I team IT hanno bisogno di un modo rapido e affidabile per mantenere aggiornati tutti i dispositivi dell’organizzazione. Molti si affidano a software di patch management, in grado di rilevare, testare, pianificare, distribuire e verificare automaticamente le patch sugli endpoint.
Il budget continua a contare, quindi un software di patch management gratuito sembra spesso un punto di partenza pratico. I team possono iniziare con una prova gratuita, un piano gratuito con funzionalità limitate o uno strumento open source. Alcune opzioni gratuite funzionano bene per un po’, ma ciascuna comporta compromessi in termini di copertura, supporto e tempo necessario per la gestione. Con la crescita dei parchi endpoint e con un numero sempre maggiore di applicazioni di terze parti che richiedono aggiornamenti regolari, questi compromessi diventano più difficili da sostenere.
Questa guida spiega cosa significa di solito “gratuito” nella gestione delle patch, cosa dovrebbe includere qualsiasi soluzione di gestione delle patch, dove gli strumenti gratuiti tendono a mostrare i loro limiti e come ottenere una gestione automatizzata delle patch senza mettere a dura prova il budget.
Cosa significa di solito “software gratuito per la gestione delle patch”?
“Gratis” può avere diversi significati nella gestione delle patch, e ogni forma comporta limitazioni e requisiti specifici. Sapere quale tipo stai considerando rende più facile capire se è adatto alla tua organizzazione.
Le opzioni gratuite per la gestione delle patch includono:
Prove gratuite: offrono un accesso temporaneo, spesso con tutte le funzionalità, a un prodotto a pagamento. Sono utili per la valutazione, ma terminano dopo un periodo prestabilito e sono pensate per portare a un piano a pagamento.
Livelli gratuiti: Alcuni fornitori offrono accesso gratuito continuativo con limiti su endpoint, funzionalità o supporto. Questi possono coprire ambienti di piccole dimensioni, ma i limiti possono diventare un vincolo con la crescita delle esigenze.
Strumenti open source per la gestione delle patch: sono gratuiti da scaricare, ma in genere richiedono al tuo team di occuparsi di configurazione iniziale, hosting, impostazioni e manutenzione, risultando quindi più impegnativi dal punto di vista tecnico.
Utilità integrate per il patching del sistema operativo: Molti sistemi operativi includono strumenti di aggiornamento nativi. Questi in genere si concentrano su una singola piattaforma e spesso offrono una copertura limitata o nulla per le applicazioni di terze parti.
Funzionalità di patching integrate: alcune piattaforme di gestione IT più ampie includono il patching come una funzionalità tra molte. In questo caso, il patching è gratuito solo se la tua organizzazione paga già per la piattaforma più ampia.
Perché i team IT cercano software gratuiti per la gestione delle patch
Mantenere endpoint e applicazioni aggiornati con le patch è fondamentale sia per la cybersicurezza sia per la conformità IT, e il software di gestione delle patch aiuta ad automatizzare questo lavoro. Quando i budget sono limitati, un software gratuito di gestione delle patch può sembrare un modo per ottenere questi vantaggi senza aggiungere un altro costo software.
I team IT che iniziano con un’opzione gratuita di solito sperano di:
Riduci il lavoro manuale di patching.
Ottieni visibilità sugli endpoint a cui mancano aggiornamenti.
Mantieni aggiornati i sistemi operativi e le applicazioni di terze parti.
Riduci l’esposizione alle vulnerabilità note.
Sostituisci processi di aggiornamento incoerenti e guidati dagli utenti.
Il punto è che questi risultati derivano da una buona gestione delle patch, non dal prezzo. Uno strumento gratuito può offrire alcuni di questi vantaggi, ma i compromessi in termini di copertura, supporto e manutenzione possono ridurre i risparmi nel tempo. Per capire se un’opzione può raggiungere questi obiettivi, confrontala con ciò che una soluzione completa di patch management dovrebbe includere.
Cosa dovrebbe includere una soluzione ideale di patch management
Che uno strumento sia gratuito o a pagamento, valutalo in base alle stesse funzionalità fondamentali. Queste sono le funzionalità chiave che i team IT dovrebbero assicurarsi siano incluse nel loro software di patch management.
1. Copertura di endpoint e sistemi operativi
Le esigenze di patching di un'azienda variano in base al suo ambiente e ai dispositivi che utilizza. Un team che si affida esclusivamente a Windows avrà esigenze diverse rispetto a uno che utilizza dispositivi macOS, ambienti misti o team distribuiti. Una buona soluzione di gestione delle patch dovrebbe funzionare su tutti i sistemi operativi e i dispositivi che la tua organizzazione utilizza realmente.
2. Patching delle applicazioni di terze parti
L’aggiornamento dei sistemi operativi è solo una parte delle esigenze di patching di qualsiasi organizzazione. Anche le applicazioni di terze parti più diffuse, come browser, app di comunicazione e strumenti di collaborazione, devono essere mantenute aggiornate. Queste app sono obiettivi comuni dei cyberattacchi e, se non vengono aggiornate con le patch, possono offrire agli aggressori un punto di accesso, quindi una buona soluzione di patching dovrebbe coprire sia i sistemi operativi sia le applicazioni di terze parti.
