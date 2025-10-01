Quando la tua azienda ha più endpoint, devi essere in grado di proteggerli tutti. Questo si estende a ogni endpoint nella tua rete, ma è particolarmente vero per i dispositivi remoti e quelli utilizzati dai dipendenti ibridi.
Le aziende possono proteggere i loro dispositivi, dati e reti con soluzioni di sicurezza degli endpoint robuste, anche quando i dipendenti lavorano da postazioni remote. Tuttavia, ci sono alcune pratiche essenziali di sicurezza degli endpoint che non possono essere trascurate.
Con questo in mente, esaminiamo le migliori pratiche per la sicurezza degli endpoint, perché strategie di sicurezza forti degli endpoint sono essenziali in un ambiente di lavoro remoto moderno e come soluzioni come Splashtop AEM possono aiutare a mantenere i tuoi endpoint sicuri.
Rischi principali nella sicurezza degli endpoint
Gli endpoint (soprattutto i dispositivi remoti) affrontano diverse minacce. Le organizzazioni e i team IT devono essere consapevoli dei vari rischi associati alla sicurezza degli endpoint, così da potersi preparare ad affrontarli efficacemente.
I rischi comuni includono:
Vulnerabilità e esposizioni comuni (CVEs) che hanno colpito dispositivi e applicazioni in passato.
Dispositivi non sicuri che mancano di funzionalità di sicurezza per tenere lontani gli attaccanti informatici.
Software obsoleto privo degli ultimi aggiornamenti di sicurezza che lascia il dispositivo esposto e vulnerabile.
L'errore umano, che si tratti di un errore come cadere in una truffa di phishing o dimenticare di installare un aggiornamento, può avere conseguenze di vasta portata.
Qualsiasi di questi può rappresentare un'opportunità per i criminali informatici di sfruttare, consentendo loro di infiltrarsi nelle reti e rubare dati sensibili.
In che modo il lavoro a distanza aumenta la necessità di sicurezza degli endpoint
Nonostante i benefici del lavoro a distanza, esso presenta anche sfide di sicurezza che i team IT devono conoscere. La crescita del lavoro remoto e ibrido, delle politiche BYOD (portare il dispositivo) e dei dispositivi Internet of Things (IoT) ha aumentato la necessità di sicurezza degli endpoint, poiché più dipendenti lavorano da remoto, maggiore è il rischio di attacchi informatici.
Inoltre, poiché sempre più dipendenti lavorano da remoto e su una varietà di dispositivi, diventa sempre più difficile garantire che ciascuno sia completamente aggiornato e protetto. C'è sempre il rischio di errore umano o di aggiornamenti di sicurezza saltati, il che rende ancora più importante utilizzare soluzioni di gestione degli endpoint che possono automatizzare gli aggiornamenti e applicare politiche di sicurezza sui dispositivi remoti.
Le aziende hanno bisogno di soluzioni di sicurezza degli endpoint robuste che possano facilmente monitorare, gestire e proteggere dispositivi, reti e dati sensibili. Queste dovrebbero consentire ai dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo e accedere alla rete aziendale senza compromettere la sicurezza, e tipicamente includono funzionalità di sicurezza come crittografia end-to-end e controllo degli accessi basato sui ruoli per verificare gli utenti e proteggere i dati.
Con le giuste soluzioni di sicurezza endpoint, le aziende possono permettere ai dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo senza compromettere la sicurezza, abilitando il lavoro remoto sicuro in tutta l'azienda.
10 migliori pratiche di sicurezza degli endpoint per la massima protezione
Vista l'importanza della sicurezza degli endpoint, è importante conoscere i consigli e trucchi che ti aiuteranno a massimizzare la tua sicurezza. Queste pratiche di sicurezza degli endpoint aiuteranno a garantire che i tuoi endpoint remoti rimangano sempre protetti:
1. Individua & Monitora Tutti i Dispositivi sulla Rete
Qualsiasi dispositivo non protetto e dimenticato può creare una vulnerabilità di sicurezza che gli hacker possono sfruttare, quindi localizzare e monitorare tutti i tuoi dispositivi connessi è essenziale. Assicurati di avere un inventario completo di tutto l'hardware e il software, completo di rilevamento e monitoraggio in tempo reale.
2. Accesso Sicuro agli Endpoint
Ciascuno dei tuoi endpoint può potenzialmente fornire agli attaccanti l'accesso ai tuoi sistemi, quindi mantenerli sicuri è fondamentale. Ciò include la completa applicazione delle patch a ciascun endpoint e l'assicurarsi che dispongano di funzionalità di sicurezza e misure di salvaguardia per rilevare e difendersi dagli attacchi informatici.
3. Scansiona Regolarmente gli Endpoint
La protezione degli endpoint richiede la scansione e il monitoraggio degli stessi per rilevare attività sospette, malware e altri problemi. La scansione regolare o in tempo reale può aiutare a identificare i potenziali problemi in modo che possano essere affrontati e mitigati rapidamente, mantenendo i dispositivi in funzione senza intoppi.
4. Installa aggiornamenti, patch e software regolarmente
Mantenere i dispositivi aggiornati e patchati è essenziale sia per la sicurezza che per la conformità IT. Utilizzare una soluzione di gestione delle patch in tempo reale facilita il mantenimento degli endpoint e delle applicazioni aggiornati con distribuzioni automatiche delle patch, ma se non si dispone di una soluzione del genere, è necessario prendere l'abitudine di controllare regolarmente gli aggiornamenti e installarli il più rapidamente possibile.
