App portatile Splashtop Business per un accesso remoto veloce

Abbiamo recentemente lanciato una nuova App Splashtop Business (versione desktop remoto portatile) per Windows.
Cos'è l'app Splashtop Business (versione portatile)?
L'app Splashtop Business si usa sul tuo computer per accedere e controllare altri computer. Funziona con due prodotti Splashtop: Splashtop Remote Access e Splashtop Remote Support.
Normalmente scarichi e poi installi l'applicazione Splashtop Business sul tuo computer Windows.
La versione portatile di "" è un file eseguibile autonomo che puoi scaricare ed eseguire senza doverlo installare sul tuo computer. Puoi anche portarlo con te su una chiavetta USB.
Quando lo userei?
La versione portatile del desktop remoto è utile quando si è in viaggio. Magari sei presso un cliente o in un hotel dove non puoi o non vuoi installare software su un computer che stai utilizzando. L'app portatile è facile da scaricare. Si tratta di un unico file che puoi salvare sul computer, eseguire per utilizzare l'app e quindi eliminare al termine, senza lasciare alcun file.
È anche facile da portare in giro e da usare da una chiavetta USB. Il download ha una dimensione di circa 6MB.
È uguale alla normale app Splashtop Business?
Dispone di tutte le funzionalità delle app Splashtop Business standard installate, con un paio di eccezioni. La funzione “Verifica aggiornamenti” non è disponibile perché è possibile scaricare l'ultima versione dell'app portatile dal sito web di Splashtop invece di aggiornare quella in uso. Anche la funzione “Condividi il mio desktop”, che consente di trasmettere lo schermo del computer tramite un collegamento web, non è disponibile nell'app portatile.
Ogni volta che esegui l'app portatile, dovrai adottare le stesse misure di sicurezza della versione standard installata: autenticazione del dispositivo, verifica in due passaggi (se abilitata), ecc.
Dove posso trovare la versione portatile dell'app Splashtop Business?
Il più veloce: Vai a www.splashtop.com/go
Oppure vai alla pagina dei download di Splashtop all' indirizzo https://www.splashtop.com/downloads , cerca (versione app portatile)
Scaricalo ed eseguilo
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E quando sarai pronto per l'acquisto, vedrai che Splashtop offre ottimi prezzi e il miglior valore nelle soluzioni di accesso remoto.
Per scaricare qualsiasi applicazione Splashtop, compresa l'applicazione portatile Splashtop Business, visita il sito https://www.splashtop.com/downloads.
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