3. Automazione e pianificazione
L'obiettivo della gestione delle patch è ridurre il lavoro manuale ripetitivo. Un'automazione e una pianificazione adeguate lo rendono possibile rilevando automaticamente le nuove patch, identificando i dispositivi che ne hanno bisogno, programmando gli aggiornamenti in un momento opportuno e distribuendoli sugli endpoint.
I team IT dovrebbero cercare una soluzione di patching con automazione basata su policy, finestre di manutenzione e controlli di riavvio, così gli aggiornamenti avvengono automaticamente con il minimo impatto per gli utenti.
4. Visibilità e reportistica delle patch
Se i team IT non riescono a capire quali patch sono state applicate con successo e quali no, rischiano di lasciare esposti gli endpoint. Una buona visibilità è essenziale per confermare la copertura delle patch e la completezza delle distribuzioni, quindi i team dovrebbero cercare soluzioni che mostrino lo stato delle patch su ogni endpoint.
Una buona soluzione di gestione delle patch dovrebbe anche fornire report e registri che documentino ogni aggiornamento. Queste evidenze aiutano i team a dimostrare il proprio livello di sicurezza, supportare la preparazione agli audit e sostenere gli sforzi di conformità.
5. Prioritizzazione delle CVE
Non tutte le patch hanno la stessa urgenza. I team IT devono identificare quali aggiornamenti sono più critici e quali possono aspettare, così da definire correttamente le priorità. Una buona piattaforma di patch management dovrebbe includere informazioni basate sui CVE, come il livello di gravità e lo stato di sfruttamento noto, così i team possono distribuire prima le patch più importanti.
6. Correzione remota
Se a un endpoint mancano delle patch, i team IT dovrebbero poter intervenire rapidamente, indipendentemente da dove si trovi il dispositivo. Con la correzione remota, i team IT possono risolvere i problemi senza aspettare gli utenti o affidarsi a follow-up manuali, anche quando supportano dispositivi remoti.
7. Supporto e manutenzione
Ogni strumento di patching ha bisogno di qualcuno che lo mantenga operativo. Le opzioni self-hosted e open source in particolare possono richiedere al tuo team di configurare, mantenere, risolvere i problemi e aggiornare lo stesso software di patching, aggiungendo ulteriore lavoro al processo di patching.
Non deve per forza essere un fattore decisivo, ma i team che prendono in considerazione opzioni gratuite dovrebbero valutare la responsabilità operativa e decidere se il lavoro richiesto dallo strumento supererà quello che consente di risparmiare.
Limitazioni comuni dei software gratuiti per la gestione delle patch
I software gratuiti per la gestione delle patch possono essere una soluzione adeguata per le piccole organizzazioni con esigenze di patching semplici. Tuttavia, molte opzioni gratuite presentano limitazioni comuni che i team IT dovrebbero valutare prima di impegnarsi.
Le limitazioni più comuni includono:
Limiti degli endpoint: Alcune opzioni gratuite impongono un limite al numero di dispositivi, il che può renderle difficili da scalare man mano che il parco dispositivi cresce.
Limiti delle funzionalità: Capacità come reportistica, automazione o patching di terze parti possono essere limitate o riservate ai piani a pagamento.
Supporto limitato: Le opzioni gratuite spesso si basano su forum della community o documentazione per ricevere aiuto, il che può rallentare la risoluzione dei problemi quando una distribuzione non va a buon fine.
Manutenzione manuale: gli strumenti open source e self-hosted possono richiedere una manutenzione continua. Se questo lavoro supera il tempo che lo strumento ti fa risparmiare, l'opzione gratuita può trasformarsi in una perdita netta.
Distribuzione ritardata delle patch: Alcuni strumenti si basano su controlli pianificati, quindi una patch disponibile potrebbe restare in attesa del ciclo di aggiornamento successivo mentre i dispositivi rimangono esposti.
Copertura limitata delle applicazioni di terze parti: Gli strumenti OS integrati, in particolare, possono coprire solo gli aggiornamenti del sistema operativo o un catalogo ristretto di app, lasciando senza patch applicazioni comunemente prese di mira.
Strumenti di correzione separati: I team potrebbero comunque aver bisogno di altri strumenti per la risoluzione dei problemi da remoto, lo scripting o le azioni sugli endpoint, aumentando così la proliferazione degli strumenti.
Quando il software gratuito di gestione delle patch inizia a non bastare più
Uno strumento gratuito che funziona bene nelle fasi iniziali potrebbe faticare a stare al passo man mano che crescono gli ambienti, i requisiti di sicurezza e le esigenze di controllo. Questi segnali indicano che è il momento di prendere in considerazione una soluzione a pagamento:
Il numero di endpoint si sta avvicinando o ha già superato ciò che il tuo strumento attuale è in grado di gestire.
