi pratici per mantenere aggiornato ogni dispositivo e garantire un patching costante nel tuo ambiente.
Perché gli endpoint vengono trascurati durante la patching
Ovviamente, non c'è una singola causa per le patch mancanti; vari fattori possono portare a dimenticarle. I motivi per le patch mancate possono includere:
I dispositivi remoti sono offline durante le finestre di patch programmate e perdono il timing.
Gli endpoint remoti e ibridi non sono sempre connessi alla rete aziendale, quindi sono più difficili da monitorare e gestire.
Gli inventari delle risorse sono incompleti o obsoleti, rendendo impossibile sapere quali endpoint sono aggiornati e quali no.
Le applicazioni di terze parti non sono incluse nel processo di patching, lasciando esposte vulnerabilità significative.
Le politiche di patch vengono applicate in modo incoerente tra dipartimenti, sedi o gruppi di dispositivi.
Le patch non riuscite non vengono esaminate o risolte rapidamente, lasciando i dispositivi esposti a rischi noti per più tempo del necessario.
I team IT si affidano a controlli manuali o a rapporti ritardati, che possono richiedere tempo e sono soggetti a errori umani.
Gli strumenti legacy mostrano solo una visibilità parziale sullo stato degli endpoint.
Fortunatamente, nessuno di questi problemi è insormontabile. Le patch mancanti tendono a essere un problema di flussi di lavoro o di visibilità, non solo di problemi di distribuzione delle patch, quindi con la giusta soluzione di gestione delle patch, possono essere tutti affrontati.
Inizia con un inventario completo degli endpoint
Il primo passo per una corretta gestione delle patch è comprendere il proprio inventario. Hai bisogno di un elenco degli endpoint della tua azienda, dei sistemi operativi che eseguono, delle applicazioni installate su di essi e quali dispositivi sono attualmente gestiti. Da lì, hai le basi per la tua gestione delle patch.
Tieni presente che i fogli di calcolo statici o gli elenchi di inventario manuali non sono sufficienti. Gli ambienti endpoint moderni possono comprendere una grande varietà di dispositivi, ognuno con una serie di applicazioni da gestire, e tenere traccia di tutto è fondamentale.
I team IT dovrebbero utilizzare un software di gestione degli endpoint in grado di monitorare:
Nome del dispositivo e assegnazione dell'utente
Sistema operativo e versione
Software installato
Stato della patch
Stato online o offline
Gruppo di dispositivi, dipartimento o sede
Stato della sicurezza o della conformità
Mantenendo un inventario costantemente aggiornato, i team IT dispongono di una base affidabile per la gestione delle patch. Questo li aiuta a identificare i dispositivi endpoint che potrebbero non aver ricevuto le patch o che in altro modo esulano dai normali flussi di lavoro di patching, in modo che possano colmare le lacune di copertura e mantenere i dispositivi aggiornati più costantemente.
Raggruppa gli endpoint per rischio, ruolo e requisiti di aggiornamento
Gestire le tue politiche e requisiti è un altro passo fondamentale per garantire una corretta gestione delle patch. Non tutti i terminali devono essere aggiornati allo stesso modo, quindi creare gruppi basati sui rischi e requisiti di ciascuno può aiutare a garantire che i team IT applichino le politiche corrette a ogni dispositivo.
Considera quanto segue quando raggruppi i tuoi endpoint:
1. Dispositivi critici per il business
Alcuni dispositivi chiave, come server, dispositivi esecutivi, workstation condivise, sistemi di punti vendita e sistemi operativi, possono richiedere test più rigorosi o regole di distribuzione graduali. Questi dispositivi sono fondamentali per l'azienda, quindi è essenziale che rimangano aggiornati e protetti, ma gli aggiornamenti devono anche essere adeguatamente testati per evitare problemi durante la distribuzione.
2. Dispositivi remoti e ibridi
Nel mondo odierno del lavoro a distanza e degli ambienti BYOD (portare il dispositivo), i laptop e gli endpoint fuori rete possono essere più difficili da gestire. Hanno bisogno di visibilità basata su cloud e politiche di patching che possono essere applicate anche quando non sono collegati a una rete aziendale. Questo aiuta a mantenere una copertura delle patch costante e una maggiore prontezza per gli audit per i dispositivi remoti e ibridi, anche quando non si connettono spesso.
