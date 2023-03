App portatile Splashtop Business per un accesso remoto veloce

Abbiamo recentemente lanciato una nuova App Splashtop Business (versione desktop remoto portatile) per Windows.

Cos'è l'app Splashtop Business (versione portatile)?

L'app Splashtop Business viene utilizzata sul computer per accedere e controllare altri computer (e, nel caso di Splashtop SOS, per accedere in remoto ai dispositivi mobili). Funziona con tre prodotti Splashtop: Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support e Splashtop SOS.

Normalmente scarichi e poi installi l'applicazione Splashtop Business sul tuo computer Windows.

La versione portatile di "" è un file eseguibile autonomo che puoi scaricare ed eseguire senza doverlo installare sul tuo computer. Puoi anche portarlo con te su una chiavetta USB.

Quando lo userei?

La versione desktop remoto portatile è adatta a quando sei in viaggio. Forse ti trovi presso un cliente o in un hotel e non puoi o non vuoi installare un software su un computer che hai preso in prestito. L'applicazione portatile è facile da scaricare. Si tratta di un unico file che puoi salvare sul computer, eseguire per utilizzare l'applicazione e poi eliminare quando hai finito senza lasciare alcun file.

È anche facile da portare in giro e da usare da una chiavetta USB. Il download ha una dimensione di circa 6MB.

È uguale alla normale app Splashtop Business?

Ha tutte le funzioni delle applicazioni Splashtop Business installate di serie, con un paio di eccezioni. La funzione "Check for Updates" non è disponibile perché puoi semplicemente scaricare l'ultima versione dell'app portatile dal sito web di Splashtop invece di aggiornare quella che hai. Anche la funzione "Share My Desktop" che ti permette di trasmettere lo schermo del tuo computer tramite un link web non è disponibile nell'app portatile.

Ogni volta che esegui l'app portatile, dovrai adottare le stesse misure di sicurezza della versione standard installata: autenticazione del dispositivo, verifica in due passaggi (se abilitata), ecc.

Dove posso trovare la versione portatile dell'app Splashtop Business?

Il più veloce: Vai a www.splashtop.com/go

Oppure vai alla pagina dei download di Splashtop all' indirizzo https://www.splashtop.com/downloads , cerca (versione app portatile)

Scaricalo ed eseguilo

Poi accedi con il tuo account e sei pronto a partire!

Se non hai ancora un account, clicca sull'opzione "Iscriviti per una prova gratuita". Scegli tra:

Business Access processo se vuoi accedere a un massimo di 10 computer di tua proprietà

Prova Splashtop SOS se vuoi accedere da remoto ai computer e fornire assistenza remota ad altri utenti sui loro computer e dispositivi iOS e Android. Ottimo per i team IT e di assistenza, con licenza basata sul numero di tecnici.

Prova del supporto remoto se vuoi fornire assistenza non presidiata a un gruppo gestito di computer Windows e Mac e creare account per gli utenti finali per accedere da remoto ai loro computer. Ottimo per i team IT e di assistenza, con licenza basata sul numero di computer.

E quando sarai pronto per l'acquisto, vedrai che Splashtop offre ottimi prezzi e il miglior valore nelle soluzioni di accesso remoto.

Per scaricare qualsiasi applicazione Splashtop, compresa l'applicazione portatile Splashtop Business, visita il sito https://www.splashtop.com/downloads.

