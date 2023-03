Aumento del prezzo di GoToMyPC? Gli utenti segnalano un aumento del 200% dei costi

I clienti GoToMyPC hanno annullato i loro abbonamenti e sono passati a Splashtop dopo aver scoperto che GoToMyPC ha triplicato il loro prezzo di rinnovo.

GoToMyPC ha rialzato i prezzi dei suoi prodotti per l'accesso remoto. In alcuni casi, aumentando il prezzo di quasi 3 volte rispetto a quello precedente. Ad esempio, alcuni clienti GoToMyPC sconcertati hanno riferito che il loro costo annuale per il piano personale di GoToMyPC sarebbe arrivato a costare €336 /anno (in precedenza $230/anno). Si tratta di un aumento di prezzo dell'83%.

Questo avviene dopo che GoToMyPC è stato acquisito da LogMeIn nel 2017. LogMeIn ha avuto una propria storia di notevoli aumenti di prezzo nel corso degli anni.

Il gioco può essere visto anche sui social media, con molti utenti GoToMyPC arrabbiati per gli improvvisi aumenti di prezzo:

@GoToMyPC ha triplicato i suoi prezzi. Non molto furbo. Siamo stati clienti per oltre un decennio. Servizio annullato. — Eugene S (@CA_Russiantank) 4 settembre 2018

@GoToMyPC Wow! e non in senso positivo! Il mio piano @GoToMyPC costava 110 dollari a dicembre 2017 e il mio piano si rinnoverà a dicembre 2018 a 420 dollari! Quasi 4 volte di più. Non è possibile disdire online, bisogna chiamarli: non è un coniglio felice! ☹️ — Jane Moore (@Jane_eLearning) 23 novembre 2018

@GoToMyPC @LogMeIn Aumento folle dei prezzi dell'800% e mi date la possibilità di cancellare il mio account solo per telefono?!?! Sai dove puoi ficcartelo! C'è un posto speciale per le aziende come la tua, si chiama liquidazione e storia antica! Un modo per fregare i tuoi clienti! — Fiosco (@FioscoHQ) 15 novembre 2018

Qualcuno ha un suggerimento per l'accesso al desktop remoto? @GoToMyPC ha appena perso la mia attività dopo un inspiegabile aumento del 257%. — A. Baier (@ay_bear) 6 settembre 2018

@GoToMyPC Ho appena ricevuto la mia fattura annuale. aumento di oltre il 200%??? Sono stato un cliente fedele per anni e ora non posso più permettermelo :( — Scusami (@oopsieee) 3 settembre 2018

D'altra parte, Splashtop manterrà il suo prezzo di partenza per Splashtop Business Access a €55 /anno. Dalla sua uscita nel 2013, il prezzo di partenza di Splashtop Business Access non è mai aumentato. Infatti, il prezzo è bloccato al momento dell'acquisto di qualsiasi prodotto Splashtop, il che significa che non dovrai mai preoccuparti di un aumento del costo di rinnovo.

Splashtop Business Access è una soluzione di accesso remoto pluripremiata per privati e team. Con Splashtop, otterrai lo strumento di accesso remoto più veloce, al miglior prezzo, e con le stesse caratteristiche principali di GoToMyPC. Dai un'occhiata al confronto completo Splashtop contro GoToMyPC per vedere di persona.

Se sei un attuale cliente di GoToMyPC, puoi provare gratuitamente Splashtop Business Access Pro per 14 giorni per confrontare e vedere tu stesso perché molti sono già passati da GoToMyPC a Splashtop. Oltre a ottenere la migliore soluzione di accesso remoto, puoi anche risparmiare centinaia di dollari all'anno passando a Splashtop.

Clicca qui sotto per iniziare la versione di prova. Nessuna carta di credito o impegni richiesti.

Prova gratuita