3. Postazioni di lavoro standard per i dipendenti
Uno dei gruppi di dispositivi più comuni è per i dispositivi standard dei dipendenti. Questi sono i dispositivi di uso quotidiano che possono seguire finestre di patch standard, comprese le regole di distribuzione automatica e le politiche di riavvio, per mantenere gli endpoint correttamente aggiornati.
4. Gruppi di test e pilota
Quando distribuisci aggiornamenti, non vuoi distribuirli tutti in una volta, specialmente senza testare. Inizia con un piccolo gruppo pilota per convalidare le patch principali e assicurarti che funzionino correttamente; poi puoi distribuirle a gruppi più grandi. Questa fase di test è particolarmente importante per gli aggiornamenti del sistema operativo ad alto impatto e per le applicazioni aziendali critiche, dove non vuoi che un aggiornamento vada storto inaspettatamente.
Utilizza politiche di patch automatizzate invece di un follow-up manuale
L'automazione è uno strumento potente per mantenere la conformità alle patch. Con un buon strumento di gestione automatizzata delle patch, i team IT possono stabilire politiche di patching, distribuirle su tutti i dispositivi e assicurarsi che siano correttamente implementate.
Una buona politica di patching dovrebbe:
Definisci quali sistemi operativi e applicazioni necessitano di patch regolari.
Crea gruppi di dispositivi e imposta le politiche per ciascuno.
Pianifica finestre di distribuzione che corrispondano alle esigenze aziendali.
Includere le regole di riavvio e le impostazioni di notifica per gli utenti (dove appropriato).
Applica automaticamente le politiche quando gli endpoint vengono aggiunti o riassegnati.
Esamina i risultati del deployment dopo ogni ciclo di patch per verificare che gli aggiornamenti siano installati correttamente.
Con questo, i team IT possono utilizzare l'automazione per ridurre le probabilità di perdere gli endpoint. Le patch vengono applicate automaticamente in base alla politica aziendale, piuttosto che fare affidamento su tecnici individuali. È utile usare uno strumento di gestione degli endpoint come Splashtop AEM per automatizzare il deployment delle patch e gestire le policy da una console centralizzata.
Includi Applicazioni di Terze Parti nel Flusso di Lavoro di Patching
Gli endpoint sono più dei loro sistemi operativi. Il patching che copre solo gli aggiornamenti del sistema operativo è incompleto e può lasciare esposte gravi vulnerabilità, quindi è importante includere le applicazioni nel processo di patching.
Molte applicazioni comuni possono servire come punti di ingresso ai dispositivi, quindi eventuali vulnerabilità devono essere corrette tempestivamente. Questo può includere:
Browser
Strumenti di comunicazione
Lettori PDF
App di collaborazione
Software per riunioni remote
Applicazioni creative o di produttività
Applicazioni aziendali
Quando si imposta la gestione delle patch, l'IT dovrebbe assicurarsi di monitorare il software installato e includere le app di terze parti nei suoi flussi di lavoro di patching. Come con i sistemi operativi, è essenziale identificare le versioni obsolete e assicurarsi che i dipendenti abbiano installato gli ultimi aggiornamenti di sicurezza, soprattutto sui dispositivi critici per l'azienda.
Dai priorità alle patch in base al rischio di vulnerabilità
Quando devi gestire più endpoint e applicazioni, l'accumulo di patch può essere comune. Pertanto, è importante sapere come dar loro priorità.
I processi di patching regolare dovrebbero essere consapevoli del rischio, con modi per determinare quali patch devono avere la priorità e quali possono attendere i cicli di patching regolari. Più è alta la minaccia posta da una vulnerabilità, tanto più è importante risolverla il più rapidamente possibile.
Le patch dovrebbero essere prioritarizzate in base a diversi criteri, tra cui:
1. Vulnerabilità Sfruttate Note
Le vulnerabilità più critiche sono quelle conosciute e attivamente sfruttate. Più tempo impieghi a correggerli, maggiore è il rischio di esposizione, quindi devono essere trattati con urgenza e affrontati senza ritardo.
2. Gravità e Sfruttabilità
Le vulnerabilità dovrebbero essere giudicate anche in base a quanto sono gravi e sfruttabili. I team IT devono valutare i punteggi di gravità, l'exploitabilità della vulnerabilità e il suo potenziale impatto su un'azienda per determinare se debba avere la priorità.
