Se non puoi vedere e gestire i tuoi endpoint, non puoi garantire che la tua rete sia sicura o che i tuoi team siano attrezzati per avere successo. La visibilità degli endpoint è diventata una priorità critica per le aziende, soprattutto con l'aumento del lavoro a distanza, delle politiche BYOD (portare il dispositivo) e dei dispositivi Internet of Things (IoT).
Con la crescita delle minacce informatiche, gli approcci tradizionali alla visibilità non sono sufficienti. Le organizzazioni e i team IT hanno bisogno di una visibilità robusta e dettagliata e di una gestione su ciascuno dei loro endpoint, inclusa la capacità di applicare politiche di sicurezza, installare patch e rilevare minacce da qualsiasi luogo.
Con questo in mente, esaminiamo l'importanza della visibilità degli endpoint, come gli strumenti di monitoraggio in tempo reale possono aiutare le organizzazioni a monitorare i loro endpoint e app, e come Splashtop AEM rende facile la gestione degli endpoint.
Cos'è la Visibilità degli Endpoint?
La visibilità degli endpoint è la capacità di monitorare e gestire tutti gli endpoint connessi alla tua rete e all'ambiente IT. Una buona visibilità degli endpoint include anche informazioni sulle applicazioni e altri software su quegli endpoint, oltre alla capacità di proteggere, aggiornare e applicare politiche su di essi.
La visibilità degli endpoint si basa tipicamente su software di gestione degli endpoint, come Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint), che può fornire approfondimenti in tempo reale, avvisi e gestione dell'inventario per gli ambienti endpoint.
Il ruolo della visibilità degli endpoint nella sicurezza proattiva e nella riduzione del rischio
Quindi, quali sono esattamente i vantaggi della visibilità degli endpoint? La visibilità degli endpoint consente il monitoraggio proattivo, la correzione e l'applicazione della conformità, riducendo i rischi e identificando le vulnerabilità. Questo la rende una parte essenziale della corretta gestione degli endpoint.
Una corretta gestione degli endpoint include: monitorare i dispositivi connessi e le loro applicazioni, assicurarsi che tutto sia completamente aggiornato e patchato, identificare potenziali minacce o vulnerabilità, applicare le politiche di sicurezza e affrontare qualsiasi minaccia che si presenti.
Senza una corretta visibilità degli endpoint e degli asset IT, i team IT faticheranno a fare tutto questo, e gli strumenti di gestione non saranno in grado di funzionare in modo ottimale. Questo può portare a lacune di sicurezza e vulnerabilità che i cyber attaccanti possono sfruttare.
Lacune nella visibilità degli endpoint: dove le aziende falliscono
Mantenere la visibilità degli endpoint può essere più facile a dirsi che a farsi senza gli strumenti e la preparazione giusti. Diversi ostacoli possono rendere difficile per le organizzazioni ottenere una piena visibilità e controllo degli endpoint, tra cui:
Shadow IT: Shadow IT (l'uso di dispositivi, applicazioni e servizi non autorizzati senza l'approvazione dell'IT) può aumentare sia le spese che i rischi per un'azienda. Quando i dipendenti usano dispositivi e app all'insaputa del dipartimento IT, c'è un rischio significativo che quei dispositivi vengano dimenticati e non aggiornati, creando un punto di ingresso per gli attaccanti.
Dati isolati: Quando le informazioni sono isolate e tenute separate, diventa difficile per i team IT monitorarle e rilevare potenziali minacce. Questo può complicare la risposta alle minacce e dare agli attacchi più tempo per causare danni.
Mancanza di integrazione: Un ambiente correttamente integrato è fondamentale per una gestione completa ed efficiente degli endpoint. Se i tuoi strumenti e soluzioni non si integrano correttamente, sarà più difficile per la tua soluzione di gestione degli endpoint monitorare e gestire tutto, creando punti ciechi e potenziali vulnerabilità.
Strumenti obsoleti: Allo stesso modo, strumenti vecchi e obsoleti possono presentare complicazioni. Le soluzioni legacy non ricevono sempre patch e aggiornamenti, il che rende più difficile affrontare le vulnerabilità di sicurezza. Inoltre, potrebbero non interfacciarsi bene con la soluzione di gestione degli endpoint.
Ognuno di questi può creare punti ciechi che rendono difficile per i team IT monitorare e gestire ogni endpoint. Questo può creare rischi per la sicurezza e ridurre l'efficienza operativa, quindi le aziende devono essere consapevoli e agire per affrontare questi ostacoli.
8 Modi Provati per Migliorare la Visibilità degli Endpoint
Fortunatamente, per tutti gli ostacoli che possono oscurare la visibilità degli endpoint, ci sono anche le migliori pratiche per la visibilità degli endpoint. Tenendo a mente questi consigli sarà più facile monitorare e gestire ciascuno dei tuoi endpoint, anche in ambienti remoti:
1. Scopri e Classifica Tutti gli Endpoint in Tempo Reale
Quando un nuovo endpoint viene aggiunto alla tua rete, il tuo team IT dovrebbe saperlo. Utilizzare una piattaforma con rilevamento e monitoraggio degli endpoint in tempo reale assicura che il tuo inventario rimanga accurato e aggiornato aggiungendo automaticamente nuovi dispositivi man mano che si connettono.