5. Utilizza la crittografia per gli endpoint remoti
La crittografia end-to-end è fondamentale per inviare dati in modo sicuro attraverso endpoint remoti. La crittografia mescola i dati mentre sono in transito, rendendoli più difficili da intercettare e rubare. Questo è particolarmente utile per gli endpoint remoti, poiché le aziende non hanno controllo sulle reti WiFi a cui i dispositivi remoti si connettono, quindi sono necessarie misure di sicurezza maggiori.
6. Implementa politiche di Secure BYOD (portare il dispositivo)
Le politiche BYOD (portare il dispositivo) sono popolari tra le aziende e i dipendenti, poiché consentono ai dipendenti di utilizzare i loro dispositivi preferiti. Tuttavia, queste politiche richiedono anche regolamenti di sicurezza informatica solidi, poiché il BYOD (portare il dispositivo) introduce diversi rischi di sicurezza propri. Assicurati di utilizzare una soluzione di sicurezza degli endpoint che possa funzionare su diversi dispositivi e tenere conto degli ambienti BYOD (portare il dispositivo), oltre a una politica che delinei le regole di sicurezza che i dipendenti dovrebbero seguire.
7. Adotta una Politica Zero-Trust
La sicurezza zero-trust richiede agli utenti di autenticarsi ogni volta che vogliono connettersi a una parte della rete. Questo fornisce un livello extra di protezione e verifica, quindi anche se l'account di un dipendente è compromesso, sarà più difficile per l'attaccante accedere alla rete. Questo utilizza anche la gestione degli accessi privilegiati, dove gli accessi e i privilegi dei dispositivi sono limitati per impostazione predefinita.
8. Imposta Protocolli Post-Incidente
Sapere come rispondere dopo una violazione può essere importante quanto difendersi da esse. Avere protocolli post-violazione significa che, nel caso peggiore, i tuoi team sono pronti a riparare i danni, ripristinare i dati persi e prevenire ulteriori violazioni. Prepararsi al peggio significa essere pronti sia a difendersi che a riprendersi nel caso accada.
9. Esegui Scansioni Continue degli Endpoint
Parte della gestione e protezione degli endpoint prevede la scansione dei dispositivi per garantire che rimangano sicuri e monitorare eventuali attività sospette. Utilizzare l'intelligenza sulle minacce e le scansioni degli endpoint può aiutare a identificare le minacce in tempo reale, in modo che possano essere affrontate prima che diventino un problema. Più tempo aspetti per eseguire una scansione, maggiori diventano i rischi.
10. Educare i dipendenti sulle migliori pratiche di sicurezza
L'errore umano è un fattore significativo che contribuisce alle violazioni dei dati e ad altri fallimenti di sicurezza, quindi i dipendenti dovrebbero essere anche formati e informati sulle migliori pratiche di sicurezza degli endpoint. Questo include avere politiche di sicurezza in atto, informazioni su come funziona ciascuna caratteristica di sicurezza, e formazione su come prevenire il phishing e attacchi simili.
Come scegliere la migliore soluzione di sicurezza degli endpoint per la tua azienda
Non è un'esagerazione dire che la soluzione di sicurezza degli endpoint che scegli può fare la differenza nella tua postura di sicurezza e determinare se puoi mantenere sicuri la tua rete e i tuoi dispositivi remoti. Pertanto, i decisori devono scegliere una soluzione di sicurezza degli endpoint che corrisponda alle esigenze aziendali.
Considera questi fattori quando valuti soluzioni di sicurezza degli endpoint:
Strumenti e funzionalità: Innanzitutto, assicurati che la soluzione offra le funzionalità di sicurezza di cui hai bisogno, inclusa la protezione a più livelli, avvisi proattivi e approfondimenti basati su CVE per rilevare le minacce prima che diventino un problema.
Scalabilità: Man mano che la tua attività cresce, dovrai gestire un numero esponenziale di endpoint. Assicurati di utilizzare una soluzione che possa scalare e crescere con la tua azienda, in modo da poter continuare a supportare ogni endpoint.
Facilità di gestione: Se una soluzione è troppo complessa o difficile da usare, non sarai in grado di sfruttarne appieno i benefici. Assicurati di utilizzare una soluzione facile da usare che semplifichi la gestione degli endpoint; in questo modo, puoi massimizzare i vantaggi di tutte le sue funzionalità.
Rilevamento delle minacce in tempo reale: Quando emerge una minaccia, hai bisogno di saperlo immediatamente, non ore dopo. Il rilevamento delle minacce in tempo reale è essenziale per la sicurezza degli endpoint, poiché fornisce avvisi immediati che aiutano i team IT a affrontare potenziali vulnerabilità o violazioni il più rapidamente possibile.
Risposta automatica: Quando "il prima possibile" non è abbastanza veloce, le risposte automatiche lo sono. L'utilizzo di una soluzione con risposte automatiche consente agli utenti di affrontare immediatamente potenziali problemi con Azioni Intelligenti, fornendo una protezione immediata contro le minacce rilevate.
Integrazioni: La tua soluzione di sicurezza degli endpoint deve integrarsi con tutti i dispositivi e le applicazioni di terze parti che i tuoi dipendenti utilizzano. Se non può gestire o proteggere un certo dispositivo o app, lascia una potenziale vulnerabilità che gli hacker possono sfruttare.
Costenza-efficienza: Sebbene una buona protezione degli endpoint sia inestimabile, le aziende hanno comunque dei budget da considerare. Cerca una soluzione conveniente che fornisca tutte le funzionalità e la facilità d'uso di cui hai bisogno senza sforare il tuo budget.