3. Importanza degli endpoint
Non tutti i terminali hanno lo stesso valore. Una vulnerabilità su un endpoint critico per il business o ampiamente utilizzato avrà in genere la priorità rispetto allo stesso problema su un dispositivo a basso rischio, per ridurre i potenziali danni e l'impatto sull'azienda.
Verifica il successo delle patch su ogni endpoint
Solo perché distribuisci una patch non significa che l'endpoint sia garantito essere protetto. I team IT hanno bisogno di visibilità sugli endpoint e sullo stato delle patch per garantire che le patch siano installate correttamente o per identificare se qualcosa è andato storto. La patch potrebbe essere in sospeso, oppure il dispositivo potrebbe dover riavviare per completare l'installazione; c'è persino la possibilità che l'aggiornamento non abbia mai raggiunto il dispositivo. La visibilità è essenziale per verificare la distribuzione.
Assicurati di poter identificare lo stato delle patch su tutti i tuoi endpoint, inclusi:
Quali endpoint sono completamente aggiornati
Quali endpoint mancano di patch
Quali aggiornamenti non sono riusciti
Quali dispositivi sono in attesa di riavvio
Quali dispositivi erano offline durante il deployment
Quali endpoint sono esclusi da una policy
Quali applicazioni sono ancora obsolete
Quali vulnerabilità sono ancora presenti
È meglio utilizzare una soluzione di gestione degli endpoint che offra una chiara visibilità sullo stato degli endpoint, in modo che i team IT possano visualizzare lo stato delle patch, monitorare i fallimenti e correggere gli endpoint secondo necessità. Questo può aiutare i team IT a passare dal sapere che una patch è stata inviata al sapere esattamente cosa è successo.
Correggi rapidamente le patch non riuscite o mancate
Seguire gli aggiornamenti è fondamentale perché se un aggiornamento viene perso o non riesce a installarsi, è essenziale rilevarlo e risolverlo rapidamente. Un buon processo di follow-up dovrebbe aiutare a determinare se qualche dispositivo non ha ricevuto gli aggiornamenti di cui ha bisogno, così i team IT possono fare seguito, identificare cosa è andato storto e risolverlo.
Un buon processo di rimedio dovrebbe includere:
Rivedi le patch fallite dopo il deployment.
Identifica il motivo per cui una patch non è riuscita.
Verifica se l'endpoint era offline, bloccato o necessita di un riavvio.
Riprova il deployment (dove appropriato).
Indagare sui malfunzionamenti tramite accesso remoto o azioni in background.
Documentare eccezioni per dispositivi che non possono essere aggiornati immediatamente.
Conferma che la rimedio è stato efficace.
Integra il Reporting nel Processo di Gestione delle Patch
La reportistica aiuta l'IT a dimostrare che la gestione delle patch funziona, non solo durante l'installazione iniziale, ma anche nel tempo. Con buoni rapporti, i team IT sono meglio attrezzati per gestire audit, revisioni interne e miglioramenti nel tempo.
Naturalmente, tutto dipende che i rapporti forniscano informazioni pertinenti. Devi assicurarti che il tuo report includa i dettagli chiave, tra cui:
Conformità delle patch, ordinata per gruppo di dispositivi, per garantire che ogni gruppo sia adeguatamente prioritizzato e gestito.
Patch mancanti, ordinate per gravità, per determinare se mancano patch critiche.
Conti di patch fallite, che potrebbero indicare problemi in corso.
Il tempo necessario per correggere le vulnerabilità ad alto rischio, per dimostrare che vengono affrontate prontamente.
Copertura degli endpoint per policy, per dimostrare la conformità alla policy delle patch.
Dispositivi offline durante le finestre di aggiornamento, così possono essere aggiornati correttamente.
Stato dell'aggiornamento delle applicazioni di terze parti per dimostrare la copertura completa della patch.
Eccezioni e differimenti approvati per tutti i endpoint che non sono completamente aggiornati.
Questi rapporti dovrebbero dimostrare che le patch vengono distribuite in modo ripetibile e fornire responsabilità. Le prove in questi report possono aiutare a supportare la prontezza degli audit e la conformità IT quando un'azienda gestisce correttamente le sue patch.