2. Costruisci e mantieni un inventario accurato degli endpoint
Costruire e mantenere un inventario accurato e aggiornato è essenziale per garantire che il tuo team IT sappia quali dispositivi sono connessi alla tua rete e aiuta a evitare che i dispositivi shadow IT passino inosservati e non aggiornati. Se non hai un inventario accurato, è più probabile che i dispositivi non autorizzati passino inosservati, mettendo a rischio la rete.
3. Sfrutta gli Strumenti di Gestione degli Endpoint
Le soluzioni di gestione degli endpoint come Splashtop AEM sono incredibilmente utili, poiché forniscono informazioni e controllo sui dispositivi connessi. Questo riduce il carico di lavoro per i team IT, semplifica la gestione degli endpoint, fornisce visibilità e approfondimenti sugli endpoint e consente ai team di distribuire aggiornamenti sui dispositivi connessi.
4. Usa Soluzioni EDR/EPP per una Completa Visione degli Endpoint
Le soluzioni di sicurezza degli endpoint che utilizzano il rilevamento e la risposta degli endpoint (EDR) e la piattaforma di protezione degli endpoint (EPP) possono fornire preziose informazioni sulla sicurezza. Questo include l'identificazione di comportamenti sospetti, il monitoraggio delle minacce, l'analisi dei log e la fornitura di informazioni sulla salute generale della tua sicurezza, che possono fornire informazioni vitali sui tuoi endpoint e su eventuali rischi che devono essere affrontati.
5. Ottimizza il monitoraggio e l'allerta per segnali azionabili
Ottenere visibilità sui tuoi endpoint è una cosa, ma monitorarli correttamente è un'altra questione del tutto. Assicurati che la tua soluzione di monitoraggio degli endpoint possa raccogliere le informazioni che contano di più per la tua azienda, incluse minacce e vulnerabilità specifiche. Queste informazioni dovrebbero essere disponibili da un unico schermo, in modo che tutte le informazioni pertinenti siano disponibili a colpo d'occhio.
6. Integra i Dati degli Endpoint nel Tuo Stack Tecnologico
Se tutti i tuoi dati rimangono isolati e bloccati, stai sabotando i tuoi sforzi di sicurezza. Integrare i dati degli endpoint in modo che i team di sicurezza e IT possano accedervi e monitorarli rende più facile rilevare e rispondere ad attività sospette, migliorando la reattività e la cybersicurezza complessiva.
7. Conserva e cerca nei log per indagini più approfondite
I dati sono fondamentali, come si suol dire, quindi mantenere i dati storici è vitale. Identificare modelli e segnali di avvertimento nei tuoi dati può aiutare i team di sicurezza a trovare le proprie debolezze e aree di miglioramento, mentre mantenere i dati può aiutare i team ad analizzare i comportamenti passati per identificare meglio attività sospette.
8. Migliora Continuamente i Processi per una Visibilità a Lungo Termine
La tecnologia è in costante cambiamento, il che significa che le minacce informatiche crescono di conseguenza. Valutare e aggiornare frequentemente i tuoi processi e strategie di visibilità degli endpoint aiuterà i tuoi team a stare un passo avanti rispetto alle minacce e a mantenere una sicurezza adeguata anche quando i tuoi endpoint e applicazioni cambiano.
Splashtop AEM: potenzia i team IT con approfondimenti sugli endpoint in tempo reale
La visibilità in tempo reale su tutti i tuoi endpoint è fondamentale per una corretta gestione e sicurezza degli endpoint, ma ciò richiede una soluzione robusta e potente che possa funzionare su una forza lavoro distribuita. Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint) è proprio quella soluzione.
Splashtop AEM fornisce visibilità centralizzata su tutti i tuoi endpoint, portando il tracciamento degli asset, il monitoraggio della salute degli endpoint, l'applicazione delle policy e la gestione delle patch in un'unica dashboard. Non solo Splashtop AEM ti aiuta a gestire i dispositivi connessi e ad automatizzare gli aggiornamenti, ma le sue funzionalità di sicurezza aiutano le aziende a soddisfare requisiti come SOC 2, ISO/IEC 27001 e conformità HIPAA.
Splashtop AEM fornisce ai team IT gli strumenti di cui hanno bisogno per monitorare gli endpoint, affrontare potenziali problemi e ridurre il loro carico di lavoro. Questo include:
Tracciamento automatico e in tempo reale dell'inventario hardware e software e gestione remota.
Approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE potenziati dall'AI.
Framework di policy personalizzabili che possono essere applicati in tutta la tua rete.
Patching automatizzato per sistemi operativi e app di terze parti/personalizzate.
Avvisi e risoluzione per risolvere automaticamente i problemi prima che diventino problemi.
Azioni in background per accedere a strumenti come task manager e gestori di dispositivi senza interrompere gli utenti.
