Aumento del prezzo di GoToMyPC? Gli utenti segnalano un aumento del 200% dei costi

I clienti GoToMyPC hanno annullato i loro abbonamenti e sono passati a Splashtop dopo aver scoperto che GoToMyPC ha triplicato il prezzo di rinnovo.
GoToMyPC ha rialzato i prezzi dei suoi prodotti per l'accesso remoto. In alcuni casi, il prezzo è aumentato di quasi 3 volte rispetto a quello precedente. Ad esempio, alcuni clienti GoToMyPC sconcertati hanno riferito che il loro costo annuale per il piano personale di GoToMyPC sarebbe arrivato a costare 420 USD/anno (in precedenza $230/anno). Si tratta di un aumento di prezzo dell'83%.
Questo avviene dopo che GoToMyPC è stata acquisita da LogMeIn nel 2017. LogMeIn ha avuto una storia di sostanziali aumenti di prezzo nel corso degli anni. Vedi questo Aumento del prezzo di LogMeIn Central e Aumento del prezzo di LogMeIn Pro.
Preoccupazioni per l'aumento dei prezzi di GoToMyPC
Il contraccolpo sui social media è evidente, con molti utenti di GoToMyPC che esprimono frustrazione per gli improvvisi aumenti di prezzo, mentre i confronti Splashtop vs GoToMyPC evidenziano i prezzi più competitivi di Splashtop come un vantaggio chiave.
@GoToMyPC ha triplicato i suoi prezzi. Non molto furbo. Siamo stati clienti per oltre un decennio. Servizio annullato.
— Eugene S (@CA_Russiantank) 4 settembre 2018
@GoToMyPC Wow! e non in senso positivo! Il mio piano @GoToMyPC costava 110 dollari a dicembre 2017 e il mio piano si rinnoverà a dicembre 2018 a 420 dollari! Quasi 4 volte di più. Non è possibile disdire online, bisogna chiamarli: non è un coniglio felice! ☹️
— Jane Moore (@Jane_eLearning) 23 novembre 2018
@GoToMyPC @LogMeIn Aumento folle dei prezzi dell'800% e mi date la possibilità di cancellare il mio account solo per telefono?!?! Sai dove puoi ficcartelo! C'è un posto speciale per le aziende come la tua, si chiama liquidazione e storia antica! Un modo per fregare i tuoi clienti!
— Fiosco (@FioscoHQ) 15 novembre 2018
Qualcuno ha un suggerimento per l'accesso al desktop remoto? @GoToMyPC ha appena perso la mia attività dopo un inspiegabile aumento del 257%.
— A. Baier (@ay_bear) 6 settembre 2018
@GoToMyPC Ho appena ricevuto la mia fattura annuale. aumento di oltre il 200%??? Sono stato un cliente fedele per anni e ora non posso più permettermelo :(
— Scusami (@oopsieee) 3 settembre 2018
In che modo l'aumento dei prezzi di GoToMyPC sta spingendo gli utenti verso soluzioni alternative
Le recenti modifiche ai prezzi di GoToMyPC hanno lasciato frustrati molti utenti di lunga data. Per i privati e le aziende che si affidano all'accesso remoto, questo significativo aumento dei prezzi ha suscitato una diffusa preoccupazione per l'accessibilità e la trasparenza.
Invece di assorbire costi di rinnovo ripidi e imprevisti, molti utenti stanno ora esplorando soluzioni di accesso remoto leader che sono più convenienti. I forum online e le recensioni riflettono una crescente insoddisfazione con il modello di prezzi di GoToMyPC, con gli utenti che cercano attivamente alternative che offrano funzionalità comparabili senza rompere il loro budget.
Questo cambiamento sta portando all'interesse verso piattaforme come Splashtop, che offre un accesso remoto veloce, sicuro e ricco di funzionalità a una frazione del costo. Poiché un numero sempre maggiore di utenti si rende conto di non dover compromettere le prestazioni per avere un prezzo accessibile, gli aumenti aggressivi dei prezzi di GoToMyPC stanno accelerando il passaggio ad alternative moderne e scalabili.
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Splashtop manterrà il suo prezzo di partenza per Splashtop Remote Access a 66 €/anno. Dalla sua uscita nel 2013, il prezzo di partenza di Splashtop Remote Access non è mai aumentato. Infatti, il prezzo è bloccato al momento dell'acquisto di qualsiasi prodotto Splashtop, il che significa che non dovrai mai preoccuparti di un aumento del costo di rinnovo.
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