Come Splashtop AEM aiuta a mantenere coperti gli endpoint
Se vuoi assicurarti di mantenere i tuoi endpoint correttamente aggiornati e patchati, hai bisogno di una piattaforma di gestione degli endpoint robusta che fornisca visibilità e automazione su tutti i tuoi endpoint. Splashtop AEM (Gestione Autonoma degli Endpoint) è proprio quella piattaforma, che offre alle aziende la possibilità di gestire tutti i loro endpoint da un unico posto.
Splashtop AEM include:
1. Visibilità centralizzata dei terminali
Splashtop AEM offre visibilità su tutti i dispositivi, permettendo ai team IT di visualizzare lo stato degli endpoint, l'inventario del software, lo stato delle patch e le vulnerabilità da una dashboard amministrativa centralizzata. Questo rende più facile identificare quali dispositivi necessitano di attenzione e verificare quali endpoint sono aggiornati, mancano di aggiornamenti o richiedono ancora un follow-up.
2. Patch automatico del sistema operativo e di terze parti
La gestione automatizzata delle patch di Splashtop AEM aiuta i team IT a distribuire patch su sistemi operativi e applicazioni di terze parti. L'automazione può seguire la tua politica per dare la giusta priorità e gestire gli aggiornamenti, verificare le distribuzioni e seguire le problematiche come necessario, riducendo il lavoro manuale e migliorando la coerenza.
3. Monitoraggio e risoluzione dello stato delle patch
Splashtop AEM può tracciare il deployment e lo stato delle patch su più endpoint, aiutando i team IT a monitorare i risultati, identificare i fallimenti e intervenire sui dispositivi che rimangono vulnerabili. Questo aiuta i team IT a mantenere gli endpoint aggiornati in modo più coerente e a mantenere chiari i registri delle attività di patching, dei fallimenti e delle azioni di follow-up.
4. Controllo basato su policy
Con Splashtop AEM, i team IT possono stabilire politiche per distribuire patch tra gruppi di dispositivi. Questo include la priorità, la pianificazione, il test e altro ancora per aiutare a gestire i punti finali in modo coerente, anche quando gli ambienti cambiano.
Lista di controllo per l'aggiornamento degli Endpoint
Quando stai aggiornando i tuoi endpoint, non vuoi saltare un passaggio, ma ci sono molte cose a cui pensare. Per questo motivo, abbiamo preparato un pratico elenco di controllo per la patching degli endpoint per guidarti nel processo di patching e assicurarti che tutto sia sempre aggiornato:
Mantieni un inventario continuo degli endpoint per garantire di gestire ogni dispositivo.
Raggruppa i dispositivi in base al rischio, al ruolo e ai requisiti di aggiornamento per una corretta priorizzazione.
Applica politiche di patch automatiche per aggiornamenti coerenti.
Includi aggiornamenti del sistema operativo e delle applicazioni di terze parti.
Dare priorità alle vulnerabilità ad alto rischio.
Usa gruppi pilota per testare gli aggiornamenti e identificare i problemi in anticipo.
Tieni traccia del successo e del fallimento delle patch per affrontare eventuali problemi.
Seguire i dispositivi offline.
Rimedia rapidamente alle patch non riuscite.
Rapporta regolarmente la copertura delle patch.
Previeni patch mancate con Splashtop AEM
Mantenere la conformità delle patch e garantire che ogni dispositivo sia aggiornato richiede più di un semplice programma di aggiornamento ricorrente. Richiede visibilità continua, automazione basata su policy, prioritizzazione basata sul rischio, verifica dello stato e la capacità di risolvere rapidamente i problemi quando le patch falliscono.
Fortunatamente, con il software giusto, tutto questo è facilmente raggiungibile. Splashtop AEM offre il controllo, la visibilità e l'automazione di cui i team IT hanno bisogno per mantenere aggiornati tutti i loro endpoint, anche in ambienti BYOD e remoti. Di conseguenza, i team IT possono ridurre le patch mancanti, mantenere i flussi di lavoro coerenti e ottenere la visibilità migliorata necessaria per garantire sicurezza e conformità.
Vuoi un modo più semplice per trovare e correggere le patch di endpoint perse? Inizia subito con una prova gratuita di Splashtop AEM.