Le vulnerabilità ad alto rischio devono essere corrette più rapidamente di quanto consenta il tuo attuale ciclo di aggiornamento.
L'analisi e la risoluzione degli errori delle patch richiedono troppo tempo.
La direzione, i revisori o i processi di conformità chiedono prove sullo stato delle patch che non riesci a produrre facilmente.
I dispositivi remoti e ibridi hanno bisogno delle stesse policy di aggiornamento dei dispositivi in ufficio.
L'IT perde troppo tempo a passare da strumenti di patching a strumenti di inventario, supporto e remediation.
La manutenzione dello strumento di patching stesso ha iniziato a competere con altre priorità IT.
Come Splashtop AEM aiuta i team IT ad automatizzare la gestione delle patch
Quando uno strumento gratuito non copre più ciò di cui il tuo team ha bisogno, il passo successivo non deve per forza gravare sul budget. Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) riunisce patching in tempo reale, informazioni sulle vulnerabilità, automazione e correzione remota in un'unica console.
Ecco come Splashtop AEM risponde alle funzionalità descritte sopra.
1. Patching in tempo reale con distribuzioni graduali
Splashtop AEM automatizza il processo di patching dal rilevamento fino alla distribuzione. I team IT possono distribuire le patch non appena sono disponibili oppure programmarle all'interno delle finestre di manutenzione, con controlli di riavvio che riducono al minimo le interruzioni per gli utenti finali.
Gli anelli di aggiornamento basati su policy consentono ai team di distribuire prima le patch a un gruppo più piccolo di dispositivi, così gli aggiornamenti vengono testati prima di una distribuzione più ampia. Le approvazioni delle versioni offrono ai team IT un controllo aggiuntivo su ciò che raggiunge ciascun dispositivo.
2. Patching del sistema operativo e delle applicazioni di terze parti
Splashtop AEM offre patching del sistema operativo in tempo reale per Windows e macOS, insieme al patching di oltre 100 applicazioni di terze parti. I team IT possono gestire gli aggiornamenti del sistema operativo e delle applicazioni dalla stessa console, ottenendo una copertura più ampia delle patch in un unico flusso di lavoro.
3. Informazioni sulle vulnerabilità basate su CVE
Splashtop AEM mostra in un unico posto i dettagli CVE, il livello di gravità e lo stato Known Exploited Vulnerabilities (KEV). I segnali di rischio basati sull'AI e i punteggi Exploit Prediction Scoring System (EPSS) aiutano i team a classificare le vulnerabilità in base alla probabilità di sfruttamento, così le patch più importanti vengono distribuite per prime.
4. Visibilità e reportistica centralizzate
Splashtop AEM monitora inventario hardware e software, stato delle patch, CVE e stato di salute dei dispositivi da un'unica dashboard. Log e report dettagliati aiutano i team IT a indagare sugli aggiornamenti non riusciti, a tenere informata la dirigenza e a supportare la preparazione agli audit con prove chiare dello stato delle patch.
5. Automazione basata su policy e remediation remota
Le policy per gli endpoint consentono ai team IT di standardizzare il patching tra dispositivi e ambienti, mentre Scripts and Tasks, inclusa l'esecuzione di script in background, automatizza la manutenzione ordinaria su larga scala. Gli avvisi proattivi e la correzione automatizzata aiutano i team a risolvere rapidamente i problemi più comuni.
Quando un dispositivo richiede un intervento diretto, Splashtop AEM include il controllo remoto per i dispositivi Windows, Mac e Linux gestiti, così i tecnici possono risolvere i problemi e correggerli con o senza un utente finale presente.
6. Un’alternativa pratica al patching manuale e alla complessità degli RMM più pesanti
Splashtop AEM combina patching, visibilità, automazione e accesso remoto in un'unica piattaforma, così i team IT possono gestire patching e correzione senza dover mettere insieme strumenti separati. I prezzi per endpoint mantengono i costi prevedibili man mano che cresce il numero di dispositivi gestiti. Se stai valutando opzioni a pagamento, consulta la nostra guida al software di patch management conveniente per piccoli team IT.
Prova Splashtop AEM gratuitamente
Un software di patch management gratuito può essere un utile punto di partenza, ma molti team lo superano man mano che aumentano la complessità degli ambienti, i requisiti di sicurezza e le esigenze di reportistica. A quel punto, i team IT hanno bisogno di visibilità coerente, automazione e controllo su ogni endpoint, ovunque si trovi.
Con Splashtop AEM, i team IT possono correggere più rapidamente le vulnerabilità ad alto rischio, mantenere i dispositivi remoti e in ufficio allineati alle stesse policy e produrre prove chiare dello stato delle patch, il tutto da un'unica console e a un costo adatto anche a un budget limitato.
Scopri come Splashtop AEM si adatta al tuo ambiente con una prova gratuita completa di tutte le funzionalità.