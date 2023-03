Buone Feste da Splashtop — Riassunto 2020 & Cosa ci sarà prossimamente

Siamo grati che le soluzioni di accesso remoto di Splashtop siano state in grado di aiutare le organizzazioni e gli istituti scolastici di tutto il mondo durante questo difficile periodo.

Infatti, utilizzo giornaliero di Splashtop è aumentato del 400% nel 2020! Non solo, ma abbiamo anche aggiunto milioni di nuovi utenti che a loro volta hanno collegato milioni di nuovi dispositivi a Splashtop quest'anno!

Per tutti i nostri clienti, speriamo che Splashtop abbia avuto un impatto positivo sulla vostra vita quest'anno. E siamo grati di avervi con noi in questo viaggio mentre continuiamo a crescere e a migliorare.

L'anno 2020 di Splashtop in recensione

Espansione in Europa, Medio Oriente e Asia

Nel 2020, Splashtop ha ampliato la propria presenza nell'UE e in Asia con nuovi uffici ad Amsterdam e Singapore e nuove partnership in EMEA, Sud America e Asia. Splashtop ora supporta più lingue, offre vendite multilingue e assistenza clienti e offre migliori prestazioni nella regione UE.

Ha aiutato migliaia di aziende a passare al lavoro remoto

Migliaia di aziende sono giunte a Splashtop per aver bisogno di una soluzione semplice e veloce per consentire ai dipendenti di accedere in remoto ai loro computer di lavoro dai loro dispositivi personali a casa durante questa improvvisa pandemia.

Nulla avrebbe potuto prepararci all'improvviso aumento delle richieste, e il team Splashtop ha lavorato sodo per fornire rapidamente le soluzioni di accesso remoto necessarie per mantenere attive stazioni di trasmissione, architettie aziende di molti settori, mentre i dipendenti lavoravano da a casa.

Accesso al computer abilitato per centinaia di migliaia di studenti

Quando le scuole di tutto il mondo hanno chiuso a causa di COVID-19, ci hanno chiesto soluzioni di accesso remoto per consentire ai loro studenti, anche a quelli con computer domestici e tablet a bassa specifica, di accedere ai computer scolastici. Il nostro team ha lavorato 24 ore su 24 per fornire nuove funzionalità come l'accesso programmato ai computer di laboratorio, in tempi record. Centinaia di scuole hanno ora adottato l'accesso remoto Splashtop per migliaia di studenti, docenti e personale.

Nuovo Splashtop Enterprise

Nel 2020 siamo stati lieti di annunciare la nuova Splashtop Enterprise, che offre alle grandi aziende una soluzione completa e completa di accesso remoto e supporto remoto. Abbiamo anche annunciato il nuovo prodotto Splashtop On-Prem , offrendo alle aziende una soluzione all-in-one autonoma on-premise.

Se sei interessato a provare uno dei nostri nuovi prodotti, mettiti in contatto con il nostro team oggi stesso! Siamo qui per aiutare!

Nuove funzionalità entusiasmanti

Splashtop ha rilasciato diverse nuove funzionalità nel 2020, tra cui l'accesso remoto pianificato e le autorizzazioni di accesso basate su gruppi. Splashtop ha inoltre ampliato il supporto del telecomando per tutti i dispositivi con Android 8.0 e versioni successive, e l'accesso remoto ai Chromebook.

Abbiamo inoltre collaborato con diversi sistemi di identità SSO e PSA/RMM per offrirti più opzioni di integrazione.

La sicurezza è una priorità assoluta

Stiamo costantemente scansionando e verificando i nostri prodotti per garantirne l'integrità e collaboriamo anche con aziende di sicurezza di prim'ordine per eseguire verifiche più volte all'anno. Quest'anno abbiamo implementato la nostra infrastruttura a più provider cloud per ridurre il rischio di dipendenza dalla disponibilità dei servizi da un singolo provider. Quest'anno abbiamo anche ottenuto la certificazione SOC 2 Type 2 e abbiamo notevolmente aumentato la nostra posizione di sicurezza della nostra infrastruttura cloud.

Splashtop investe milioni di dollari all'anno per garantire la sicurezza, l'affidabilità e la conformità della propria infrastruttura. Questo continuerà ad essere un settore di riferimento primario nel prossimo anno.

Quali sono le prospettive per 2021

Guardiamo avanti a molto di più nel 2021! Stiamo lavorando a nuove funzionalità e miglioramenti del prodotto grazie al feedback utile che abbiamo ricevuto dai nostri utenti. Stiamo anche cercando di espanderci in più parti del mondo!

Scopri le nuove entusiasmanti funzionalità su cui stiamo lavorando.

Grazie e Buone Feste

Grazie ancora per essere la parte migliore di Splashtop. Vi auguriamo buone vacanze e non vediamo l'ora di vedere dove ci porta il 2021!

Tanti auguri,

Mark Lee, Amministratore Delegato & Team Splashtop